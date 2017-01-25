كشف الأسرار التي يقوم بها الناس لتبقى منازلهم نظيفة

تقوم بزيارة منزل احد الأشخاص وتقول في نفسك
أتنمى لو منزلي يبدو كذلك. ماذا تظن هؤلاء الناس يفعلون، هل يشترون أثاث غالي الثمن، هل يستوردون المواد الفاخرة؟ أم لديهم جيشا يقوم بتنظيف كامل المنزل كل ليلة؟ على الأغلب لا، ببساطة هم أناس يلتزمون بالقواعد والطقوس للحفاظ على منازلهم في حالة نظافة وترتيب دائم.
تتمنى أن تعرف ماهي أسرارهم؟ تابع المقال التالي واستمتع…
مفاتيح السيارة، المحفظة، الأحذية، جاكيت المطر أو المظلة سترة، لو وضعتها فوق بعضها البعض لشكلة جبل من الفوضى، لجعل هذه الفوضى من الماضي والتمتع بمنزل اكثر ترتيب وتنظيم، ضع سلة قرب الباب الأمامي للمنزل للأحذية والحقائب ومعدات الرياضة، أما للمعاطف يمكنك تعليقه على عصا معدنية على الحائط ويفضل أن بكون بعيد عن الأنظار. تحتاج المفاتيح كل يوم ويجب أن تحفظها في نفس المكان حتى لا تضيع، الوعاء الزجاجي سيفي بالغرض في الردهة. وللبريد الوارد مثل الفواتير، خصص درج واحد في البوفيه الموجودة قرب الباب، وافرغها عندما تمتلئ !
تحتاج على الأقل مرة واحد في الأسبوع إلى تنظيف سريرك، لكن هذا لا ينطبق على ترتيبه وتنظيمه، قد تكون على عجلة من أمرك صباحا ولا تريد التأخر، هل سيأخرك ترتيب سريرك عن عملك؟ لا أعتقد، ترتيب السرير لا يستغرق اكثر من دقيقتين وبهذا ستبدو غرفة نومك أنيقة منظمة، والاهم انك عندما تعود مساء للنوم ستنعم بنوم هني لان الغرفة النظيفة تبعث على الاسترخاء.
غرفة أي طفل أو مكان لعب الأطفال قد يتحول بسرعه إلى فوضى حقيقية. كيف تحافظ على الألعاب بعيدا عن فوضى؟ خصص سلال أو حاويات لأطفالك وعنون كل سلة بكلمات مثل
دمى
السيارات لجعل التنظيم أسهل بكثير. شجعوا أولادكم لوضع الألعاب كل ليلة في تلك السلال لوقف الفوضى. وتذكر أنه يجب تنظيف الألعاب بالمطهر مرتين على الأقل في الشهر، لإنها تعتبر أرض خصبة للجراثيم.
من الطبيعي العثور على اسطح الفولاذ المقاوم للصدأ واحده على الأقل في معظم المنازل، سواء كان ذلك في المطبخ أو الحمام. وفي كثير من الأحيان تتعرض هذه المناطق للماء أو تحمل بصمات الأصابع مما يجعل سطوحها تبدو قذرة. للحفاظ على تلك الأسطح لامعة، استخدم طريقة المسح مع قطرات من الزيت كل يوم، لن يأخذ منك سوى بضع دقائق على الأكثر. بهذه الطريقة.
هل تعرف كم شخص لمس جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون؟ ماذا عن مقابض الأبواب، ومفاتيح الإنارة، ووعاء القهوة وباب الثلاجة؟ تمتلئ هذه السطوح المستخدمة بشكل يومي ومن عدة اشخاص بالبكتيريا، لذلك لديك مهمة في تطهير تلك الاسطح، باستخدام قطرة من الصابون على قطعة قماش قطنية مبللة أو مطهر ومسحها كل يوم للتأكد من نظافتها.
نعلم جميعا كيف ان الوقت يذهب بسرعة، ولهذا السبب التخطيط الذكي مقدماً أمر بالغ الأهمية. مثلاً قم بتحميل وتشغيل غسالة الصحون في الليلة السابقة لذلك يمكنك ببساطة تفريغعل في صباح اليوم التالي ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على الجدول الزمني وعلى نظافة المنزل.
بيت العنكبوت والغبار هي علامة واضحة على مساحة مهملة، لذلك قم بفحص بصري سريع للتأكد من عدم وجود أياً منها. ابدأ في كل غرفة من الأعلى (السقف والزوايا) للأسفل حتى قدميك، لن يستغرق أكثر من خمس دقائق، ولكن يمكن أن يحدث فرق واضح.