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10 حمامات أحلى من المعتاد

Mohammed Awad Mohammed Awad
Timeless 慢行, 水相設計 Waterfrom Design 水相設計 Waterfrom Design حمام
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الحمامات غنية بالتفاصيل و لها أكثر من إسلوب و طريقة في تصميمها فهي من أكثر الأماكن في المنزل التي تظهر مدى براعة المصمم و حسن تنسيقه و اختياراته للعناصر، لذا اليوم سنقدم إليكم نماذج متميزة مقدمة خصيصاً لكم من هوميفاي و التي ستمكنكم من معاينة أكثر من تصميم مختلف و مبدع في الوقت ذاته لحمامات صممت ببراعة و احترافية على كافة المستويات سواء في الذوق أو العملية أو حسن اختيار العناصر و الإكسسوارات ..

إليكم التفاصيل ..

1- كل الزوايا متاحة

Luxus Raum, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG حمام
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

خروجاً عن المألوف، يمكنك اتسغلال كل الزوايا المتاحة في حمامك لوضع مكونات الحمام الرئيسية فهي لا تعتبر حكراً لتلصق على الحائط ، يمكنك انشاء جدار في بشكل مائل قليلاً حتى تستفيد بالمساحة حوله من كل الاتجاهات في وضع مكونات أخرى و هي طريقة رائعة لتوفير المساحة و الخروج عن المألوف ..

2- فواصل زجاجية

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci حمام
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

الفواصل الزجاجية حل ممتاز للحمامات التي تعاني من ضيق المساحة و الحاجة الضرورية لوجود فواصل بين المكونات ، و الحل الأمثل هو الفاصل الزجاجي الذي لا يفصل الرؤية و لا يضيق المساحة ، و من جهة اخرى لو تم تسليط الاضواء عليه يعمل مثل المرآة في عكس الضوء و بالتالي الشعور بدرجة كبيرة بمساحة الحمام ..

أما استخدام السيراميك فهو شيء رائع خصوصاً بألوانه و نقشاته المختلفة و ملمسه الناعم سواء كان في الارضيات أو الحوائط، و لكن يفضل كلما قلت المساحة أن يكون الحوائط بلون فاتح و الأرضيات بلون غامق ليس فيهما أي نقوش زائدة ..

ترخيم الحوائط

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدام السيراميك أو الرخام على الحوائط أشبه بتحويل الحمام لتحفة فنية لمحبي مشهد الرخام و تعريقاته و لمعانه ، السيراميك يمنحك تلك النظرة فعلياً و كذلك بعض أنواع الرخام الصالحة لتلصق على الحوائط دون الخلل بالمساحة و دون الحاجة لمبالغ طائلة في التثبيت، لذا يمكنك المفاضلة بين السيراميك و الرخام وفقاً لميزانيتك و مساحة حمامك، مع توفير مصادر الضوء اللازمة لهما ليبدأ التألق في سائر الحمام .

ترخيم بأضواء

Timeless 慢行, 水相設計 Waterfrom Design 水相設計 Waterfrom Design حمام
水相設計 Waterfrom Design

水相設計 Waterfrom Design
水相設計 Waterfrom Design
水相設計 Waterfrom Design

في هذا النموذج تجسيد آخر لهذا الاستخدام لترخيم الحوائط و لكن باختلاف قليل في تدعيم ذلك الترخيم بالضوء القوي من مصابيح الليد مما جعل هناك تبايناً في الدرجات بين التفاصيل الدقيقة في السيراميك المنقوش كالرخام و هو ما جعل كل شيء في البلاطة ظاهر بتفاصيل مهمة تجذب الانتباه .. تصميم شاعري أكثر من رائع 

الأحجار

Casa Manacás, NOMA ESTUDIO NOMA ESTUDIO حمام
NOMA ESTUDIO

NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO

لعشاق المشهد الطبيعي الذي تبعثه الحوائط المصنوعة من الأحجار ، تلك الحمامات هي الانسب لكم، اختر احدى الجدران لتزينه بالأحجار الطبيعية ذات الشكل الجذاب في نقشتها و حجمها، و حاول أن يكون ملمسها ناعماً قدر الإمكان، و على النقيض استخدم كل المكونات الأخرى بلون فاتح يحبذ الأبيض حتى  يتحقق التوازن بين الألوان خصوصاً لو كانت المساحة ضيقة نوعاً ما ..

الاحجار ستمكنك أيضاً من استخدام اكسسوار طبيعي آخر مثل الخوص أو النباتات أو فروع الزينة أو الأضواء المدفونة ..

