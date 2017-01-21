الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 شوايات رائعة

آية علم الدين آية علم الدين
Las Mejores 4 Ideas de Barbacoas para un bello Jardin , Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقمواقد وشوايات
Loading admin actions …

لأفكار تصلح للصيف، تعد الشوايات بلا شك هي واحدة من أهم نقاط تجمع العائلة والأصدقاء لإقامة الحفلات والجلسات.

فلا شئ يضاهي قضاء الأيام الحارة في الفناء، بينما نقوم بشواء قطع اللحم البقري الغني، ولحم الضلوع الشهي أو ما نفضله من الطعام المشوي، فدائمًا هناك سبب كاف لإشعال النار للشواء.

واليوم نقدم لكم 9 تصاميم فريدة من نوعها للشوايات في منزلك.

1- ساحر

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue حدائقمواقد وشوايات
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

في هذا المثال الأول، نقدم لك هذه الشواية التي سوف تصبح بلا شك عنصر الجذب في الفناء، بتصميم ذو زوايا منحنيه وطوب ظاهر، هذه الشواية لديها كل ما تحتاجه من أشياء للشواء في منزل ريفي، ومع هذه اللمسة الريفية التي جعلتها مثالية لمنزل ريفي أو استراحة.

تصميم روسي قام به الخبراء Barbecue.

2- حديث وجيد التجهيز

Las Mejores 4 Ideas de Barbacoas para un bello Jardin , Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقمواقد وشوايات
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

هنا خبراء مكتب Slabon قاموا بتنفيذ فراغ كامل ليكون مخصصًا للشواء، شبكة أساسية من البناء الهيكلي المغطى للشواية، حيث تجد كل ما تحتاجه في تجربة فناء فريد من نوعه.

الطاولات، أماكن للجلوس وبار عملاق للترفيه عن الضيوف وشواية ظاهرة مرتكزة على الحجر والحديد، وهذا الفراغ المثالي هوكل ما تحتاجه للتمتع في الأمسيات الدافئة المتبقية لدينا هذا العام.

3- شيء ريفي لساحة كبيرة

Kuchnia w ogrodzie, Kuchnia w Ogrodzie Kuchnia w Ogrodzie حدائقمواقد وشوايات
Kuchnia w Ogrodzie

Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie
Kuchnia w Ogrodzie

وهنا نرى الشواية ريفية أيضًا، ولكنها تمثل حقًا نقطة محورية في الفناء. مصنوعة من الطوب، مع فراغ لتخزين الأخشاب والفحم، فضلا عن الفرن والموقد، هذه الشواية هي حلم لأي عاشق للطبخ في الهواء الطلق. هذا التصميم من باب المجاملة لكوشينا ogrodzie.

4- حجر فرض

Clad your Braai in Stone The Braai Man حدائقمواقد وشوايات
The Braai Man

Clad your Braai in Stone

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

بعض الشوايات في الأعلى من الطوب الحراري، ولكننا هنا نقدم بديلًا أكثر تميزًا وأناقة: استخدام الحجر.

كبديل مساوي أو ربما أكثر مقاومة لتغيرات الطقس، فإن الحجر هو الحل الأنيق الذي يوفر ظلالًا أخرى من الألوان في فناء المنزل، تصميم بسيط وأنيق من Braai Man.

5- شواية أكثرخيالية

Las Mejores 4 Ideas de Barbacoas para un bello Jardin , Slabon Forja Creativa Slabon Forja Creativa حدائقمواقد وشوايات
Slabon Forja Creativa

Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa
Slabon Forja Creativa

هذا التصميم من قبل شركة Slabon، توحدت ثلاثة مواد أساسية لإنشاء هذه الشواية: الحجر والطوب والصلب.

فكرة بسيطة مع تشكيلات من الحديد الصلب تغطي هيكل حجري على شكل حرف L، أنشأت شواية ذات بار كبير لإعداد الطعام ومع فكرة تصلها لأن تكون عملًا نحتيًا، مما يجعلها عنصر جذب في الفناء.

6- عصرية ومتعددة الاستخدامات

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel حدائقمواقد وشوايات
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

من المتعارف عليه أن الحجر تستخدم على نطاق واسع لبناء الشوايات. 

صمم الخبراء De Vuurtafel'  فكرة الخرسانة المسلحة لإنشاء شوية حديثة وعصرية، كما أن الخطوط المستقيمة والبسيطة سمحت لكسر الخرسانة أن يتشكل بسهولة داخل الهيكل الشبكي، هذه الشواية أعطت لمسة عصرية و أنيقة للفناء، كما أنها عنصر يتبع الطراز التبسيطي.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- للقاء الأهل والأصدقاء

BRASERO KUB CLASSIC AU BOIS, KUB KUB حدائقمواقد وشوايات
KUB

KUB
KUB
KUB

تصميم آخر يمكن استخدامه لجمع العائلة والأصدقاء، هو أن توجد الشواية في وسط الطاولة مثل ما مبين في الصورة.

هذه الشواية تخلق التعايش الفريد بين المشتركين فيها، كما هو الحال على جميع من حولها، وتسمح بطهي طعام العشاء الخاص بكم سويًا حتى أنكم سوف تتشاركوا في عملية الشواء جميعًا في وقت واحد.

8- إتمام الشواء

Buiten Koken, Toen=Hier Toen=Hier حدائقمواقد وشوايات
Toen=Hier

Toen=Hier
Toen=Hier
Toen=Hier

كما نرى، فإن الشواية نفسها لديها احتمالات لا نهائية من حيث التصميم والأداء الوظيفي، ولكن العنصر الذي يجب أن نسعى لوجوده في نهاية المطاف هو الفرن الخشب،  فهو مثالي لاستكمال كل ما نحتاجه في الفناء أو الحديقة لطهي أي طبق تتبادر إلى الذهن.

لا شيء يضاهي تقديم البيتزا طازجة في فناء المنزل مع النكهة المميزة التي يعطيها طهيها على الموقد، تصميم من قبل Toen = Hier.

9- الأصالة على أكمل وجه

diverse vuurkorven en buitenhaarden , kunsteboer kunsteboer حدائقمواقد وشوايات
kunsteboer

kunsteboer
kunsteboer
kunsteboer

هذا اللوح المنحوت مع قاعدة من الصلب هو نتاج عقول Kunsteboer، الذي خلق هذا النموذج العضوي للشواية الفريدة والغير تقليدية. قطعة من شأنها حقا أن تجعلنا نتحدث عنها عند اجتماعنا حولها في الفناء.

لمزيد من الأفكار عن الحديقة والفناء، نوصي بالاطلاع على هذا الموضوع.

مواضيع الاسبوع المميزة
أي هذه الشوايات أعجبك تصميمها أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً