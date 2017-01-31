فن الهندسة المعمارية التركية فى تفاصيل تصميم هذا القصر

الهندسة المعمارية التركية مليئة بالتفاصيل التى تمتاز بالفخامة والزخارف الأنيقة، الفن التركى أو العمارة العثمانية وهو تصميم مميز بالأمبراطورية العثمانية القديمة، ظهر هذا الفن تحديداً فى القرن الرابع عشر وتحديداً كان فى مدينتى بورصة وأدرنة وتطور بعد ذلك وتأثر بفن العمارة البيزنطية والحضارة الأسلامية فى التصميم، اعتمد هذا النمط على استخدام خدعة الظل والضوء وخلق انسجاماً واضحاً بين الفراغات فى المنزل، ونحن اليوم فى هوميفاى فى جولة داخل فيلا مصممة على النمط التركى الجذاب.