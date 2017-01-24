25 تصميم لمشواة لفناء منزلك… ستبهرك

هذا المقال مخصص لمحبي المشاوي والاحتفال، الكثير منا ينجذب لفكرة وجود مساحة لشوي اللحم في فناء المنزل، سواء كانت المساحة كبيرة أو صغيرة. ستجد في هذا المقال 25 فكرة ستلهمك لتصمم واحدة في فناء منزلك. تختلف التصاميم حسب المساحة بين الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، ستجد أيضا ما يناسب جميع الأذواق والميزانيات، كما تختلف المشواة حسب المواد سواء من الحجر والبلاط أو المعدن أو مزيج من مواد مختلفة، بعضها يمكنك القيام بها بنفسك، من خلال التعاقد مع احد المهنيين المسجلين في homify.

تابعوا معنا 25 تصميم لمشاوي في فناء منزلك