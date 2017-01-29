حمامك من برجك !

قد نختلف أو نتفق مع مدى تاثر الاشخاص بيوم ميلادهم في تحديد سماتهم الشخصية و حياتهم و لكننا على سبيل المقاربة سنحاول اليوم أن نقدم إليكم تصميمات لحمامات تناسب أبراج معينة و لا تتفق مع أخرى ، قد تجد ان ذلك ينطبق عليك بشدة و قد تجد العكس تماماً ..
الحمامات و تصميماتها التي سيقدمها هوميفاي اليوم تتسم جميعها بالذوق العالي و الإتقان الشديد و طريقة ربطها بالأبراج تعتمد فقط على مدى توافق مواليد كل برج مع بعض عناصر الديكور مثل الألوان و المساحات و التعامل مع التفاصيل ..
بعد قراءة كتاب الأفكار هذا أخبرنا ، هل وجدت حمامك يناسب برجك فعلاً ؟!
برج العقرب يحب الجرأة و الخروج عن المألوف ، و هذا التصميم يناسبه تماماً ، الخزانات المفتوحة و المناشف الزاهية و الاحواض الدائرية الغريبة، كلها تناسب شخصيتها لباحثة عن التفاصيل و الجمال في كل شيء، الألوان المحايدة رائعة بالنسبة له ، و الأضواء الرومانسية هي أكثر ما يروقه .
برج الحمل يبحث عن النقاء و البساطة في كل شيء، البعد عن البهرجة الزائدة عن الحد و قلة الإكسسوارات من مميزاته، في مثل هذا الحمام يجد روعة التصميم سواء في بساطة شكل الأدوات الصحية أو في قلة لمعان الأضواء و الأسطح ، مع نظافة و ترتيب دائمين
برج الثور يبحث عن المتانة و الجودة و لا حلول وسط بينهما ، في مثل هذا التصميم تظهر قوة الأضواء و قوة الإكسسوارات و نباتات الديكور و المرآة القوية العاكسة لكل الحمام تقريباً و المتغلبة على ضيق المساحة مع ألوان صافية تساعد على زيادة اشراق كل الأركان
برج الجوزاء يبحث عن الأفكار المرحة و التصميمات السهلة التي لا يوجد بها تكلف، مصدر للضوء يسعده و حوض وجه ليس بواسع يجعله في حالة رضا أما الخزانات فيكفي أن تكون ملحقة بالحوض و لكنه لا يتخلى أبداً عن الذوق و تآلف الألوان
العاطفة و الرومانسية لا تبتعد عن السرطان، حالم لأقصى درجة محب لروح الطبيعة و ظهورها في التصميمات، الورد معبر جيد عن حالته العاشقة للهدوء و الشاعرية لذا فإن هذا التصميم للحمام يجعله سعيداً خصوصاً لو كان هناك عنصر طبيعي آخر مثل الخشب .
الأسد من الأبراج المسيطرة و المحبة للتميز على كل الأصعدة، تصميم الحمام لأصحاب برج الاسد لابد أن يأتي ضمن معاني الفخامة و الأناقة الشديدة و البهرجة و الألوان المتداخلة ، فهو يحب أن يكون التصميم ذو شخصية قوية مثله .
العذراء يبحث عن العصرية و الحداثة في كل شيء، تحرر كبير من قيود الماضي و اقبال نحو كل ما هو جديد، الأدوات الصحية غير المعتادة من محبذات برج العذراء، أما الأضواء فهو يبحث دوماً عن العصرية و الجديد في عالم الإضاءة و ليس هناك أفضل من بيوت النور و الفروع المدفونة مثل هذا الحمام تماماً .
الفن و الأناقة في كل التفاصيل، حتى في إطارات المرايات، الاستايل الكلاسيكي يسحر برج الميزات، و الدقة الشدية في كل التفاصيل تمده بشعور لا يوصف، الميزان برج جريء لديه ضوابط و حب للتقاليد ، لذا التصميم الانسب له دائماً ما يكون متصل بما هو مألوف و لكن بدرجة عالية من الحرفية في التنفيذ
القوس محب للأنتيكات و الاشكال القديمة و التحف الفنية النادرة لذا يجب أن يكون تصميم الحمام الانسب له أن يتسم بذلك سواء ف يشكل الأدوات الصحية أو في الجدران، و بعض الإكسسوارات كفيلة بذلك مثل الخزف و الأواني النحاسية .
الترتيب و التنسيق الجيد هما ملاذ برج الجدي، حيث الوقار و الرزانة في كل متر من المساحة المتوفرة للتصميم، فمثل هذا الحمام الأبيض ذو الضوء النقي يأسره، و التفاصيل الدقيقة مثل الخزانات و الرخام حول الحوض يكون هو خياره المفضل في ظل مساحة مستغلة بعناية مع متنفس طبيعي للحركة و التنقل .
الجرأة و الحداثة لبرج الدلو مثل الماء و الهواء، الألوان و الأحواض و الجدران و الأرضيات، كل شي في الحمام لابد أن يكون جريئاً خارجاً عن كل مألوف، الالوان الساخنة و المثيرة مناسبة تماماً لتطلعاته ، و التنسيق السليم بين المكونات اجبار و ليس اختيار لديه .
برج الحوت يعشق السلاسة و الهدوء في التفاصيل، كل شيء في جانب و عدم خروج عن المألوف، الالوان أقرب للرسمية مثل البني و الأبيض و بعض الأسود و الإكسسوارات في أضيق الحدود تكون مقبولة بالنسبة له، أمام اللمسة الطبيعية فهي حاضرة بقوة في اختياراته ، فستجد أن التصميمات التي يفضلها دائماً ما تتجه للأخشاب أو الرخام أو البامبو و غيرها من مظاهر الطبيعة المستخدمة في التصميم الداخلي .