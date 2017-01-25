تنفيذ فناء جميل في مساحة صغيرة

إن مساحة فناء منزلك الصغيرة لا تعني بالضرورة أنها لايمكن استغلالها بشكل جيد، بل على العكس من ذلك! فهناك العديد من الفرص للمساحات التي تفتقد للأمتار المربعة الكثيرة لأن تبدو جميل. كيف؟ هذا ما سوف نخبرك به في كتاب الأفكار هذا!
سوف نشاركك بعض الأفنية التي صممها خبراء Homify والتي تطرح علينا الحلول والأفكار والإلهام لتحويل الفناء الخلفي إلى واحة صغيرة، وسوف نخبرك ببعض النصائح الصغيرة ولكنها كبيرة من حيث تحويل الفناء الصغير في منزلك إلى مكان لطيف ومثالي ومُعَد للاستمتاع، لذا دون كل هذه الملاحظات وإذا أعجبتك شاركها مع أصدقائك :
أحيانًا لا نحتاج لعمل الكثير كي نجعل الفناء الصغير يبدو جميلًا، فقط علينا أن نقوم بإصلاحه وتحقيق الإلهام فيه.
أنظر إلى هذه الفكرة: العشب هو العنصر الرئيسي الذي يبدو جذابًا. بين المساحات الخضراء، هناك ممر ومساحة صغيرة للتأمل. ولعلنا نتفق أنك إذا كنت لا تعيش في منطقة حيث ممطرة، فإنك سوف تحتاج إلى ريها بصورة منتظمة، ولكن الأمر يستحق لأنك بذلك سوف تمتلك الواحة الخاصة بك.
هناك فكرة لتزيين الفناء الصغير الخاص بك وهي استخدام مواد طبيعية مثل الطين والخشب والحجر، والخيزران، الخ فهذا سوف يوفر مناخًا منعشًا.
أيضا، إذا كنت ترغب في اللعب بالألوان يمكنك أن تضيف الألوان القوية على الحائط أو المنحوتات المزخرفة.
إذا أردت أن يتمتع الفناء الخاص بك بشكل جديد ونظيف ومنظم، فإنك ربما تتجه إلى الحد الأدنى من الديكور، وهو عبارة عن إضافة الأساسيات فقط: مكان لتناول الطعام، ومكان للراحة، وصناديق منفصلة للنباتات ومنطقة مفتوحة ونظيفة لتحقيق الشعور بأن الفناء الصغير ليس صغيرًا جدًا.
حتى لو كان الفناء الخاص بك صغيرًا جدًا، ليس هناك عذر لأن يبدو متواضعًا وغير مريح. فلديك خيار واحد لتزيينه، وهو عمل الركن الاستوائي كيف؟ عن طريق إضافة النباتات والنخيل والخيزران والخشب.
فقط تذكر أنه إذا اخترت إنشاء حديقة استوائية في فناء صغيرفإن عليك الاهتمام بريها بشكل منتظم وحمايتها من الآفات. انظر، هنا تجد 14 تصميم مميز لحديقة صغيرة!
إذا كنت تحب النباتات والغطاء النباتي إلى أقصى حد، قد تكون هذه هي الفكرة المفضلة لديك. لماذا؟ لديك جميع النباتات والزهور المفضلة لديك في الفناء والذي يوفر لك المتعة، وفي نفس الوقت يمكنها أن تعمل كسور محيط لتحديد المساحة الخاصة بك.
خيار عظيم للحدائق ذات المساحات الصغيرة، ولتجنب تطفل الجيران لمعرفة كيفية استمتاعك بالحياة وحفلات الشواء خلال عطلة نهاية الأسبوع…
أن تكون من الطبيعة هو الأفضل! الاسترخاء إلى أقصى الحدود، لذلك لماذا لا يشتمل فنائك الصغير الخاص على ذلك قدر استطاعتك؟ هناك فكرة سهلة وتبسيطية وحديثة وعصرية تظهرفي هذا الفناء كمثال: ممر من جذوع الشجر التي تبدو جذابة في الحديقة. ليس بالضرورة أن تكون شجرة حقيقية مقطوعة، وإنما يمكن أن تكون صناعية ولكنها تبدو حقيقية. فكرة عظيمة!
إذا كنت ترغب في استخدام الفناء الخاص بك للتمتع والجلوس فيه أكثر من إنشاء حديقة استوائية داخله، فهذه الفكرة الديكورية مع الهواء المنعش يمكن أن تكون لك!
الأثاث المصنوع من الخوص مع المكونات الديكورية الخشبية تحت شرفة بسيطة، أليس لطيفًا أن تكون هنا؟
لا يوجد شيء أكثر حزنًا ومملًا من رؤية جدران الفناء قليلة الزخارف أو عديمة اللون. لذلك،تعتبر فكرة عظيمة ونصيحة كبيرة أن تكسوها بالمواد المفضلة لديك. ويفضل المواد التي تعود للطبيعة، كالحجر.
ولحسن الحظ، اليوم، هناك العديد من الخيارات والأفكار والألوان، بجميع الميزانيات لكسوة جدران الفناء الصغير.
النباتات على الحائط هي فكرة عظيمة ودائما تبدو رائعة. وهكذا فإنها لا تزين فقط جدران الفناء الخاص بك أو الحديقة الصغيرة، ولكن أيضًا توفر المساحة فتمكنك من الاستفادة بها على أكمل وجه! يمكن لحاويات الزرع أن تكون من الخشب أو الاسمنت، في مختلف الأحجام. المفتاح هنا هو استخدام إبداعك والفراغ.
وأخيرا، فإننا نشارك هذه الفكرة لتزيين الفناء الصغير الخاص بك. فعلى الرغم من أن هذه الفناء يقع في الداخل إلا أنه مثالي للتنفيذ.