شقة مميزة بالتصميم الكلاسيكي

على مساحة 550 متر مربع أنشئت في إسطنبول التركية فيلا عباد الشمس ضمن مشروع ضخم لتجمعات سكنية يحمل نفس الإسم من تنفيذ AYKUTHALL للتصميم الداخلي ، اليوم سنخوض جولة مميزة مع هوميفاي في خبايا هذا التصميم الرائع الذي يتمتع بحس فني عالي و اتقان فريد و تقسيم يلبي كل الاحتياجات لأسرة متكاملة من مساحات خارجية مفتوحة و مطابخ و حمامات و غرف نوم و معيشة و ممرات و شرفات على أعلى مستوى ..
إليكم تفاصيل تلك الجولة من داخل فيلا عباد الشمس ..
تتميز غرفة المعيشة في فيلا عباد الشمس بمدى اشراقها و انفتاحها على الخارج و دخول الضوء من كل الجوانب و الزوايا عن طريق اسلوب فتح النوافذ في كل حائط تقريباً، فكل حائط يوجد به على الأقل فتحة لنافذة و هو ما ساهم في ظهور الغرفة بهذا المشهد البراق الذي يساعد اي غرفة معيشة على التألق ..
من جهة أخرى يمكننا ملاحظة كيفية استخدام الستائر الثقيلة للعمل على إيجاد عنصر الخصوصية متوفراً في هذا الكم الكبير من النوافذ، و الأثاث كذلك صمم باللون الأبيض ليحقق التفاعل القوي مع الضوء المنتشر في الغرفة و التوازن تحقق في بعض الإكسسوارات الداكنة مثل الكونسول و الستائر و مجسم المدخنة ، و الروح الطبيعية كانت حاضرة في السجاد الأزرق الذي يكمل التصميم و يميز أرضيات المعيشة عن باقي المسطح .
السفرة صممت على نطاق واسع من المساحة بهدف ابراز رسميتها و قابليتها لاستقبال الضيوف في أي لحظة، و في نفس المميزات التي ذكرناها في الجزء الخاص بغرفة المعيشة تقتسمها السفرة ايضاً باعتبارها بجوارها تماماً ، الضوء ثم الضوء هو العامل الأقوى في هذا التصميم و ربما بدأت الأمور تتضح أمامنا عن أسباب تسميته بعباد الشمس .
الزجاج و المرايات و الاكسسوارات الزجاجية و الكريساتل في النجف كان له عامل مؤثر للغاية في ظهور تلك الجلسة بهذا المنظر الزجاجي الفريد، المرايات و المنضدة تعكس كل الأبعاد في الغرفة في اتجاهات متعددة و الكريستال في النجف يداعب الضوء و يتألق أما من ناحية الأثاث فهو اختير من البداية بهدف ابراز عنصر الزجاج فلا يوجد فيه تفاصيل كثيرة سوى مظهره اللامع سواء من الجلد أو القماش السميك الأبيض الذي يعكس الضوء كذلك .
لاحظ الشكل الأسطوري للعواكس التي تصنعها الأسطح الزجاجية حتى تظن أن كل سطح يحمل لوحة فنية خاصة به و كيف أن الجدران قد استخدم فيها الدوائر الهندسية الخشبية و المربعات لتظهر ذلك السحر على انعكاسات الزجاج
الروح العصرية تظهر في تصميم المطبخ من خزانات مصمتة و أسطح لامعة بألوان ساخنة كالأحمر والذهبي، أما النجف الذي يشبه الجواهر فهو خط عام يسير عليه المصمم منذ بداية دخولنا للفيلا حيث يعتمد على انعكاس الضوء في القطع الزجاجية التي في النجفة فتضاعف الشكل الجمالي و البريق الخارج منها ..
استخدام الحوائط باللون الذهبي أضفى على المطبخ لمسة فخامة لا تعوض خصوصاً و أنها استخدمت في مركز الثقل خلف الحوض تماماً و هو يعد مركز العمليات في أي مطبخ فضلاً عن الشكل العصري الهاديء للبار المتوسط الذي أحدث التوازن في المطبخ ما بين الأبيض و الذهبي و الأحمر ..
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استخدام الالوان الابيض و الاسود كرقع الشطرنج هي عادة في الدكيور التركي و تظهر في القصور العثمانية بكثرة عن طريق درجة ميل السيراميك مثل الشطرنج تماماً حتى أن بعض التصميمات تتعمد ذلك لتصلح الارضية لللعب ، على كل ، في هذا التصميم نلاحظ أن اللون الابيض و الأسود كان الغرض منه اضفاء حالة من التنافر و التباين في التفاصيل لجذب الإنتباه خصوصاً و أن الضوء المنفتح من كل الزوايا سيعمل على جعل ذلك التنافر ايجابياً لأن الاسود سيقوم بعمل الأسطح العاكسة اللامعة و ليس الأبيض .
الحمام أكثر من ممتاز به جميع الكماليات التي تسحرنا لطراز كلاسيكي مميز، المرايا العظيمة و النجف ذو الكريستالات المتدلية جعلتنا نشعر أننا في صالون و ليس في حمام أما البساطة فكانت حاضرة في شكل الحوض العصري و الكابينية الرفيع .
أما على الجدران فكان الإعتماد على ورق الحائط لتكمل الجمال الكلاسيكي في التصميم كله، مع بعض اللمعان الذي جعل من التفاعل مع الضوء و الكريستالات أمر لا يصدق .
الطراز التركي الممتزج بين الكلاسيكي العثماني و الشرقي يظهر في كل تفاصيل الغرفة بدءاً من النجف و مروراً بالأباجورات البيضاء و انتهاءاً بالسرير ذو الكرسي و الظهر المبطن بأفخم الأقمشة و المحلى بخيوط ذهبية قمة في الجمال و الروعة .
الحمام الملحق بغرفة النوم يحمل نفس تفاصيلها تماماً لاحظ شكل الشمعدانات على الحوائط و قارنه بالغرفة حتى أن نهايات المرآة تشبه تماماً نهايات السرير و كذلك الخزانات و خطوطها المدهبة تشبه الخيوط المدهبة في الخزانات التي بالغرفة ، باختصار تصميم ملكي لغرفة نوم لا تليق إلا بك