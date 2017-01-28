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17 تصميم لغرف معيشة ترغبك في التغيير !

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
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عند حاجتك للراحة و الشعور بالدفء و التآلف مع عائلتك فإنك تلجأ مباشرة لغرفة المعيشة التي تجمع كل أفراد الأسرة فيها و الجميع يشعر أنها غرفتهم دون حرج، و لفاعلية حاجتك لذلك فلابد أن يكون تصميم تلك الغرفة تحديداً ملائماً للجميع،  لذل اليوم هوميفاي سيصحبكم في جولة رائعة بين 17 تصميم مختلف لغرف معيشة و استقبال لائقة لجميع الأذواق تتسم بالدفء و الجلسات المريحة التي تناسب العائلة و أيضاً الضيوف ..

1- أنيقة و غامضة

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos غرفة المعيشة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

الأناقة و الغموض هما السمتان الأبرز في هذا التصميم الراقي لغرفة معيشة استثنائية، الأناقة متمثلة في الألوان الهادئة و المحايدة و الغموض في الألوان الساخنة كالبنفسجي و الأسود و بعض الاكسسوارات ، أما الجمال في هذا التصميم فهو يتنوع بين براعة توزيع الأضواء في الغرفة عن طريق لمبات الليد الصفراء و بين المساحات الكبيرة المفتوحة حولها، و لمزيد من الاناقة تم الاستعانة بالأثاث الكبير و المتصل لتحقيق الشعور بالدفء و الألفة للعائلة و للضيوف أيضاً بدون فواصل ..

2- المرح و الشباب

Town House, Sussex., CHALKSPACE CHALKSPACE غرفة المعيشة
CHALKSPACE

Town House, Sussex.

CHALKSPACE
CHALKSPACE
CHALKSPACE

استخدام الأرائك صغيرة الحجم في غرفة المعيشة يعبر عن روح شبابية أكثر و استخدام الالوان الصفراء و البينك من شأنة زيادة عنصر المرح و السعادة و الشعور بالإنطلاق في الغرفة فضلاً عن الأحمر و الأخضر بالتأكيد ..

3- العناصر الكلاسيكية

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة المعيشة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

يمكننا استخدام بعض العناصر الكلاسيكية في غرفة المعيشة الخاصة بنا لإضفاء مزيج بين الطرازات التصميمية ، و هذا المزيج نلاحظه هنا بين الإكسسوارات النحاسية و الكراسي نصف الخشبية و الأريكة ممتلئة الوسائد ، أما اللون العصري الأبيض المموج على الحائط ينقلنا لشيء من السحر ، و كذلك الضوء الازرق في نهاية الغرفة أضفى كسراً لسيطرة الأبيض على الغرفة كلها ، باختصار تنسيق مايسترو محترف و ليس مصمم عادي .

4- جو من الألفة

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work غرفة المعيشة
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

موضع الجلسة و اتجاهها في غرفة المعيشة يحدد مدى الشعور بالدفء الذي يمكن أن تنقله لنا ، لذا احرص دائماً على أن تجعل الجلسة مقابلة لبعضها البعض من كل الزوايا حتى يمكن لكل فرد جالس أن يرى الآخرين بسهولة و يتبادل معهم الحديث دون انعزال، و يراعى كذلك أن يكون كل المقاعد من نوع واحد و هذا أسلوب متبع للجلسات الدافئة التي تمنحنا شعوراً بالألفة مع الاهل و الأصدقاء .

5- أبيض و أسود

Departamento Doig, Oneto/Sousa Arquitectura Interior Oneto/Sousa Arquitectura Interior غرفة المعيشة
Oneto/Sousa Arquitectura Interior

Oneto/Sousa Arquitectura Interior
Oneto/Sousa Arquitectura Interior
Oneto/Sousa Arquitectura Interior

الأبيض و الأسود مزيج رائع يمكن أن يحدد الجلسة و يكسر سيطرة اللون الأبيض بسهولة مع قليل من الأسود مثل ما يظهر لدينا في تلك الوسادات البسيطة التي غيرت شكل الجلسة بأكملها نحو مزيد من العصرية و الحداثة..

