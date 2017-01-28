غرف معيشة تلهمك بأحلى الأفكار

لو أردت أن تقتبس أحلى الافكار لتصميم غرفة معيشة تليق بك و بأسرتك و ضيوفك فإنك قد وصلت إلى المكان المناسب، فأنت مع هوميفاي الآن سترى أجمل نماذج التصميم لغرف المعيشة في كتاب الأفكار هذا ..

7 نماذج متنوعة لتصميمات حداثية لغرف معيشة تتميز بشكل متكامل و متوازن للعناصر الوظيفية و الجمالية دون إخلال بمبدأ الحفاظ على المساحة و التقسيم الجيد لكل المحيط المجاور لها ، و كلها اشتركت في عامل واحد كان هو عدم وجود فواصل ملموسة بينها و بين المحيط الذي حولها ..

إليكم التفاصيل ..