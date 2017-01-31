سحر الكلاسيكية فى هذا المنزل

عند دخولك إلى المنزل ومرورك بالمدخل يمكنك الحصول على تصور مبدئي عما ستجده بالداخل، فهذا المدخل يشبه القصور ويرحب بزواره، بفضل اتساعه ووجود تباين في الألوان، كل تفصيلة من تفاصيل هذا المنزل مزينة بشكل خاص، من الأرضيات، الحائط، والسقف إلى الأثاث، بحيث تكون النتيجة النهائية رائعة ومبهرة بهذا الشكل، اختار المصمم ورق جدران منقوشة من باللون الذهبى ، كما نلاحظ مرآة كبيرة مطلية باللون الذهبي الفاخر مثبتة على الحائط أعلى هذا البوفيه الكلاسيكي الرائع وأضافت الأرضية البورسلين اللامع لمسة مميزة على هذه المساحة الرائعة. بالإضافة إلى وجود وحدات الإضاءة المميزة على جانبي المرآة هيئة شمعدانات بسيطة تم تعليقها على الحائط.