حيل رائعة للتغلب على المساحات الضيقة في هذا المنزل

تصميم منزل بمساحة صغيرة يضع المهندسون في تحدي كبير، فكل سنتيمتر في المساحة المتاحة ثمين للغاية وليس من السهل شغله بقطعة غير مناسبة، لذلك عند تصميم منزلك الصغير عليك بالستعانة بخبير، أو نموذج من تنفيذ الخبراء لاتباعه.
إذا كنت تبحث عن حلول للمسحات الصغيرة لجعل منزلك أكثر راحة، فسوف تجد ضالتك في هذا المشروع، فسوف نأخذك في جولة داخل منزل رائع صمم مع حيل مريحة لجميع البيئات، وقد زود بإضاءة جيدة وزعت بذكاء لتحقيق نتائج مبهرة تمنح المنزل اتساعًا بصريًا مُريحًا.
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ألوان تلك الواجهة هي نقطة قوتها، حيث النغمة الفاتحة من لون الرمال، مع لمسات بيضاء مُشرقة، فيما تُشكل المساحات الخضراء خلفية رائعة.
تصميم المنزل من الخارج أنيق وبسيط، مع خطوط عرضية لن تصبح موضة قديمة أبدًا، والأهم؛ أنها لا تحوي الكثير من النوافذ لتُبقي يوميات العائلة في خصوصية تامة، فقط نافذة مكتنزة عرضية في الأعلى لتمرير الهواء وأشعة الشمس.
من داخل المنزل، نجد أنفسنا أمام مساحة صغيرة للغاية تضم غرفة معيشة أنيقة ولكنها مازالت تحتفظ بقدر من الفضاء! هذا هو الإبداع في انتقاء قطع الأثاث وتوزيعها بما يلبي احتياجات المكان دون التسبب في فوضى أو زحام.
الدرجة اللونية الفاتحة لعبت دورًا بارزًا في منح الغرفة اتساعًا بصريًا، جنبًا إلى جنب مع الإشراقة القوية بفضل النافذة الزجاجية العملاقة، حيث اللون الأبيض الذي قد سيطر على الأرضية والجدران وأيضًا السقف، فيما اكتست الأريكة الجلدية بلون أبيض كريمي، تكسر حدته وسائد صغيرة حمراء منقوشة بالورود.
تفاصيل غرفة المعيشة اختيار مكتبة التلفاز موفق وأكثر من رائع، فمن ناحية شكلت قطعة أثاث ديكورية أنيقة بتصميمها الخشبي اللامع ولونها الداكن الذي يكسر برودة الغرفة البيضاء، كما أنها شكلت خزانة للترتيب ومنضدة لعرض قطع الديكور، هذا بالإضافة إلى كونها مكتبة لوضع شاشة التلفاز المسطحة.
من خارج المنزل، كان يبدو أن تلك النافذة في الأعلى هي النافذة الوحيدة، بينما يمكننا أن نرى من الداخل، تمتع المنزل بإضاءة قوية وتهوية جيدة، بفضل النوافذ العملاقة التي تختبئ في الفناء الخلفي للمنزل، لتمنح غرفة المعيشة إطلالة رائعة على المزروعات التي لم يخلو منها المنزل في الداخل.
من الزاوية المعاكسة من الزاوية المعاكسة، يمكننا أن نرى أن غرفة المعيشة تتمتع بالمزيد من النوافذ، مع اثنين من الكراسي الأنيقة بتصميم شبه كلاسيكي، مع لون أحمر قوي وجريء، وقد تزينت الأرضية أسفلهما بقطعة من السجاد الفاخر باللون الكريمي.
بالخروج من غرفة المعيشة، نجد أنفسنا في مساحة مفتوحة من الأناقة الفاخرة، حيث المطبخ وطاولة الطعام كلاهما في مساحة واحدة اكتست بالأبيض بالكامل، وازدادت اشراقتها بفضل النافذة الزجاجية الكبيرة.
تصميم المطبخ عصري يجمع بين الخشب الأبيض والبيج، في حرف L، مع خزانة طولية ضمت كل من الفرن والميكروييف، وبعض الأدراج للتخزين. سطح منضدة المطبخ الأسود اللامع، يتناغم بأناقة مع المدخنة والجدار المزرقش خلفها.
من الجهة المعاكسة، يمكننا روية الجزء الأخر من المطبخ، والذي صمم من مستويين، وقد ارتفع السفلي منه عن الأ{ض اللامعة ليبدو بمظهر معلق جذاب. النافذة خلف طاولة الطعام ليست الوحيدة في هذه المساحة، فأيضًا المطبخ يضم نافذة ممتدة بعرض الجدار ومن الأرض وحتى ارتفاع قريب من السقف، لتعم المكان بالضوء الوفير، والإشراقة القوية.
أما عن طاولة الطعام ذاتها، فهي تتمتع بتصميم زجاجي أنيق، التفت حوله 6 من الكراسي ذات الظهور المرتفعة واللون البيج الداكن، الذي يبدو رائعًا بجانب الزهور الوردية في المزهرية فوق الطاولة، ويبدو أكثر أناقة مع الأسود في المصابيح المتدلية من السقف.
يقدم حمام هذا المنزل، نموذجًا رائعًا لكيفية تصميم حمام صغير أنيق، حيث اللون الأبيض قد سيطر على كل شيء لمنحه مزيد من الاتساع الوهمي، فيما عدا خط طولي يزين الجدار ببلاطات سيراميكية صغيرة بدرجات مختلفة من اللون البني والكريمي والبيج.
يتمتع الحمام بإشراقة قوية بفضل النافذة الزجاجية، لذا اكتفى المصمم بمصابيح صغيرة احدهما تدلى فوق المرآة، والأخر تم تثبيته ف السقف. استبدل المغطس بكابينة استحمام زجاجية كحل مثالي لتوفير المساحة، كما تم اختيار مرافق الحمام بأحجام صغيرة غير مبالغ فيها فقط تلبي الحاجة وتبدو أنيقة ببساطة.
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