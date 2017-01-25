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10 مطابخ رائعة لتلهمك

Heba khlili Heba khlili
Beleza intemporal, FABRI FABRI مطبخ Wood effect
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بالحديث عن الديكور، يمكننا تصنيف المطابخ بعدة أنماط مختلفة وفقا للحجم والتوزيع والشكل. ومع ذلك، نجد نوعين مختلفين من المطابخ بشكل عام. الأول المطبخ الذي تنظر إليه على انه مكان للطهي فقط، والنوع الآخر هو اعتبار المطبخ مجال حيوي وقلب المنزل، وراء الصحون والطبخ. باختصار، المطابخ الحيوية تعني طهي مميز ولذيذ. في مقال اليوم سنلقي نظرة على  10 تصاميم لمطابخ النوع الثاني، مطابخ فريدة ومريحة بغض النظر عن حجمها أو زخرفتها.

1- خطوط بيضاء وزرقاء

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo مطبخ
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

أول مثال لدينا هو نموذج المطبخ الضيق ولكن الحديث. العيب الوحيد فيه انه يحتاج إلى المزيد من الإضاءة بسبب وجود نافذة واحدة. اللون المثالي لهذه المساحة الضيقة هو الأبيض، ليبدو أكثر إشراقا. في هذا المثال، جدران المطبخ بيضاء تماما ومصممة بألوان زاهية، وتظهر جمالية المطبخ مع الجدران بخطوط زرقاء وبيضاء.

2- رسم الحدود مع التفاصيل الأرض

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN مطبخ
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

اليوم، في العديد من الشقق السكنية، تندمج غرفة الطعام والمطبخ معا، إنها فكرة جيدة لجعل المطبخ نقطة التقاء، حتى إذا لم يتم فصلها بواسطة الجدران والأبواب. في هذا المثال، يُظهر السيراميك المزخرف مجال من المطبخ.

3- مطبخ مندمج مع غرفة المعيشة

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto مطبخ
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

في المثال السابق، رأينا المطبخ وغرفة الطعام مفصولة بالفرق في نوع الأرضية، في هذا المثال، تم دمج كامل المطبخ مع غرفة السفرة وغرفة معيشة، ولن تشعر بالانزعاج بسبب المساحة الكبيرة للغاية. ومع ذلك، إذا نظرت بعناية، ستكتشف بعض الاختلافات، على سبيل المثال، النقيضان الأبيض والأسود في الخلفية.

4- مطبخ مع مخرج إلى الحديقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ مشرق مع مخرج إلى الحديقة بفصلها  باب زجاجي كبير. يعتبر تصميم هذا المطبخ مثالي لشقق الصيف، فمن السهل جدا لتنظيم العشاء مع الأهل والأصدقاء والاستمتاع بالوقت.

5. جعل المطبخ الصغير واسع

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

الشقة التي نرها في الصورة ذات مساحة صغيرة، لذلك يفضل نموذج المطبخ هذا المندمج مع  غرفة المعيشة. في الواقع، هذا المطبخ عالق في منطقة ضيقة، ولكنك لن تشعر بهذا الصغر لأنك داخل صالون كبير.

6. أناقة الأبيض

QUINTA DA MARINHA RESIDENCE - Where the woods meet the ocean..., DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores مطبخ
DZINE &amp; CO, Arquitectura e Design de Interiores

DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores
DZINE &amp; CO, Arquitectura e Design de Interiores
DZINE & CO, Arquitectura e Design de Interiores

الأبيض هو لون المطابخ المفضلة، لأنه يعطي شعور بالنظافة والتألق. ومع ذلك، يمكن للبياض المفرط أن يخلق جو ممل، وأبسط طريقة لمنع ذلك هي إضافة النباتات. بالإضافة يمكن خلق أجواء أكثر دفئا من تأثير الإضاءة.

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7. الطراز القديم

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores مطبخ
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

طريقة واحدة لتحقيق لمسة مألوفة ومريحة للمطبخ من خلال أثاث من الطراز القديم. الأثاث الخشبي مفيد خاصة لإلقاء نظرة للحنين. هذا المثال هو تصميم ناجح والذي يمكن استخدامه للتخزين.

8. توهج الذهب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

التصميم المقبل هو تصميم لمطبخ فاخر وبسيط بنفس الوقت. خزائن علوية وسفله بيضاء ناعمة، الكراسي والمصابيح قطع مسطحة وناعمة. ومع ذلك، فإنه من الصعب جدا القول أن هذا المطبخ هو ناعم وبسيط، لأن الجدار المذهب والمتناقض مع توهج المبهر.

9- التفاصيل الصغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قد تملك المطابخ أسلوب ونمط مختلف تمام مع القليل من التفاصيل. على سبيل المثال، في هذا المطبخ تم تصميم  جدار صغير كما السبورة… لن نفقد قدرتنا على الإبداع.

10- التفسير المعاصر من الخشب

Beleza intemporal, FABRI FABRI مطبخ Wood effect
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

الخشب هو واحد من المواد التي يضيف الدفء إلى كل بيئة. المطبخ الخشبي هو أول فكرة كنمط في المناطق الريفية، ويمكن جعله حداثي في حال إضافة الأسود كما هو الحال في هذا المثال.

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