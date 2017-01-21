كيف تم تجديد مدخل هذا المنزل ليصبح رائعًا بأقل التكاليف؟

إن عملية تغيير المنزل تنطوي على العديد من الإجراءات، خاصة إذا كانت مساحة المنزل صغيرة نوعًا أو إذا كانت الإمكانيات المادية المتاحة لتجديده ليست كبيرة للدرجة التي تحقق التجديد في جميع فراغاته، لذا فإننا نلجأ أحيانا لتجديد فراغ واحد من الفراغات الهامة والتي تؤثر بالتبعية على شكل المنزل ككل.

ودائمًا ما يعتبر المدخل من أهم الفراغات الرئيسية الهامة في المنزل، لذا فإننا بتجديده نكون حققنا الغرض المطلوب بإمكانيات مادية قليلة.

وفي هذا التقرير سوف نعرض عليكم أحد المداخل لشقة في المكسيك تم تجديده بشكل مثالي، فنجد أنه قد تغير شكلًا ومضمونًا باستخدام مواد قليلة وتكاليف متواضعة مع تحقيق شكل رائع، فهيا بنا لنرى كيف تحقق ذلك: