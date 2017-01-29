حمامك من برجك !

قد نختلف أو نتفق مع مدى تاثر الاشخاص بيوم ميلادهم في تحديد سماتهم الشخصية و حياتهم و لكننا على سبيل المقاربة سنحاول اليوم أن نقدم إليكم تصميمات لحمامات تناسب أبراج معينة و لا تتفق مع أخرى ، قد تجد ان ذلك ينطبق عليك بشدة و قد تجد العكس تماماً ..

الحمامات و تصميماتها التي سيقدمها هوميفاي اليوم تتسم جميعها بالذوق العالي و الإتقان الشديد و طريقة ربطها بالأبراج تعتمد فقط على مدى توافق مواليد كل برج مع بعض عناصر الديكور مثل الألوان و المساحات و التعامل مع التفاصيل ..

بعد قراءة كتاب الأفكار هذا أخبرنا ، هل وجدت حمامك يناسب برجك فعلاً ؟!