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6 نماذج لاستخدام النباتات للزينة في ديكور بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة المعيشة
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النباتات هي العنصر الأكثر انتشاراً في الطبيعة، و أيضاً في كل طرازات التصميم تقريباً و معظم أساليب الديكور التي عرفها الإنسان، نظراً لأنها الباعث الأول على الشعور بالبهجة و الراحة النفسية و أن اللون الأخضر الذي يتوفر فيها هو اللون الأكثر راحة لمعظم الأذواق، و الاكثر تماشياً مع أي لون آخر.

اليوم سيكون لقائنا خفيفاً مع النباتات التي نستخدمها في بيوتنا بغرض الزينة و إعلاء قيمة الديكور ، مجرد لمسات بسيطة نقوم بها فيختلف الموقف تماماً .. إليكم 6 نماذج من هوميفاي تشرح لنا كيفية حدوث ذلك ..

1- النباتات لزينة الأسوار

abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj حديقة
abelia peyzaj

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

تستخدم النباتات في زينة الأسوار من الداخل و الخارج خصوصاً لو كان المحيط يمتلك العديد من المقومات الشبيهة بطبيعة النبات الذي سوف نقوم باستخدامه في سورنا الخارجي، نقوم باستخدام طريقة طبيعية لزراعة النبات في أحواض من الرخام أو الخراسانة المغطاة بالسيراميك أو الاخشاب  و نقوم بملئها بتربة صالحة للزراعة ثم نثبت فيها جذور البنات و نتعامل معها كحديقة متكاملة تحتاج لسقاية و ضوء و تنسيق مستمر ، استخدم في زينة الأسوار البناتات و الزهور الناضجة المتفتحة لتضفي شكلاً رائعاً و ترحاباً لكل زوارك ..

2- النباتات لمشهد طبيعي من النافذة

ATTICO a BRESCIA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli مسبح
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

في بعض الاحيان نحتاج للمسة ذوقية على نظرتنا للخارج و محيطنا عبر النوافذ، و ليس هناك أجمل من النباتات لتزيين المشهد بالكامل عن طريق وضع نبات الزينة في أصص مخصصة على السور الخارجي للنوافذ تعمل على تجميل المشهد بالكامل و تضفي لمسة طبيعية على المحيط بأكمله حتى لو لم يكن كذلك .

3- النباتات لتزيين المداخل

ATTICO a BRESCIA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli بلكونة أو شرفة
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

في المداخل نحتاج لتوازن دقيق على الجانبين و لعل أقوى ما يمكن أن يؤدي لهذا التوازن هو النبات، و هذا عن طريق قابليتها للاحتواء داخل الأصص الكبيرة في حجمها و ذات الأشكال المتنوعة، علينا الانتباه في البداية للمساحة المتوفرة حول المدخل و من ثم  للحجم المناسب و النوع المناسب للنبات، و اختيار نسختين متطابقتين من النبات لتزيين المدخل، ستكون النتيجة رائعة بكل المقاييس 

4- اكسسوارات صغيرة

Casual Gardening, 어나더어스 어나더어스 حديقة
어나더어스

어나더어스
어나더어스
어나더어스

بعض الأكسسوارات الصغيرة تؤدي لتغيير كبير في الشكل العام لديكور المنزل و خصوصاً غرف الإستقبال و المعيشة، و تكون النباتات غريبة الشكل و اللون والتكوين صاحبة التأثير الكبير في مثل تلك النوعية من الزينة بواسطة النباتات، الفكرة الأساسية متمحورة حول النبات بداخل الزجاج مهما صغر حجمه، و هذا بسبب قابلية الزجاج لعكس الضوء و زيادة اللمعان في الغرفة فضلاً عن قدرة النبات الكبيرة للنمو في داخله بسهولة .

5- احاطة الباحات المفتوحة

Casa Estudio Sabinos, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura غرفة المعيشة
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

لو كان لديك باحة أو حديقة أو شرفة محاطة بنوافذ داخلية تطل على إحدى الغرف الرسمية في داخل منزلك فاعلم أن لديك فرصة كبيرة لزيادة عنصرها الجمالي عن طريق تحديد السياج الفاصل بينها و بين نهاية حوائطها بالنباتات الطبيعية، و هذا عن طريق غما تخصيص الأرضيات بالحصى أو بالتربة المحاطة بسياج بامبو أو خشب أشجار، و تحاول أن تعزز من تنوع تلك النباتات بين الالوان الزاهية والخضرة الناضجة في كل المسافات التي تشغلها لتقوم بتحويل الباحة الفارغة إلى محيط طبيعي أنيق يعج بالحياة .

6- في الغرف الداخلية

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة المعيشة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

أما في حالة عشقك للنباتات الطبيعية و شكلها في استقبال زوارك و ضيوفك فإن الرفوف هي خيارك الأمثل لوضع أكثر من نبتة في تكرار يثير الدهشة و يجذب الانتباه، الشكل المتكرر للنبات في مكان مضاء و محاط مثل الرفوف يجعل منها أجمل ما في الغرفة من اكسسوار حيث اللون الأخضر الزاهي و الشكل المتنوع المثير و المؤثر على أي لون للجدران أو الاثاث المحيط .

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