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غرف معيشة تلهمك بأحلى الأفكار

Mohammed Awad Mohammed Awad
Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
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لو أردت أن تقتبس أحلى الافكار لتصميم غرفة معيشة تليق بك و بأسرتك و ضيوفك فإنك قد وصلت إلى المكان المناسب، فأنت مع هوميفاي الآن سترى أجمل نماذج التصميم لغرف المعيشة في كتاب الأفكار هذا ..

7 نماذج متنوعة لتصميمات حداثية  لغرف معيشة تتميز بشكل متكامل و متوازن للعناصر الوظيفية و الجمالية دون إخلال بمبدأ الحفاظ على المساحة و التقسيم الجيد لكل المحيط المجاور لها ، و كلها اشتركت في عامل واحد كان هو عدم وجود فواصل ملموسة بينها و بين المحيط الذي حولها ..

إليكم التفاصيل ..

فخامة

Polstergarnituren, Finkeldei Polstermöbel GmbH Finkeldei Polstermöbel GmbH غرفة المعيشة
Finkeldei Polstermöbel GmbH

Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH

الجوانب الفخمة في غرفة المعيشة تعتمد على الاثاث و المفروشات و بعض الإكسسوارات و بالطبع الإضاءة، إن في هذا النموذج الذي أمامنا يتلخص الإبداع في مدى فخامة كل تلك العناصر و كبر حجمها و لكن دون طغيان على المساحة ، النجف و الشمعدانات جعلا من الغرفة أشبه بقصر ملكي و هذا من سمات الطراز الكلاسيكي في النجف بالذات، و الأباجورات ستايل رائع بجوار الكنبة الرئيسية في الغرفة أما المنضدة الزجاجية فأكملت الفخامة و البريق .. باختصار كل تلك العناصر كفيلة بنقل غرفتك لحالة الفخامة بشكل مباشر لو كنت ترغب في ذلك ..

بساطة التفاصيل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في كل التفاصيل التي توجد في تلك الغرفة حالة خاصة من الرومانسية و الشاعرية ففي الورد على الحوائط حالة خاصة و كذلك الرفوف المتوازية المضاءة بنور خافت شاعري ، أما الدفء و الاسترخاء فكانت في ألوان و تصميم الكنبة التي على شكل حرف L  المواجهة للتلفزيون و تتميز بعرضها الكبير و طولها المناسب مما يسمح بجلوس أكثر من فرد من أفراد الأسرة بجوار بعضهم البعض براحة و هدوء .

الأضواء

Haus Holl, Sanierung und Umgestaltung einer alten Villa, nagel + braunagel nagel + braunagel غرفة المعيشة
nagel + braunagel

nagel + braunagel
nagel + braunagel
nagel + braunagel

الديكور ليس فقط مكونات ملموسة و لكنه يمكن ان يكون مؤثراً بالموجات الضوئية غير الملموسة، و لكنها مرئية و تعكس أشكالاً رائعة على الجدران حتى لو لم تكن تلك الجدران بها أي ديكورات.

لو دققنا في شكل السقف سنلاحظ أنه أملس و ليس فيه أي نقوش أو أي ديكور و لكن بصقوط الضوء عليه بشكل هندسي رائع ظهر و كأنه محفور فيه بشكل جمالي مميز .

ستايل مختلف

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

الخروج عن المعتاد في الأثاث الخاص بغرفة معيشتك يصنع الفارق بالتأكيد، الجرأة في اختيار الألوان و التصميم الخاص بهذا الأثاث يعتبر المكون الأبرز في أي غرفة معيشة ، شكل المائدة المثلث المصنوع من الخشب غريب و لكنه متماشي مع شكل الأثاث المنحني مثلها و خصوصاً في الكراسي مما يجعل الجلسة لو كانت مفتوحة على غرف أخرى أن تظهر شخصيتاه و استقلاليتها ..

سجاد

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

في بعض الأحيان نحتاج لتمييز جلسة غرفة المعيشة ببعض التفاصيل التي تفرقها عما حولها من أماكن و غرف، و من أبسط الطرق لفعل ذلك هو جعل الأرضيات مختلفة ، و لما كانت تلك الخطوة صعبة في المساحات الضيقة فكان السجاد هو الحل الامثل لإحداث هذا الفارق ، فهناك خطوط عريضة من السجاد في الألوان و الأشكال و الطرازات ستمكنك من اختيار الانسب للون أثاثك و مفروشاتك 

بساطة

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor غرفة المعيشة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

البساطة في اختيار التفاصيل و البعد عن الإكسسوارات قدر الإمكان له عشاق و محبين و له أيضاً ضوابط تتركز حول المساحة الضيقة و المحيط الطبيعي، فلو كان المحيط طبيعياً و الطراز المستخدم في المنزل يعتمد أكثر على العملية و البساطة وا لبعد عن البهرجة فأنت أمام هذا الخيار ليكون الشكل العام للغرفة في أبهى صورة ، لاحظ البساطة في الستائر و شكل الكنبة و المنضدة مع السجاد البسيط و المحيط مشرق كيف جعلت الغرفة مريحة للأعصاب 

عصري بامتياز

casa in costiera amalfitana, grafica2d3d grafica2d3d غرفة المعيشة
grafica2d3d

grafica2d3d
grafica2d3d
grafica2d3d

استخدم أثاث عصري بشكل مختلف و ألوان هادئة و اكسسوارات معبرة عن شخصية التصميم،  و انفتح على الطبيعة التي بجوارك ، اضبط الجلسة بشكل متقابل حتى تتسم بالرسمية و تكون مؤهلة لاستقبال الضيوف ، النجف المودرن ضرورة ليكتمل المشهد و نباتات الزينة تزيد شكل الغرفة جمالاً .

إقرأ : 7 نصائح لشراء السجاد الملائم لميزانيتك وتصميم منزلك

17 تصميم لغرف معيشة ترغبك في التغيير !
غرف المعيشة ، عالمك الدافيء

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