خزانات مرايات

人形町の家, 藤村デザインスタジオ / FUJIMURA DESIGIN STUDIO 藤村デザインスタジオ / FUJIMURA DESIGIN STUDIO حمام حجر Grey
藤村デザインスタジオ / FUJIMURA DESIGIN STUDIO

藤村デザインスタジオ / FUJIMURA DESIGIN STUDIO
藤村デザインスタジオ / FUJIMURA DESIGIN STUDIO
藤村デザインスタジオ / FUJIMURA DESIGIN STUDIO

المرايات ضرورية في الحمامات بشكل عام، ولا يمكن من باب المنطق و الذوق أن يكون الحمام بلا مرآة و هذا لضرورة استخدامها و لشكلها الجمالي أيضاً، يمكنك استخدام المرايات وفقاً لما هو متوفر لديك من معطيات، فمثلاً فوق الحوض هو أمر ثابت في وضع المرآة و عندما يكون لدينا حوضين يمكننا استخدان مرآة واحدة أو مثل هذا النموذج نفصلهما ليصيرا اثنتين و الإبداع أن الاثنتين يكونا هما أبواب الخزانات ، و هذا هو الخروج عن المألوف و استغلال كل متر في الحمام ..

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الموزاييك

Mieszkanie dla młodej kobiety, ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz حمام Beige
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz

ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz

الفسيفساء أو الموزاييك تعتبر من أرقى أنواع الحوائط و من أعلاها ثمناً لذا قد تستخدم محل بلاطات الديكور في تطعيمات حلوق المرايات أو حول الجاكوزي أو البانيو، و يمكن في بعض الأحيان أن نخصص حائط كامل من الموزاييك..

الموزاييك في حمامك سهل التنظيف و قليل الاتساخ و لامع لأقصى درجة و سيشعرك بخصوصية حمامك و شخصيته الفريدة ، كما أنه ملائم لأي مساحة تقريباً بعكس الخشب و الأحجار .

طوب مطلي

微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 حمام
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

يمكننا استخدام الطوب المطلي بألوان بلاستيكية لامعة كما نشاء في حمامنا و هو ذو طابع كلاسيكي فريد في رسم تفاصيل الحمام و أبعاده و يكفي أن الطوب و شكله يجعل الحمام مجسماً و رائعاً و متفاعلاً معا لضوء لأقصى درجة ، يمكننا استخدام الخشب في الخزانات و المرايات لأنه يليق تماماً مع الطوب و كذلك استخدام ألواناً متنوعة في الأرضيات ، و لكن الجانب الاهم في مثل تلك النوعية من الحمامات التي تعتمد على حوائط كالطوب و الحجر هو استخدام أداوت صحية فاتحة باللون الأبيض مثلاً حتى لا يؤثر ذلك على الشعور بالمساحة الإجمالية.

انطلاق و حيوية

緞鋼, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 حمام
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

لو لم يكن لديك حواذر في الخصوصية أو جيران بالقرب منك يمكنك فتح حمامك على الخارج بواسطة تخصيص إحدى الجدران لتكون كالشرفة الدائمة المطلة على السحر الذي حولها، فذلك المنظر الطبيعي لا يستحق الإخفاء خصوصاً لو كنت من عشاق الاسترخاء و هواة التأمل و الهدوء النفسي..

الشرفة الزجاجية تكون دائماً بجانب حوض الاستحمام أو البانيو سبا لتحقيق هدفها في الهدوء كما أنها ستساعد حمامك في أن يكون مشرقاً على الدوام ، كما يمكنك أيضاً أن تخصص نوعية معينة من الستائر تضمن لك الإغلاق الكامل و الخصوصية وقتما تريد ..

انطلاق بضوابط

Casa in Keelung, 鄭士傑室內設計 鄭士傑室內設計 حمام
鄭士傑室內設計

鄭士傑室內設計
鄭士傑室內設計
鄭士傑室內設計

هنا استخدمنا في هذا التصميم ستائر معدنية لإكمال ما كان ينقصنا من خصوصية في التصميم السابق، و لكن مع بعض التوسع في استخدام الحوائط الزجاجية الشفافة ، الوضع أشبه بصوبة زجاجية كاملة تتسم بالحرية و الإنطلاق و لكن بامكانية الغلق النهائي بالستائر ، و بالرغم من صغر المساحة إلا أن تلك الحوائط المفتوحة قد جعلت تلك الفكرة بعيدة تماماً عن فكرنا عندما نظرنا للتصميم ، و هذا هو النجاح الذي يسطره الضوء في أي تصميم ضيق ..

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