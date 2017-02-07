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10 حيل مبتكرة لديكورات الحائط

shereen gouda shereen gouda
Hand drawn wall sticker collection, Vinyl Impression Vinyl Impression جدران وأرضياتديكورات الجدران
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الحوائط تعد من أهم مكونات الفراغ والتعامل معها بأسلوب ذكي يضفي على الفراغ روح مميزة ويجعلها بطل بدلاً من مجرد حائط ممل، ويوف نعرض حيل مختلفة و شيقة للتعامل معها من خلال ديكورات جريئة و عفوية.

E2 LIVING ROOM arQing غرفة المعيشة
arQing

E2 LIVING ROOM

arQing
arQing
arQing

1- لوحة تتكون من مرايا

DIAMOND IQ Furniture سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات زجاج Metallic/Silver
IQ Furniture

DIAMOND

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

نعتمد كثيراً على تعليق المرايا بأشكالها الهندسية المختلفة لتزيين جدار البيت وبالتحدي في الفراغات الصغيرة، ولكن الجديد هنا هو خلق تكوين بين مرآتين ليتكاملوا معاً بلفتة فنية جذابة. نلاحظ أيضاً أن المرايا هنا اتخذت أشكال غير تقليدي حتى تتحول من عنصر تقليدي إلى عنصر ديكور فريد من نوعه.

2- تعليق ديكورات غير تقليدية

homify غرفة نوم أبلكاش Grey
homify

homify
homify
homify

أكسسوارات الحائط طالمكا كان لها وقع قوي وخاص على ديكور المنزل، فمن السهل أن تحول تصميم نمطي و مكرر إلى تصميم أنيق و مميز من خلال بعض الإكسسوارات القيمة والفاخرة. اتباعاً لهذا المبدأ يمكنك أيضاً أن تحول غرفة تقليدي إلى أخرى جريئة و مثيرة للانتباه من خلال تعليق أغراض غير المعتادة مثل مجموعة مقتنيات قيمة لديك أو أي عناصر تعكس اهتماماتك المميزة.

3- كتابات تعكس شخصيتك

A Ship in Port is Safe But... Pixers مكتب عمل أو دراسة Blue wall decal,wall sticker,wall mural,wallpaper,motivation
Pixers

A Ship in Port is Safe But…

Pixers
Pixers
Pixers

بعض الكتابات الشيقة أو عرض المقولة المفضلة لديك قد تكون كافية جداً لديكور حائط مميز و فريد، و ما عليك أن تحققه إذا نالت هذه الفكرة إعجابك هو أن تختار المقولة التي سوف تضفي كثير من الطاقة الإيجابية و تعكس جانب شخصيتك المبهجة أو الفكاهية. نحن نضمن لك أن كل ضيوفك يوف يقعوا في هوى هذه الفكرة وأنت أيضاً سوف تجني ثمار هذه الخطوة الجريئة بصفة دائمة.

4- مرايا ذات تنسيق عشوائي

Bathroom Wall homify حمام
homify

Bathroom Wall

homify
homify
homify

من الصيحات الجريئة المنتشرة حديثاً استخدام إطارات من أنماط وأشكال مختلفة وذات ألوان جذابة و متباينة، يزيد هذا الأسلوب الأسلوب جرأة طرق تنسيقها العشوائي على الحائط.

5- حائط به تجويفات تلفت الأنظار

Entry wall Eisner Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Eisner Design

Entry wall

Eisner Design
Eisner Design
Eisner Design

من الأساليب المستخدمة لإضفاء روح مختلفة في المنزل عمل تجويفات مضاءة لعرض مقتنيات قيمة.

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6- مفهوم مختلف لورق الحائط

Picture frames wall sticker pack Vinyl Impression جدران وأرضياتديكورات الجدران
Vinyl Impression

Picture frames wall sticker pack

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

المتخصصون في مجال ورق الحائط أصبح هدفهم الأساسي في هذه الفترة هو مواكبة الصيحات الجديدة و تزويد الأسواق بشتى الاختيارات التي تلائم الأذواق العصرية والديكورات ذات النمط الحداثي. هذا التصميم يعكس الذوق الشبابي المليء بالحيوية و هو اختيار موفق في أي فراغ يحتاج إلى لمسات جريئة.

7- فكرة بسيطة تحمل كثير من التنوع

Wall mounted cabinet hosting HD projector and accessories Finite Solutions غرفة الميديا
Finite Solutions

Wall mounted cabinet hosting HD projector and accessories

Finite Solutions
Finite Solutions
Finite Solutions

مع الأفكار البسيطة تأتي كثير من الطرق المتنوعة لتناولها و تطبيقها فمن الممكن أن تتحول فكرة بسيطة مثل هذه الوحدات على الحائط إلى فكرة جريئة و جذابة و هذا من خلال تنوع الاكسسوارات التي تعرضها داخل هذه الوحدات. لاحظ أنك لكي تتوصل إلى أي فكرة مميزة و فريدة عليك أن تستثمر الكثير من الوقت في التفكير المبدع حتى تصل إلى الأسلوب المثالي الذي يمكنك من التعبير عن نفسك، ولكن المفضل دائماً في هذه المراحل المبدعة في التصميم أن لا تبدأ من الصفر وبدلاً من ذلك قم بتطوير أفكار بسيطة حتى تعكس شخصيتك.

8- ديكور عملي

Bonnie Wall Shelf Loaf غرفة المعيشةرفوف
Loaf

Bonnie Wall Shelf

Loaf
Loaf
Loaf

أحياناً تكون الأفكار العملية ذات وقع أقوى من الديكورات التي تعتمد على العناصر الجذابة فحسب، ولكن عليك أن تقوم بتنفيذ الديكور العملية بحيث يعكس أيضاً شخصيتك العفوية والمنفتحة.

9- اندماج بين التجاليد المختلفة

SCUDERLANDO 121 wine bar restaurant, CARLO CHIAPPANI interior designer CARLO CHIAPPANI interior designer مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
CARLO CHIAPPANI interior designer

CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer
CARLO CHIAPPANI interior designer

اندماج الخامات المختلفة في جدارية واحدة دائماً ما يعكس شخصية جريئة و فكر مبدع يقف متحدياً لكل القيود، لذا إن كنت تملك شجاعة كافية و تريد ترك بصمة مختلفة وأنيقة عليك أن تتبع هذا النهج في تصميمك. سوف تحقق هدفك بأن تصنع جدارية تظهر كأنها لوحة فنية متكاملة تتناغم بين الخامات و درجات الألوان المختلفة.

10- جدارية من النباتات

Artificial Boxwood Hedge, Sunwing Industrial Co., Ltd. Sunwing Industrial Co., Ltd. مساحات تجارية بلاستيك بار/ ملهى ليلي
Sunwing Industrial Co., Ltd.

Sunwing Industrial Co., Ltd.
Sunwing Industrial Co., Ltd.
Sunwing Industrial Co., Ltd.

لمحبي الطبيعة الخلابة و الباحثي عن كل ما يربطنا بها هذا التصميم مثالي لكم، فمجرد أن يتواجد جدارية من النبات سوف يتفشى في المنزل الطاقة الإيجابية. ما قد يجذبك إلى تنفيذ هذه الفكرة هو جرأتها المذهلة و قدرتها أن تحول أي فراغ من تقليدي إلى مبهر.

تعرف على مزيد من الأفكار المميزة لتزيين جدار بيتك من خلال متابعتنا بصفة دائمة.

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