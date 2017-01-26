20 نصيحة لتصميم مساحة فريدة للتلفاز

قد لا تكون من محبي التلفاز أو عشاقه بدرجة كبيرة، ولكن دعنا نُشير إلى أنه لم يعد هناك منزل عصري بدون شاشة تلفاز مسطحة، والتي بفضل التكنولوجيا لم تعد تقيدك بمشاهدة عدد من القنوات فقط، بل يمكنك توصيلها بهاتفك المحمول وربما حاسوبك لمشاهدة فيلم أو تسجيلات شخصية، بل إن بعض الشاشات الحديثة تسمح لك بالاتصال بالانترنت مباشرة لاستخدامها كالحسوب تمامًا.

ولأن التلفاز أصبح جزء أساسي من تصميم المنزل العصري، فقد أصبح لزامًا أن نعرف كيف يمكن تصميم مساحة وظيفية أنيقة لاستيعابه دون التأثير على المشهد الكلي للغرفة، سواء كنت تنوي وضعه في غرفة المعيشة، أو في غرفة النوم، أو في غرفة ميديا منفصلة.

في هذا المقال، سوف نقدم لك 20 نصيحة بشأن تصميم مساحة فريدة للتلفاز، تابعنا ودون الملاحظات..