رفاهية بلا حدود في منزل زجاجي أكثر من عصري

نطير بكم اليوم إلى جوهانسبرج، لنأخذكم في جولة ممتعة بين غرف منزل عصري زجاجي أكثر من رائع، بدءًا من واجهته ومدخله، وحتى فنائه، أما عن تفاصيله الديكورية، فقد تخطت حدود الإبداع.
مساحة المنزل الكبيرة، افسحت مجالًا كبيرًا أمام المحترفين في شركة FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS، لإفراغ ما في جعبتهم، بتفاصيل معقدة بعض الشيء، ولمسات لونية قوية بالأسود والأزرق، وأيضًا الأحمر في بعض الأحيان، ليخرجوا لنا بتلك التحفة الفنية الحديثة. الواجهة تفصح عن الكثير
تفصح الواجهة عن الكثير بشأن هذا المنزل، حيث المساحة الهائلة، والأناقة الفاخرة، مع لون رمادي محايد يوحي بالجدية والرقي. التصميم هندسي لافت للنظر، مع الكثير من التفاصيل الزجاجية الشفافة، التي تعبر عن الانفتاح وتؤكد على الإشراقة القوية داخل المنزل.
مدخل المنزل أسمنتي منحدر، مع مساحات خضراء نسقت بعناية فائقة، ودرجات خشبية زينت بوحدات إضاءة خفية لصعود مبهر.
أيضًا يتمتع المنزل بمرآب كبير، يتسع لرصف أكثر من سيارتين تقريبًا، فضًلا عن اتساع المساحة الخارجية التي تتسع لرصف سيارتين أخرتين.
الكثير من الجدران الزجاجية منحت غرفة المعيشة إطلالة رائعة على الرمال والمياه، وقد اختيرت الألوان للتماشى مع تلك الإطلالة، حيث اللمسات اللونية بالأزرق المائي في الوسائد الصغيرة المزينة للأريكة البيضاء الكبيرة، وأيضًا في اللوحة المضيئة على الجدار المواجه لها. كل قطعة في هذه الغرفة تُشير إلى الذوق الرفيع في التصميم، ذلك الكرسي في الزاوية البعيدة، الستائر البيضاء الشفافة، واللوحة الجدارية، وأيضًا قطعتي الديكور المزينتين للمنضدة الزجاجية. ما رأيك في الإضاءات المثبتة في السقف؟ مبتكرة ورائعة!
ربما تعتقد من تصميمه أن هذا هو المطبخ، ولكنك على خطأ، فقد صمم هذا الجزء من المنزل فقط لتقديم المشروبات الباردة، والاستمتاع ببعض التسلية والترفيه مع الأصدقاء. صمم البار بالأبيض، مع جدار أزرق والكثير من الأرفف لاستيعاب أكبر قدر من المشروبات، فيما أختيرت كراسي معدنية قابلة لتعديل الارتفاع.
يضم المنزل اثنين من المطابخ، سنستعرض معكم الأبيض منهم، حيث التصميم العصري الأنيق بخامات لامعة، ومنضدة كاملة من الرخام والأرفف السيراميكية الكبيرة.
صمم المطبخ في هيكل قائم بذاته، يتمتع بعدد من الخزانات والأدراج لأكبر قدر من التخزين، فيما تم تضمين أجهزة الطهي الحديثة في المنتصف، بينما تم تضمين الموقد في سطح المنضدة الرخامية.
كسائر أجزاء المنزل، يتمتع المطبخ بإشراقة طبيعية قوية، وإطلالة خلابة، بفضل الجدار الزجاجي المقابل لطاولة رمادية أضيفت لتفاصيل المطبخ، للاستمتاع بوجبة سريعة، أو كوب من القهوة.
يضم المنزل عدد من غرف النوم العصرية، ومن بينهم تلك الغرفة الأنيقة التي تتمتع بإطلالة رائعة بفضل الجدران الزجاجية والشرفة الكبيرة. في اختيار جريء، تلونت الغرفة بلمسات سوداء في السرير المزدوج ولوحه الأمامي، وأيضًا الستائر الثقيلة التي توفر خصوصية تامة عند اسدالها لتغطية الجدار الزجاجي. أما عن الجدار الوحيد خلف السرير فقد اتخذ نغمة رمادية فاتحة تتماشى مع الوسائد اللامعة المزينة للسرير، ويمكننا لمس التفرد في تصميم الغرفة في وحدتي الإضائي على جانبي السرير! في شرفة الغرفة، وضع جاكوزي مستدير لرفاهية الاستمتاع بحمام ساخن والاسترخاء أثناء تأمل تلك الإطلالة الخلابة.
حمام براق مع جدران تلمع كقطع الكريستال، ويزداد بريقها بفعل الأضواء المنعكسة من الجدار الجانبي، وقد وزعت في الجدار بذكاء وأناقة. سيطر الأبيض على تصميم الحمام بالكامل، من جدران وأرضية ومرافق، حيث الحوض البيضاوي الصغير وقد وضع فوق خزانة أنيقة من مستويين متعاكسين، وقاعدة مثبتة في الجدار وبجانبها حامل معدني لأوراق الحمام. الورود الطازجة بالأبيض والأحمر تتُشكل لمسات أنيقة ومفعمة بالحياة في تفاصيل هذا الحمام.
بيت بتلك المساحة والفخامة لابد وأن يحوي غرفة للميديا، ولابد وأن تكون بهذا القدر من الابداع كما نرى في الصورة أمامنا! خطوط من إضاءات LED ترسم إطار حول وحدات إضاءة سداسية بارزة، لتخلق أجواء ممتعة ومثيرة في تلك المساحة البيضاء بالكامل، وشاشة مسطحة كبيرة وضعت في منتصف مكتبة أنيقة صممت بعناية من الخشب الأبيض والأسود في تناقض لوني جذاب، وقد خصص الجانبين لعرض التحف الفنية الفاخرة وقطع الديكور الصغيرة بتناسق تام.
للاستمتاع بمشاهدة تلك الشاشة الكبيرة، وضعت مقاعد
بين باج مُريحة وشبابية للغاية، وملونة بالأصفر والأزرق والأحمر، لأجواء حيوية، وقد وضعت بينهم طاولات صغيرة لوضع المشروبات والتسالي.
في الجزء الأخر من غرفة الميديا، وضعت طاولة بلياردو سوداء كبيرة، للعب والترفيه، وقد وضعت إلى جانبها أريكة
بين باج بيضاء كبيرة، للاستمتاع بمشاهدة المبارة القائمة، وقد تزين الجدار الأنيق خلفها باثنين من وحدات الصوت الضخمة.
لمزيد من الرفاهية، تزود المنزل بغرفة سينما خاصة، مع الكثير من المقاعد الحمراء، وملصقات الأفلام المفضلة، في تصميم مشابه تمامًا للسينيمات الحقيقية. بالنظر إلى سقف نجده قد تزين بتلك النجمة السوداء المضيئة، المزودة بجهاز العرض، لإضفاء أجواء حقيقة على الغرفة
إن كنت من محبي المنازل الفارهة، فسوف تستمتع بالاطلاع على هذا المنزل، فيلا ستقع في غرامها بجزيرة صقلية!