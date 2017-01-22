15 فكرة رائعة لتزيين الجدران بالطوب

الطوب من أكثر الخامات تنوعا، وهذا التنوع هو ما يمنحك دائرة واسعة من الاختيارات عن كيفية الاستعانة به في منزلك، فالطوب يتوفر بدرجات وظلال لونية متنوعة وحينها سيضيف ديكور مميز وفريد للغرف، كما يمكنك بمنتهى البساطة ألا تقوم بتغطيته إن كان هو مادة البناء الرئيسية للجدران. في كتاب الأفكار اليوم جمعنا لكم 15 تصميم وفكرة رائعة استعان بها المصممون في تزيين الجدران بشكل مذهل.
الجدار المعلق عليه التليفزيون مباشر ذو سطح ناعم وبلون فاتح في الخلفية جدار من الطوب بنغمات لونية متنوعة مع إضاءة مميزة جعلت من مكان التيلفزيون مسرح منزلي.
الجدار الرئيسي لغرفة المعيشة هنا تم تغطيته بالكامل بالطوب باللونين البني والبرتقالي، المميز في التصميم هنا هو الدمج الموفق في الخامات لابراز مكان التيلفزيون.
يمكنك الاستعانة الطوب بحالته الخام كما هو الحال هنا ليمنح المكان شخصية مميزة، التصميم الحالي يميل للطابع الصناعي حيث أضاف المصمم وحدة إضاءة معدنية وبعض الألواح الخشبية المعاد استخدامها كاكسسوارات للجدار.
استخدم الطوب هنا لبناء دعامات الحوض والموقد في تصميم ريفي أصيل، مع الاستعانة به في تحديد النافذة المقوسة، دمج موفق بين الجانب الجمالي والوظيفي للطوب.
إذا أردت أن تضيف مزيد من الإثارة للجدار المغطى بالطوب بمنزلك، يمكنك اختيار نغمات لونية متنوعة لتضفي حيوية وتقضي على الرتابة بالمكان.
البعض يعتقد أن الاستعانة بالطوب في الديكور لا يتناسب مع التصميمات الحداثية لكنه على العكس تماما، الأمر يتوقف على التصميم بالكامل للمكان..هنا مثلا تم الدمج بين الطوب والجدران ناصعة البياض مع أثاث بتصميمات حداثية منح الممر شخصية مميزة للغاية.
يعد الخشب مع الطوب مزيج مثالي وضيف دفء وأجواء ترحابية للمكان، لكن من الضروري أن تضع في اعتبارك أن يكون أحدهما بدرجات لونية فاتحة حتى لا يظلما المكان.
رغم أن تصميم المطبخ حداثي للغاية إلا إن جدار الطوب هنا كان له تأثير وسحر خاص، الجدار هنا غير مغطى سوى برتوش من المعجون الأبيض لتتناغم ألوان الجدار مع ألوان الوحدات الخشبية بالمطبخ.
استعان المصمم بالمرايا ليدمجها مع الطوب في تزيين جدار المدخل فكانت النتيجة مشرقة على غير المتوقع خصوصا مع الإضاءة بالأعلى.
يمكن للطوب أن يكون خلفية مثالية لرفوف الديكور بغرف المعيشة أو المطبخ، ومع إضاءة مركزة مثل التي بالصورة سيكون لديك ركن مميز بالمكان.
الطوب في المطبخ يمنحه مظهر استثنائي، إلا أن ميزته الكبرى عند استخدامه بالجدارن أعلى الموقد والحوض هى أن بقع الدهون تكاد لا تظهر فيه وهو ما يجعله خيارا عمليا رغم تكلفته.
عندما تكون قوالب الطوب مصنوعة يدويا تعطي سحرا مختلفا للمكان يعود بالزمن للوراء، حينها من الأفضل أن يكون معاها إضاءة مركزة لتبرز ملمسها وشكل القوالب مثل التصميم في الصورة الحالي.
الطوب أيضا من الخامات التي تتناسب مع الأجواء الخارجية وغرف المعيشة المفتوحة على الحديقة حيث يحقق تناغم وألف بين الداخل والخارج.
من أكثر ما يميز خامة الطوب في الديكورات الخارجية هو الشعور بالراحة والدفء الذي يمنحه للمكان، وهو ما يجعله خامة مناسبة لديكورات غرف النوم، المصمم هنا استعان بدرجات لونية دافئة لتتناغم مع الأبيض الذي يسود الغرفة على الجانب الآخر.
وجود بعض النباتات واللوحات الفنية الصغيرة ستكون إضافة رائعة للجدار لتكسر الرتابة في التصميم.
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