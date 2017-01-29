تصميم داخلي رائع في منزل دافئ

من منا لم يحلم بمنزل عائلي مليء بأجواء من الدفء والحميمية، بل وأيضًا الهدوء والاسترخاء!

في هوميفاي، ندعوكم اليوم للاستمتاع بمنزل عائلي مريح، ينعم بكل الأجواء الدافئة بفضل اللمسات الخشبية الأنيقة، وتتمتع أرجائه بدرجات لونية هادئة ومُبهجة في الوقت ذاته، حيث الجمع بين اللمسات اللونية المحايدة، وبعض من نغمات الأزرق والأخضر الفاتحين.

كل تفصيلة في كل ركن من أركان هذا المنزل، بدءًا من غرفة المعيشة ومرورًا بغرفة النوم وحتى ركن الاسترخاء في الطابق العلوي، تنطوي على الكثير من الأناقة والرقي، استمتعوا معنا بمشاهدتها..