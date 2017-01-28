17 تصميم لغرف معيشة ترغبك في التغيير !

الأبيض و الأسود مزيج رائع يمكن أن يحدد الجلسة و يكسر سيطرة اللون الأبيض بسهولة مع قليل من الأسود مثل ما يظهر لدينا في تلك الوسادات البسيطة التي غيرت شكل الجلسة بأكملها نحو مزيد من العصرية و الحداثة..

و من جهة أخرى فإن مزيج الأبيض و الأسود سيمكنك بسهولة من استخدام اكسسوارات أكثر تنوعاً و ألوان ستائر مختلفة و أضواء متنوعة في شدتها و توزيعها كذلك في سائر أركان الغرفة .