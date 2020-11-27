20 درج مثالي للمنازل محدودة المساحة

عند تصميم المنازل محدودة المساحة، يتركز التفكير في إزالة العناصر المعمارية التي يمكن الاستغناء عنها لكسب الاتساع، كالجدران والأعمدة، إلا أنه هناك عنصر يشغل جزء ليس بقليل من المساحة ولا يمكن الاستغناء عنه عندما يكون منزلك من طابقين، ألا وهو الدرج.

عندما يتعلق الأمر بالدرج، تصبح الحيل التصميميه والابتكار هو المفر الوحيد للخروج من مأزق المساحة المحدودة، وهو ما نحن بصدد استعراضه معكم في هذا المقال، حيث جمعنا لكم في هوميفاي، تصميمات مبتكرة لدرج مثالي يناسب المساحات المحدودة، لإلهامكم في تصميم منازلكم.