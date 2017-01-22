15 فكرة رائعة لتزيين الجدران بالطوب

الطوب من أكثر الخامات تنوعا، وهذا التنوع هو ما يمنحك دائرة واسعة من الاختيارات عن كيفية الاستعانة به في منزلك، فالطوب يتوفر بدرجات وظلال لونية متنوعة وحينها سيضيف ديكور مميز وفريد للغرف، كما يمكنك بمنتهى البساطة ألا تقوم بتغطيته إن كان هو مادة البناء الرئيسية للجدران. في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 15 تصميم وفكرة رائعة استعان بها المصممون في تزيين الجدران بشكل مذهل.