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6 مطابخ تأخذنا إلى الماضي مع البلاطات الكلاسيكية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Ceramica , La Fleche Design La Fleche Design مطبخألواح المطبخ فخار
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البلاطات الكلاسيكية الملونة دائمًا ما تثير بداخلنا شعور بالحنين إلى الماضي، حيث مطابخ أجدادنا، ورائحة الطعام الشهي تداعب ذاكرتنا، وتعيد إلينا بهجة الزخارف والنقوش الملونة التي طالما أعجبنا بها.

نأخذكم اليوم في هوميفاي، في رحلة عبر الزمن، بين جدران 6 من المطابخ التي تزينت ببلاطات كلاسيكية مزخرفة بالنقوش الملونة، مع أنماط تصميمة مختلفة، وتفاصيل ساحرة تزيد أجوائها دفئًا وحميمية.

شاهدهم معنا..

1. بلاطات موزاييك زرقاء تزيين المنضدة

Cucina H2O, Cucine e Design Cucine e Design مطبخألواح المطبخ
Cucine e Design

Cucine e Design
Cucine e Design
Cucine e Design

على الرغم من التصميم القريب من العصرية، إلا أن البلاطات الموزاييك الزرقاء قد غيرت ملامح المطبخ تمامًا لتُضفي عليه لمسة كلاسيكية عتيقة، بنقوشها الزخرفية الجميلة.

لم يكتف المصمم بتزيين المنضدة الممتدة على شكل حرف L، ببلاطات الموزاييك، بل استخدمها أيضًا كإطار في الجدار لتكتمل اللوحة الفنية الأنيقة، بفضل نغمة الأزرق الهادئة التي زينت نقوش البلاطات، وشكلت تناغمًا جيدًا مع لون الجدار ووحدات خزانة المطبخ.

2. عودة إلى العصور الوسطى

Ceramica , La Fleche Design La Fleche Design فن تشكيليقطع فنية آخرى سيراميك
La Fleche Design

La Fleche Design
La Fleche Design
La Fleche Design

مجموعة من البلاطات المرسومة بإلهام أوروبي من  العصور الوسطى، والتي انتشر استخدامها في بدايات القرن العشرين،  حيث الرسومات الملونة مع المناظر الطبيعية والخرائط، والمراكب التي كانت وسيلة نقل أساسية في ذلك الوقت.

على الرغم من قدم تلك البلاطات التي اجتمعت لتُشكل لوحة واحدة، إلا أن تلك الطريقة في الرسم بالبلاطات قد عادت مرة أخرى لتبسط سيطرتها على ديكورات المطابخ وأيضًا الحمامات.

3. الدمج مع الأرضية

Ceramica , La Fleche Design La Fleche Design مطبخألواح المطبخ فخار
La Fleche Design

La Fleche Design
La Fleche Design
La Fleche Design

استخدام البلاطات لتزيين الأرضيات كان شائعًا جدًا في الديكورات الداخلية حتى منتصف القرن الـ 20، لتميزها بتوفير الدفء، إضافة إلى مظهرها الأنيق وتمتعها بميزة التحمل أيضًا.

في هذا المشروع، شكلت البلاطات البنية في الأرضية  مزيجًا رائعًا مع البلاطات المنقوشة التي زينت سطح المناضد الرخامية، وأيضًا الجدار،لتُشكل لوحة فنية بارزة وسط تلك الخلفية البيضاء 

4. بلاطات بإلهام من القرن الـ19

Ceramica , La Fleche Design La Fleche Design مطبخألواح المطبخ حجر
La Fleche Design

La Fleche Design
La Fleche Design
La Fleche Design

تصميم هذا المطبخ يأخذنا في رحلة عبر الزمن إلى ما قبل القرن العشرين،مع الدمج بين عدة أنماط تصميمية، حيث أناقة البلاطات البيضاء مع التفاصيل باللون الأخضر لمظهر كلاسيكي أنيق، إلا أن الموقد المدمج في الجدار يُضفي لمسة حديثة على أجواء المطبخ، بينما تنتمي الخزانة الخشبية أسفل المنضدة الرخامية إلى النمط الريفي.

مزيج من الألوان والخامات وأيضًا الأنماط التصميمية، شكل في النهاية مطبخ أنيق مع لمسات مميزة وأجواء مُريحة ودافئة.

5. بلاطات ملونة مبهجة

Ceramica , La Fleche Design La Fleche Design حدائقديكورات واكسسوارات سيراميك
La Fleche Design

La Fleche Design
La Fleche Design
La Fleche Design

في مطبخ صمم على النمط الريفي، تزينت الأرضية ببلاطات مطبوعة بنقوش ملونة لتُضفي عليه طابعًا حيويًا ومبهجًا، وتُشكل لوحة فنية رائعة وسط البلاطات القديمة التي لا تزال تتمتع بجانب جمالي لا يقدم.

إن كنت من مشجعي النمط الريفي في تصميم المطبخ، فبالتأكيد ستود الاطلاع على هذا المقال: 9 مطابخ مميزة سوف تغير نظرتك تجاه النمط الريفي

6. لمسات ساحرة

Ceramica , La Fleche Design La Fleche Design مطبخألواح المطبخ سيراميك
La Fleche Design

La Fleche Design
La Fleche Design
La Fleche Design

يتمتع تصميم مطبخنا الأخير، بلمسات ساحرة من السبعينيات والثمانينيات، والتي ربما تكون شائعة في بعض المنازل القديمة التي لا يزال أصحابها كبار السن يرفضون التغيير حتى الآن.

تزين الجدار فوق الطاولة التي اتخذت شكل حرف L، ببلاطات مزرقشة مع نغمات من الأزرق الفاتح الذي يتناغم بأناقة مع الألوان الهادئة لأثاث المطبخ والأرضية.

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