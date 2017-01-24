6 استخدامات مختلفة لخزانات KALLAX من ايكيا

حققت خزانات KALLAX من شركة ايكيا الرائدة في صناعة الأثاث، نجاح مبهر في المبيعات، نظرًا لتميزها بالوظيفية والسعر القليل، وبالطبع هذا هو المطلوب في كل منزل تقريبًا، شراء منتج جيد وسهل الاستخدام بسعر مناسب، وهو ما لا يدع مجالًا للشك في اقتناء خزانة KALLAX في المنزل، والتي تتوفر بعدة ألوان من بينها الأسود، ولون الخشب الطبيعي، والوردي وأيضًا الأزرق والأبيض.

تتميز تلك الخزانة بتوافرها في عدة أشكال وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى إمكانية اختيار تزويدها بالعجلات أو لا، والأكثر متعة هو القدرة على تغيير شكلها بترك الرف مفتوح أو إغلاقه، وربما وضع بعض السلال بداخل الرف لمظهر مختلف تمامًا، فأنت المتحكم في الطريقة التي يبدو عليها الرف.

يمكنك توظيف خزانة KALLAX لتنظيم وترتيب أي غرفة في منزلك، غرفة المعيشة، أو غرفة السفرة، وأيضًا غرفة النوم أو غرفة الأطفال، يمكنك أيضًأ استخدامها في المطبخ أو الحمام بل وحتى مدخل المنزل. في هذا المقال، نقدم لك 6 طرق يمكنك من خلالها الاستمتاع باقتناء واستخدام خزانة KALLAX، تعرف عليهم معنا..