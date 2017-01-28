17 تصميم لغرف معيشة ترغبك في التغيير !

عند حاجتك للراحة و الشعور بالدفء و التآلف مع عائلتك فإنك تلجأ مباشرة لغرفة المعيشة التي تجمع كل أفراد الأسرة فيها و الجميع يشعر أنها غرفتهم دون حرج، و لفاعلية حاجتك لذلك فلابد أن يكون تصميم تلك الغرفة تحديداً ملائماً للجميع، لذل اليوم هوميفاي سيصحبكم في جولة رائعة بين 17 تصميم مختلف لغرف معيشة و استقبال لائقة لجميع الأذواق تتسم بالدفء و الجلسات المريحة التي تناسب العائلة و أيضاً الضيوف ..
الأناقة و الغموض هما السمتان الأبرز في هذا التصميم الراقي لغرفة معيشة استثنائية، الأناقة متمثلة في الألوان الهادئة و المحايدة و الغموض في الألوان الساخنة كالبنفسجي و الأسود و بعض الاكسسوارات ، أما الجمال في هذا التصميم فهو يتنوع بين براعة توزيع الأضواء في الغرفة عن طريق لمبات الليد الصفراء و بين المساحات الكبيرة المفتوحة حولها، و لمزيد من الاناقة تم الاستعانة بالأثاث الكبير و المتصل لتحقيق الشعور بالدفء و الألفة للعائلة و للضيوف أيضاً بدون فواصل ..
استخدام الأرائك صغيرة الحجم في غرفة المعيشة يعبر عن روح شبابية أكثر و استخدام الالوان الصفراء و البينك من شأنة زيادة عنصر المرح و السعادة و الشعور بالإنطلاق في الغرفة فضلاً عن الأحمر و الأخضر بالتأكيد ..
يمكننا استخدام بعض العناصر الكلاسيكية في غرفة المعيشة الخاصة بنا لإضفاء مزيج بين الطرازات التصميمية ، و هذا المزيج نلاحظه هنا بين الإكسسوارات النحاسية و الكراسي نصف الخشبية و الأريكة ممتلئة الوسائد ، أما اللون العصري الأبيض المموج على الحائط ينقلنا لشيء من السحر ، و كذلك الضوء الازرق في نهاية الغرفة أضفى كسراً لسيطرة الأبيض على الغرفة كلها ، باختصار تنسيق مايسترو محترف و ليس مصمم عادي .
موضع الجلسة و اتجاهها في غرفة المعيشة يحدد مدى الشعور بالدفء الذي يمكن أن تنقله لنا ، لذا احرص دائماً على أن تجعل الجلسة مقابلة لبعضها البعض من كل الزوايا حتى يمكن لكل فرد جالس أن يرى الآخرين بسهولة و يتبادل معهم الحديث دون انعزال، و يراعى كذلك أن يكون كل المقاعد من نوع واحد و هذا أسلوب متبع للجلسات الدافئة التي تمنحنا شعوراً بالألفة مع الاهل و الأصدقاء .
الأبيض و الأسود مزيج رائع يمكن أن يحدد الجلسة و يكسر سيطرة اللون الأبيض بسهولة مع قليل من الأسود مثل ما يظهر لدينا في تلك الوسادات البسيطة التي غيرت شكل الجلسة بأكملها نحو مزيد من العصرية و الحداثة..
و من جهة أخرى فإن مزيج الأبيض و الأسود سيمكنك بسهولة من استخدام اكسسوارات أكثر تنوعاً و ألوان ستائر مختلفة و أضواء متنوعة في شدتها و توزيعها كذلك في سائر أركان الغرفة .
يمكنك إضفاء بعض الألوان المعبرة عن الطبيعة في غرفة معيشتك خصوصاً لو كانت معبرة عن الهدوء و الاسترخاء مثل ألوان البحر السماوي و الأزرق، و يمكن استخدامهما على نطاق ضيق في محيط أبيض اللون لانهما يعتبران من الألوان التي تظهر بقوة في هذا المحيط ، و تلك النوعية من الألوان الزاهية تساعد على تغيير الحالة النفسية للأفضل فستكون مفيدة للغاية لاستقبال الضيوف و للمعيشة اليومية لأفراد الأسرة .
يمكن تحديد الجلسة نحو شيء ما سواء كان تليفزيون أو مكتبة أو نافذة أو مدخنة مثل هذا النموذج الرقيق، حيث تم تحديد المدخنة لتكون هي الثقل الرئيسي الذي يلتف حوله الأثاث ، مع الاقتراب منها يتغير لون الأثاث للأبيض و البعيد عنها يأخذ اللون السماوي المنتشر في الغرفة كلها و بذلك تم تحقيق توازن مميز في مثل تلك المساحة التي تحتاج لذلك أكثر من احتياجها لعناصر تزحمها بلا فائدة .
