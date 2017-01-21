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19 اقتراح لحمامات متألقة

Heba khlili Heba khlili
homify حمام
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حتى وان اخترت افضل المواد جودة في الحمام وزخرفة واضحة جد، مع مرور الزمن ستفقد بعض المواد بريقها وستبطل موضة الزخارف المستخدمة ويصبح لا معنى لها. حتى أقوى الأساليب والألوان الملفتة للنظر، من الملحقات الثمينة لا يمكن أن تظهر جمالية الطراز القديم. لهذا السبب، كما من المهم التزيين والديكور المهم أيضا المحافظة عليه.

إذا كنت بحاجة إلى أفكار واقتراحات حول كيفية حماية تزيين الحمام الخاص بك، سنقدم لكم 19 اقتراح رائع لزينة الحمام الرائعة والتي ستبقى وتستمر  معك لسنوات عديدة.

1. فتح النوافذ

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors حمام
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

امر في غاية الأهمية والبساطة، فتح نوافذ الحمام مهما كان حجمها لتهوية الحمام ولتقليل الرطوبة وبالتالي منع تشكل العفن والأبواغ

. لتنظيف رأس دش ومنع تكون القشور في الثقوب

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2. . لتنظيف رأس لبدش ومنع تكون القشور في الثقوب

يمكنك الحفاظ على رأس الدش ونقعه في روح الخل ليلة واحدة، مرة في الشهر. الخل سائل يحتوي على حامض الخليك، الذي يطهر عن طريق إزالة المواد مثل الزيوت والأوساخ والجير والجلد الميت، المتراكم في الحوض. يمكنك استخدامه لتنظيف أرضية حوض الاستحمام والمغسلة. إذا قمت بتنظيف الحمام بانتظام بهذه الطريقة، لا أوساخ بعد اليوم ولا مواد الكيميائية ضارة.

3. غسل سجادة الحمام والمناشف

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify حمام
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

من المفضل غسل سجادة الحمام مرة واحدة في الأسبوع، كما يفضل تخصيص قطع قماشية محددة لتنظيف الحمام وغسلها مباشرة بعد الاستخدام، حتى لا تنتقل البكتريا من الحمام إلى باقي المنزل.

4. إغلاق وختم أي تسرب للمياه

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP حمام
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

هذا العملية تتم باستخدام مواد مثل الشمع أو السيليكون، خاصة المياه المتسربة من كابينة الحمام والمغسلة يمكن أن تسبب الصدأ والبقع على السيراميك والجدران مع مرور الوقت.

5. مسح الجدران

Eaton Mews North - Master Bathroom Roselind Wilson Design حمام bathroom,modern,contemporary,black and white,interior design,lights
Roselind Wilson Design

Eaton Mews North – Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

باستخدام المناشف القديمة ومسح جدران الحمام من وقت لأخر سيعمل على منع تشكيل الجير والرواسب على الجدران.

7. تنظيف خزان المرحاض

Modern Shower room A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Modern Shower room

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

عن طريق رمي قرص تنظيف الأسنان داخل  خزان المرحاض

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8. تنظيف بعد الاستخدام

Feature Showers and Steam Showers, Nordic Saunas and Steam Nordic Saunas and Steam حمام
Nordic Saunas and Steam

Feature Showers and Steam Showers

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

التنظيف بعد كل استخدام هي الطريقة الأسهل والأسرع للحفاظ على تزيين الحمام وديكوره، وبهذا لا تتكون بقع الجير عندما يتم تجفيف الزجاج.

9. التخلص من البقع ورواسب الكلس

homify حمام
homify

homify
homify
homify

 تتم هذه العملية بواسطة لف قطعة قماش مرطبة بالخل حول أنابي المياه، وتركها ليلة كاملة، بسبب تأثير حمض الخليك الموجود في الخل يسهل إزالة الرواسب المعدنية التي تحملها المياه، ومع ذلك لا يتم استخدامه على الأسطح مثل الحجر الطبيعي والرخام لأنها تؤدي إلى تآكلها، بل يفضل تجربته على منطقة صغيرة وغير مرئية قبل الاستخدام للتأكد من فعاليتة.

10. تنظيف حوض الحمام بانتظام

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors حمام
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

يجب تطهير حوض الحمام باستمرار والتخلص من مستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف القديمة، كما يجب التحقق بانتظام من صلاحية المنتجات الطبية المخزنة في الحمام.

11. إزالة وتنظيف أضواء الحمام بشكل منتظم

Stormy Castle, LOYN+CO ARCHITECTS LOYN+CO ARCHITECTS حمام
LOYN+CO ARCHITECTS

Stormy Castle

LOYN+CO ARCHITECTS
LOYN+CO ARCHITECTS
LOYN+CO ARCHITECTS

سترى اوساخ لم تتوقعها وخصوصا عند تنظيف أغلفة الأضاءة، سوف تتفاجأ كيف ستتغير الانارة.

12. ستارة الحمام بعد الاستحمام

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd حمام
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

ستارة الحمام مهمة للبانيو لأنه بذلك سيجف الماء أسرع ولن تنتشر المياه هنا وهناك.

13. فرك الأرضية ورأس دش وما إلى ذلك

Battersea, LEIVARS LEIVARS حمام
LEIVARS

Battersea

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

باستخدام فرشاة أسنان قديمة يمكنك تنظيف وفرك الزوايا ورأس الدش ما يمكنك استخدام الخل وكربونات.

14. استخدام المصابيح اكثر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وجود اكثر من مصدر إضاءة واحد دائما يقدم صورة أكثر نظافة للحمام. يمكنك استشارة خبراء الإضاءة لمزيد من المعلومات حول تفضيلات الإضاءة.

15. الحفاظ على مرآة الحمام نظيفة ومشرقة

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd حمام small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

يمكنك استخدام منظفات الزجاج لتنظيف المرآة، ويمكنك استخدام موانع التكلس بشكل رذاذ على  المرآة ويفضل استخدام الورق او ورق الجرائد للتنظيف.

16. الهواء النقي مع الشموع المعطرة والنباتات العطرية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

غالبا ما تستخدم الشموع المعطرة في الحمامات، ولكن يجب الحفاظ على نظافتها لانه عندما يتراكم الغبار والأوساخ على الشموع التي لا يتم حرقها لفترة طويلة، ستعطي صورة غير محببه.

17. الشقوق والخدوش والبقع

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING, holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling حمام
holly keeling interiors and styling

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

تعطي صورة قذرة في الحمام، لهذا السبب، يجب عليك تنظيف البقع بمزيلات البقع الصحيحة وملء الشقوق بالمواد المناسبة. ويمكنك الحصول على مساعدة من الخبراء.

18. احرص على إبقاء زجاجات الشامبو وهلام الاستحمام نظيف بعد الاستحمام

Bathroom Baufritz (UK) Ltd. حمام
Baufritz (UK) Ltd.

Bathroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

يمكنك أن تجعل رف خاص لمستلزمات الاستحمام للحفاظ عليها أكثر نظافة. نوصي أيضا غسل مواد الحمام بمطهر مرة واحدة من فترة لأخرى.

19. ممسحة أرضية الحمام واستخدام معطر الجو

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects حمام
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

لن تتراكم البكتيريا والفطريات بسهولة على أرضية الحمام اذا كنت تقم بتنظيفها وتنشيفها باستمرار، للحصول على الحمام أنظف.

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