و من جهة أخرى فإن مزيج الأبيض و الأسود سيمكنك بسهولة من استخدام اكسسوارات أكثر تنوعاً و ألوان ستائر مختلفة و أضواء متنوعة في شدتها و توزيعها كذلك في سائر أركان الغرفة .

6- ألوان البحر

Ejemplos de decoración, DISEÑO INTERIOR LTDA DISEÑO INTERIOR LTDA غرفة المعيشة
DISEÑO INTERIOR LTDA

DISEÑO INTERIOR LTDA
DISEÑO INTERIOR LTDA
DISEÑO INTERIOR LTDA

يمكنك إضفاء بعض الألوان المعبرة عن الطبيعة في غرفة معيشتك خصوصاً لو كانت معبرة عن الهدوء و الاسترخاء مثل ألوان البحر السماوي و الأزرق، و يمكن استخدامهما على نطاق ضيق في محيط أبيض اللون لانهما يعتبران من الألوان التي تظهر بقوة في هذا المحيط ، و تلك النوعية من الألوان الزاهية تساعد على تغيير الحالة النفسية للأفضل فستكون مفيدة للغاية لاستقبال الضيوف و للمعيشة اليومية لأفراد الأسرة .

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7- منصة

Итальянский квартал, Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Turquoise
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

يمكن تحديد الجلسة نحو شيء ما سواء كان تليفزيون أو مكتبة أو نافذة أو مدخنة مثل هذا النموذج الرقيق، حيث تم تحديد المدخنة لتكون هي الثقل الرئيسي الذي يلتف حوله الأثاث ، مع الاقتراب منها يتغير لون الأثاث للأبيض و البعيد عنها يأخذ اللون السماوي المنتشر في الغرفة كلها و بذلك تم تحقيق توازن مميز في مثل تلك المساحة التي تحتاج لذلك أكثر من احتياجها لعناصر تزحمها بلا فائدة .

8- في قلب الطبيعة

Casa Sabaneta, Artek sas Artek sas غرفة المعيشة زجاج Green
Artek sas

Artek sas
Artek sas
Artek sas

في حالة أنك تعشق الطبيعة و لحسن طالعك فإن غرفة معيشتك تطل على محيط طبيعي ساحر فإنه ينبغي عليك ألا تضيع تلك الفرصة و إبدأ فوراً في تصميم الحوائط من الزجاج الشفاف حتى تستطيع أن تدخل في احساس الجلوس في قلب الطبيعة نفسها ، و لو أردت إكمال التوازن في الغرفة فعليك باختيار ألواناً مناسبة لتلك المشاهد الطبيعية من لون أخضر و بني و أرضيات تقترب من كل ذلك ، ستكون النتيجة عالم خاص بك لا يمكن ان يوصف 

9- طاقة متكاملة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لو كانت لديك مساحة صغيرة في بيتك تصلح لتصميم غرفة المعيشة و لا شيء سوى تلك المساحة فإنه عليك أن تشحنها بطاقة كاملة من الوظائف و لا تحرم نفسك و لكن بالطبع ليس على حساب الناحية الجمالية، فيمكنك أن تستغل الجلسة لتكون ذات أريكة واسعة على حرف L و تسمى ركنة و بذلك ستستغل كل المساحة و في المقابل تترك الناحية الأخرى لمكتبة أو منضدة للتليفزيون يلاصق الحائط و في الوسط تضع منضدة صغيرة و بها خزانات لتعمل عمل الرفوف لتخزن فيها أغراضك الصغيرة و بذلك قد تكون قمت بتحقيق العلامة الكاملة في الاستفادة من المساحة التي لديك 

10 – نغمات دافئة

Varios, Arkiurbana Arkiurbana غرفة المعيشة
Arkiurbana

Arkiurbana
Arkiurbana
Arkiurbana

الدفء يأتي في الألوان الساخنة بمنتهى السهولة ، و في تلك الحالة يمكنك صنع حالة دافئة بألوان جريئة في بعض اللمسات البسيطة في الحوائط و الإكسسوارات  و الوسائد التي توجد في الأثاث..

و هناك بعض النظريات التي تؤكد أن السجاد له عامل قوي في نشر الإحساس بالدفء معنوياً و فعلياً، لذا يمكنك الإعتماد عليه و تحديد ألوانه لتتماشى مع سائر الغرفة و تمنحك الإحساس الذي ترغب فيه ..

