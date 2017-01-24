7 صالونات كلاسيكية من تركيا… أفكار رائعة

يحتاج ديكور الصالونات إلى المزيد من الاهتمام ليكون مكان مناسب للترحيب بالضيوف. لأن هدفنا جعل الضيف يشعر بالراحة وكأنه منزله، من حيث توفير الراحة والصفاء، وأخذ التفاصيل بالاعتبار، من الأثاث إلى الإضاءة وديكور الجدران، بالإضافة إلى الأسلوب والنمط المعتمد والألوان والقوام كلها مؤثرات تؤثر بشكل أو بأخر على التصميم الكلي للصالون. بالنسبة لمحبي الكلاسيكية، يمكنهم العثور على أفكار ملهمة في هذا المقال، الذي يعرض عليك سبعه نماذج لصالونات كلاسيكية.