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7 صالونات كلاسيكية من تركيا… أفكار رائعة

Heba khlili Heba khlili
Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
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يحتاج ديكور الصالونات إلى المزيد من الاهتمام ليكون مكان مناسب للترحيب بالضيوف. لأن هدفنا جعل الضيف يشعر بالراحة وكأنه منزله، من حيث توفير الراحة والصفاء، وأخذ التفاصيل بالاعتبار، من الأثاث إلى الإضاءة وديكور الجدران، بالإضافة إلى الأسلوب والنمط المعتمد والألوان والقوام كلها مؤثرات تؤثر بشكل أو بأخر على التصميم الكلي للصالون. بالنسبة لمحبي الكلاسيكية، يمكنهم العثور على أفكار ملهمة في هذا المقال، الذي يعرض عليك سبعه نماذج لصالونات كلاسيكية.

1. الألوان المحايدة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تريد تنعم بجو سلام وهدوء في صالون منزلك، يمكنك التركيز على الألوان غير المزعجة وغير المعقدة. لتصميم كلاسيكي للصالون اعتمد الألوان البسيطة للمنطقة بالإضافة لاستخدام الاكسسوارات الرائعة، كما تضيف اكسسوارات الإضاءة ثراء بصري. الباركيه الخشبي للأرضية، بتموجات متناسقة بين اللون الكريمي ونغمات البني، وكذلك السجاد المزخرف مع سحر الأخضر أحدثت فرق واضح.

2. جاذبية القوام الطبيعي والأحمر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بعد زيارة الألوان المحايدة، نحن الان ضيوف في منزل الجبل، حيث تستخدم الألوان الدافئة والقوام الطبيعي. سحر الأحمر، وقوام الحجر الطبيعي، نسيم الهواء الطبيعي هي عناصر تجعل من هذا الصالون مختلف. أريكتين  بالأحمر مختلفة عن نمط المفروشات الحمراء الاخرى. مدفأة محاطة بالحجر الطبيعي، سقف خشبي ومواد طبيعية من الطبيعة. العمل الفني يتجسد بجمال في طاولة القهوة الحمراء.

3.روعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

واصل جولتنا في صالون مفعم بالتناسق والانسجام في الملمس والألوان والأنماط. للحفاظ على الطراز الكلاسيكي الذي ترغب فيه، يمكنك استخدام التماثيل، واستبدال الأثاث والأنماط المتكررة، كما يمكنك استخدام طريقة تنجيد مختلفة للمفروشات، ومنسوجات وأقمشة بديلة لإحداث فرق واضح في التصميم.

تصميم قاعة كلاسيكية يعني الانسجام والتناغم بين الأثاث والأشياء التكميلية.

4. عناصر الإضاءة الأنيقة

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

مهما كان الأسلوب والطراز، فإن عناصر الإضاءة الأنيقة ستحدث تغير واضح في التصميم والمظهر. تتنوع عناصر الإضاءة التي يمكن أن تستخدمها مثل LED إضاءة السقف، والإضاءة المباشرة وغير المباشرة. كما يمكنك التركيز على تفاصيل مثل شدة وزاوية الإضاءة، أو توجيه أنظمة الإضاءة على أعمالك الفنية أو لوحاتك.

5. عنصر التوازن

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık غرفة المعيشة
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

هل غالباً ما ترى تصميم مبهرج في نمط كلاسيكي؟ هذا الأمر غير مألوف بالعادة، ولكن مع تقنيات التصميم المتوازنة والمحسوبة، يمكنك الجمع بين الخطوط الكلاسيكية والمبهرجة. عندما ترغب بديكور للصالون مليء بالراحة والسلام، اختر الأرضيات البسيطة ذات التصميم الناعم، كما يمكنك إفساح المجال للإكسسوارت الرائعة والجذابة.

يمكنك العثور على أفكار ومشاريع لمنازل من أساليب مختلفة لمصممي homify .

6. أناقة مخبأة في التفاصيل

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

صالة أنيقة ومصممة بعناية مع خطوط كلاسيكية. تم اختيار ديكور الجدران بعناية مع ألوان وأنماط منسجمة مع بعضها البعض. الثريا الكلاسيكية تتوسط الصالون لتعطي نمط كلاسيكي ملكي رائع. عناصر الديكور في هذا الصالون من الأعمدة إلى الموقد، والأثاث إلى الإكسسوارات مصممة بدقة.

7. الأناقة والفخامة

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II , Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık غرفة المعيشة
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

الأناقة والفخامة لا تعني فقط الاستخدام الفخم للأثاث بل لطريقة توزيع الأثاث. طريقة التناظر في توزيع الأريكة وطاولة القهوة أظهرت الصالون بشكل اكبر وأعطت صورة من الفخامة مضاعفة. الأريكة بلون البيج والطاولة الزجاجية بحواف بني غامقة، الألوان الترابية الهادئة كلها عناصر جسدت السلام والهدوء في صالون المعيشة.

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