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13 وحدة تلفاز مميزة اختر منها ما يناسبك

shereen gouda shereen gouda
Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي مركز أي منزل و الفراغ الذي يجتمع فيه جميع أفراد الأسرة لذا يكون لتصميمه وقع قوي على المنزل كله، ومن أهم عوامل نجاح الغرفة هو الأثاث الذي يتسم بالعملية والأناقة. لا يخلو منزل من التلفاز في غرفة المعيشة حيث يكون أحد وسائل الترفيه الهامة لذا لكي يلائم الأثاث المحيط يجب أن تجتمع في الوحدة أيضاً كل عوامل نجاح التصميم من نسب عملية إلى تصميم أنيق يليق بالنمط المحيط. اتينا اليكم اليوم بمجموعة مميزة لوحدات التلفاز فيها ما يلائم كل الأذواق، لنتابع معاً هذه التصاميم المذهلة.

1- وحدة مدمجة في الديكور

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

التصميم الرائع هنا أدمج وحدة التلفاز مع تجاليد و ديكور الجدار حتى تتخفى عناصر الوحدة في أناقة وبساطة. التباين بين اللون الأبيض والأسود يميز التلفاز لرؤية واضحة ليلاً ونهاراً و هذا العامل من أهم عوامل تصميم وحدة التلفاز.

2- وحدة تلفت الأنظار

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

يتألق هذا التصميم عن غيره باختيار كسوة جدارية لتكون خلفية وحدة التلفاز مع اختيار ثلاثة خامات مختلفة من الخشب واللون الأبيض مع النمط المصنوع من الاستانلس حتى يكون هذا الحائط هو مركز الغرفة والعنصر الذي يلفت الأنظار. هذا الأسلوب في تصميم الوحدة يلائم محبي التصاميم الفاخرة والمميزة.

3- أثنان في واحد

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners غرفة المعيشة
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

من قال أن وحدة التصميم يجب أن تكون منفردة بذاتها؟ بل يمكن أن تدمج فيها أكثر من عنصر أو وظيفة، فبإمكانك على سبيل المثال أن تتبع هذه الوحدة و تدخل المدفأة كجزء لا يتجزأ من وحدة التلفاز.

4- وحدة على شكل لوحة فنية

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

قام المصمم هنا من استغلال وحدة التلفاز ليصنع منها لوحة غاية في الجمال مستعيناً بعنصر التجاليد الخشبية فقط، ولكي يتحقق هذا الانطباع كانت النسب مدروسة بعناية فائقة حتى نرى أمامنا هذا الإبداع المبهر.

5- خطوط عصرية مميزة

Kalafatoğlu Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة المعيشة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

اتبعت هذه الوحدة تشكيل ذو نمط حداثي و بالرغم من البساطة المتناهية في خطوط التصميم تركت لدينا انطباع بفخامة ورقي التصميم، والفضل في ذلك يعود إلى الخامات القيمة والإضاءة غير المباشرة.

لمحبي النمط الحداثي تابعوا بعض النصائح لكيفية تصميم منزل مودرن مميز

6- تجاليد مميزة

PROJE MİMARİ DESTEK, Trabcelona Design Trabcelona Design غرفة المعيشة
Trabcelona Design

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

يمكن الإكتفاء بتجاليد مميزة خلف التلفاز كخلفية تميز هذا الجدار.

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7- وحدة عصرية بسيطة

Wall hung TV unit and bookcase. Also with hidden storage. Lamco Design LTD غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Lamco Design LTD

Wall hung TV unit and bookcase. Also with hidden storage.

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

هذا التصميم يجمع بين أرفف مخصصة للمكتبة و وحدات تخزين متخفية مع حامل التلفاز و كل هذا في تصميم عصري بسيط مما يجعله تصميم ذكي.

8- تصميم لأصحاب الأذواق الجريئة

Cosmo Industrial TV Unit Industasia غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Industasia

Cosmo Industrial TV Unit

Industasia
Industasia
Industasia

البعض قد لا يفضلون تصميم الوحدة الذي يظهر عليه الحداثة المتعارف عليها، بل يتجهون نحو التصاميم الأكثر جرأة و تميز مثل هذا التصميم. لا شك أنه تصميم بسيط للغاية إلا أنه مكون من خامات بسيطة تكاد تكون معاد تدويرها لتعطينا انطباع النمط الصناعي.

9- وحدة طائرة

Appartamento Residenziale - Monza - 2013, Galleria del Vento Galleria del Vento غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية خشب White
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

التقيد بالقوانين التي تبدو منطقية ليس بالضرورة أمر صائب وبالتحديد في مراحل التصميم، بل يجب أن تتحدى القيود و تقوم بترك بصمة في كل تصميم مثل هذه الوحدة ذات الرف الطائر.

10- تصميم مثالي لغرف المعيشة الصغيرة

Квартира в Лондоне, Studio 25 Studio 25 غرفة المعيشة Grey
Studio 25

Studio 25
Studio 25
Studio 25

تتخفى الوحدة هنا بين أضلع لامعة موحدة اللون ذات تقسيمات مميزة و نسب رائعة، و يبدو هذا الحل نموذجي لأصحاب غرف المعيشة الصغيرة.

11- وحدة تعمل كفاصل بين الفراغات

Orixás, omnibus arquitetura omnibus arquitetura غرفة المعيشة خشب Multicolored
omnibus arquitetura

omnibus arquitetura
omnibus arquitetura
omnibus arquitetura

من يتمتعون بمساحة مفتوحة قد يفقدون الأمل أحياناً في إيجاد وحدة تلفاز تلائم هذا الوضع بدون التضحية باتساع الفراغ، ولكن هذا التصميم مثالي في هذه الحالة فهو يضمن لك الاحتفاظ على المساحة المفتوحة مع وجود وحدة عملية لتعليق التلفاز على المستوى المثالي لرؤية واضحة و مريحة.

12- دمج رائع بين الخامات

Apartamento, Paula Szabo Arquitetura Paula Szabo Arquitetura غرفة المعيشة
Paula Szabo Arquitetura

Paula Szabo Arquitetura
Paula Szabo Arquitetura
Paula Szabo Arquitetura

من الرائع أن تطلق العنان أحياناً إلى مخيلتك فتتوصل إلى تصميم مميز و فريد من نوعه مثل هذا التصميم المذهل، مما يؤدي إلى تصميم أنيق و فاخر ولكن ضع في حسبانك أن تقوم باختيار درجات من الألوان مناسبة.

13- البساطة أساس الأناقة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

مع مرورنا على أشكال التصميم الداخلي المختلفة نجد دائماً أن التصميم البسيط هو الأكثر أناقة، فهذا التصميم مع عناصره القليلة يبدو فاخر مثل تصاميم الفنادق.

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