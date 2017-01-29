الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

حمامك من برجك !

Mohammed Awad Mohammed Awad
Luz Charming Houses _ Boutique Hotel, SegmentoPonto4 SegmentoPonto4 حمام
Loading admin actions …

قد نختلف أو نتفق مع مدى تاثر الاشخاص بيوم ميلادهم في تحديد سماتهم الشخصية و حياتهم و لكننا على سبيل المقاربة سنحاول اليوم أن نقدم إليكم تصميمات لحمامات تناسب أبراج معينة و لا تتفق مع أخرى ، قد تجد ان ذلك ينطبق عليك بشدة و قد تجد العكس تماماً ..

الحمامات و تصميماتها التي سيقدمها هوميفاي اليوم تتسم جميعها بالذوق العالي و الإتقان الشديد و طريقة ربطها بالأبراج تعتمد فقط على مدى توافق مواليد كل برج مع بعض عناصر الديكور مثل الألوان و المساحات و التعامل مع التفاصيل ..

بعد قراءة كتاب الأفكار هذا أخبرنا ، هل وجدت حمامك يناسب برجك فعلاً ؟!

العقرب – فصيح و جريء

Luz Charming Houses _ Boutique Hotel, SegmentoPonto4 SegmentoPonto4 حمام
SegmentoPonto4

SegmentoPonto4
SegmentoPonto4
SegmentoPonto4

برج العقرب يحب الجرأة و الخروج عن المألوف ، و هذا التصميم يناسبه تماماً ، الخزانات المفتوحة و المناشف الزاهية و الاحواض الدائرية الغريبة، كلها تناسب شخصيتها لباحثة عن التفاصيل و الجمال في كل شيء، الألوان المحايدة رائعة بالنسبة له ، و الأضواء الرومانسية هي أكثر ما يروقه .

الحمل – بسيط و جميل

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

برج الحمل يبحث عن النقاء و البساطة في كل شيء، البعد عن البهرجة الزائدة عن الحد و قلة الإكسسوارات من مميزاته، في مثل هذا الحمام يجد روعة التصميم سواء في بساطة شكل الأدوات الصحية أو في قلة لمعان الأضواء و الأسطح ، مع نظافة و ترتيب دائمين 

الثور – متانة و جودة

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo حمام White
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

برج الثور يبحث عن المتانة و الجودة و لا حلول وسط بينهما ، في مثل هذا التصميم تظهر قوة الأضواء و قوة الإكسسوارات و نباتات الديكور و المرآة القوية العاكسة لكل الحمام تقريباً و المتغلبة على ضيق المساحة مع ألوان صافية تساعد على زيادة اشراق كل الأركان 

الجوزاء – مرح و طفولي

azul, crónicas do habitar crónicas do habitar حمام
crónicas do habitar

crónicas do habitar
crónicas do habitar
crónicas do habitar

برج الجوزاء يبحث عن الأفكار المرحة و التصميمات السهلة التي لا يوجد بها تكلف، مصدر للضوء يسعده و حوض وجه ليس بواسع يجعله في حالة رضا أما الخزانات فيكفي أن تكون ملحقة بالحوض و لكنه لا يتخلى أبداً عن الذوق و تآلف الألوان

السرطان – عاطفي و شاعري

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

العاطفة و الرومانسية لا تبتعد عن السرطان، حالم لأقصى درجة محب لروح الطبيعة و ظهورها في التصميمات، الورد معبر جيد عن حالته العاشقة للهدوء و الشاعرية لذا فإن هذا التصميم للحمام يجعله سعيداً خصوصاً لو كان هناك عنصر طبيعي آخر مثل الخشب .

