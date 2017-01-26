5 أسباب جيدة تمنعك من الاستعانة بخادمة

إذا كنت لا تجد الوقت للقيام بأعمال التنظيف، قد يكون توظيف خادمة هو الخيار الأمثل في بعض الحالات من حيث التكلفة والكفاءة، إلا أنه ليس الحل الوحيد دائمًا، فهو فقط يعمل على تحويلك لشخص كسول، ويمكنك توفير المال بدلًا من انفاقه على خادمة لن تحتاجها.
نحن لسنا ضد هذه المهنة، ولكننا نعتقد بأن بعض الحالات لا تحتاج إلى توظيف خادمة، بل تحتاج فقط إلى وضع جدول زمني وتوزيع المهام ف المنزل.
لماذا لا تطلع على هذا المقال أولًا، حيث أننا في هوميفاي سنقدم لك 5 أسباب من وجهة نظر الخبراء، ربما تقنعك بالعدول عن قرار الاستعانة بخادمة.
أول الأسباب التي قد تجعلك تتراجع عن استخدام خادمة، هي أنك تعرف منزل عن ظهر قلب، وتعرف أين يمكن أن يتراكم التراب، وكيف تمنعه من التراكم، كما أنك تعرف أماكن ترتيب الأشياء والأماكن الخالية التي يمكن الاستعانة بها لمزيد من التخزين.
إذًا هل تعتقد أن الخادمة ستكون قادرة على تنظيف المنزل بشكل مثالي بدون معرفة كل ذلك؟!
دون شك، الاستغناء عن توظيف الخادمة، يوفر لك جزء من المال الذي تستقطعه من ميزانيتك والذي يمكن توظيفه في شيء أخر أكثر ضرورة، أو ربما للترفيه بعد أسبوع طويل انهيت فيه أعمالك المنزلية بنجاح، وربما ادخاره لشراء سيارة أو تعليم أطفالك.
فقط قم بإجراء عملية حسابية بسيطة بضرب المبلغ المالي الذي ستدفعه كأجر للخادمة، في عدد أشهر السنة، وتخيل كم ستوفر إذا ما قمت بتوفير ساعة واحدة يوميًا وأمسكت بقطعة قماش لنفض الغبار!
يمكنك استغلال عملية التنظيف لتمرين جسمك، حيث يمكنك خلالها حرق الكثير من السعرات الحرارية، وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد، فمن جهة ستوفر أجر الخادمة وتنظف منزلك بنفسك، ومن جهة أخرى ستمرن جسمك وتوفر أموال النادي الرياضي.
هل تعلم أنه من خلال حركتك أثناء التنظيف يمكنك أن تحرق حوالي 250 سعرة حرارية في الساعة؟ وأنه من خلال غسل النوافذ يمكن أن تحرق تقريبًا 200 سعرة حرارية؟
نحن لا نقول بأي شكل من الأشكال أن الخادمة ليست شريفة، ولكن ادخال شخص غريب إلى منزلك دائمًا ما ينطوي على شيء من المخاطرة. وبالطبع يمكنك الاستعانة فقط بتوصيات المعارف، أي شخص مجرب من قبل وهناك من يثقون به.
ولكن، لماذا القلق بشأن مدخراتك واشيائك إن كان بإمكانك قضاء أعمالك بنفسك؟!
ماذا إذا أردت النوم في وقت متأخر ووجدت الخادمة تطرق بابك؟ أو أنك تحتاج إلى استخدام الحمام، ولكنها تقوم بتنظيفه الآن! إذًا ما إذا أردت ارتداء ملابس نوم مريحة، ألن تشعر بالحرج والتقيد في كل مرة تريد فيها الخروج من غرفتك؟!
عندما يكون لدينا شخص ما في المنزل، فإننا نفقد الخصوصية، ولكن الاستغناء عن الخادمة يخلصك من القواعد الصارمة حول المكان الذي يمكن أن تذهب إليه.
إذا كنا قد استطعنا اقناعك بالقيام بأعمال التنظيف بنفسك، فإليك هذا المقال لمساعدتك في مهمتك، 10 أفكار لجعل منزلك أكثر تنظيمًا