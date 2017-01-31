13 وحدة تلفاز مميزة اختر منها ما يناسبك

غرفة المعيشة هي مركز أي منزل و الفراغ الذي يجتمع فيه جميع أفراد الأسرة لذا يكون لتصميمه وقع قوي على المنزل كله، ومن أهم عوامل نجاح الغرفة هو الأثاث الذي يتسم بالعملية والأناقة. لا يخلو منزل من التلفاز في غرفة المعيشة حيث يكون أحد وسائل الترفيه الهامة لذا لكي يلائم الأثاث المحيط يجب أن تجتمع في الوحدة أيضاً كل عوامل نجاح التصميم من نسب عملية إلى تصميم أنيق يليق بالنمط المحيط. اتينا اليكم اليوم بمجموعة مميزة لوحدات التلفاز فيها ما يلائم كل الأذواق، لنتابع معاً هذه التصاميم المذهلة.
التصميم الرائع هنا أدمج وحدة التلفاز مع تجاليد و ديكور الجدار حتى تتخفى عناصر الوحدة في أناقة وبساطة. التباين بين اللون الأبيض والأسود يميز التلفاز لرؤية واضحة ليلاً ونهاراً و هذا العامل من أهم عوامل تصميم وحدة التلفاز.
يتألق هذا التصميم عن غيره باختيار كسوة جدارية لتكون خلفية وحدة التلفاز مع اختيار ثلاثة خامات مختلفة من الخشب واللون الأبيض مع النمط المصنوع من الاستانلس حتى يكون هذا الحائط هو مركز الغرفة والعنصر الذي يلفت الأنظار. هذا الأسلوب في تصميم الوحدة يلائم محبي التصاميم الفاخرة والمميزة.
من قال أن وحدة التصميم يجب أن تكون منفردة بذاتها؟ بل يمكن أن تدمج فيها أكثر من عنصر أو وظيفة، فبإمكانك على سبيل المثال أن تتبع هذه الوحدة و تدخل المدفأة كجزء لا يتجزأ من وحدة التلفاز.
قام المصمم هنا من استغلال وحدة التلفاز ليصنع منها لوحة غاية في الجمال مستعيناً بعنصر التجاليد الخشبية فقط، ولكي يتحقق هذا الانطباع كانت النسب مدروسة بعناية فائقة حتى نرى أمامنا هذا الإبداع المبهر.
اتبعت هذه الوحدة تشكيل ذو نمط حداثي و بالرغم من البساطة المتناهية في خطوط التصميم تركت لدينا انطباع بفخامة ورقي التصميم، والفضل في ذلك يعود إلى الخامات القيمة والإضاءة غير المباشرة.
لمحبي النمط الحداثي تابعوا بعض النصائح لكيفية تصميم منزل مودرن مميز.
يمكن الإكتفاء بتجاليد مميزة خلف التلفاز كخلفية تميز هذا الجدار.
هذا التصميم يجمع بين أرفف مخصصة للمكتبة و وحدات تخزين متخفية مع حامل التلفاز و كل هذا في تصميم عصري بسيط مما يجعله تصميم ذكي.
البعض قد لا يفضلون تصميم الوحدة الذي يظهر عليه الحداثة المتعارف عليها، بل يتجهون نحو التصاميم الأكثر جرأة و تميز مثل هذا التصميم. لا شك أنه تصميم بسيط للغاية إلا أنه مكون من خامات بسيطة تكاد تكون معاد تدويرها لتعطينا انطباع النمط الصناعي.
التقيد بالقوانين التي تبدو منطقية ليس بالضرورة أمر صائب وبالتحديد في مراحل التصميم، بل يجب أن تتحدى القيود و تقوم بترك بصمة في كل تصميم مثل هذه الوحدة ذات الرف الطائر.
تتخفى الوحدة هنا بين أضلع لامعة موحدة اللون ذات تقسيمات مميزة و نسب رائعة، و يبدو هذا الحل نموذجي لأصحاب غرف المعيشة الصغيرة.
من يتمتعون بمساحة مفتوحة قد يفقدون الأمل أحياناً في إيجاد وحدة تلفاز تلائم هذا الوضع بدون التضحية باتساع الفراغ، ولكن هذا التصميم مثالي في هذه الحالة فهو يضمن لك الاحتفاظ على المساحة المفتوحة مع وجود وحدة عملية لتعليق التلفاز على المستوى المثالي لرؤية واضحة و مريحة.
من الرائع أن تطلق العنان أحياناً إلى مخيلتك فتتوصل إلى تصميم مميز و فريد من نوعه مثل هذا التصميم المذهل، مما يؤدي إلى تصميم أنيق و فاخر ولكن ضع في حسبانك أن تقوم باختيار درجات من الألوان مناسبة.