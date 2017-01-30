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منزل عصري بأقل التكاليف

Mohammed Awad Mohammed Awad
SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
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منزل من أول وهلة تراه فيها تتأكد أنك لست أمام تصميم عادي بالرغم من احتوائه على العديد من المكونات المعتادة و لكنها استخدمت بشكل عصري و مبتكر و متآلف، اليوم جولتنا مع هوميفاي في منزل بسيط و لكنه انيق صمم في روما الإيطالية بواسطة مكتب MOB للهندسة المعمارية و الذين برع مصمموه في تنفيذ أعلى ذوقيات ممكنة باقل التكاليف المتوقعة و هذا في الاثاث و الحلى و المفروشات و أيضاً مكونات التشطيب الاخرى من دهانات و أرضيات ..

دعونا نرى كيف تمت تلك العملية بهذه المعادلة الصعبة و كيف تحققت ، في السطور القليلة المقبلة .

غرفة معيشة و سفرة

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

لدينا في هذا المنزل حالة خاصة تتلخص في ضيق المساحة المتوفرة في الصالة الرئيسية التي تواجه مدخل المنزل و لا يوجد غيرها يصلح لأن يستوعب غرفتي المعيشة و السفرة لذا كان الحل الأمثل هو إدماج الإثنتين معاً بدلاً من التخلي عن تصميم إحداهما، كانت السفرة صغيرة و دائرية حتى لا تتجنى على المساحة المتروكة لحرية الحركة و من نايحة أخرى تم الاعتماد على أثاث بقطع صغيرة الحجم للسبب ذاته

فراغات الجدران

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

و من الناحية الجمالية و العلمية في استغلال المساحات تم إحداث فراغات في الجدار الرئيسي بتلك الغرفة ليكون كالرفوف أو المكتبة و لكن بلا إهدار للمساحة، و تمت إضاءة الفراغات بالأنوار الفلورسنت القوية حتى تزيد من بريق الغرفة ، كما أنها تعددت لتكون مناسبة لحفظ أكبر كمية ممكنة من التحف و الاكسسوارات و التليفزيون لتوفر مساحة حامل التليفزوين أو مكتبته التي لايوجد لها مكان في الغرفة بعد السفرة و طقم الأنترية .

تناسق

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

التناسق كان واضحاً بالرغم من صغر المساحة فالسفرة جاءت بشكل دائري و من الخشب الخالص لتعطي تنوعاً مع الأثاث المكسو بالأقمشة و الأرضيات السيراميكية و أحدثت غنى في التفاصيل كان ضرورياً في مثل تلك الغرف المستقبلة للضيوف .

السفرة الصغيرة

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

أما لو دققنا النظر في السفرة كتصميم فسنجد أنها تؤدي الغرض عن طريق 4 مقاعد مريحة و مكان مشرق بجوار النافذة لذا فصغر حجمها لم يؤثر على وظيفتها بل زاد من شكلها الجميل بأقل التكاليف الممكنة بالمقارنة بالسفرات ذات المساحة و الحجم الكبير .

مدخل المطبخ

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

مدخل المطبخ من ناحية المعيشة يتسم بالبساطة الشديدة حيث لا يوجد أي تفاصيل أو تحف في الممر و لكن فقط مساحة متروكة لحرية التنقل، و من ناحية أخرى كانت الأريكة المنفردةف ي تلك الزاوية بألوانها عاملة على تنوع الألوان و كسر السيطرة البيضاء على ذلك الممر .

غرفة النوم و ملحقاتها

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

في غرفة النوم نلاحظ أن الأسلوب المتبع في التنسيق و التشكيل بين أكثر من غرض للغرف هو المتبع هنا أيضاً مثل الخارج في غرفة المعيشة و السفرة، نلاحظ وجود حمامين منفصلين للغرفة ذاتها ليكون كل واحد منهما يخدم أحد أفراد الأسرة أو يكون أحدهم يتسم بالخصوصية و الرفاهية بوجود بانيو و مكان للاستحمام أكبر من الآخر الذي يوجد فيه مغسلة  للملابس و حوض أكبر للوجه .

