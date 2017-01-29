شقة مميزة بالتصميم الكلاسيكي

تتميز غرفة المعيشة في فيلا عباد الشمس بمدى اشراقها و انفتاحها على الخارج و دخول الضوء من كل الجوانب و الزوايا عن طريق اسلوب فتح النوافذ في كل حائط تقريباً، فكل حائط يوجد به على الأقل فتحة لنافذة و هو ما ساهم في ظهور الغرفة بهذا المشهد البراق الذي يساعد اي غرفة معيشة على التألق ..

من جهة أخرى يمكننا ملاحظة كيفية استخدام الستائر الثقيلة للعمل على إيجاد عنصر الخصوصية متوفراً في هذا الكم الكبير من النوافذ، و الأثاث كذلك صمم باللون الأبيض ليحقق التفاعل القوي مع الضوء المنتشر في الغرفة و التوازن تحقق في بعض الإكسسوارات الداكنة مثل الكونسول و الستائر و مجسم المدخنة ، و الروح الطبيعية كانت حاضرة في السجاد الأزرق الذي يكمل التصميم و يميز أرضيات المعيشة عن باقي المسطح .