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25 تصميم لمشواة لفناء منزلك… ستبهرك

Heba khlili Heba khlili
Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
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هذا المقال مخصص لمحبي المشاوي والاحتفال، الكثير منا ينجذب لفكرة وجود مساحة لشوي اللحم في فناء المنزل، سواء كانت المساحة كبيرة أو صغيرة. ستجد في هذا المقال 25 فكرة ستلهمك لتصمم واحدة في فناء منزلك. تختلف التصاميم حسب المساحة بين الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، ستجد أيضا ما يناسب جميع الأذواق والميزانيات، كما تختلف المشواة حسب المواد سواء من الحجر والبلاط أو المعدن أو مزيج من مواد مختلفة، بعضها يمكنك القيام بها بنفسك، من خلال التعاقد مع احد المهنيين المسجلين في homify.

تابعوا معنا 25 تصميم لمشاوي في فناء منزلك

1. مشواة من الطوب والحجر مع سحر ريفي

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

2. مشواة مع هيكلين معلقه بشكل مستقلة عن بعضها البعض

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

3. مشواة بسقف كبير ومساحة للطبخ!

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

وهنا المشواة من الداخل. تصميم خلاب اليس كذلك؟

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

4. مشواة من الطوب مع البلاط مغطاة بسقف

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

5. مع الطوب الأحمر وإطار الابيض

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

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6. مشواة مع غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

7. مشواة ذات غطاء لشفط الروائح

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

8. مشواة مدمجة في الجدار مع موقد وسطح للعمل

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

9. مشواة صغيرة على شاطئ البحر الأبيض الصغيرة في الهواء المنعش

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L حديقة
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

10. مشواة من الجرانيت مع فرن الخشب

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

11. مشواة في الهواء الطلق مع الأثاث وخزانة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

12. مشواة مع أجواء الحديثة ونغمات خفيفة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

13. مشواة في الزاوية

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

14. مشواة مع جرس كبير

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

15. مشواة مع هيكل قابل للتعديل والارتفاع

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

16. مشواة، لصقها بالجدار، مما يجعلها مثالية للمساحة الصغيرة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

17. مشواة ريفية تماما!

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

18. مشواة، بوجود المساحة الكفاية والمنظر الجميل: مشواتان لأطباق مختلفة!

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

19. مشواة ساحرة لمساحات ضيقة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

20. مشواة في الداخل

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

21. مشواة من الحجر

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

21. من الحجر

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

23. مشواة مفصولة عن بقية الفناء

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

24. مشواة غائرة في الجدار

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

25. المشواة المستقلة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

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