19 اقتراح لحمامات متألقة

حتى وان اخترت افضل المواد جودة في الحمام وزخرفة واضحة جد، مع مرور الزمن ستفقد بعض المواد بريقها وستبطل موضة الزخارف المستخدمة ويصبح لا معنى لها. حتى أقوى الأساليب والألوان الملفتة للنظر، من الملحقات الثمينة لا يمكن أن تظهر جمالية الطراز القديم. لهذا السبب، كما من المهم التزيين والديكور المهم أيضا المحافظة عليه.
إذا كنت بحاجة إلى أفكار واقتراحات حول كيفية حماية تزيين الحمام الخاص بك، سنقدم لكم 19 اقتراح رائع لزينة الحمام الرائعة والتي ستبقى وتستمر معك لسنوات عديدة.
امر في غاية الأهمية والبساطة، فتح نوافذ الحمام مهما كان حجمها لتهوية الحمام ولتقليل الرطوبة وبالتالي منع تشكل العفن والأبواغ
. لتنظيف رأس دش ومنع تكون القشور في الثقوب
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يمكنك الحفاظ على رأس الدش ونقعه في روح الخل ليلة واحدة، مرة في الشهر. الخل سائل يحتوي على حامض الخليك، الذي يطهر عن طريق إزالة المواد مثل الزيوت والأوساخ والجير والجلد الميت، المتراكم في الحوض. يمكنك استخدامه لتنظيف أرضية حوض الاستحمام والمغسلة. إذا قمت بتنظيف الحمام بانتظام بهذه الطريقة، لا أوساخ بعد اليوم ولا مواد الكيميائية ضارة.
من المفضل غسل سجادة الحمام مرة واحدة في الأسبوع، كما يفضل تخصيص قطع قماشية محددة لتنظيف الحمام وغسلها مباشرة بعد الاستخدام، حتى لا تنتقل البكتريا من الحمام إلى باقي المنزل.
هذا العملية تتم باستخدام مواد مثل الشمع أو السيليكون، خاصة المياه المتسربة من كابينة الحمام والمغسلة يمكن أن تسبب الصدأ والبقع على السيراميك والجدران مع مرور الوقت.
باستخدام المناشف القديمة ومسح جدران الحمام من وقت لأخر سيعمل على منع تشكيل الجير والرواسب على الجدران.
عن طريق رمي قرص تنظيف الأسنان داخل خزان المرحاض
التنظيف بعد كل استخدام هي الطريقة الأسهل والأسرع للحفاظ على تزيين الحمام وديكوره، وبهذا لا تتكون بقع الجير عندما يتم تجفيف الزجاج.
تتم هذه العملية بواسطة لف قطعة قماش مرطبة بالخل حول أنابي المياه، وتركها ليلة كاملة، بسبب تأثير حمض الخليك الموجود في الخل يسهل إزالة الرواسب المعدنية التي تحملها المياه، ومع ذلك لا يتم استخدامه على الأسطح مثل الحجر الطبيعي والرخام لأنها تؤدي إلى تآكلها، بل يفضل تجربته على منطقة صغيرة وغير مرئية قبل الاستخدام للتأكد من فعاليتة.
يجب تطهير حوض الحمام باستمرار والتخلص من مستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف القديمة، كما يجب التحقق بانتظام من صلاحية المنتجات الطبية المخزنة في الحمام.
سترى اوساخ لم تتوقعها وخصوصا عند تنظيف أغلفة الأضاءة، سوف تتفاجأ كيف ستتغير الانارة.
ستارة الحمام مهمة للبانيو لأنه بذلك سيجف الماء أسرع ولن تنتشر المياه هنا وهناك.
باستخدام فرشاة أسنان قديمة يمكنك تنظيف وفرك الزوايا ورأس الدش ما يمكنك استخدام الخل وكربونات.
وجود اكثر من مصدر إضاءة واحد دائما يقدم صورة أكثر نظافة للحمام. يمكنك استشارة خبراء الإضاءة لمزيد من المعلومات حول تفضيلات الإضاءة.
يمكنك استخدام منظفات الزجاج لتنظيف المرآة، ويمكنك استخدام موانع التكلس بشكل رذاذ على المرآة ويفضل استخدام الورق او ورق الجرائد للتنظيف.
غالبا ما تستخدم الشموع المعطرة في الحمامات، ولكن يجب الحفاظ على نظافتها لانه عندما يتراكم الغبار والأوساخ على الشموع التي لا يتم حرقها لفترة طويلة، ستعطي صورة غير محببه.
تعطي صورة قذرة في الحمام، لهذا السبب، يجب عليك تنظيف البقع بمزيلات البقع الصحيحة وملء الشقوق بالمواد المناسبة. ويمكنك الحصول على مساعدة من الخبراء.
يمكنك أن تجعل رف خاص لمستلزمات الاستحمام للحفاظ عليها أكثر نظافة. نوصي أيضا غسل مواد الحمام بمطهر مرة واحدة من فترة لأخرى.
لن تتراكم البكتيريا والفطريات بسهولة على أرضية الحمام اذا كنت تقم بتنظيفها وتنشيفها باستمرار، للحصول على الحمام أنظف.
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