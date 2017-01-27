منزل شبابي ملهم من ميلان مساحته 60 م مربع

نظل نطلعكم على كل ما هو جديد من خلال المنازل العصرية التي تحتوي على أفكار مبتكرة حتى تكون مصدر إلهام لك، و لأن أحد أهم أهدافنا هو طرح حلول مختلفة لأي عوائق قد تقابلك عند تصميم منزلك يحبذ أن نتطرق إلى المشاريع التي استطاعت أن تتغلب على المشاكل المتعارف عليها في المنازل الحديثة. أحد أكبر المشاكل انتشاراً في الآونة الأخيرة هي المنازل ذات المساحات الصغيرة، حيث يصعب على الجميع تحقيق الوظائف الأساسية بلا تضحيات من جهة الجودة و الكفاءة و في بعض الأحيان نتنازل عن هذان العاملان معاً. البعض يظن أن هذا التنازل شر لابد منه ولكن في واقع الأمر لا يكون التصميم ذو أركان سليمة إلا إذا تحقق فيه الوظيفة والجودة والكفاءة مع مراعاة العامل الجمالي. مهما كانت مساحة المنزل يوجد بدائل في التصميم في مقدورها أن تعينك على صنع مساحة مميزة تجد فيه راحتك و تنعم فيها بكل الوظائف الأساسية وغير الأساسية. اليوم نطرح عليكم مشروع واجه تحدي المساحة الصغيرة واستطاع أن يتخطاها مع أفكار المصمم المبدعة و أسلوبه البسيط والراقي، فبعد التعرف على المنزل لن تصدق أن مساحته 60 م مربع فقط و تحتوي على كل هذا الجمال والأناقة.
في مثل هذه المساحات الصغيرة دائماً ما يكون الاتجاه نحو عناصر التصميم الأكثر بساطة حل غاية في الذكاء، فلا نريد أن نترك سبيل إلى الأغراض المتناثرة أو الديكورات التي تشتت الانتباه. الديكور هنا بسيط وأنيق للغاية، ولا داعي فيه إلى الزخارف والإكسسوارات الكثيرة حيث اكتفت الغرفة بما قل ودل. تفشى اللون الأبيض في أرجاء الغرفة وصولاً إلى الجدار الحجري والعروق الخشبية أعلى السقف لكي يعكس مساحة أكبر و وتنعكس الإضاءة الطبيعية في أرجاء الغرفة من خلال الشباك الصغير نسبياً.
حافظ المصمم على اللون الأبيض خلال تصميم مطبخ المنزل لكي تندمج الوحدات بين الفراغ و لا تظهر كجزء منفصل عن العناصر المحيطة فيتسبب ذلك في تشتيت الانتباه. تصميم الوحدات مبدع بلا شك و لا ينفرد اللون فقط بهذا التميز ولكن في تقسيمات الخزانات التي بالكاد نراها و تبدو منقسمة بنسب مثالية.
الأصل في اختيار الأثاث أن يكون عملي ومريح لجميع أفراد الأسرة وإن لم يتحقق هذا الأمر يكون بذلك الاختيار غير موفق، و في المنازل الصغيرة يكون هذا الأمر أكثر أهمية، فلا يوجد بدائل عديد لقطع الأثاث و يكون الاعتماد على عملية كل قطعة أمر أساسي وليس رفاهية. نرى عملية الأثاث بكل وضوح وربما تخلى المصمم عن بعض الاختيارات الأخرى التي قد تبدو أكثر أناقة لما يتيح اختياره إلى حلول أكثر عملية، ولكن حتى يظهر المنزل برونق خاص وأناقة لا نستطيع نكرانها لم يتغاضى النظر عن خلق مجموعة من الأثاث متجانسة ومتكاملة من حيث الشكل والخامات.
توزيع الوظائف المختلفة لأماكن تلائم كل وظيفة على حدة هو من أهم مراحل التصميم، فأي اختيار لأوضاع الأثاث على حساب كفاءة الوظائف سوف يتسبب في عدم راحة مستمرة في المنزل، لذلك قام المصمم من دراسة كل الوظائف بعناية حتى يتمكن من خلق الأجواء والمساحات المثالية لكل منها على حدة. من أهم الوظائف اليومية هما الدراسة و الإسترخاء وإن لم تتمكن من أداء أي منهما بسلام يسر لن تتحمل وجودك في المنزل أوقات طويلة، لذا أوجد المصمم المساحات المثالية لكل منهم مع دراسة الإضاءة المناسبة لأداء كل مهمة.
التوازن بين الألوان هو عامل مؤثر في أناقة أي فراغ و علماً بهذا قام المصمم بترك بعض اللمسات المدروسة بعناية لألوان تترك انطباع مبهج.
وضع المرايا على الأرض في الرواق أعطى التصميم انفارد و تميز حيث يكسر الملل بعنصر واحد، و لكن أمتد تأثير المرأة إلى البعد العملي حيث أدى هذا الاختيار إلى رواق متسع و مضيء.
أوجد المصمم في خبايا الحمام مساحة تخزين متخفية ذكية، تاركاً بصمة مميزة لا نستطيع أن نتجاهلها.
تعرف من خلال هذا المقال الشيق على أفكار قليلة التكلفة تجدد بها منزلك!