10 حيل مبتكرة لديكورات الحائط

الحوائط تعد من أهم مكونات الفراغ والتعامل معها بأسلوب ذكي يضفي على الفراغ روح مميزة ويجعلها بطل بدلاً من مجرد حائط ممل، ويوف نعرض حيل مختلفة و شيقة للتعامل معها من خلال ديكورات جريئة و عفوية.
نعتمد كثيراً على تعليق المرايا بأشكالها الهندسية المختلفة لتزيين جدار البيت وبالتحدي في الفراغات الصغيرة، ولكن الجديد هنا هو خلق تكوين بين مرآتين ليتكاملوا معاً بلفتة فنية جذابة. نلاحظ أيضاً أن المرايا هنا اتخذت أشكال غير تقليدي حتى تتحول من عنصر تقليدي إلى عنصر ديكور فريد من نوعه.
أكسسوارات الحائط طالمكا كان لها وقع قوي وخاص على ديكور المنزل، فمن السهل أن تحول تصميم نمطي و مكرر إلى تصميم أنيق و مميز من خلال بعض الإكسسوارات القيمة والفاخرة. اتباعاً لهذا المبدأ يمكنك أيضاً أن تحول غرفة تقليدي إلى أخرى جريئة و مثيرة للانتباه من خلال تعليق أغراض غير المعتادة مثل مجموعة مقتنيات قيمة لديك أو أي عناصر تعكس اهتماماتك المميزة.
بعض الكتابات الشيقة أو عرض المقولة المفضلة لديك قد تكون كافية جداً لديكور حائط مميز و فريد، و ما عليك أن تحققه إذا نالت هذه الفكرة إعجابك هو أن تختار المقولة التي سوف تضفي كثير من الطاقة الإيجابية و تعكس جانب شخصيتك المبهجة أو الفكاهية. نحن نضمن لك أن كل ضيوفك يوف يقعوا في هوى هذه الفكرة وأنت أيضاً سوف تجني ثمار هذه الخطوة الجريئة بصفة دائمة.
من الصيحات الجريئة المنتشرة حديثاً استخدام إطارات من أنماط وأشكال مختلفة وذات ألوان جذابة و متباينة، يزيد هذا الأسلوب الأسلوب جرأة طرق تنسيقها العشوائي على الحائط.
من الأساليب المستخدمة لإضفاء روح مختلفة في المنزل عمل تجويفات مضاءة لعرض مقتنيات قيمة.
المتخصصون في مجال ورق الحائط أصبح هدفهم الأساسي في هذه الفترة هو مواكبة الصيحات الجديدة و تزويد الأسواق بشتى الاختيارات التي تلائم الأذواق العصرية والديكورات ذات النمط الحداثي. هذا التصميم يعكس الذوق الشبابي المليء بالحيوية و هو اختيار موفق في أي فراغ يحتاج إلى لمسات جريئة.
مع الأفكار البسيطة تأتي كثير من الطرق المتنوعة لتناولها و تطبيقها فمن الممكن أن تتحول فكرة بسيطة مثل هذه الوحدات على الحائط إلى فكرة جريئة و جذابة و هذا من خلال تنوع الاكسسوارات التي تعرضها داخل هذه الوحدات. لاحظ أنك لكي تتوصل إلى أي فكرة مميزة و فريدة عليك أن تستثمر الكثير من الوقت في التفكير المبدع حتى تصل إلى الأسلوب المثالي الذي يمكنك من التعبير عن نفسك، ولكن المفضل دائماً في هذه المراحل المبدعة في التصميم أن لا تبدأ من الصفر وبدلاً من ذلك قم بتطوير أفكار بسيطة حتى تعكس شخصيتك.
أحياناً تكون الأفكار العملية ذات وقع أقوى من الديكورات التي تعتمد على العناصر الجذابة فحسب، ولكن عليك أن تقوم بتنفيذ الديكور العملية بحيث يعكس أيضاً شخصيتك العفوية والمنفتحة.
اندماج الخامات المختلفة في جدارية واحدة دائماً ما يعكس شخصية جريئة و فكر مبدع يقف متحدياً لكل القيود، لذا إن كنت تملك شجاعة كافية و تريد ترك بصمة مختلفة وأنيقة عليك أن تتبع هذا النهج في تصميمك. سوف تحقق هدفك بأن تصنع جدارية تظهر كأنها لوحة فنية متكاملة تتناغم بين الخامات و درجات الألوان المختلفة.
لمحبي الطبيعة الخلابة و الباحثي عن كل ما يربطنا بها هذا التصميم مثالي لكم، فمجرد أن يتواجد جدارية من النبات سوف يتفشى في المنزل الطاقة الإيجابية. ما قد يجذبك إلى تنفيذ هذه الفكرة هو جرأتها المذهلة و قدرتها أن تحول أي فراغ من تقليدي إلى مبهر.
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