كيف تم تجديد مدخل هذا المنزل ليصبح رائعًا بأقل التكاليف؟

إن عملية تغيير المنزل تنطوي على العديد من الإجراءات، خاصة إذا كانت مساحة المنزل صغيرة نوعًا أو إذا كانت الإمكانيات المادية المتاحة لتجديده ليست كبيرة للدرجة التي تحقق التجديد في جميع فراغاته، لذا فإننا نلجأ أحيانا لتجديد فراغ واحد من الفراغات الهامة والتي تؤثر بالتبعية على شكل المنزل ككل.
ودائمًا ما يعتبر المدخل من أهم الفراغات الرئيسية الهامة في المنزل، لذا فإننا بتجديده نكون حققنا الغرض المطلوب بإمكانيات مادية قليلة.
وفي هذا التقرير سوف نعرض عليكم أحد المداخل لشقة في المكسيك تم تجديده بشكل مثالي، فنجد أنه قد تغير شكلًا ومضمونًا باستخدام مواد قليلة وتكاليف متواضعة مع تحقيق شكل رائع، فهيا بنا لنرى كيف تحقق ذلك:
في هذه الصورة نجد الشكل القديم للمدخل ذو الروح المفقودة والطراز القديم الذي ضيعت معالمه الحالة القديمة للتشطيبات، عدا تشطيب الأرضية التي لازالت تحتفظ بجمالها.
نجد أيضًا أن الأعمدة المقامة ذات نسب ضعيفة لا تحمل طرازًا خاصًا، كما أن الحوائط ذات الارتفاعات المنخفضة بينها تعمل على تضييق الفراغ بشكل كبير.
ترى كيف سيتم تجديد هذا المدخل!
في بداية عملية التجديد كان لزامًا على الخبراء والتنفيذيين إزالة الحوائط المنخفضة مع الأعمدة الديكورية التي كانت تعطي للفراغ شكلًا قديمًا لا يتلائم مع الشكل المطلوب للمدخل، وإزالة الحائط الدائري أيضًا لاستحداث تصميم جديد.
وهنا نجد أن عملية الهدم قد فتحت الفراغات على السلم الخارجي ، مما سيسمح بالتصرف في التصميم بالشكل المناسب كما يراه الخبراء،وسوف يسمح أيضًا بالمزيد من الاتصال والتواصل بين الفراغات وبعضها البعض، كما نجد أن الأرضيات قد تم الحفاظ عليها لحالتها الجيدة.
اختار المصممون عنصر الجذب في المدخل عبارة عن جدار حجري من حجر الكوارتز الطبيعي ذو الألوان البنية المتداخلة، وقد صنع التباين بين الألوان البنية في الجدار مع الأبيض في بقية الحوائط والسقف شكلًا جماليًا جذابًا.
ونرى أن الأرضية ذات اللون البيج قد تلائمت بشكل رائع مع ألوان الجدار البنية والتي أعطت انطباعًا عصريًا، كما أن الملمس الخشن للجدار الحجري مع الملمس الناعم للأرضيات والحوائط جاء موفقًا ورائعًا.
ومما أضاف لجمال التصميم الجديد هو تجديد السقف بحيث يحتوى على بيت نور بسيط وسقف جبسي أبيض عملي.
أما في الداخل فإننا نجد أن ألوان الحوائط اتخذت اللون الأبيض المحايد مع الأرضيات الرخامية المستمرة من الفراغ الرئيسي للمدخل، وقد وضع في وسط الحائط قوس معماري مستقيم يظهر من خلاله جزء من الجدار الحجري المميز في الخارج.
وقد زين السقف بسبوتات النور الخافتة ذات الشكل الرومانسي الرائع.
أما في النهاية فإننا نحتاج لأن نضع بعض اللمسات التي بدونها لايكتمل جمال التصميم وإظهاره، مثل الاهتمام بدراسة الإضاءة والأكسسورات الديكورية.
فهنا نجد أن المصممين اختاروا الإضاءة السفلية المسلطة على الجدار الحجري لتظهر جماله مستغلة الملمس الخشن له والذي يمكن أن يصنع شكلًا جماليًا رائعًا مع الإضاءة، ونجد أنهم قد وضعوا أمام الجدار بعض الحصى الأبيض الديكوري الناعم لتظهر بشكل طبيعي عصري، مع استغلال هذا الجزء للفصل بين الرخام والحجر ولإخفاء أسلاك الكهرباء الموصلة لوحدات الإضاءة الأرضية الLED الساحرة.
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