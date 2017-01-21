مواضيع الاسبوع المميزة

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تختلف تصاميم وأنماط المداخل حسب الأسلوب المصمم به المنزل، فيوجد المداخل ذات الباب الكبير أو المزخرفة أو البسيطة وغيرها، والمهم في جميع التصاميم أن تعكس أناقة ورتابة المنزل، كما يوجد بعض المداخل التي يرافقها ممر أو صالة استقبال التي تصل عدة غرف ببعضها البعض.
في هذا المقال سنتعرف سويا على 11 تصاميم مختلف ومميز لمداخل وممرات المنزل.
تقديساً لمعاني الدفء و الشاعرية في تصميمات المنازل العائلية يتجول اليوم هوميفاي في إحدى تلك المشروعات الإبداعية من تصميم مكتب OUA في كوريا الجنوبية حيث براعة التصميم و الجمع بين البساطة و العصرية في كل التفاصيل التي شاهدناها من أركان و غرف متنوعة المساحة و الأغراض ..
المنزل الأسري لونه الأبيض من الخارج هو أكثر ما يميزه مع بعض اللمسات الجمالية مثل جذوع الشجر المتآلفة في المدخل و النوافذ المتباينة الطول و الحجم، والكثير من التفاصيل الرائعة الأخرى في السطور القليلة المقبلة ..
فن أو حرفة زراعة الحدائق هي حقًا متعة لأولئك الذين يمارسونها، والذين يسعدون بصريًا عندما تعجبهم حديقة جميلة. أليس كذلك؟ ثم لماذا لا نمتلك حديقة جميلة في المنزل، حديقة تجعلنا نشعر بحالة جيدة، وبالهدوء وتسمح لنا بالهروب من حياتنا اليومية والتوتر؟
هنا في homify نحب أن تشعر أنك سعيد في منزلك، فأنت تعتبر منزلك مكاناً للهرب والحماية من العالم الخارجي، وخاصة الحديقة الخاصة بك. لذلك، وضعنا معًا مجموعة من الصور من الحدائق لتلهمك لإصلاح حديقتك، وإذا كنت لا تزال لا تمتلك بعض المساحات الخضراء، سوف تتشجع لتمتلك واحدة الآن! رؤية هذه الصور من المشاريع التي نفذت من قبل المهنيين المسجلين في homify، سوف تجعلك تدرك أن أي مساحة كافية لإنشاء المساحات الخضراء والمرحبة، لا يهم إذا كانت متر، عشرة، أو إذا كانت هذه الفراغات في الداخل أو الخارج…
يعتبر الحمام من غرف المنزل التي تم في السنوات الأخيرة الاهتمام في إعادة تقييمه وتعديل تصميمه. هو البيئة التي يمكننا فيها الاسترخاء وتكريس أنفسنا لرعاية ونظافة أجسامنا، لهذا لابد علينا من تجديدها من وقت لآخر.
دعونا نستوحي من اقتراحات خبراء هوميفاي ما هي الامور الستة التي لم نفكر بها حتى الآن في تصميم الحمام، والتي يمكن أن نتخذها إلهام لإنشاء حمام خاص.
لكل واحد منا حلم خاص بالمنزل الذي يتمنى أن يعيش فيه، ولكن عندما تتاح لنا الفرصة ونتخذ القرار ببناء منزلنا الخاص، فإن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على هذا القرار.
فهناك العوامل المادية وهناك عامل الخبرة والتجريب واختيار المواد الملائمة ومن قبلها التصميم المناسب للمكان الذي يتواجد فيه المنزل، والذي يتناسب مع ذوقنا وراحتنا الشخصية. وفي هذا التقرير قررنا في Homify أن نعرض عليكم بعض الخطوات التي لابد أن يتبعها صاحب المنزل الجديد قبل البدء في البناء حتى يحصل على أفضل النتائج التي ترضي ذوقه وتحقق له منزل الأحلام: