8 أفكار ملهمة لمدخل بيتك

هوميفاي اليوم في جولة بين 8 تصميمات مختلفة لمداخل منازل ستبعث إليك المزيد من الأفكار اللازمة لتصميم المدخل الخاص بك على أعلى مستوى من الأناقة و العملية فتلك المنطقة الفاصلة بين باب البيت و بين الغرف الداخلية أو الريسبشن و التي يطلق عليها المدخل دائماً ما تتعرض للإهمال في التصميم بالرغم من أنها مؤثرة للغاية في تبيان مدى ترحابك بالضيوف ،

لذا لابد لنا أن نهتم بتنفيذ تصميم مثالي لتلك المنطقة مفعم بالحيوية و يقدم لنا ملخصاً عن الديكور المتبع في سائر المنزل باعتبار تلك المنطقة هي نقطة التلاقي و التعارف بين من يدخل إلى المنزل و بين الإبداع الذي بذل في ديكوره .