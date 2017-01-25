المنزل التبسيطي الملهم كما يجب أن يكون

يعتبر الطراز التبسيطي هو أحد الوسائل العصرية جدًا العابرة للقارات والتي تصلح للحياة في أي مكان في العالم بطريقة بسيطة، حيث يتلائم هذا الطراز مع أي مناخ وأي بيئة محيطة، ومع توفير المواد والخامات والشكل الجمالي المريح للمنزل فإن اتباع النمط التبسيطي يتميز أيضًا بأنه صديق للبيئة، فهو لا يعتمد على المبالغة في استخدام المواد الطبيعية أو الصناعية بل يعتمد على الاختصار قدر الإمكان.

وفي هذا البيت الذي أتينا لكم به اليوم نجد أن المصممين قد اعتمدوا هذا الطراز في تصميمه بشكل مثالي يستحق التأمل والاطلاع عليه، فهيا بنا لنلقي نظرة مقربة على هذا المنزل ونتجول داخله لنرى ملامح الجمال فيه: