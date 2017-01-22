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15 فكرة رائعة لتزيين الجدران بالطوب

أميرة قاسم أميرة قاسم
Book Tower House, Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP غرفة السفرة
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الطوب من أكثر الخامات تنوعا، وهذا التنوع هو ما يمنحك دائرة واسعة من الاختيارات عن كيفية الاستعانة به في منزلك، فالطوب يتوفر بدرجات وظلال لونية متنوعة وحينها سيضيف ديكور مميز وفريد للغرف، كما يمكنك بمنتهى البساطة ألا تقوم بتغطيته إن كان هو مادة البناء الرئيسية للجدران. في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 15 تصميم وفكرة رائعة استعان بها المصممون في تزيين الجدران بشكل مذهل.

1. في غرفة المعيشة مع إضاءة مسرحية

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. غرفة المعيشة
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

الجدار المعلق عليه التليفزيون مباشر ذو سطح ناعم وبلون فاتح في الخلفية جدار من الطوب بنغمات لونية متنوعة مع إضاءة مميزة جعلت من مكان التيلفزيون مسرح منزلي.

2. بالدمج مع خامات أخرى

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações غرفة المعيشة
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

الجدار الرئيسي لغرفة المعيشة هنا تم تغطيته بالكامل بالطوب باللونين البني والبرتقالي، المميز في التصميم هنا هو الدمج الموفق في الخامات لابراز مكان التيلفزيون.

3. يمنح المكان شخصية مميزة

Tuğla Duvar Uygulama, Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi مطبخ طوب
Doğaltaş Atölyesi

Doğaltaş Atölyesi
Doğaltaş Atölyesi
Doğaltaş Atölyesi

يمكنك الاستعانة الطوب بحالته الخام كما هو الحال هنا ليمنح المكان شخصية مميزة، التصميم الحالي يميل للطابع الصناعي حيث أضاف المصمم وحدة إضاءة معدنية وبعض الألواح الخشبية المعاد استخدامها كاكسسوارات للجدار.

4. تصميم تقليدي لكن عملي

Restauro di un casolare di fine 800, Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina حدائقمواقد وشوايات
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

استخدم الطوب هنا لبناء دعامات الحوض والموقد في تصميم ريفي أصيل، مع الاستعانة به في تحديد النافذة المقوسة، دمج موفق بين الجانب الجمالي والوظيفي للطوب.

5. ألوان متداخلة

Book Tower House, Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP غرفة السفرة
Platform 5 Architects LLP

Book Tower House

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

إذا أردت أن تضيف مزيد من الإثارة للجدار المغطى بالطوب بمنزلك، يمكنك اختيار نغمات لونية متنوعة لتضفي حيوية وتقضي على الرتابة بالمكان.

6. بالممرات

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

البعض يعتقد أن الاستعانة بالطوب في الديكور لا يتناسب مع التصميمات الحداثية لكنه على العكس تماما، الأمر يتوقف على التصميم بالكامل للمكان..هنا مثلا تم الدمج بين الطوب والجدران ناصعة البياض مع أثاث بتصميمات حداثية منح الممر شخصية مميزة للغاية.

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7. المزيج المثالي

homify ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

يعد الخشب مع الطوب مزيج مثالي وضيف دفء وأجواء ترحابية للمكان، لكن من الضروري أن تضع في اعتبارك أن يكون أحدهما بدرجات لونية فاتحة حتى لا يظلما المكان.

8. لمسة تقليدية

Shoreditch EC1: Warehouse Living, Increation Increation مطبخ
Increation

Shoreditch EC1: Warehouse Living

Increation
Increation
Increation

رغم أن تصميم المطبخ حداثي للغاية إلا إن جدار الطوب هنا كان له تأثير وسحر خاص، الجدار هنا غير مغطى سوى برتوش من المعجون الأبيض لتتناغم ألوان الجدار مع ألوان الوحدات الخشبية بالمطبخ.

9. تزيين جدار واحد

FAZENDA ITÁLIA- OFFICE, TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES مكتب عمل أو دراسة
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES

TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES

استعان المصمم بالمرايا ليدمجها مع الطوب في تزيين جدار المدخل فكانت النتيجة مشرقة على غير المتوقع خصوصا مع الإضاءة بالأعلى.

10. خلفية للرفوف

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. قبو النبيذ
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

يمكن للطوب أن يكون خلفية مثالية لرفوف الديكور بغرف المعيشة أو المطبخ، ومع إضاءة مركزة مثل التي بالصورة سيكون لديك ركن مميز بالمكان.

11. بالمطبخ

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. مطبخ
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

الطوب في المطبخ يمنحه مظهر استثنائي، إلا أن ميزته الكبرى عند استخدامه بالجدارن أعلى الموقد والحوض هى أن بقع الدهون تكاد لا تظهر فيه وهو ما يجعله خيارا عمليا رغم تكلفته.

12. مع الإضاءة أفضل

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. غرفة المعيشة
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

عندما تكون قوالب الطوب مصنوعة يدويا تعطي سحرا مختلفا للمكان يعود بالزمن للوراء، حينها من الأفضل أن يكون معاها إضاءة مركزة لتبرز ملمسها وشكل القوالب مثل التصميم في الصورة الحالي.

13. للأماكن المفتوحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الطوب أيضا من الخامات التي تتناسب مع الأجواء الخارجية وغرف المعيشة المفتوحة على الحديقة حيث يحقق تناغم وألف بين الداخل والخارج.

14. في غرفة النوم

Master Bedroom TG Studio حمام
TG Studio

Master Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

من أكثر ما يميز خامة الطوب في الديكورات الخارجية هو الشعور بالراحة والدفء الذي يمنحه للمكان، وهو ما يجعله خامة مناسبة لديكورات غرف النوم، المصمم هنا استعان بدرجات لونية دافئة لتتناغم مع الأبيض الذي يسود الغرفة على الجانب الآخر.

15. مع بعض اللوحات

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

وجود بعض النباتات واللوحات الفنية الصغيرة ستكون إضافة رائعة للجدار لتكسر الرتابة في التصميم.

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