في حالة أنك تعشق الطبيعة و لحسن طالعك فإن غرفة معيشتك تطل على محيط طبيعي ساحر فإنه ينبغي عليك ألا تضيع تلك الفرصة و إبدأ فوراً في تصميم الحوائط من الزجاج الشفاف حتى تستطيع أن تدخل في احساس الجلوس في قلب الطبيعة نفسها ، و لو أردت إكمال التوازن في الغرفة فعليك باختيار ألواناً مناسبة لتلك المشاهد الطبيعية من لون أخضر و بني و أرضيات تقترب من كل ذلك ، ستكون النتيجة عالم خاص بك لا يمكن ان يوصف
لو كانت لديك مساحة صغيرة في بيتك تصلح لتصميم غرفة المعيشة و لا شيء سوى تلك المساحة فإنه عليك أن تشحنها بطاقة كاملة من الوظائف و لا تحرم نفسك و لكن بالطبع ليس على حساب الناحية الجمالية، فيمكنك أن تستغل الجلسة لتكون ذات أريكة واسعة على حرف L و تسمى ركنة و بذلك ستستغل كل المساحة و في المقابل تترك الناحية الأخرى لمكتبة أو منضدة للتليفزيون يلاصق الحائط و في الوسط تضع منضدة صغيرة و بها خزانات لتعمل عمل الرفوف لتخزن فيها أغراضك الصغيرة و بذلك قد تكون قمت بتحقيق العلامة الكاملة في الاستفادة من المساحة التي لديك
الدفء يأتي في الألوان الساخنة بمنتهى السهولة ، و في تلك الحالة يمكنك صنع حالة دافئة بألوان جريئة في بعض اللمسات البسيطة في الحوائط و الإكسسوارات و الوسائد التي توجد في الأثاث..
و هناك بعض النظريات التي تؤكد أن السجاد له عامل قوي في نشر الإحساس بالدفء معنوياً و فعلياً، لذا يمكنك الإعتماد عليه و تحديد ألوانه لتتماشى مع سائر الغرفة و تمنحك الإحساس الذي ترغب فيه ..
بلمسة واحدة من نباتات الزينة يمكنك تحويل مسار ديكور غرفة المعيشة بأكمله لشيء آخر من قلب الطبيعة، فتلك النوعية في هذا النموذج من نباتات الغابات لها القدرة على ذلك بجدارة، و مع بعض اللمسات المساعدة من لوحات و ديكور حالم ستكون الصورة مكتملة الأركان .
في بعض الأحيان الراحة النفسية بالنسبة لنا و شخصية التصميم تظهر من خلال العبارات التي نعتنقها و نؤمن بها من كلمات مأثورة و عبارات مؤثرة، لاحظ في ذلك النموذج كيف تم استخدام إحدى الجدران لتكون مثل السبورة في الفصول الدراسية و كيف تمت الكتابة عليها و على الجانب الآخر منها تم استبدال الكلمات بالصور للشخصيات المؤثرة أيضاً و يمكن قائلة تلك العبارات حتى تكتمل الرؤية والاقتباس .
استخدام المدخنة في غرفة المعيشة من الاقتباسات الريفية التي لا تقل جمالاً عن أي عنصر حداثي ذائع استخدامه حالياً و لكنه يحتاج لتصميم خاص من تآلف الألوان و تماشيها مع باقي الغرفة ، في المقابل يمكنك زيادة فاعلية تلك المدخنة بجعل الجلسة على جانبية و ليست ناظرة إليها لتحقيق الدفء بعيداً عن سحب التركيز للنار .
النباتات المدارية تمثل الفكرة ذاتها التي نوهنا عنها في النماذج السابقة التي تعني بمدى تأثر التصميم بنباتات الزينة و الإكسسوار المقتبس من الطبيعة، لاحظ هنا انتشار النباتات الاستوائية المقتبسة من الغابات المدارية الخلابة و كيف تم اقتباس الالوان الساخنة و امتزجت مع الهادئة و اللون الابيض في تصميم رائع و متنوع و غني بالتفاصيل ..
التصميمات الريفية مناسبة للمنازل الواسعة و ستجعلك في عالم آخر من السحر لو كنت من عشاق التطبيقات الخشبية في الأثاث و الحلوق و الأرضيات، كما أن الإكسسوارات الريفية دائماً ما تتسم بغنى تفاصيلها و ملائمتها لأي لون للمفروشات ، فبالتالي أنت أمام لوحة فنية متكاملة في كل مكوناتها بفضل هذا الطراز الرائع لعشاق الخشب تحديداً ..
الخروج للطبيعة و البعد عن استخدام حوائط خرسانية تمكنك من الإلتفاف حول النقاء و البعد عن التفاصيل المصطنعة قدر الإمكان، لذا فإن غرفة المعيشة التي لا يوجد لها حوائط سوى بعض الاعمدة اللازمة للسقف ما هي إلا تجسيد لذلك المبدأ المنطلق نحو الطبيعة و يمكنك من تنفيذ تصميم عصري في الأثاث و الارضيات لما هو تحت السقف و ترك باقي الامور للطبيعة .
التفاصيل الغنية في أي غرفة تكون سلاح ذو حدين، لو أحسنت استخدامها و تطويعها سيكون التصميم في جانب آخر من السحر، لاحظ هنا استخدامات الضوء فقط بين نجف و فروع نور و لمبات ليد ، و على جانب آخر لاحظ تفاصيل الاكسسوارات في النباتات و ألوان الوسائد و من جهة أخرى لاحظ الزركشة الغنية في السجاد ، شيء أكثر من رائع ليس له مثيل و لا كلمات توصف مدى الروعة التي فيه ..