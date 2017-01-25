كشف الأسرار التي يقوم بها الناس لتبقى منازلهم نظيفة

مفاتيح السيارة، المحفظة، الأحذية، جاكيت المطر أو المظلة سترة، لو وضعتها فوق بعضها البعض لشكلة جبل من الفوضى، لجعل هذه الفوضى من الماضي والتمتع بمنزل اكثر ترتيب وتنظيم، ضع سلة قرب الباب الأمامي للمنزل للأحذية والحقائب ومعدات الرياضة، أما للمعاطف يمكنك تعليقه على عصا معدنية على الحائط ويفضل أن بكون بعيد عن الأنظار. تحتاج المفاتيح كل يوم ويجب أن تحفظها في نفس المكان حتى لا تضيع، الوعاء الزجاجي سيفي بالغرض في الردهة. وللبريد الوارد مثل الفواتير، خصص درج واحد في البوفيه الموجودة قرب الباب، وافرغها عندما تمتلئ !