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8 أفكار ملهمة لمدخل بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE الممر الحديث، المدخل و الدرج
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هوميفاي اليوم في جولة بين 8 تصميمات مختلفة لمداخل منازل ستبعث إليك المزيد من الأفكار اللازمة لتصميم المدخل الخاص بك على أعلى مستوى من الأناقة و العملية فتلك المنطقة الفاصلة بين باب البيت و بين الغرف الداخلية أو الريسبشن و التي يطلق عليها المدخل دائماً ما تتعرض للإهمال في التصميم بالرغم من أنها مؤثرة للغاية في تبيان مدى ترحابك بالضيوف ،

لذا لابد لنا أن نهتم بتنفيذ تصميم مثالي لتلك المنطقة مفعم بالحيوية و يقدم لنا ملخصاً عن الديكور المتبع في سائر المنزل باعتبار تلك المنطقة هي نقطة التلاقي و التعارف بين من يدخل إلى المنزل و بين الإبداع الذي بذل في ديكوره .

أناقة و بساطة

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

استخدام الالوان الحيادية في مدخل بيتك يجعله معبراً عن بساطة ممتزجة بالأناقة في كل تفاصيله خصوصاً لو كانت الإكسسوارات شحيحة التواجد و الأرضيات لا يوجد بها زخرفة كبيرة ، ذلك النموذج مناسب للمداخل المحاطة بحوائط تقترب من حاجز الضيق، و هو ما تغلب عليه تصميمنا هذا عن طريق تخصيص الجانب الايسر في الجدران بالزجاج العاكس ليعتبر مرآة مضاعفة للمساحة ، وفي المقابل تم وضع لوحة رقيقة تعبر عن روح التصميم الرقيق في أغلب تفاصيله لاسيما الضوء المدفون في السقف و البعد عن أي مصدر للضوء سواه . ..

استخدم خيالك

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

الخيال أمر رائع في المدخل و يعبر لكل ضيوفك عن شخصيتك في التصميم و شخصية ديكور منزلك من أول وهلة، يمكنك أن تكتب عبارات بخط يدك على المدخل تعبر عن ترحابك بكل الضويف، و يمكن أن تخصص لون الجدران فيه بشكل مختلف عن سائر المنزل، و يمكن أيضاً أن تستخدم أسلوب مختلف في الأضواء و اللمبات يختلف عن كل الأساليب المستخدمة في باقي المنزل ..

ألوان منسجمة و أنيقة

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners الممر الحديث، المدخل و الدرج
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

التفاعل الجيد بين الألوان و التوحد مع باقي التفاصيل و الألوان في المنزل هو عكس النموذج السابق تماماً، فهنا يتسم المدخل بكل المميزات التي يتسم بها التصميم في كل المنزل من ألوان و فواصل و نجف و إضاءة، فلو دخلنا في أي غرفة فسنجد تلك الألوان منتشرة بنفس الدرجة، وبالتالي أنت قد جعلت المدخل جزء لا يتجزأ من المنزل و ليس منفصلاً عنه و هو رائع في حالة المداخل ذات الدخول المباشر للغرف بممرات طولية  أو للريسبشن دون فواصل جدارية ..

خزانات عصرية للمعطف و بلاط رائع

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE الممر الحديث، المدخل و الدرج
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

لمزيد من العملية لمدخل لو كنت من عشاق الجانب الوظيفي في التصميمات، فإن وجود الخزانات بجانب الباب يضمن لك توفيراً لخزانات غرف ملابسك خصوصاً لأغراضك المعتاد اصطحابها معك يومياً مثل الأحذية و المعاطف و الساعات و القبعات، و من جانب آخر فإنك لو كنت كثير النسيان فإن تلك الخزانات هي سبيلك الأقرب للحصول على متعلقاتك قبل الخروج من المنزل .. 

عملية

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

و اردافاً لما تناولناه في النموذج السابق فإنه يمكنك استغلال وجود بعض العناصر الاخرى في مدخلك مثل أسفل السلم لعمل تلك الخزانات لحفظ الاغراض المعتادة يومياً ، كما قمنا في النموذج السابق بتصميمها على هيئة خزانات في الجدران .

مدخل مشرق

ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

لو كان مدخل بيتك في ممر يعاني بعض الضيق فإن المرايات و الأضواء هي سبيلك لتصميم مدخل راقي و مميز، انشر الضوء في أكثر من اتجاه و مصدر، لاحظ هنا كيف نشرنا الضوء في لمبات الليد و في الشمعدنات على الحائط و لا مانع من قليل من الفن و الاكسسوار الهاديء عن طريق نشر بعض اللوحات في جانب واحد فقط للحفاظ على الجانب الآخر محتفظاً بمساحة أكبر ..

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تصميم غني

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

التصميمات الغنية  بالتفاصيل للمداخل لا تصح إلا إذا كان لديك مساحة كبيرة في محيط المدخل ، و تلك التصميمات الغنية بالتفاصيل تعني ببساطة وجود عناصر من الألوان و الاكسسوارات و التحف و الإضاءة كفيل كل جزء فيها بان يجذب انتباهك إليه بمفرده فضلاً عن تناغمه مع الأجزاء الاخرى..

لاحظ هنا كيف تم استخدام النجف الدائري المدرج و اللمبات الليد في السقف و الفروع المضيئة في درجات السلم، و الزخارف في  الارضيات و الورد على المائدة المزخرفة بالخشب في أرجلها، باختصار غنى التفاصيل هذا يليق بمدخل بيتك الكبير في مساحته ..

تصميم بالأبيض و الأسود

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

الأبيض و الأسود من الالوان التي تليق مع أي إكسسوار و أي ستايل في الديكور، لذا لو كنت محتاراً أي الالوان ستليق أكثر على مدخل بيتك فبدون تفكير فإن الأبيض و الأسود لهما من المهابة و الوقار  ما يدفعك لاستخدامهما خصوصاً لو كنت ستقوم بتعميم تلك الألوان في باقي المنزل ، فمن غير المستساغ بالذات في الابيض و الأسود أن تستخدمهما كأساس لديكور المنزل و تغير المدخل بلون آخر، و لكن العكس صحيح، أي أنك تستطيع تلوين مدخلك بالابيض و الاسود مهما كان لون باقي المنزل و الغرف ..

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اقتبس تلك الأفكار لمدخلك

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