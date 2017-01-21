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مواضيع الاسبوع المميزة

جحا جحا
pavimenti in seminato alla veneziana , vigo mosaici s.n.c vigo mosaici s.n.c جدران
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

نقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

11 تصميم لمداخل وممرات المنزل

pavimenti in seminato alla veneziana , vigo mosaici s.n.c vigo mosaici s.n.c جدران
vigo mosaici s.n.c

vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c

تختلف تصاميم وأنماط المداخل حسب الأسلوب المصمم به المنزل، فيوجد المداخل ذات الباب الكبير أو المزخرفة أو البسيطة وغيرها، والمهم في جميع التصاميم أن تعكس أناقة ورتابة المنزل، كما يوجد بعض المداخل التي يرافقها ممر أو صالة استقبال التي تصل عدة غرف ببعضها البعض.

في هذا المقال سنتعرف سويا على 11 تصاميم مختلف ومميز لمداخل وممرات المنزل.

الرابط للمقال كامل هنا:

منزل مميز يحتوي على كل شيء

homify سقف متعدد الميول
homify

homify
homify
homify

تقديساً لمعاني الدفء و الشاعرية في تصميمات المنازل العائلية يتجول اليوم هوميفاي في إحدى تلك المشروعات الإبداعية من تصميم مكتب OUA في  كوريا الجنوبية حيث براعة التصميم و الجمع بين البساطة و العصرية في كل التفاصيل التي شاهدناها من أركان و غرف متنوعة المساحة و الأغراض ..

المنزل الأسري لونه الأبيض من الخارج هو أكثر ما يميزه مع بعض اللمسات الجمالية مثل جذوع الشجر المتآلفة في المدخل و النوافذ المتباينة الطول و الحجم، والكثير من التفاصيل الرائعة الأخرى في السطور القليلة المقبلة ..

الرابط للمقال كامل هنا:

بعد رؤية هذه الحدائق ال19 سوف ترغب في تجديد حديقتك بالتأكيد!

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates حديقة
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

فن أو حرفة زراعة الحدائق هي حقًا متعة لأولئك الذين يمارسونها، والذين يسعدون بصريًا عندما تعجبهم حديقة جميلة. أليس كذلك؟ ثم لماذا لا نمتلك  حديقة جميلة في المنزل، حديقة تجعلنا نشعر بحالة جيدة، وبالهدوء وتسمح لنا بالهروب من حياتنا اليومية والتوتر؟

هنا في homify نحب أن تشعر أنك سعيد في منزلك، فأنت تعتبر منزلك مكاناً للهرب والحماية من العالم الخارجي، وخاصة الحديقة الخاصة بك. لذلك، وضعنا معًا مجموعة من الصور من الحدائق لتلهمك لإصلاح حديقتك، وإذا كنت لا تزال لا تمتلك بعض المساحات الخضراء، سوف تتشجع لتمتلك واحدة الآن! رؤية هذه الصور من المشاريع التي نفذت من قبل المهنيين المسجلين في homify، سوف تجعلك تدرك أن أي مساحة كافية لإنشاء المساحات الخضراء والمرحبة، لا يهم إذا كانت متر، عشرة، أو إذا كانت هذه الفراغات في الداخل أو الخارج…

الرابط للمقال كامل هنا:

6 أمور لم تفكر فيها عند تصميم الحمام

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة نوم
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

يعتبر الحمام من غرف المنزل التي تم في السنوات الأخيرة الاهتمام في إعادة تقييمه وتعديل تصميمه. هو البيئة التي يمكننا فيها الاسترخاء وتكريس أنفسنا لرعاية ونظافة أجسامنا، لهذا  لابد علينا من تجديدها من وقت لآخر.

دعونا نستوحي من اقتراحات خبراء هوميفاي ما هي الامور الستة التي لم نفكر بها حتى الآن في تصميم الحمام، والتي يمكن أن نتخذها إلهام لإنشاء حمام خاص.

الرابط للمقال كامل هنا:

10 خطوات عند بناء منزلك سوف تحقق لك أحلامك

Casa Chametla, Gestec Gestec منازل حجر
Gestec

Gestec
Gestec
Gestec

لكل واحد منا حلم خاص بالمنزل الذي يتمنى أن يعيش فيه، ولكن عندما تتاح لنا الفرصة ونتخذ القرار ببناء منزلنا الخاص، فإن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على هذا القرار.

فهناك العوامل المادية وهناك عامل الخبرة والتجريب واختيار المواد الملائمة ومن قبلها التصميم المناسب للمكان الذي يتواجد فيه المنزل، والذي يتناسب مع ذوقنا وراحتنا الشخصية. وفي هذا التقرير قررنا في Homify أن نعرض عليكم بعض الخطوات التي لابد أن يتبعها صاحب المنزل الجديد قبل البدء في البناء حتى يحصل على أفضل النتائج التي ترضي ذوقه وتحقق له منزل الأحلام:

الرابط للمقال كامل هنا: 

19 اقتراح لحمامات متألقة

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