6 استخدامات مختلفة لخزانات KALLAX من ايكيا

حققت خزانات KALLAX من شركة ايكيا الرائدة في صناعة الأثاث، نجاح مبهر في المبيعات، نظرًا لتميزها بالوظيفية والسعر القليل، وبالطبع هذا هو المطلوب في كل منزل تقريبًا، شراء منتج جيد وسهل الاستخدام بسعر مناسب، وهو ما لا يدع مجالًا للشك في اقتناء خزانة KALLAX في المنزل، والتي تتوفر بعدة ألوان من بينها الأسود، ولون الخشب الطبيعي، والوردي وأيضًا الأزرق والأبيض.
تتميز تلك الخزانة بتوافرها في عدة أشكال وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى إمكانية اختيار تزويدها بالعجلات أو لا، والأكثر متعة هو القدرة على تغيير شكلها بترك الرف مفتوح أو إغلاقه، وربما وضع بعض السلال بداخل الرف لمظهر مختلف تمامًا، فأنت المتحكم في الطريقة التي يبدو عليها الرف.
يمكنك توظيف خزانة KALLAX لتنظيم وترتيب أي غرفة في منزلك، غرفة المعيشة، أو غرفة السفرة، وأيضًا غرفة النوم أو غرفة الأطفال، يمكنك أيضًأ استخدامها في المطبخ أو الحمام بل وحتى مدخل المنزل. في هذا المقال، نقدم لك 6 طرق يمكنك من خلالها الاستمتاع باقتناء واستخدام خزانة KALLAX، تعرف عليهم معنا..
يمكن توظيف خزانة kallax في غرفة المعيشة، كمكتبة أنيقة للتلفاز، مع توافر إمكانية تحريكها بسهولة في حالة تزويدها بالعجلات، وبذلك يصبح لديك تلفاز متحرك بسعر معقول. في هذه الحالة، ننصحك بشراء KALLAX التي تتوفر بمستويين، مقسومين على ست حجرات، حيث يمكن وضع التلفاز على سطحها، واستخدام تلك الأرفف لترتيب الكتب.
ننصحك أيضًا باختيار الخزانة باللون الأبيض، لتناسب الديكورات الأخرى في الغرفة.
إذا كنت بصدد تصميم خزانة ملابسك، يمكنك استخدام خزانات KALLAX لتضعها بالطريقة التي تريد دون مساعدة محترف، ومن ثم يمكنك ترتيب الملابس والأحذية أو الاكسسوارات، داخل الحجرات التي توفرها لك، في تصميم بسيط وأنيق. فقط كل ما عليك فعله هو أن تختار حجم وشكل ولون خزانة KALLAX لتناسب غرفتك.
يمكنك حتى أن تستخدم بعض الصناديق والسلال الأنيقة ، لمزيد من الترتيب وإضفاء شيء من الاختلاف.
يمكنك الجمع بين واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من خزانات KALLAX معًا، لتلائم احتياجاتك وحجم المساحة المتاحة لديك، في هذه الغرفة على سبيل المثال، تم الجمع بين أربعة من الرفوف، في ثلاثة مستويات، واثنين من الأعمدة الرأسية، لتكوين مكتبة كبيرة، ضمت العديد من الكتب وقطع الديكور. كذلك تم استغلال سطح المكتبة لوضع عدة إطارات، لتزيين الجدران دون ثقبها أو افسادها.
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المكتب هو أكثر الأماكن احتياجًا لوجود خزانة؛ وبالتالي ترتيب الكتب والأوراق والملفات في تنظيمها بشكل أنيق ودون تكدس، ومن الأفضل أن تكون خزانة مفتوحة الأرفف لسهولة عرض الملفات وأيضًا الوصول إليها. يمكنك الاستعانة بخزانات KALLAX لأداء هذا الدور، مع توافر ميزة إمكانية تزويدها بعجل لسهولة التحريك والنقل من مكان لأخر.
مدخل المنزل هو عنوانه، ويجب دائمًا أن يكون أنيق ومنظم، لذا قأنت بحاجة إلى قطعة أثاث تسمح لك بحفظ المفاتيح بالقرب من الباب، والبريد والفواتير الجديدة، وأيضًا بعض القطع الديكورية الأنيقة من أجل المظهر الجمالي.
كل هذا يمكن تحقيقه من خلال الاستعانة بالتصميم الذكي لخزانة KALLAX، فهي تمثل حلُا ممتازًا لمدخل منزلك، وتناسب أي مساحة متاحة، خاصة مع تصميمها البسيط وخطوطها الأنيقة.
غرفة الأطفال تحتاج إلىالتغيير والتجديد المستمر بتغير أعمار ابنائنا، وهو ما يتطلب انفاق الكثير من الأموال، فيما عدا قطعة واحدة لن تحتاج إلى تغييرها، وهي خزانة KALLAX التي تم تصميمها لتناسب كافة أنواع الديكورات وكافة الأعمار.
يمكنك توظيف خزانة KALLAX لترتيب وتنظيم القصص والكتب وأيضا الألعاب الصغيرة.