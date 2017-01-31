سحر الكلاسيكية فى هذا المنزل

فى الفنون المعمارية هناك العديد والعديم من الأنماط والأساليب العصرية فى التصميم، وعلى الرغم من ذلك ألا أن النمط الكلاسيكى لازال يحتفظ بمكانته وبرونقه الخاص فى التصميم ولازال لدية محبين، فالنمط الكلاسيكي يمتاز بين الأنماط الأخرى بالأناقة والذوق الرفيع، ويعتمد على التناسق والانسجام بين الأثاث والألوان، وستعمال خامات رائعة ذات ألوان مميزة متداخلة ومتجانسة لتكسب المكان مزيد من أجواء الدفء والراحة، ونحن اليوم فى هوميفاى فى جولة داخل منزل ملئ بالكلاسيكية من تصميم الخبراء فى Veron Architects Conceptتعالوا نتعرف عليه أكثر عن قرب.
عند دخولك إلى المنزل ومرورك بالمدخل يمكنك الحصول على تصور مبدئي عما ستجده بالداخل، فهذا المدخل يشبه القصور ويرحب بزواره، بفضل اتساعه ووجود تباين في الألوان، كل تفصيلة من تفاصيل هذا المنزل مزينة بشكل خاص، من الأرضيات، الحائط، والسقف إلى الأثاث، بحيث تكون النتيجة النهائية رائعة ومبهرة بهذا الشكل، اختار المصمم ورق جدران منقوشة من باللون الذهبى ، كما نلاحظ مرآة كبيرة مطلية باللون الذهبي الفاخر مثبتة على الحائط أعلى هذا البوفيه الكلاسيكي الرائع وأضافت الأرضية البورسلين اللامع لمسة مميزة على هذه المساحة الرائعة. بالإضافة إلى وجود وحدات الإضاءة المميزة على جانبي المرآة هيئة شمعدانات بسيطة تم تعليقها على الحائط.
غرفة الصالون والسفرة متجاورين بتصميم فريد من نوعه، فكما نرى فإن التصميم كلاسيكى فاخر بكل تفاصيله. الأثاث يتراوح ألوانه بين اللون الأبيض والذهبي. أما السقف فتكررت فيه وحدات من اللون الأسود والذي تعطي تباين جميل وخاصة مع النجف الذهبي الأنيق والإكسسوارات الذهبية المنتشرة في أرجاء الغرفة.
أما غرفة المعيشة داخل المنزل فستجدها مختلفة بعض الشئ عن تصميم المنزل الكلاسيكى، فتصميمها اعتمد فيه المصمم على الطابع الععصرى مناسب للعائلة، استعان فيه المصمم على ركنة جذابة ، وتم استخدام مكتبة رائعة بها مكان مجوف للتلفاز وتوفر مساحة تخزينية للكتب والمجلات و الأغراض المتفرقة لتمنع الفوضى، لم ينسى المصمم أيضاً وضع مدفئة صغيرة في مكان مناسب بمساحة صغيرة أيضاً ولكنها مناسبة جداً لتدفئة الغرفة فى ليالى الشتاء الباردة.
وهنا نحن أمام تصميم غرفة المكتب داخل المنزل الذى جاءت عملية بتصميم فريد جداً يساعدك على انجاز اعمالك فى جو من الهدوء داخل المنزل، التناسق بين ألوان الأثاث والطلاء والمفروشات يكسب الغرفة دفء وراحة، المكتب الذي تم استخدامه مكتب خشبي كلاسيكي متوسط الحجم ويقابله أريكة رائعة باللون الأبيض بما أضاف مزيد من الجمال على هذه الغرفة الرائعة.
غرفة النوم الرئيسية داخل المنزل جاءت مميزو بتصميم رومانسى حالم، فقد اختار المصمم التناغم بين ألوان المفروشات والطلاء الذى ميز الغرفة بإطلالة جميلة. كما تتزين
الغرفة بالثريات التي تتدلى منها أفرع الكريستال من اخيارات المصمم المميزة جداً، ثم تكتمل الغرفة بالطاولات الصغيرة على جانبي السرير التى أضافت على الغرفة وتصميمها مزيد كم الجمال والأنافة الممزوجة بالرومانسية.
يعتمد تصميم غرفة الضيوف الثانية داخل المنزل على طراز بسيط ولكن مريح اعتمد المصمم بشكل واضح على الأضاءة الطبيعية وذلك بوجود نافذتين من الزجاج مع وجود الستائر الحريرية الشفافة لتسمح بدخول الضوء، ولم ينسى المصمم بعض اللمسات الديكورية خلف السرير والتي أضافت شخصية للغرفة.
هذه الغرفة تم تصميمها بما يتناسب مع احتياجات وعمر ساكينيها، هذا التصميم المعاصر يشع روعة رغم أنها لم تتبع خطى باقي المنزل في الطراز الكلاسيكي، ستجد فى تلك الغرفة كل ما قد تجتاجه ، فهى تحتوي على وحدات تخزينية، ومكتب ذو مقاس مناسب للاستذكار أو ممارسة الهوايات، ما يميز هذه الغرفة حقاً هي بساطتها وأناقتها.
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