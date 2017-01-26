5 أسباب جيدة تمنعك من الاستعانة بخادمة

إذا كنت لا تجد الوقت للقيام بأعمال التنظيف، قد يكون توظيف خادمة هو الخيار الأمثل في بعض الحالات من حيث التكلفة والكفاءة، إلا أنه ليس الحل الوحيد دائمًا، فهو فقط يعمل على تحويلك لشخص كسول، ويمكنك توفير المال بدلًا من انفاقه على خادمة لن تحتاجها.

نحن لسنا ضد هذه المهنة، ولكننا نعتقد بأن بعض الحالات لا تحتاج إلى توظيف خادمة، بل تحتاج فقط إلى وضع جدول زمني وتوزيع المهام ف المنزل.

لماذا لا تطلع على هذا المقال أولًا، حيث أننا في هوميفاي سنقدم لك 5 أسباب من وجهة نظر الخبراء، ربما تقنعك بالعدول عن قرار الاستعانة بخادمة.