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فنون و ذوق رفيع

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

السرير هو العنصر الابرز و الأوحد في الغرفة فضلاً عن المنضدتين المجاورتين له من الخشب المعاد تدويره ، و الاضواء من أبسط ما يكون، و لكن العامل الفارق في الغرفة كان من نصيب اللوحات التشكيلية التي رسمت عنصر جديد كانت تفتقر إليه الغرفة ألا و هو التنوع و جذب الإنتباه .

فسيفساء

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

إحدى الحمامات كانت من الموزاييك لذا يتضح أنه هو الحمام الرئيسي في المنزل لما يضفيه الموزاييك من رونق و أناقة و بريق على الحمام مهما كان صغيراً، و نلاحظ استخدام رف الحوض من نفس نوع الحوائط من الفسيفساء لعدم الحاجة لإضافة عنصر جديد من الخشب أو الرخام 

لاحظ القرب الشديد بين الحمام و بين السرير و الذي حاول فيه المصمم أن ينشر اللوحات التشكيلية في الجدران المواجهة له لتتماشى مع الغني الكبير في تفاصيل الموزاييك

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

حمام آخر

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الحمام الآخر يتسم بهدوء أكبر و حسن استغلال للمساحة الضيقة المتوفرة ، يوجد مساحة جيدة للاستحمام و ليس بانيو و المرايات استخدمت بمهارة بشكل مستطيل يعكس الأضواء الطبيعية في الحمام ذو الألوان الفاتحة النقية مع قليل من الأحمر الذي أضاف روح مميزة للتصميم 

وحدة الحوض ضرورية هنا لزيادة الترتيب و النظافة في الحمام و لا يسمح لأي مناشف أو بشاكير أن تعكر الصفو على باقي المساحة الضيقة

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

مطبخ متكامل

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

ألمطبخ صمم بعناية فائقة و أسلوب واضح في استناد كل المكونات على حائط واحد، الخزانات و الحوض و الفرن و الرفوف حتى النافذة كلها في جهة واحدة و الجزء الباقي متروك لبار صغير مثبت أيضاً في الحائط و كل المكونات باللون الأبيض الساحر المناسب جداً لتلك المساحة الضيقة و بالمقابل لم نشعر بأي ضيق

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

في المقابل تم استخدام الجانب الآخر ليكون بمثابة بار صغير و مكان لحفظ الفرن الكهربائي و المايكروويف في خزانات مدفونة في الحوائط بشكل بديع لا يطغى على المساحة ، و تم استغلال الجانب المتبقى بجوار الحائط ليكون مكاناً للغسالة الكهربائية في أقصى المطبخ حتى لا تضايق من يتحرك فيه .

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

خلاط المياة اختير بشكل عملي للغاية بحيث لا يثبت في الحائط و لكن في الحوض نفسه الذي صمم من الإستانلس ستيل اللامع المضاد للصدأ و العاكس للضوء و بالتالي أصبح الحوض و الخلاط من الإكسسوار بجانب وظيفتهم و عمليتهم الضرورية في المطبخ

انطلاقة و لا أروع

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS بلكونة أو شرفة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الشرفة أحدثت فيها ثقيفة من الخوص عملت على إحداث شكل طبيعي رائع يتلاعب بالظلال و لا يسمح بحجب الضوء و هو ما يجعل الجلسة رائعة في كل أوقات النهار و لا يجعل آشعة الشمس تكون عائقاً بأي حال .

SPAVENTA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS بلكونة أو شرفة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

المساحة الكبيرة للشرفة استخدمت للترك حرية للتمشي و التريض لكل أفراد الأسرة و تم استخدام جلسة من الرخام و الخرسانة لتكون بمثابة تخصيص و مزيد من الانعزال عن الاختلاط بالجلسة الرئيسية العائلية في الجانب الآخر من الشرفة ، و هذا التنوع هو ما يثري الشرفات و يعدد من استخداماتها .

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تصميم مودرن ببساطة

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