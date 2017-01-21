9 شوايات رائعة

لأفكار تصلح للصيف، تعد الشوايات بلا شك هي واحدة من أهم نقاط تجمع العائلة والأصدقاء لإقامة الحفلات والجلسات.
فلا شئ يضاهي قضاء الأيام الحارة في الفناء، بينما نقوم بشواء قطع اللحم البقري الغني، ولحم الضلوع الشهي أو ما نفضله من الطعام المشوي، فدائمًا هناك سبب كاف لإشعال النار للشواء.
واليوم نقدم لكم 9 تصاميم فريدة من نوعها للشوايات في منزلك.
في هذا المثال الأول، نقدم لك هذه الشواية التي سوف تصبح بلا شك عنصر الجذب في الفناء، بتصميم ذو زوايا منحنيه وطوب ظاهر، هذه الشواية لديها كل ما تحتاجه من أشياء للشواء في منزل ريفي، ومع هذه اللمسة الريفية التي جعلتها مثالية لمنزل ريفي أو استراحة.
تصميم روسي قام به الخبراء Barbecue.
هنا خبراء مكتب Slabon قاموا بتنفيذ فراغ كامل ليكون مخصصًا للشواء، شبكة أساسية من البناء الهيكلي المغطى للشواية، حيث تجد كل ما تحتاجه في تجربة فناء فريد من نوعه.
الطاولات، أماكن للجلوس وبار عملاق للترفيه عن الضيوف وشواية ظاهرة مرتكزة على الحجر والحديد، وهذا الفراغ المثالي هوكل ما تحتاجه للتمتع في الأمسيات الدافئة المتبقية لدينا هذا العام.
وهنا نرى الشواية ريفية أيضًا، ولكنها تمثل حقًا نقطة محورية في الفناء. مصنوعة من الطوب، مع فراغ لتخزين الأخشاب والفحم، فضلا عن الفرن والموقد، هذه الشواية هي حلم لأي عاشق للطبخ في الهواء الطلق. هذا التصميم من باب المجاملة لكوشينا ogrodzie.
بعض الشوايات في الأعلى من الطوب الحراري، ولكننا هنا نقدم بديلًا أكثر تميزًا وأناقة: استخدام الحجر.
كبديل مساوي أو ربما أكثر مقاومة لتغيرات الطقس، فإن الحجر هو الحل الأنيق الذي يوفر ظلالًا أخرى من الألوان في فناء المنزل، تصميم بسيط وأنيق من Braai Man.
هذا التصميم من قبل شركة Slabon، توحدت ثلاثة مواد أساسية لإنشاء هذه الشواية: الحجر والطوب والصلب.
فكرة بسيطة مع تشكيلات من الحديد الصلب تغطي هيكل حجري على شكل حرف L، أنشأت شواية ذات بار كبير لإعداد الطعام ومع فكرة تصلها لأن تكون عملًا نحتيًا، مما يجعلها عنصر جذب في الفناء.
من المتعارف عليه أن الحجر تستخدم على نطاق واسع لبناء الشوايات.
صمم الخبراء De Vuurtafel' فكرة الخرسانة المسلحة لإنشاء شوية حديثة وعصرية، كما أن الخطوط المستقيمة والبسيطة سمحت لكسر الخرسانة أن يتشكل بسهولة داخل الهيكل الشبكي، هذه الشواية أعطت لمسة عصرية و أنيقة للفناء، كما أنها عنصر يتبع الطراز التبسيطي.
تصميم آخر يمكن استخدامه لجمع العائلة والأصدقاء، هو أن توجد الشواية في وسط الطاولة مثل ما مبين في الصورة.
هذه الشواية تخلق التعايش الفريد بين المشتركين فيها، كما هو الحال على جميع من حولها، وتسمح بطهي طعام العشاء الخاص بكم سويًا حتى أنكم سوف تتشاركوا في عملية الشواء جميعًا في وقت واحد.
كما نرى، فإن الشواية نفسها لديها احتمالات لا نهائية من حيث التصميم والأداء الوظيفي، ولكن العنصر الذي يجب أن نسعى لوجوده في نهاية المطاف هو الفرن الخشب، فهو مثالي لاستكمال كل ما نحتاجه في الفناء أو الحديقة لطهي أي طبق تتبادر إلى الذهن.
لا شيء يضاهي تقديم البيتزا طازجة في فناء المنزل مع النكهة المميزة التي يعطيها طهيها على الموقد، تصميم من قبل Toen = Hier.
هذا اللوح المنحوت مع قاعدة من الصلب هو نتاج عقول Kunsteboer، الذي خلق هذا النموذج العضوي للشواية الفريدة والغير تقليدية. قطعة من شأنها حقا أن تجعلنا نتحدث عنها عند اجتماعنا حولها في الفناء.
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