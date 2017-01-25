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المنزل التبسيطي الملهم كما يجب أن يكون

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Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur منازل
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يعتبر الطراز التبسيطي هو أحد الوسائل العصرية جدًا العابرة للقارات والتي تصلح للحياة في أي مكان في العالم بطريقة بسيطة، حيث يتلائم هذا الطراز مع أي مناخ وأي بيئة محيطة، ومع توفير المواد والخامات والشكل الجمالي المريح للمنزل فإن اتباع النمط التبسيطي يتميز أيضًا بأنه صديق للبيئة، فهو لا يعتمد على المبالغة في استخدام المواد الطبيعية أو الصناعية بل يعتمد على الاختصار قدر الإمكان.

وفي هذا البيت الذي أتينا لكم به اليوم نجد أن المصممين قد اعتمدوا هذا الطراز في تصميمه بشكل مثالي يستحق التأمل والاطلاع عليه، فهيا بنا لنلقي نظرة مقربة على هذا المنزل ونتجول داخله لنرى ملامح الجمال فيه:

الواجهة الخارجية بساطة ووقار

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur منازل
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

في الواجهة الخارجية للمنزل نلاحظ البساطة التي جلبها اللون الأبيض مع استخدام الألوان الهادئة التي لا تلفت الأنظار بشكل منفر مع الوقار والرقي الذي جلبه اللون الرمادي الداكن في بعض أجزاء الواجهة.

بالطبع مع وجود بعض أجزاء الزجاج الشفاف ذو اللون المائل للخضرة ومع بعض النباتات المزروعة في الخارج والتي تعطي اتصالًا بالطبيعة وتوحي بالبساطة والجمال.. واجهة تجمع الراحة للعين والوقار في التصميم!

التناغم مع الطبيعة هو روح التبسيط

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur منازل
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

في الواجهة الأخرى للمنزل نجد أن اللون الأبيض حاضر بقوة ومع الدرابزين المعدني للشرفات وبعض الأطراف ذات اللون الأسود والتي أبرزت الخطوط المستقيمة في الواجهة وأضفت عليها شيئًا من الحضور القوي، ومع السلالم في المقدمة التي تعطى انطباعًا بالترحيب للأصدقاء والزائرين .

وفي المقدمة نجد أيضًا هذا العشب الذي يغطي جزءًا كبيرًا من المدخل والذي يوحي دون أي تكلف بالتفاعل مع الطبيعة بل واحترامها والاستفادة القصوى منها مع الحفاظ عليها.

نظرة خارجية أكثر قربًا

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur منازل
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

الكتل القوية والخطوط المستقيمة والألوان غير المحايدة، كل هذه المظاهر توحي برسالة البساطة التي يعلن عنها هذا المنزل بقوة، كما أن الفراغات التي صنعها التشكيل الخرساني للمنزل أثبتت أن البساطة يمكنها أن تكون أغنى من غيرها عن طريق التصميم الجيد والتوظيف الصحيح لكل العناصر.

تشكيلات جمالية تبسيطية

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur غرفة المعيشة
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

أما في الداخل فإننا نجد أن غرفة المعيشة اتخذت شكلًا جماليًا مكملًا لفكرة البساطة مع الثراء، فنرى التشكيلات الجمالية في الجدارن نفسها، فالجدار ملئ بالكوات المستطيلة ذات الأحجام المختلفة والتي تصلح لوضع الأغراض عليها، فنجدها بذلك قد وفرت وظيفة جيدة وشكلًا رائعاً.

ونجد أيضًا أن اللون الأبيض الحاكم الرئيسي قد استخدم في الأرضيات والحوائط والأثاث و السقف وكل ذلك لم يؤثر على الشكل الجمالي، بل استطاع المصممون أن يضعوا بعض اللمسات من الزجاج الشفاف في الواجهة مع الأسود والرمادي في الأثاث لزيادة الجمال التصميمي ولإبراز نقاء الأبيض.

السلالم والألوان الأحادية

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur الممر والمدخل
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

في السلالم نجد أن الرمادي الفاتح الأحادي هو اللون المستخدم في الأرضية وقد استُكمل في الدرج الذي لم يحمل أي مظاهر للتكلف فلم تظهر به الأنف المعتادة في درج السلم ولا تم كسائه بالرخام أوغيرها من المواد الباهظة والتي لا تتلائم مع فكرة التبسيط.

نجد أيضًا أن الدرابزين الخاص بالسلم قد صنع من المعدن الفضي المطفي حتى لا يشذ عن باليتة الألوان الهادئة في المنزل.

الأبيض والفضي ملوك التبسيط

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur مطبخ
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

في المطبخ نجد أن اللون الأبيض مع اللون الفضي قد جعلا من المطبخ مكانًا مريحًا للعين وبالطبع سوف يكون مريح في العمل داخله.

ونجد أن الإضاءة جاءت عملية ومركزة على المناطق المطلوبة بالضبط دون زيادة قد تتعب العين ولا نقصان يشعر المستخدمين بالضيق، فنجدها مباشرة باستخدام كشافات مزدوجة فضية اللون أيضًا.

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الحمام العملي المريح

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur حمام
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

أما عن الحمام، فمع اللون الأبيض المستمر معنا في كل فراغات المنزل، نجد أن التبسيط حقًا هو القاعدة، فلا نجد شيئًا زخرفيًا زائدًا هنا أوهناك، حتى مقابض الأدراج تحت الأحواض نجد أنه قد تمت الاستعاضة عنها ببعض الوسائل الحديثة والعملية البديلة، أما المرآة فنجدها قد اتخذت الشكل المستطيل العادي وقد عكست الإضاءة العملية والوقورة المثبتة بالسقف… أليس التبسيط مريح وعملي حقًا؟!

الواجهة الخارجية ليلًا

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur منازل
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

وأخيرًا عندما خرجنا من المنزل ليلًا وجدنا هذا المنظر المريح للعين والذي شكلت فيه الإضاءة الليلية ديكورًا رائعًا للمنزل ككل من الخارج، فنجد أن اللون الأبيض يضئ المشهد وإن كنا في ظلام الليل مع الكشافات الموزعة بعناية داخل المنزل والتي ظهرت من النوافذ الزجاجية المستطيلة ذات الأشكال المنتظمة والخطوط المستقيمة مما جعل الشكل العام للمنزل ملئ بالجمال والوقار والأناقة المنبعثة من البساطة.

إذا أحببت هذا المنزل فإنك بالتأكيد سوف تفضل هذا المنزل أيضًا فهو ببساطة بيت رائع.

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