منزل عصري بأقل التكاليف

منزل من أول وهلة تراه فيها تتأكد أنك لست أمام تصميم عادي بالرغم من احتوائه على العديد من المكونات المعتادة و لكنها استخدمت بشكل عصري و مبتكر و متآلف، اليوم جولتنا مع هوميفاي في منزل بسيط و لكنه انيق صمم في روما الإيطالية بواسطة مكتب MOB للهندسة المعمارية و الذين برع مصمموه في تنفيذ أعلى ذوقيات ممكنة باقل التكاليف المتوقعة و هذا في الاثاث و الحلى و المفروشات و أيضاً مكونات التشطيب الاخرى من دهانات و أرضيات ..

دعونا نرى كيف تمت تلك العملية بهذه المعادلة الصعبة و كيف تحققت ، في السطور القليلة المقبلة .