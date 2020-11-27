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20 درج مثالي للمنازل محدودة المساحة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Oficinas ECC, ARKOT arquitectura + construcción ARKOT arquitectura + construcción الممر الحديث، المدخل و الدرج
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عند تصميم المنازل محدودة المساحة، يتركز التفكير في إزالة العناصر المعمارية التي يمكن الاستغناء عنها لكسب الاتساع، كالجدران والأعمدة، إلا أنه هناك عنصر يشغل جزء ليس بقليل من المساحة ولا يمكن الاستغناء عنه عندما يكون منزلك من طابقين، ألا وهو الدرج.

عندما يتعلق الأمر بالدرج، تصبح الحيل التصميميه والابتكار هو المفر الوحيد للخروج من مأزق المساحة المحدودة، وهو ما نحن بصدد استعراضه معكم في هذا المقال، حيث جمعنا لكم في هوميفاي، تصميمات مبتكرة لدرج مثالي يناسب المساحات المحدودة، لإلهامكم في تصميم منازلكم.

1. ثلاثة في واحد! درج معدني رفيع مع حديقة عمودية ومكتبة. الاستغلال الأمثل لمساحة صغيرة للغاية، وإبرازها ببعض الإضاءات.

Apartamento Privado (Duplex) Zona do Lumiar/Lisboa - Portugal, LC Vertical Gardens LC Vertical Gardens حديقة
LC Vertical Gardens

LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens

2. درجات معلقة بأعمدة معدنية رفيعة للغاية. يوهمك بأنه خفي لتعتقد أن المساحة أكبر مما هي عليه، ويبقى تركيز العين على الحديقة الخضراء.

Oficinas ECC, ARKOT arquitectura + construcción ARKOT arquitectura + construcción الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARKOT arquitectura + construcción

ARKOT arquitectura + construcción
ARKOT arquitectura + construcción
ARKOT arquitectura + construcción

3. استخدام درجات خشبية متعرجة كعنصر ديكوري للربط بين ثلاث طوابق، مع درابزين أبيض يختفي مع لون الجدران.

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

4. سلم خارجي، بتصميم معدني طلي بالأبيض، ليختفي في تصميم المنزل، والتفاف ذكي لكسب المساحة.

Casa #20, RUE RUE حديقة
RUE

RUE
RUE
RUE

5. التفاف لولبي لتصغير حجم الدرج قد الإمكان. مازال أنيقًا بفضل الجمع بين الخشب والمعدن الأسود.

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج حديد Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

6. تصميم من جزئين، الأول بدون درابزين لجعله شبه خفي وإطاء شعور وهمي بالاتساع، والثاني مع درابزين معدني مفرغ للسلامة والأمان.

Casa Alborada, La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas الممر والمدخل
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

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7. تصميم من المستقبل، درجات معدنية طائرة، ولوح زجاجي شفاف للأمان.

Einfamilienhaus im Filstal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

لاطلاع على أفكار مُلهمة للسلالم المُعلقة، تفضل بقراءة المقال التالي، 7 تصميمات إبداعية للسلالم المعلقة

8. درجات خشبية تصغر مع الالتفاف لتوفير المسحة، ودرابزين في الجدار للأمان وعدم شغل المزيد من المساحة.

OASE IN DER STADT, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

9. تصميم لا يزيد عن متر ونصف! مازال بإمكانك الصعود بأريحية ودن خوف، بفضل الدرابزين المثبت في الحائط.

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

10. درج أم جدار؟! ودرابزين أم مجرد خيوط للديكور؟! تصميم ذكي.

Renovierung eines Wohnhauses in Hanau, Hohe Tanne, Architektur Sommerkamp Architektur Sommerkamp درجات وأروقة
Architektur Sommerkamp

Architektur Sommerkamp
Architektur Sommerkamp
Architektur Sommerkamp

11. بسيط ولكن عملي للغاية ولا يشغل نصف مساحة الدرج العادي!

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur الممر الحديث، المدخل و الدرج
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

12. درجات خشبية بسيطة للغاية للراحة والأمان صعودًا وهبوطًا.

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

13. عصري وأنيق للغاية، ولكن يحتاج الجرأة للصعود عليه!

escalier en acier , metal brut metal brut سلالم وأروقة سلالم
metal brut

metal brut
metal brut
metal brut

14. مكان اختيار وضع الدرج ذكي للغاية، خاصة مع استغلال المساحة أسفله!

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

15. مكتبة وخزانة ومنضدة وسلم! الكل في واحد في تصميم متعدد الوظائف.

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

16. الاختباء خلف الجدار وكأنه غير موجود!

CAN VALLS, munarq munarq ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
munarq

munarq
munarq
munarq

17. جزء من الجدار، مع ترك فراغ يمكن استخدامه كرف لعرض قطع الديكور.

Vivienda TERCERTERCERA, Estudi Agustí Costa Estudi Agustí Costa الممر الحديث، المدخل و الدرج
Estudi Agustí Costa

Estudi Agustí Costa
Estudi Agustí Costa
Estudi Agustí Costa

18. استغلال الزاوية وتصميمه على جزئين لتوفير أكبر قدر من المساحة.

homify درج خشب
homify

homify
homify
homify

19. زجاجي شفاف مع درابزين من الصلب. شبه خفي وعصري أنيق للغاية.

SCALE IN VETRO, NORD SCALE NORD SCALE سلالم وأروقة سلالم
NORD SCALE

NORD SCALE
NORD SCALE
NORD SCALE

20. توظيف الابداع لاستغلال المساحة أسفل الدرج، وتوفير مكان للعب والاستمتاع للأطفال.

Flur , uniQ uniQ سلالم وأروقة سلالم
uniQ

uniQ
uniQ
uniQ

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اعرف أكثر عن أنواع السلالم

Allegria Sodic, Polygon Designs Polygon Designs درج
Polygon Designs

Allegria Sodic

Polygon Designs
Polygon Designs
Polygon Designs
  • السلالم المستقيمة: هذا النوع تمامًا مثل اسمه، تصميمه عبارة عن خط مستقيم، ليس لديه أية اتجاهات أخرى، وهو ما يجعله ملائم للمساحات الصغيرة.
  • السلالم المنحنية: هذا النوع من السلالم أشبه بشكل النصف دائرة، ويتمتع بمظهر ساحر للغاية، لهذا السبب يتم استخدامه على نطاق واسع في الفيلات والقصور.
  • السلالم الحلزونية: أما عن هذا النوع، فهو يتميز بإنحناءات كبيرة في تصميمه على عكس الحال في النوع المنحني.
  • سلالم على شكل حرف U: يكون تصميم هذا النوع عبارة عن سلمين في اتجاهين معاكسين يربط بينهما مساحة استراحة مستقيمة.
  • سلالم على شكل حرف L: يبدو تصميم هذا النوع من السلالم كالخط المستقيم المتقاطع، وهو من أكثر الأنواع شيوعًا.
  • السلالم المتفرعة أو المنقسمة: هذا التصميم شائع الاستخدام أيضًا في الفيلات والقصور لأنه يحتاج إلى مساحات كبيرة لإنشاءه، ويكون شكله عبارة عن سلم ضخم ينقسم إلى قسمين في اتجاهين معاكسين.
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