11- احساس من الغابة

Интерьер квартиры с намеком на фэн-шуй, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' غرفة المعيشة
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

بلمسة واحدة من نباتات الزينة يمكنك تحويل مسار ديكور غرفة المعيشة بأكمله لشيء آخر من قلب الطبيعة، فتلك النوعية في هذا النموذج من نباتات الغابات لها القدرة على ذلك بجدارة، و مع بعض اللمسات المساعدة من لوحات و ديكور حالم ستكون الصورة مكتملة الأركان .

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12- رسائل قوية

Apartamento torres de chico , Davecube Design Davecube Design غرفة المعيشة
Davecube Design

Davecube Design
Davecube Design
Davecube Design

في بعض الأحيان الراحة النفسية بالنسبة لنا و شخصية التصميم تظهر من خلال العبارات التي نعتنقها و نؤمن بها من كلمات مأثورة و عبارات مؤثرة، لاحظ في ذلك النموذج كيف تم استخدام إحدى الجدران لتكون مثل السبورة في الفصول  الدراسية و كيف تمت الكتابة عليها و على الجانب الآخر منها تم استبدال الكلمات بالصور للشخصيات المؤثرة أيضاً و يمكن قائلة تلك العبارات حتى تكتمل الرؤية والاقتباس .  

13- جوهر ريفي ساحر

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

استخدام المدخنة في غرفة المعيشة من الاقتباسات الريفية التي لا تقل جمالاً عن أي عنصر حداثي ذائع استخدامه حالياً و لكنه يحتاج لتصميم خاص من تآلف الألوان و تماشيها مع باقي الغرفة ، في المقابل يمكنك زيادة فاعلية تلك المدخنة بجعل الجلسة على جانبية و ليست ناظرة إليها لتحقيق الدفء بعيداً عن سحب التركيز للنار .

14- اقتباسات مدارية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

النباتات المدارية تمثل الفكرة ذاتها التي نوهنا عنها في النماذج السابقة التي تعني بمدى تأثر التصميم بنباتات الزينة و الإكسسوار المقتبس من الطبيعة، لاحظ هنا انتشار النباتات الاستوائية المقتبسة من الغابات المدارية الخلابة و كيف تم اقتباس الالوان الساخنة و امتزجت مع الهادئة و اللون الابيض في تصميم رائع و متنوع و غني بالتفاصيل ..

15- نضارة الريف

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios غرفة المعيشة
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

التصميمات الريفية مناسبة للمنازل الواسعة و ستجعلك في عالم آخر من السحر لو كنت من عشاق التطبيقات الخشبية في الأثاث و الحلوق و الأرضيات، كما أن الإكسسوارات الريفية دائماً ما تتسم بغنى تفاصيلها و ملائمتها لأي لون للمفروشات ، فبالتالي أنت أمام لوحة فنية متكاملة في كل مكوناتها بفضل هذا الطراز الرائع لعشاق الخشب تحديداً ..

16- راديكالية و معاصرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الخروج للطبيعة و البعد عن استخدام حوائط خرسانية تمكنك من الإلتفاف حول النقاء و البعد عن التفاصيل المصطنعة قدر الإمكان، لذا فإن غرفة المعيشة التي لا يوجد لها حوائط سوى بعض الاعمدة اللازمة للسقف ما هي إلا تجسيد لذلك المبدأ المنطلق نحو الطبيعة و يمكنك من تنفيذ تصميم عصري في الأثاث و الارضيات لما هو تحت السقف و ترك باقي الامور للطبيعة .

17- درجة من غنى التفاصيل

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

التفاصيل الغنية في أي غرفة تكون سلاح ذو حدين، لو أحسنت استخدامها و تطويعها سيكون التصميم في جانب آخر من السحر، لاحظ هنا استخدامات الضوء فقط بين نجف و فروع نور و لمبات ليد ، و على جانب آخر لاحظ تفاصيل الاكسسوارات في النباتات و ألوان الوسائد و من جهة أخرى لاحظ الزركشة الغنية في السجاد ، شيء أكثر من رائع ليس له مثيل و لا كلمات توصف مدى الروعة التي فيه ..

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