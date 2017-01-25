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كشف الأسرار التي يقوم بها الناس لتبقى منازلهم نظيفة

Heba khlili Heba khlili
Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects غرفة المعيشة
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تقوم بزيارة منزل احد الأشخاص وتقول في نفسك أتنمى لو منزلي يبدو كذلك. ماذا تظن هؤلاء الناس يفعلون، هل يشترون أثاث غالي الثمن، هل يستوردون المواد الفاخرة؟ أم لديهم جيشا يقوم بتنظيف كامل المنزل كل ليلة؟ على الأغلب لا، ببساطة هم أناس يلتزمون بالقواعد والطقوس للحفاظ على منازلهم في حالة نظافة وترتيب دائم. تتمنى أن تعرف ماهي أسرارهم؟ تابع المقال التالي واستمتع…

السر الأول: الإخفاء

Aanbouw en interieurplan woning , Jolanda Knook interieurvormgeving Jolanda Knook interieurvormgeving الممر الحديث، المدخل و الدرج
Jolanda Knook interieurvormgeving

Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving
Jolanda Knook interieurvormgeving

مفاتيح السيارة، المحفظة، الأحذية، جاكيت المطر أو المظلة سترة، لو وضعتها فوق بعضها البعض لشكلة جبل من الفوضى، لجعل هذه الفوضى من الماضي والتمتع بمنزل اكثر ترتيب وتنظيم، ضع سلة قرب الباب الأمامي للمنزل للأحذية والحقائب ومعدات الرياضة، أما للمعاطف يمكنك تعليقه على عصا معدنية على الحائط ويفضل أن بكون بعيد عن الأنظار. تحتاج المفاتيح كل يوم ويجب أن تحفظها في نفس المكان حتى لا تضيع، الوعاء الزجاجي سيفي بالغرض في الردهة. وللبريد الوارد مثل الفواتير، خصص درج واحد في البوفيه الموجودة قرب الباب، وافرغها عندما تمتلئ !

السر الثاني: ترتيب السرير

Belcaro Beauty, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة نوم
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

تحتاج على الأقل مرة واحد في الأسبوع إلى تنظيف سريرك، لكن هذا لا ينطبق على ترتيبه وتنظيمه، قد تكون على عجلة من أمرك صباحا ولا تريد التأخر، هل سيأخرك ترتيب سريرك عن عملك؟ لا أعتقد، ترتيب السرير لا يستغرق اكثر من دقيقتين وبهذا ستبدو غرفة نومك أنيقة منظمة، والاهم انك عندما تعود مساء للنوم ستنعم بنوم هني لان الغرفة النظيفة تبعث على الاسترخاء.

السر الثالث: من السهل للأطفال وضع الألعاب في مكانها

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

غرفة أي طفل أو مكان لعب الأطفال قد يتحول بسرعه إلى فوضى حقيقية. كيف تحافظ على الألعاب بعيدا عن فوضى؟ خصص سلال أو حاويات لأطفالك وعنون كل سلة بكلمات مثل دمى السيارات لجعل التنظيم أسهل بكثير. شجعوا أولادكم لوضع الألعاب كل ليلة في تلك السلال لوقف الفوضى. وتذكر أنه يجب تنظيف الألعاب بالمطهر مرتين على الأقل في الشهر، لإنها تعتبر أرض خصبة للجراثيم.

السر الرابع: بقاء اسطح الفولاذ ناصعه

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos مطبخ
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

من الطبيعي العثور على اسطح الفولاذ المقاوم للصدأ واحده على الأقل في معظم المنازل، سواء كان ذلك في المطبخ أو الحمام. وفي كثير من الأحيان تتعرض هذه المناطق للماء أو تحمل بصمات الأصابع مما يجعل سطوحها تبدو قذرة. للحفاظ على تلك الأسطح لامعة، استخدم طريقة المسح مع قطرات من الزيت كل يوم، لن يأخذ منك سوى بضع دقائق على الأكثر. بهذه الطريقة.

السر السادس: تطهير الأسطح كثيرة الاستخدام

Historic Flourtown Addition, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design شبابيك
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

هل تعرف كم شخص لمس جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون؟ ماذا عن مقابض الأبواب، ومفاتيح الإنارة، ووعاء القهوة وباب الثلاجة؟ تمتلئ هذه السطوح المستخدمة بشكل يومي ومن عدة اشخاص بالبكتيريا، لذلك لديك مهمة في تطهير تلك الاسطح، باستخدام قطرة من الصابون على قطعة قماش قطنية مبللة أو مطهر ومسحها كل يوم للتأكد من نظافتها.

السر السابع: خلق وقت إضافي للترتيب

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

نعلم جميعا كيف ان الوقت يذهب بسرعة، ولهذا السبب التخطيط الذكي مقدماً أمر بالغ الأهمية. مثلاً قم بتحميل وتشغيل غسالة الصحون في الليلة السابقة لذلك يمكنك ببساطة تفريغعل في صباح اليوم التالي ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على الجدول الزمني وعلى نظافة المنزل.

السر الثامن الفحص البصري من الأرض إلى السقف

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects غرفة المعيشة
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

بيت العنكبوت والغبار هي علامة واضحة على مساحة مهملة، لذلك قم بفحص بصري سريع للتأكد من عدم وجود أياً منها. ابدأ في كل غرفة من الأعلى (السقف والزوايا)  للأسفل حتى قدميك، لن يستغرق أكثر من خمس دقائق، ولكن يمكن أن يحدث فرق واضح.

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