منزل عصري بأقل التكاليف

منزل من أول وهلة تراه فيها تتأكد أنك لست أمام تصميم عادي بالرغم من احتوائه على العديد من المكونات المعتادة و لكنها استخدمت بشكل عصري و مبتكر و متآلف، اليوم جولتنا مع هوميفاي في منزل بسيط و لكنه انيق صمم في روما الإيطالية بواسطة مكتب MOB للهندسة المعمارية و الذين برع مصمموه في تنفيذ أعلى ذوقيات ممكنة باقل التكاليف المتوقعة و هذا في الاثاث و الحلى و المفروشات و أيضاً مكونات التشطيب الاخرى من دهانات و أرضيات ..
دعونا نرى كيف تمت تلك العملية بهذه المعادلة الصعبة و كيف تحققت ، في السطور القليلة المقبلة .
لدينا في هذا المنزل حالة خاصة تتلخص في ضيق المساحة المتوفرة في الصالة الرئيسية التي تواجه مدخل المنزل و لا يوجد غيرها يصلح لأن يستوعب غرفتي المعيشة و السفرة لذا كان الحل الأمثل هو إدماج الإثنتين معاً بدلاً من التخلي عن تصميم إحداهما، كانت السفرة صغيرة و دائرية حتى لا تتجنى على المساحة المتروكة لحرية الحركة و من نايحة أخرى تم الاعتماد على أثاث بقطع صغيرة الحجم للسبب ذاته
و من الناحية الجمالية و العلمية في استغلال المساحات تم إحداث فراغات في الجدار الرئيسي بتلك الغرفة ليكون كالرفوف أو المكتبة و لكن بلا إهدار للمساحة، و تمت إضاءة الفراغات بالأنوار الفلورسنت القوية حتى تزيد من بريق الغرفة ، كما أنها تعددت لتكون مناسبة لحفظ أكبر كمية ممكنة من التحف و الاكسسوارات و التليفزيون لتوفر مساحة حامل التليفزوين أو مكتبته التي لايوجد لها مكان في الغرفة بعد السفرة و طقم الأنترية .
التناسق كان واضحاً بالرغم من صغر المساحة فالسفرة جاءت بشكل دائري و من الخشب الخالص لتعطي تنوعاً مع الأثاث المكسو بالأقمشة و الأرضيات السيراميكية و أحدثت غنى في التفاصيل كان ضرورياً في مثل تلك الغرف المستقبلة للضيوف .
أما لو دققنا النظر في السفرة كتصميم فسنجد أنها تؤدي الغرض عن طريق 4 مقاعد مريحة و مكان مشرق بجوار النافذة لذا فصغر حجمها لم يؤثر على وظيفتها بل زاد من شكلها الجميل بأقل التكاليف الممكنة بالمقارنة بالسفرات ذات المساحة و الحجم الكبير .
مدخل المطبخ من ناحية المعيشة يتسم بالبساطة الشديدة حيث لا يوجد أي تفاصيل أو تحف في الممر و لكن فقط مساحة متروكة لحرية التنقل، و من ناحية أخرى كانت الأريكة المنفردةف ي تلك الزاوية بألوانها عاملة على تنوع الألوان و كسر السيطرة البيضاء على ذلك الممر .
في غرفة النوم نلاحظ أن الأسلوب المتبع في التنسيق و التشكيل بين أكثر من غرض للغرف هو المتبع هنا أيضاً مثل الخارج في غرفة المعيشة و السفرة، نلاحظ وجود حمامين منفصلين للغرفة ذاتها ليكون كل واحد منهما يخدم أحد أفراد الأسرة أو يكون أحدهم يتسم بالخصوصية و الرفاهية بوجود بانيو و مكان للاستحمام أكبر من الآخر الذي يوجد فيه مغسلة للملابس و حوض أكبر للوجه .
السرير هو العنصر الابرز و الأوحد في الغرفة فضلاً عن المنضدتين المجاورتين له من الخشب المعاد تدويره ، و الاضواء من أبسط ما يكون، و لكن العامل الفارق في الغرفة كان من نصيب اللوحات التشكيلية التي رسمت عنصر جديد كانت تفتقر إليه الغرفة ألا و هو التنوع و جذب الإنتباه .
إحدى الحمامات كانت من الموزاييك لذا يتضح أنه هو الحمام الرئيسي في المنزل لما يضفيه الموزاييك من رونق و أناقة و بريق على الحمام مهما كان صغيراً، و نلاحظ استخدام رف الحوض من نفس نوع الحوائط من الفسيفساء لعدم الحاجة لإضافة عنصر جديد من الخشب أو الرخام
الحمام الآخر يتسم بهدوء أكبر و حسن استغلال للمساحة الضيقة المتوفرة ، يوجد مساحة جيدة للاستحمام و ليس بانيو و المرايات استخدمت بمهارة بشكل مستطيل يعكس الأضواء الطبيعية في الحمام ذو الألوان الفاتحة النقية مع قليل من الأحمر الذي أضاف روح مميزة للتصميم
ألمطبخ صمم بعناية فائقة و أسلوب واضح في استناد كل المكونات على حائط واحد، الخزانات و الحوض و الفرن و الرفوف حتى النافذة كلها في جهة واحدة و الجزء الباقي متروك لبار صغير مثبت أيضاً في الحائط و كل المكونات باللون الأبيض الساحر المناسب جداً لتلك المساحة الضيقة و بالمقابل لم نشعر بأي ضيق
في المقابل تم استخدام الجانب الآخر ليكون بمثابة بار صغير و مكان لحفظ الفرن الكهربائي و المايكروويف في خزانات مدفونة في الحوائط بشكل بديع لا يطغى على المساحة ، و تم استغلال الجانب المتبقى بجوار الحائط ليكون مكاناً للغسالة الكهربائية في أقصى المطبخ حتى لا تضايق من يتحرك فيه .
خلاط المياة اختير بشكل عملي للغاية بحيث لا يثبت في الحائط و لكن في الحوض نفسه الذي صمم من الإستانلس ستيل اللامع المضاد للصدأ و العاكس للضوء و بالتالي أصبح الحوض و الخلاط من الإكسسوار بجانب وظيفتهم و عمليتهم الضرورية في المطبخ
الشرفة أحدثت فيها ثقيفة من الخوص عملت على إحداث شكل طبيعي رائع يتلاعب بالظلال و لا يسمح بحجب الضوء و هو ما يجعل الجلسة رائعة في كل أوقات النهار و لا يجعل آشعة الشمس تكون عائقاً بأي حال .
المساحة الكبيرة للشرفة استخدمت للترك حرية للتمشي و التريض لكل أفراد الأسرة و تم استخدام جلسة من الرخام و الخرسانة لتكون بمثابة تخصيص و مزيد من الانعزال عن الاختلاط بالجلسة الرئيسية العائلية في الجانب الآخر من الشرفة ، و هذا التنوع هو ما يثري الشرفات و يعدد من استخداماتها .