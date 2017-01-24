10 خزانات خشبية رائعة وحديثة

الخزانة الخشبية لها أسلوب محدد، فقط لمسة من الصعب وصفها، تمنحها مظهرًا رائعًا ومبتكرًا، ومن المستحيل أن يتكرر باستخدام أية مواد أخرى. وعلى الرغم من كونها عنصر غير أساسي في المنزل، إلا أنها مازالت جزء مهم من غرفة النوم، خاصة أنه بدونها لن النتيجة كما هي، سيبقى دائمًا لديك شعور بأنه هناك شيء مفقود سيجعلها تبدو أفضل.
إذًا، إليك 10 خزائن خشبية رائعة!
نبدأ كتاب الأفكار بخزانة خشبية كبيرة وفاخرة، مثالية للغرفة التي وضعت فيها، وذلك بفضل أبعادها التي صممت ببراعة، والتناقض البصري الجميل الذي تحققه، وهو ما يجعلها أكثر من خزانة، فهي تمثل جزء كبير من المكان.
لتتمكن من اقتناء خزانة مثل هذه، لابد أن تتوافر لديك مساحة كبيرة، وهو ما ليس متاح لنا جميعًا للأسف، ولكنها تبقى خيارًا مثاليًا لمن يملكونها ويرغبون في خزانة كبيرة.
الآن لدينا خزانة للمقاسات القياسية، صممت من الخشب الداكن الذي نادرًا ما يستخدم في الخزانات، ولكن على الأقل يبدو رائعًا في هذه الحالة.
يبدو أنه لكي تنجح الخزانة كجزء من غرفة النوم، فإن الأمر يتخطى استخدام خامة مميزة والابتكار في استخدامها، لأنه من الضروري أيضا أن يكون هناك توزيع جيد للمسافات، مع الحرص على اختيار الموضع المناسب، ولحسن الحظ، فإن هذه الخزانة تلبي كل هذا تمامًا.
خزانة الملابس هي قطعة أثاث ذات طبيعة عملية، ولدينا تلك الخزانة التي تتمتع بتوزيع عظيم للمساحات، مع عدم إغفال المظهر الجمالي والأسلوب الرائع ولو لثانية.
لتبهرك الخزانة، ليس بالضروري أن تكون معقدة، أو ذات ابعاد عملاقة، فغالبًا ما تعجبنا البساطة وجودة الحد الأدنى
التبسيطي، تماما كهذا المثال، الذي تمكن من فرض نفسه بما فيه الكفاية على الرغم من كونه بسيط، ولكنه لطيف ومثالي لغرف الشباب أو لأي شخص يبحث عن شيء لطيف وليس خارج عن المألوف للغاية.
لدينا الآن خزانة كبيرة مع ألوان فاتحة وأبعاد ضخمة، عمل رائع من قبل المحترفين في شركة JF Arquitectos الذين قدموا لنا خزانة رائعة وضخمة في الوقت ذاته، والفضل في ذلك يعود أغلبه إلى التصميم البسيط ، الذي يحتفظ بالجمال والنغمة الودودة، ممثلة بداية ثورة في التصميم الداخلي، نظرًا لتمتعها بالأصالة الكافية لتجعلها تبرز في سوق المنافسة، وتتمتع بالجودة بما يكفي لتقارن بأي خزانة أخرى دون أية مشاكل.
نحن الآن نمر بخزانة تتمتع بقدر كبير من الأصالة، والتي يمكنها أن تكسب دون أية مشاكل في قائمتنا اليوم، بفضل الجودة التي تقدمها، بالإضافة إلى كونها تتمتع بتصميم مألوف.
عندما يكون لديك الخشب باعتباره العنصر الرئيسي للخزانة، فإن المرأ يعتقد أنه يجب أن يتوقع ظهور مقاييس موحدة تقريبًا، ويعتقد أنه هذه الحالة مختلفة، لأن الفرق يكمن في اللون الجميل للخشب، وكذلك في الانماط الجمالية ، التي من دون شك، سوف تعمل بشكل رائع في غرفة من اللون الأبيض.
الرقي في خزانة الملابس دائمًا تبدو جيدة، هذه الخزانة أنيقة ورائعة، لديها حجم صغير نسبيًا، مع لون رائع. تبدو واقعية وشكل إجمالي رائع، كما أنها مثالية للرجال الإداريين، الذين يريدون غرفة نوم لتتناسب مع شخصيتهم.
إذا كان ما تسعى إليه هو خزانة مثالية مع طابع حيوي وشبابي، فإن هذه هي الخيار الأمثل لأنها لديها وظيفة ثلاثية، لتكون بمثابة خزانة تقليدية، ومكتب ورف. منتج عملي من الخشب الجميل الذي جمع مع العديد من الألوان المختلفة داخل الغرفة.
المظهر شيء أساسي لكل الأثاث، وفي الواقع هذه الخزانة ليست استثناء، لكونها قطعة من الأثاث المصمم من الخشب الفاتح بلونه الجميل، مع بعض الفروق الدقيقة، ومظهر تقليدي بسيط، ولكن مع لمسة فريدة وشخصية لافتة جدًا.
وأخيرًا، لدينا خزانة خشبية لها لون خاص جدا وملفتة للنظر، والتي لا تمثل فقط خزانة كبيرة، بل أيضًا قيمة جمالية للغرفة بشكل عام. في حين أن لون هذا خزانة يمكن أن يبدو غير مناسبًا للكثيرين، وبالتأكيد لا يمكن توظيفه بشكل صحيح في بعض المناطق، إلا أنها إذا وضعت في البيئة المناسبة يمكن أن تؤدي إلى نتائج مذهلة، ببساطة
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