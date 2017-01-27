منزل شبابي ملهم من ميلان مساحته 60 م مربع

نظل نطلعكم على كل ما هو جديد من خلال المنازل العصرية التي تحتوي على أفكار مبتكرة حتى تكون مصدر إلهام لك، و لأن أحد أهم أهدافنا هو طرح حلول مختلفة لأي عوائق قد تقابلك عند تصميم منزلك يحبذ أن نتطرق إلى المشاريع التي استطاعت أن تتغلب على المشاكل المتعارف عليها في المنازل الحديثة. أحد أكبر المشاكل انتشاراً في الآونة الأخيرة هي المنازل ذات المساحات الصغيرة، حيث يصعب على الجميع تحقيق الوظائف الأساسية بلا تضحيات من جهة الجودة و الكفاءة و في بعض الأحيان نتنازل عن هذان العاملان معاً. البعض يظن أن هذا التنازل شر لابد منه ولكن في واقع الأمر لا يكون التصميم ذو أركان سليمة إلا إذا تحقق فيه الوظيفة والجودة والكفاءة مع مراعاة العامل الجمالي. مهما كانت مساحة المنزل يوجد بدائل في التصميم في مقدورها أن تعينك على صنع مساحة مميزة تجد فيه راحتك و تنعم فيها بكل الوظائف الأساسية وغير الأساسية. اليوم نطرح عليكم مشروع واجه تحدي المساحة الصغيرة واستطاع أن يتخطاها مع أفكار المصمم المبدعة و أسلوبه البسيط والراقي، فبعد التعرف على المنزل لن تصدق أن مساحته 60 م مربع فقط و تحتوي على كل هذا الجمال والأناقة.