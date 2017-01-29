6 مطابخ تأخذنا إلى الماضي مع البلاطات الكلاسيكية

البلاطات الكلاسيكية الملونة دائمًا ما تثير بداخلنا شعور بالحنين إلى الماضي، حيث مطابخ أجدادنا، ورائحة الطعام الشهي تداعب ذاكرتنا، وتعيد إلينا بهجة الزخارف والنقوش الملونة التي طالما أعجبنا بها.
نأخذكم اليوم في هوميفاي، في رحلة عبر الزمن، بين جدران 6 من المطابخ التي تزينت ببلاطات كلاسيكية مزخرفة بالنقوش الملونة، مع أنماط تصميمة مختلفة، وتفاصيل ساحرة تزيد أجوائها دفئًا وحميمية.
شاهدهم معنا..
على الرغم من التصميم القريب من العصرية، إلا أن البلاطات الموزاييك الزرقاء قد غيرت ملامح المطبخ تمامًا لتُضفي عليه لمسة كلاسيكية عتيقة، بنقوشها الزخرفية الجميلة.
لم يكتف المصمم بتزيين المنضدة الممتدة على شكل حرف L، ببلاطات الموزاييك، بل استخدمها أيضًا كإطار في الجدار لتكتمل اللوحة الفنية الأنيقة، بفضل نغمة الأزرق الهادئة التي زينت نقوش البلاطات، وشكلت تناغمًا جيدًا مع لون الجدار ووحدات خزانة المطبخ.
مجموعة من البلاطات المرسومة بإلهام أوروبي من العصور الوسطى، والتي انتشر استخدامها في بدايات القرن العشرين، حيث الرسومات الملونة مع المناظر الطبيعية والخرائط، والمراكب التي كانت وسيلة نقل أساسية في ذلك الوقت.
على الرغم من قدم تلك البلاطات التي اجتمعت لتُشكل لوحة واحدة، إلا أن تلك الطريقة في الرسم بالبلاطات قد عادت مرة أخرى لتبسط سيطرتها على ديكورات المطابخ وأيضًا الحمامات.
استخدام البلاطات لتزيين الأرضيات كان شائعًا جدًا في الديكورات الداخلية حتى منتصف القرن الـ 20، لتميزها بتوفير الدفء، إضافة إلى مظهرها الأنيق وتمتعها بميزة التحمل أيضًا.
في هذا المشروع، شكلت البلاطات البنية في الأرضية مزيجًا رائعًا مع البلاطات المنقوشة التي زينت سطح المناضد الرخامية، وأيضًا الجدار،لتُشكل لوحة فنية بارزة وسط تلك الخلفية البيضاء
تصميم هذا المطبخ يأخذنا في رحلة عبر الزمن إلى ما قبل القرن العشرين،مع الدمج بين عدة أنماط تصميمية، حيث أناقة البلاطات البيضاء مع التفاصيل باللون الأخضر لمظهر كلاسيكي أنيق، إلا أن الموقد المدمج في الجدار يُضفي لمسة حديثة على أجواء المطبخ، بينما تنتمي الخزانة الخشبية أسفل المنضدة الرخامية إلى النمط الريفي.
مزيج من الألوان والخامات وأيضًا الأنماط التصميمية، شكل في النهاية مطبخ أنيق مع لمسات مميزة وأجواء مُريحة ودافئة.
في مطبخ صمم على النمط الريفي، تزينت الأرضية ببلاطات مطبوعة بنقوش ملونة لتُضفي عليه طابعًا حيويًا ومبهجًا، وتُشكل لوحة فنية رائعة وسط البلاطات القديمة التي لا تزال تتمتع بجانب جمالي لا يقدم.
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يتمتع تصميم مطبخنا الأخير، بلمسات ساحرة من السبعينيات والثمانينيات، والتي ربما تكون شائعة في بعض المنازل القديمة التي لا يزال أصحابها كبار السن يرفضون التغيير حتى الآن.
تزين الجدار فوق الطاولة التي اتخذت شكل حرف L، ببلاطات مزرقشة مع نغمات من الأزرق الفاتح الذي يتناغم بأناقة مع الألوان الهادئة لأثاث المطبخ والأرضية.