مواضيع الاسبوع المميزة

تختلف تصاميم وأنماط المداخل حسب الأسلوب المصمم به المنزل، فيوجد المداخل ذات الباب الكبير أو المزخرفة أو البسيطة وغيرها، والمهم في جميع التصاميم أن تعكس أناقة ورتابة المنزل، كما يوجد بعض المداخل التي يرافقها ممر أو صالة استقبال التي تصل عدة غرف ببعضها البعض.

في هذا المقال سنتعرف سويا على 11 تصاميم مختلف ومميز لمداخل وممرات المنزل.

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