الأسد – فاخر

Exklusiv Bad Lamenius, Art of Bath Art of Bath حمام
Art of Bath

Art of Bath
Art of Bath
Art of Bath

الأسد من الأبراج المسيطرة و المحبة للتميز على كل الأصعدة، تصميم الحمام لأصحاب برج الاسد لابد أن يأتي ضمن معاني الفخامة و الأناقة الشديدة و البهرجة و الألوان المتداخلة ، فهو يحب أن يكون التصميم ذو شخصية قوية مثله .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

العذراء- تطبيقات عصرية

Casa J, Colectivo de Melhoramentos Colectivo de Melhoramentos حمام
Colectivo de Melhoramentos

Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos

العذراء يبحث عن العصرية و الحداثة في كل شيء، تحرر كبير من قيود الماضي و اقبال نحو كل ما هو جديد، الأدوات الصحية غير المعتادة من محبذات برج العذراء، أما الأضواء فهو يبحث دوماً عن العصرية و الجديد في عالم الإضاءة و ليس هناك أفضل من بيوت النور و الفروع المدفونة مثل هذا الحمام تماماً .

الميزان – فن و أناقة

Novedades Sanchis 2015/2016, SANCHIS SANCHIS حمام
SANCHIS

SANCHIS
SANCHIS
SANCHIS

الفن و الأناقة في كل التفاصيل، حتى في إطارات المرايات، الاستايل الكلاسيكي يسحر برج الميزات، و الدقة الشدية في كل التفاصيل تمده بشعور لا يوصف، الميزان برج جريء لديه ضوابط و حب للتقاليد ، لذا التصميم الانسب له دائماً ما يكون متصل بما هو مألوف و لكن بدرجة عالية من الحرفية في التنفيذ 

القوس – أنتيكات

BALI VACANCES －バリヴァカンスー, atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所 atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所 حمام Wood effect
atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所

atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所
atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所
atelier shige architects /アトリエシゲ一級建築士事務所

القوس محب للأنتيكات و الاشكال القديمة و التحف الفنية النادرة لذا يجب أن يكون تصميم الحمام الانسب له أن يتسم بذلك سواء ف يشكل الأدوات الصحية أو في الجدران، و بعض الإكسسوارات كفيلة بذلك مثل الخزف و الأواني النحاسية .

الجدي – رزين و منمق

Kolejna realizacja na osiedlu Konstancja, RS Studio Projektowe Roland Stańczyk RS Studio Projektowe Roland Stańczyk حمام سيراميك Beige
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk

RS Studio Projektowe Roland Stańczyk
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk

الترتيب و التنسيق الجيد هما ملاذ برج الجدي، حيث الوقار و الرزانة في كل متر من المساحة المتوفرة للتصميم، فمثل هذا الحمام الأبيض ذو الضوء النقي يأسره، و التفاصيل الدقيقة مثل الخزانات و الرخام حول الحوض يكون هو خياره المفضل في ظل مساحة مستغلة بعناية مع متنفس طبيعي للحركة و التنقل .

الدلو – الجرأة و الحداثة

Kids Bathroom Viterbo Interior design حمام
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

الجرأة و الحداثة لبرج الدلو مثل الماء و الهواء، الألوان و الأحواض و الجدران و الأرضيات، كل شي في الحمام لابد أن يكون جريئاً خارجاً عن كل مألوف، الالوان الساخنة و المثيرة مناسبة تماماً لتطلعاته ، و التنسيق السليم بين المكونات اجبار و ليس اختيار لديه .

الحوت – سلس و معاصر

A Window to the Serenity, Penguin Environmental Design L.L.C. Penguin Environmental Design L.L.C. حمام
Penguin Environmental Design L.L.C.

Penguin Environmental Design L.L.C.
Penguin Environmental Design L.L.C.
Penguin Environmental Design L.L.C.

برج الحوت يعشق السلاسة و الهدوء في التفاصيل، كل شيء في جانب و عدم خروج عن المألوف، الالوان أقرب للرسمية مثل البني و الأبيض و بعض الأسود و الإكسسوارات في أضيق الحدود تكون مقبولة بالنسبة له، أمام اللمسة الطبيعية فهي حاضرة بقوة في اختياراته ، فستجد أن التصميمات التي يفضلها دائماً ما تتجه للأخشاب أو الرخام أو البامبو و غيرها من مظاهر الطبيعة المستخدمة في التصميم الداخلي .

اقرأ : 18 فكرة مميزة لتزيين جدران منزلك فى العام الجديد

تصميم داخلي رائع في منزل دافئ
أخبرني  برجك أخبرك تصميم حمامك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً