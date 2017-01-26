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20 نصيحة لتصميم مساحة فريدة للتلفاز

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Sala estar e jantar no cond. Barra Bali, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
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قد لا تكون من محبي التلفاز أو عشاقه بدرجة كبيرة، ولكن دعنا نُشير إلى أنه لم يعد هناك منزل عصري بدون شاشة تلفاز مسطحة، والتي بفضل التكنولوجيا لم تعد تقيدك بمشاهدة عدد من القنوات فقط، بل يمكنك توصيلها بهاتفك المحمول وربما حاسوبك لمشاهدة فيلم أو تسجيلات شخصية، بل إن بعض الشاشات الحديثة تسمح لك بالاتصال بالانترنت مباشرة لاستخدامها كالحسوب تمامًا.

ولأن التلفاز أصبح جزء أساسي من تصميم المنزل العصري، فقد أصبح لزامًا أن نعرف كيف يمكن تصميم مساحة وظيفية أنيقة لاستيعابه دون التأثير على المشهد الكلي للغرفة، سواء كنت تنوي وضعه في غرفة المعيشة، أو في غرفة النوم، أو في غرفة ميديا منفصلة.

في هذا المقال، سوف نقدم لك 20 نصيحة بشأن تصميم مساحة فريدة للتلفاز، تابعنا ودون الملاحظات..

1. استخدام لون قوي ليس بالخيار السليم في منطقة التلفاز، لأنه من المتعارف عليه أنه جنبًا إلى جنب مع إضاءات التلفاز، سيوثر سلبيًا على العين

Sala, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

2. كل شيء حول التلفزيون الخاص بك سوف يسهم بطريقة أو بأخرى في تشكيل المساحة الخاصة به، سواء كانت عصرية، أو على نمط ريفي، أو البحر الأبيض المتوسط، الخ

CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الميديا
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

3. مكان وضع التلفاز لابد وأن يتمتع بطابع شخصي، وأن يتناغم مع التصميم الداخلي لباقي المنزل.

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

4. الجدران خلف التلفاز يجب أن تزين بحذر، فوجود رسومات هندسية على الجدران المحيطة به يمكن أن تسبب إجهاد للعين أو حتى تؤدي إلى إصابة الراص بصداع.

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d غرفة الميديا
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

5. مع خيار بسيط وانيق من الحلي وقطع الديكور التي تتناسب مع شخصيتك، يمكنك أن تعطي مساحة التلفاز الخاص بك، مظهرًا فريدًا من نوعه.

residencia Alondra, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة الميديا خشب معالج Grey
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

6. أن تحظى بحائط باللون الأسود كخلفية للتلفاز سيساعد على وضوح الرؤية بشكل افضل، لأنه سيمنع الومضات التي عادة ما تمنعنا من رؤية الصورة بشكل واضح.

AVIVIA, BOSQUES DE LAS LOMAS, Hat Diseño Hat Diseño غرفة الميديا
Hat Diseño

Hat Diseño
Hat Diseño
Hat Diseño

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7. يمكنك تخصيص جدار كامل لمجال التلفاز، خاصة إذا أحسنت تنظيمه وإظهاره بمظهر أنيق، ولكن إذا كنت تنوي ترتيبه كمرض لشركة الكترونيات صغير بعرض الملحقات الإلكترونية فمن الأفضل أن تختار شيء أصغر.

Apartamento com personalidade em Maceió Alagoas, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

8. حتى وإن كان حجم التلفاز صغير، فإنه يحتاج إلى توفير تصميم جيد للمساحة المحيطة به، بل إنه كلما صغر حجمه كلما احتاج المزيد من الاهتمام.

Quarto casal, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة نوم
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

9. يمكنك وضع عدد قليل من الزينة في مجال التلفزيون، حتى أنه يمكنك الاختيار بين أساليب التزيين، بين التبسيطي والعصري والكلاسيكي أيضًا.

Sala estar e jantar no cond. Barra Bali, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta غرفة المعيشة
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

10. إن كنت تختار بين التلفاز والشاشة، فنحن ننصحك بالشاشة مع جهاز عرض لمزيد من الترفيه والاستمتاع بصورة أكبر وأكثر وضوحًا.

Home Theater, Revellar Marcenaria Revellar Marcenaria غرفة المعيشة Black
Revellar Marcenaria

Revellar Marcenaria
Revellar Marcenaria
Revellar Marcenaria

11. إن كنت تنوي تثبيت التلفاز في الجدار، فعليك التأكد من قوة جدارك، مع الاستعانة بحامل جيد يناسب الشاشة تمامًا.

APTO. M & S, Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto غرفة الميديا Beige
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto

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12. إذا كان موضع التلفاز عاليًا والأثاث منخفض كثيرًا، يُفضل تثبيت الشاشة بوضع مائل لرؤية أوضح.

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. غرفة المعيشة
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

13. اختيار حجم التلفاز لا يتعلق فقط بالماديات بل عليك اختياره وفقًا لأبعاد المكان الذي سيحتويه.

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة الميديا
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

14. إذا كنت تنوي وضع التلفاز في غرفة النوم، فلابد أن تحرص على ملائمته لتصميمها، ودمجه بأسلوب زخرفي جيد.

Home Theater Projeto Executado em 2012, D`Vita - Marcenaria D`Vita - Marcenaria غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
D`Vita – Marcenaria

D`Vita - Marcenaria
D`Vita – Marcenaria
D`Vita - Marcenaria

15. يمكنك اللجوء إلى شراء مكتبة تلفاز، في حالة وجود ملحقات أخرى مثل مشغل الـ DVD أو غيرها، بل واستغلالها لترتيب الكتب وقطع الديكور أيضًا.

Centro de entretenimiento Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior غرفة الملتيميدياأثاث
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

16. لا تغفل اختيار الأثاث بشكل مناسب في المكان الذي يحوي التلفاز، فلابد أن يكون مريحًا ومناسبًا في بعده عن الشاشة لراحة جسدك وعينيك.

Apartamento Ribeirão Preto, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

17. إضافة بعض الأرفف هو قرار مثالي لتصميم مساحة متعددة الوظائف، حيث تضمين التلفاز، وتكوين مكتبة أنيقة تضم بعض الكتب والتحف الصغيرة.

Sobrado triplex Integrado, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة الميديا
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

18. ليس هناك ألوان محددة للجدار الخلفي الذي يشكل إطارًا للتلفاز، ولكن على الأقل يبقى الأسود والأبيض والرمادي من الألوان المفضلة.

Casa Alto da Boa Vista, Cores Lovers Cores Lovers غرفة الميديا Multicolored
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

19. لست بحاجة إلى تصميم غرفة ميديا خاصة لاستيعاب التلفاز، يمكنك وضعه في غرفة المعيشة مع توفير الأجواء المناسبة.

Casa Vila Alpina 02, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. غرفة الميديا
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

20. لا يوجد نموذج ثابت لتصميم مساحة التلفاز، الأمر يعود إلى ذوقك الشخصي لاختيار المناسب طالما أنه ليس مبالغ فيه.

Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados غرفة الميديا
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
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