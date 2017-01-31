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فن الهندسة المعمارية التركية فى تفاصيل تصميم هذا القصر

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مسبح
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الهندسة المعمارية التركية مليئة بالتفاصيل التى تمتاز بالفخامة والزخارف الأنيقة، الفن التركى أو العمارة العثمانية وهو تصميم مميز بالأمبراطورية العثمانية القديمة، ظهر هذا الفن تحديداً فى القرن الرابع عشر وتحديداً كان فى مدينتى بورصة وأدرنة وتطور بعد ذلك وتأثر بفن العمارة البيزنطية والحضارة الأسلامية فى التصميم، اعتمد هذا النمط على استخدام خدعة الظل والضوء وخلق انسجاماً واضحاً بين الفراغات فى المنزل، ونحن اليوم فى هوميفاى فى جولة داخل فيلا مصممة على النمط التركى الجذاب.

البداية من الواجهة التى تثبت فى جمال تفاصيلها وتصميمها لمسات واضحة من الفن المعمارى التركى من خلال استخدام الفراغات، والأعتماد على الطبيعة المحيطة بالمنزل بشكل واضح كما نرى، الواجهة من الخارج عبارة عن لوحة فنية مليئة بالتفاصيل

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

نظرة عن قرب على مدخل المنزل الذى يشلة بشكل كبير وواضح العمارة الأسلامية من خلال استخدام الفراغات كما نرى.

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

وهنا نرى مدخل القصر الذى جاء مليئاً بالتفاصيل الفخمة، اللمسات الكريستالية مع البورسلين التى التقت مع المرايات كل تلك التفاصيل الفخمة صنعت من هذا البهو منطقة جمالية رائعة.

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

أما التصميم الداخلى فغمره التمييز والأناقة بطريقة فخمة جداً، روعة التصميم الداخلي للمدخل واللمسات الخرسانية والتصميم الفريد للدرابزين أعطى للتصميم بسحره الخاص.

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

اندمجت غرفة السفرة مع غرفة المعيشة فى منطقة واحدة، سيطر عليها اللون الابيض مع اللون الأزرق فى لمسة مميزة، الإضاءة تغلف السقف على مستويات مختلفة وبطريقة مميزة جداً.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار الأضاءة فى غرفة السفرة كان مميز جداً وملئ بالثريات المرصعة بالكريستال الأنيق والفخم.

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

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غرفة المعيشة مبهرة بكل المقاييس ديكوراتها كلاسيكية ،يعلوها سقف مستطيلي ملئ بسبوتات الأضاءة التى أعطت له لمسة فخمة، لا يكاد ينتهي يصلنا في نهاية المطاف بالمطبخ.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المطبخ على امتداد المعيشة يقام على مساحة كبيرة يغلف أغلبها الرخام بلونه الأبيض والرمادى، اعتمد المصمم على الخزانات المختلفة لتخزين الاغراض داخل المطبخ.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وهنا ممر بديع فى تصميمه يجمع بين مكونات الطبيعة من خشب وأشجار وكذلك نخبة من الأحجار.

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

وهنا تصميم السبا المميز جداً بتصميمه الملوكى الملئ بالرخام الفخم.

homify منتجع
homify

homify
homify
homify

ساحة مربعة مذهلة تسيطر عليها الدوائر في السقف والأرضية على حد سواء تأخذنا إلى الطابق العلوي من القصر حيث أجنحة النوم المختلفة.

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

جناح النوم الرئيسي للقصر.. ينعم بمساحة شاسعة وتصميم فندقي استعان المصمم بلمسات من اللون الأبيض والأزرق كما نرى.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

جناح النوم الثانى اعتمد فيه المصمم على الفرش الأنيق وسرير مريح وتصميم أكثر من رائع للغرفة بالكامل التى غمرتها لمسات من اللون الأخضر المميز جداً.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم الثالثة لا تقل عن الأخرتين في تصميمها الأخاذ ولا الفرش والأثاث.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ممر بتصميم أكثر من رائع اعتمد فيه المصمم على الحجر بلونه المميز الأخضر ولمسة من النباتات الطبيعية التى زينت الممر، ليصلنا بحمامين مذهلين وساحة خاصة للتدليك.

homify منتجع
homify

homify
homify
homify

الحمام الأول فاخر وأنيق من حيث التصميم الداخلي وكذلك الديكورات.

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام الثاني أصغر حجمًا ولكنه أكثر إشراقًا نتيجة الجمع بين البنى والبيج.

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مساحة خاصة جدًا للتدليك بنفس ألوان وتصميم الحمامات

homify منتجع
homify

homify
homify
homify

ممر مذهل تزينه طاولة بيضاء كلاسيكية ومرآة بيضاوية بإطار ذهبي متعدد الزخارف ووحدات إضاءة في شكل شمعدانات على الجانبين.

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تمر داخل غرف المنزل لتتفاجئ بتصميم لغرفة معيشة مختلف ومميز بتصميم عصرى بسيط بعيداً عن فخامة وكلاسيكية القصر بالكامل لهواة النمط العصرى.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

دعونا نمر بنظرة سريعة على تفاصيل المنزل وتصميمه.

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

نظرة على المدخل.

homify منتجع
homify

homify
homify
homify

اختيار الثريات الكريستالية كان اختياراً أكثر من رائع فى تصميم هذا المنزل.

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

نظرة على المطبخ وتصميمه.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

التفاصيل المذهبة من أجمل ما سترى فى هذا المنزل.

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

نظرة على ممر من ممرات المنزل.

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

غرفة ساونا مميزة لتحصل على لحظات من الرفاهية داخل الحمام.

homify منتجع
homify

homify
homify
homify

تعرف على هذا المنزل الأستوائى وتصميمه المميز من هذا المقال: منزل استوائى رائع وعصرى

بيت مساحته محدودة ولكن جذاب في كل زاوية
شاركنا برأيك هل أعجبك النمط التركى فى تصميم هذا المنزل؟

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