10 مطابخ رائعة لتلهمك

بالحديث عن الديكور، يمكننا تصنيف المطابخ بعدة أنماط مختلفة وفقا للحجم والتوزيع والشكل. ومع ذلك، نجد نوعين مختلفين من المطابخ بشكل عام. الأول المطبخ الذي تنظر إليه على انه مكان للطهي فقط، والنوع الآخر هو اعتبار المطبخ مجال حيوي وقلب المنزل، وراء الصحون والطبخ. باختصار، المطابخ الحيوية تعني طهي مميز ولذيذ. في مقال اليوم سنلقي نظرة على 10 تصاميم لمطابخ النوع الثاني، مطابخ فريدة ومريحة بغض النظر عن حجمها أو زخرفتها.
أول مثال لدينا هو نموذج المطبخ الضيق ولكن الحديث. العيب الوحيد فيه انه يحتاج إلى المزيد من الإضاءة بسبب وجود نافذة واحدة. اللون المثالي لهذه المساحة الضيقة هو الأبيض، ليبدو أكثر إشراقا. في هذا المثال، جدران المطبخ بيضاء تماما ومصممة بألوان زاهية، وتظهر جمالية المطبخ مع الجدران بخطوط زرقاء وبيضاء.
اليوم، في العديد من الشقق السكنية، تندمج غرفة الطعام والمطبخ معا، إنها فكرة جيدة لجعل المطبخ نقطة التقاء، حتى إذا لم يتم فصلها بواسطة الجدران والأبواب. في هذا المثال، يُظهر السيراميك المزخرف مجال من المطبخ.
في المثال السابق، رأينا المطبخ وغرفة الطعام مفصولة بالفرق في نوع الأرضية، في هذا المثال، تم دمج كامل المطبخ مع غرفة السفرة وغرفة معيشة، ولن تشعر بالانزعاج بسبب المساحة الكبيرة للغاية. ومع ذلك، إذا نظرت بعناية، ستكتشف بعض الاختلافات، على سبيل المثال، النقيضان الأبيض والأسود في الخلفية.
مطبخ مشرق مع مخرج إلى الحديقة بفصلها باب زجاجي كبير. يعتبر تصميم هذا المطبخ مثالي لشقق الصيف، فمن السهل جدا لتنظيم العشاء مع الأهل والأصدقاء والاستمتاع بالوقت.
الشقة التي نرها في الصورة ذات مساحة صغيرة، لذلك يفضل نموذج المطبخ هذا المندمج مع غرفة المعيشة. في الواقع، هذا المطبخ عالق في منطقة ضيقة، ولكنك لن تشعر بهذا الصغر لأنك داخل صالون كبير.
الأبيض هو لون المطابخ المفضلة، لأنه يعطي شعور بالنظافة والتألق. ومع ذلك، يمكن للبياض المفرط أن يخلق جو ممل، وأبسط طريقة لمنع ذلك هي إضافة النباتات. بالإضافة يمكن خلق أجواء أكثر دفئا من تأثير الإضاءة.
طريقة واحدة لتحقيق لمسة مألوفة ومريحة للمطبخ من خلال أثاث من الطراز القديم. الأثاث الخشبي مفيد خاصة لإلقاء نظرة للحنين. هذا المثال هو تصميم ناجح والذي يمكن استخدامه للتخزين.
التصميم المقبل هو تصميم لمطبخ فاخر وبسيط بنفس الوقت. خزائن علوية وسفله بيضاء ناعمة، الكراسي والمصابيح قطع مسطحة وناعمة. ومع ذلك، فإنه من الصعب جدا القول أن هذا المطبخ هو ناعم وبسيط، لأن الجدار المذهب والمتناقض مع توهج المبهر.
قد تملك المطابخ أسلوب ونمط مختلف تمام مع القليل من التفاصيل. على سبيل المثال، في هذا المطبخ تم تصميم جدار صغير كما السبورة… لن نفقد قدرتنا على الإبداع.
الخشب هو واحد من المواد التي يضيف الدفء إلى كل بيئة. المطبخ الخشبي هو أول فكرة كنمط في المناطق الريفية، ويمكن جعله حداثي في حال إضافة الأسود كما هو الحال في هذا المثال.