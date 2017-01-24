7 صالونات كلاسيكية من تركيا… أفكار رائعة

يحتاج ديكور الصالونات إلى المزيد من الاهتمام ليكون مكان مناسب للترحيب بالضيوف. لأن هدفنا جعل الضيف يشعر بالراحة وكأنه منزله، من حيث توفير الراحة والصفاء، وأخذ التفاصيل بالاعتبار، من الأثاث إلى الإضاءة وديكور الجدران، بالإضافة إلى الأسلوب والنمط المعتمد والألوان والقوام كلها مؤثرات تؤثر بشكل أو بأخر على التصميم الكلي للصالون. بالنسبة لمحبي الكلاسيكية، يمكنهم العثور على أفكار ملهمة في هذا المقال، الذي يعرض عليك سبعه نماذج لصالونات كلاسيكية.
إذا كنت تريد تنعم بجو سلام وهدوء في صالون منزلك، يمكنك التركيز على الألوان غير المزعجة وغير المعقدة. لتصميم كلاسيكي للصالون اعتمد الألوان البسيطة للمنطقة بالإضافة لاستخدام الاكسسوارات الرائعة، كما تضيف اكسسوارات الإضاءة ثراء بصري. الباركيه الخشبي للأرضية، بتموجات متناسقة بين اللون الكريمي ونغمات البني، وكذلك السجاد المزخرف مع سحر الأخضر أحدثت فرق واضح.
بعد زيارة الألوان المحايدة، نحن الان ضيوف في منزل الجبل، حيث تستخدم الألوان الدافئة والقوام الطبيعي. سحر الأحمر، وقوام الحجر الطبيعي، نسيم الهواء الطبيعي هي عناصر تجعل من هذا الصالون مختلف. أريكتين بالأحمر مختلفة عن نمط المفروشات الحمراء الاخرى. مدفأة محاطة بالحجر الطبيعي، سقف خشبي ومواد طبيعية من الطبيعة. العمل الفني يتجسد بجمال في طاولة القهوة الحمراء.
واصل جولتنا في صالون مفعم بالتناسق والانسجام في الملمس والألوان والأنماط. للحفاظ على الطراز الكلاسيكي الذي ترغب فيه، يمكنك استخدام التماثيل، واستبدال الأثاث والأنماط المتكررة، كما يمكنك استخدام طريقة تنجيد مختلفة للمفروشات، ومنسوجات وأقمشة بديلة لإحداث فرق واضح في التصميم.
تصميم قاعة كلاسيكية يعني الانسجام والتناغم بين الأثاث والأشياء التكميلية.
مهما كان الأسلوب والطراز، فإن عناصر الإضاءة الأنيقة ستحدث تغير واضح في التصميم والمظهر. تتنوع عناصر الإضاءة التي يمكن أن تستخدمها مثل LED إضاءة السقف، والإضاءة المباشرة وغير المباشرة. كما يمكنك التركيز على تفاصيل مثل شدة وزاوية الإضاءة، أو توجيه أنظمة الإضاءة على أعمالك الفنية أو لوحاتك.
هل غالباً ما ترى تصميم مبهرج في نمط كلاسيكي؟ هذا الأمر غير مألوف بالعادة، ولكن مع تقنيات التصميم المتوازنة والمحسوبة، يمكنك الجمع بين الخطوط الكلاسيكية والمبهرجة. عندما ترغب بديكور للصالون مليء بالراحة والسلام، اختر الأرضيات البسيطة ذات التصميم الناعم، كما يمكنك إفساح المجال للإكسسوارت الرائعة والجذابة.
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صالة أنيقة ومصممة بعناية مع خطوط كلاسيكية. تم اختيار ديكور الجدران بعناية مع ألوان وأنماط منسجمة مع بعضها البعض. الثريا الكلاسيكية تتوسط الصالون لتعطي نمط كلاسيكي ملكي رائع. عناصر الديكور في هذا الصالون من الأعمدة إلى الموقد، والأثاث إلى الإكسسوارات مصممة بدقة.
الأناقة والفخامة لا تعني فقط الاستخدام الفخم للأثاث بل لطريقة توزيع الأثاث. طريقة التناظر في توزيع الأريكة وطاولة القهوة أظهرت الصالون بشكل اكبر وأعطت صورة من الفخامة مضاعفة. الأريكة بلون البيج والطاولة الزجاجية بحواف بني غامقة، الألوان الترابية الهادئة كلها عناصر جسدت السلام والهدوء في صالون المعيشة.