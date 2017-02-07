10 حيل مبتكرة لديكورات الحائط

لمحبي الطبيعة الخلابة و الباحثي عن كل ما يربطنا بها هذا التصميم مثالي لكم، فمجرد أن يتواجد جدارية من النبات سوف يتفشى في المنزل الطاقة الإيجابية. ما قد يجذبك إلى تنفيذ هذه الفكرة هو جرأتها المذهلة و قدرتها أن تحول أي فراغ من تقليدي إلى مبهر.

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