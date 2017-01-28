رفاهية بلا حدود في منزل زجاجي أكثر من عصري

نطير بكم اليوم إلى جوهانسبرج، لنأخذكم في جولة ممتعة بين غرف منزل عصري زجاجي أكثر من رائع، بدءًا من واجهته ومدخله، وحتى فنائه، أما عن تفاصيله الديكورية، فقد تخطت حدود الإبداع.

مساحة المنزل الكبيرة، افسحت مجالًا كبيرًا أمام المحترفين في شركة FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS، لإفراغ ما في جعبتهم، بتفاصيل معقدة بعض الشيء، ولمسات لونية قوية بالأسود والأزرق، وأيضًا الأحمر في بعض الأحيان، ليخرجوا لنا بتلك التحفة الفنية الحديثة. الواجهة تفصح عن الكثير