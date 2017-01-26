10 حمامات أحلى من المعتاد

الحمامات غنية بالتفاصيل و لها أكثر من إسلوب و طريقة في تصميمها فهي من أكثر الأماكن في المنزل التي تظهر مدى براعة المصمم و حسن تنسيقه و اختياراته للعناصر، لذا اليوم سنقدم إليكم نماذج متميزة مقدمة خصيصاً لكم من هوميفاي و التي ستمكنكم من معاينة أكثر من تصميم مختلف و مبدع في الوقت ذاته لحمامات صممت ببراعة و احترافية على كافة المستويات سواء في الذوق أو العملية أو حسن اختيار العناصر و الإكسسوارات ..
إليكم التفاصيل ..
خروجاً عن المألوف، يمكنك اتسغلال كل الزوايا المتاحة في حمامك لوضع مكونات الحمام الرئيسية فهي لا تعتبر حكراً لتلصق على الحائط ، يمكنك انشاء جدار في بشكل مائل قليلاً حتى تستفيد بالمساحة حوله من كل الاتجاهات في وضع مكونات أخرى و هي طريقة رائعة لتوفير المساحة و الخروج عن المألوف ..
الفواصل الزجاجية حل ممتاز للحمامات التي تعاني من ضيق المساحة و الحاجة الضرورية لوجود فواصل بين المكونات ، و الحل الأمثل هو الفاصل الزجاجي الذي لا يفصل الرؤية و لا يضيق المساحة ، و من جهة اخرى لو تم تسليط الاضواء عليه يعمل مثل المرآة في عكس الضوء و بالتالي الشعور بدرجة كبيرة بمساحة الحمام ..
أما استخدام السيراميك فهو شيء رائع خصوصاً بألوانه و نقشاته المختلفة و ملمسه الناعم سواء كان في الارضيات أو الحوائط، و لكن يفضل كلما قلت المساحة أن يكون الحوائط بلون فاتح و الأرضيات بلون غامق ليس فيهما أي نقوش زائدة ..
استخدام السيراميك أو الرخام على الحوائط أشبه بتحويل الحمام لتحفة فنية لمحبي مشهد الرخام و تعريقاته و لمعانه ، السيراميك يمنحك تلك النظرة فعلياً و كذلك بعض أنواع الرخام الصالحة لتلصق على الحوائط دون الخلل بالمساحة و دون الحاجة لمبالغ طائلة في التثبيت، لذا يمكنك المفاضلة بين السيراميك و الرخام وفقاً لميزانيتك و مساحة حمامك، مع توفير مصادر الضوء اللازمة لهما ليبدأ التألق في سائر الحمام .
في هذا النموذج تجسيد آخر لهذا الاستخدام لترخيم الحوائط و لكن باختلاف قليل في تدعيم ذلك الترخيم بالضوء القوي من مصابيح الليد مما جعل هناك تبايناً في الدرجات بين التفاصيل الدقيقة في السيراميك المنقوش كالرخام و هو ما جعل كل شيء في البلاطة ظاهر بتفاصيل مهمة تجذب الانتباه .. تصميم شاعري أكثر من رائع
لعشاق المشهد الطبيعي الذي تبعثه الحوائط المصنوعة من الأحجار ، تلك الحمامات هي الانسب لكم، اختر احدى الجدران لتزينه بالأحجار الطبيعية ذات الشكل الجذاب في نقشتها و حجمها، و حاول أن يكون ملمسها ناعماً قدر الإمكان، و على النقيض استخدم كل المكونات الأخرى بلون فاتح يحبذ الأبيض حتى يتحقق التوازن بين الألوان خصوصاً لو كانت المساحة ضيقة نوعاً ما ..
الاحجار ستمكنك أيضاً من استخدام اكسسوار طبيعي آخر مثل الخوص أو النباتات أو فروع الزينة أو الأضواء المدفونة ..
المرايات ضرورية في الحمامات بشكل عام، ولا يمكن من باب المنطق و الذوق أن يكون الحمام بلا مرآة و هذا لضرورة استخدامها و لشكلها الجمالي أيضاً، يمكنك استخدام المرايات وفقاً لما هو متوفر لديك من معطيات، فمثلاً فوق الحوض هو أمر ثابت في وضع المرآة و عندما يكون لدينا حوضين يمكننا استخدان مرآة واحدة أو مثل هذا النموذج نفصلهما ليصيرا اثنتين و الإبداع أن الاثنتين يكونا هما أبواب الخزانات ، و هذا هو الخروج عن المألوف و استغلال كل متر في الحمام ..
الفسيفساء أو الموزاييك تعتبر من أرقى أنواع الحوائط و من أعلاها ثمناً لذا قد تستخدم محل بلاطات الديكور في تطعيمات حلوق المرايات أو حول الجاكوزي أو البانيو، و يمكن في بعض الأحيان أن نخصص حائط كامل من الموزاييك..
الموزاييك في حمامك سهل التنظيف و قليل الاتساخ و لامع لأقصى درجة و سيشعرك بخصوصية حمامك و شخصيته الفريدة ، كما أنه ملائم لأي مساحة تقريباً بعكس الخشب و الأحجار .
يمكننا استخدام الطوب المطلي بألوان بلاستيكية لامعة كما نشاء في حمامنا و هو ذو طابع كلاسيكي فريد في رسم تفاصيل الحمام و أبعاده و يكفي أن الطوب و شكله يجعل الحمام مجسماً و رائعاً و متفاعلاً معا لضوء لأقصى درجة ، يمكننا استخدام الخشب في الخزانات و المرايات لأنه يليق تماماً مع الطوب و كذلك استخدام ألواناً متنوعة في الأرضيات ، و لكن الجانب الاهم في مثل تلك النوعية من الحمامات التي تعتمد على حوائط كالطوب و الحجر هو استخدام أداوت صحية فاتحة باللون الأبيض مثلاً حتى لا يؤثر ذلك على الشعور بالمساحة الإجمالية.
لو لم يكن لديك حواذر في الخصوصية أو جيران بالقرب منك يمكنك فتح حمامك على الخارج بواسطة تخصيص إحدى الجدران لتكون كالشرفة الدائمة المطلة على السحر الذي حولها، فذلك المنظر الطبيعي لا يستحق الإخفاء خصوصاً لو كنت من عشاق الاسترخاء و هواة التأمل و الهدوء النفسي..
الشرفة الزجاجية تكون دائماً بجانب حوض الاستحمام أو البانيو سبا لتحقيق هدفها في الهدوء كما أنها ستساعد حمامك في أن يكون مشرقاً على الدوام ، كما يمكنك أيضاً أن تخصص نوعية معينة من الستائر تضمن لك الإغلاق الكامل و الخصوصية وقتما تريد ..
هنا استخدمنا في هذا التصميم ستائر معدنية لإكمال ما كان ينقصنا من خصوصية في التصميم السابق، و لكن مع بعض التوسع في استخدام الحوائط الزجاجية الشفافة ، الوضع أشبه بصوبة زجاجية كاملة تتسم بالحرية و الإنطلاق و لكن بامكانية الغلق النهائي بالستائر ، و بالرغم من صغر المساحة إلا أن تلك الحوائط المفتوحة قد جعلت تلك الفكرة بعيدة تماماً عن فكرنا عندما نظرنا للتصميم ، و هذا هو النجاح الذي يسطره الضوء في أي تصميم ضيق ..
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