6 نماذج لاستخدام النباتات للزينة في ديكور بيتك

النباتات هي العنصر الأكثر انتشاراً في الطبيعة، و أيضاً في كل طرازات التصميم تقريباً و معظم أساليب الديكور التي عرفها الإنسان، نظراً لأنها الباعث الأول على الشعور بالبهجة و الراحة النفسية و أن اللون الأخضر الذي يتوفر فيها هو اللون الأكثر راحة لمعظم الأذواق، و الاكثر تماشياً مع أي لون آخر.

اليوم سيكون لقائنا خفيفاً مع النباتات التي نستخدمها في بيوتنا بغرض الزينة و إعلاء قيمة الديكور ، مجرد لمسات بسيطة نقوم بها فيختلف الموقف تماماً .. إليكم 6 نماذج من هوميفاي تشرح لنا كيفية حدوث ذلك ..