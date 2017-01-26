10 حمامات أحلى من المعتاد

الفواصل الزجاجية حل ممتاز للحمامات التي تعاني من ضيق المساحة و الحاجة الضرورية لوجود فواصل بين المكونات ، و الحل الأمثل هو الفاصل الزجاجي الذي لا يفصل الرؤية و لا يضيق المساحة ، و من جهة اخرى لو تم تسليط الاضواء عليه يعمل مثل المرآة في عكس الضوء و بالتالي الشعور بدرجة كبيرة بمساحة الحمام ..

أما استخدام السيراميك فهو شيء رائع خصوصاً بألوانه و نقشاته المختلفة و ملمسه الناعم سواء كان في الارضيات أو الحوائط، و لكن يفضل كلما قلت المساحة أن يكون الحوائط بلون فاتح و الأرضيات بلون غامق ليس فيهما أي نقوش زائدة ..