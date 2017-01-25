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تنفيذ فناء جميل في مساحة صغيرة

آية علم الدين آية علم الدين
Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
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إن مساحة فناء منزلك الصغيرة لا تعني بالضرورة أنها لايمكن استغلالها بشكل جيد، بل على العكس من ذلك! فهناك العديد من الفرص للمساحات التي تفتقد للأمتار المربعة الكثيرة لأن تبدو جميل. كيف؟ هذا ما سوف نخبرك به في كتاب الأفكار هذا!

سوف نشاركك بعض الأفنية التي صممها خبراء Homify والتي تطرح علينا الحلول والأفكار والإلهام لتحويل الفناء الخلفي إلى واحة صغيرة، وسوف نخبرك ببعض النصائح الصغيرة ولكنها كبيرة من حيث تحويل الفناء الصغير في منزلك إلى مكان لطيف ومثالي ومُعَد للاستمتاع، لذا دون كل هذه الملاحظات وإذا أعجبتك شاركها مع أصدقائك :

1- الحديقة هي بطلة الرواية

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores حديقة
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

أحيانًا لا نحتاج لعمل الكثير كي نجعل الفناء الصغير يبدو جميلًا، فقط علينا أن نقوم بإصلاحه وتحقيق الإلهام فيه.

أنظر إلى هذه الفكرة: العشب هو العنصر الرئيسي الذي يبدو جذابًا. بين المساحات الخضراء، هناك ممر ومساحة صغيرة للتأمل. ولعلنا نتفق أنك إذا كنت لا تعيش في منطقة حيث ممطرة، فإنك سوف تحتاج إلى ريها بصورة منتظمة، ولكن الأمر يستحق لأنك بذلك سوف تمتلك الواحة الخاصة بك.

2- زين بالألوان المشرقة والمواد الطبيعية

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

هناك فكرة لتزيين الفناء الصغير الخاص بك  وهي استخدام مواد طبيعية مثل الطين والخشب والحجر، والخيزران، الخ  فهذا سوف يوفر مناخًا منعشًا.

أيضا، إذا كنت ترغب في اللعب بالألوان يمكنك أن تضيف الألوان القوية على الحائط أو المنحوتات المزخرفة.

3- اختار الديكور البسيط

homify بلكونة أو شرفة أسمنت Beige
homify

homify
homify
homify

إذا أردت أن يتمتع الفناء الخاص بك بشكل جديد ونظيف ومنظم، فإنك ربما تتجه إلى الحد الأدنى من الديكور، وهو عبارة عن إضافة الأساسيات فقط: مكان لتناول الطعام، ومكان للراحة، وصناديق منفصلة للنباتات ومنطقة مفتوحة ونظيفة لتحقيق الشعور بأن الفناء الصغير ليس صغيرًا جدًا.

4- اصنع ركنًا استوائيًا

Residência em Juqueí - São Sebastião - SP, ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN حديقة
ANALU ANDRADE – ARQUITETURA E DESIGN

ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN
ANALU ANDRADE – ARQUITETURA E DESIGN
ANALU ANDRADE - ARQUITETURA E DESIGN

حتى لو كان الفناء الخاص بك صغيرًا جدًا، ليس هناك عذر لأن يبدو متواضعًا  وغير مريح. فلديك خيار واحد لتزيينه، وهو عمل الركن الاستوائي كيف؟ عن طريق إضافة النباتات والنخيل والخيزران والخشب.

فقط تذكر أنه إذا اخترت إنشاء حديقة استوائية في فناء صغيرفإن عليك الاهتمام بريها بشكل منتظم وحمايتها من الآفات. انظر، هنا تجد 14 تصميم مميز لحديقة صغيرة!

5- سور من النباتات والزهور

B&B 22 CHARMING ROOMS & APARTMENTS, EXCELSIOR HOME INTERIORS EXCELSIOR HOME INTERIORS بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات Red
EXCELSIOR HOME INTERIORS

EXCELSIOR HOME INTERIORS
EXCELSIOR HOME INTERIORS
EXCELSIOR HOME INTERIORS

إذا كنت تحب النباتات والغطاء النباتي إلى أقصى حد، قد تكون هذه هي الفكرة المفضلة لديك. لماذا؟ لديك جميع النباتات والزهور المفضلة لديك في الفناء والذي يوفر لك المتعة، وفي نفس الوقت يمكنها أن تعمل كسور محيط لتحديد المساحة الخاصة بك.

 خيار عظيم للحدائق ذات المساحات الصغيرة، ولتجنب تطفل الجيران لمعرفة كيفية استمتاعك بالحياة وحفلات الشواء خلال عطلة نهاية الأسبوع…

6- ممر من قطع الأشجار

Condomínio São Roque, Lodo Barana Arquitetura e Interiores Lodo Barana Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

أن تكون من الطبيعة هو الأفضل! الاسترخاء إلى أقصى الحدود، لذلك لماذا لا يشتمل فنائك الصغير الخاص على ذلك قدر استطاعتك؟ هناك فكرة سهلة وتبسيطية وحديثة وعصرية تظهرفي هذا الفناء كمثال: ممر من جذوع الشجر التي تبدو جذابة في الحديقة. ليس بالضرورة أن تكون شجرة حقيقية مقطوعة، وإنما يمكن أن تكون صناعية ولكنها تبدو حقيقية. فكرة عظيمة!

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7- الديكور مع هواء الريف

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores حديقة
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores

إذا كنت ترغب في استخدام الفناء الخاص بك للتمتع والجلوس فيه أكثر من  إنشاء حديقة استوائية داخله، فهذه الفكرة الديكورية مع الهواء المنعش يمكن أن تكون لك! 

الأثاث المصنوع من الخوص مع المكونات الديكورية الخشبية تحت شرفة بسيطة، أليس لطيفًا أن تكون هنا؟

8- إضافة الملمس والطلاء على الجدران

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

لا يوجد شيء أكثر حزنًا ومملًا من رؤية جدران الفناء قليلة الزخارف أو عديمة اللون. لذلك،تعتبر فكرة عظيمة ونصيحة كبيرة أن تكسوها بالمواد المفضلة لديك. ويفضل المواد التي تعود للطبيعة، كالحجر.

ولحسن الحظ، اليوم، هناك العديد من الخيارات والأفكار والألوان، بجميع الميزانيات لكسوة جدران الفناء الصغير.

9- ازرع نباتات على الحائط

Residência Cruz, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA حديقة
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

النباتات على الحائط هي فكرة عظيمة ودائما تبدو رائعة. وهكذا فإنها لا تزين فقط جدران الفناء الخاص بك أو الحديقة الصغيرة، ولكن أيضًا توفر المساحة فتمكنك من الاستفادة بها على أكمل وجه! يمكن لحاويات الزرع أن تكون من الخشب أو الاسمنت، في مختلف الأحجام. المفتاح هنا هو استخدام إبداعك والفراغ.

10- الإضاءة لجعل فناءك يبدو مُرَحّبًا

Badalona Home Design, CONTRACT SOLUTIONS CONTRACT SOLUTIONS حديقة
CONTRACT SOLUTIONS

CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS

وأخيرا، فإننا نشارك هذه الفكرة لتزيين الفناء الصغير الخاص بك. فعلى الرغم من أن هذه الفناء يقع في الداخل إلا أنه مثالي للتنفيذ.

10 مطابخ رائعة لتلهمك
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