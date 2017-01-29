6 مطابخ تأخذنا إلى الماضي مع البلاطات الكلاسيكية

البلاطات الكلاسيكية الملونة دائمًا ما تثير بداخلنا شعور بالحنين إلى الماضي، حيث مطابخ أجدادنا، ورائحة الطعام الشهي تداعب ذاكرتنا، وتعيد إلينا بهجة الزخارف والنقوش الملونة التي طالما أعجبنا بها.

نأخذكم اليوم في هوميفاي، في رحلة عبر الزمن، بين جدران 6 من المطابخ التي تزينت ببلاطات كلاسيكية مزخرفة بالنقوش الملونة، مع أنماط تصميمة مختلفة، وتفاصيل ساحرة تزيد أجوائها دفئًا وحميمية.

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