تصميم داخلي رائع في منزل دافئ

من منا لم يحلم بمنزل عائلي مليء بأجواء من الدفء والحميمية، بل وأيضًا الهدوء والاسترخاء!
في هوميفاي، ندعوكم اليوم للاستمتاع بمنزل عائلي مريح، ينعم بكل الأجواء الدافئة بفضل اللمسات الخشبية الأنيقة، وتتمتع أرجائه بدرجات لونية هادئة ومُبهجة في الوقت ذاته، حيث الجمع بين اللمسات اللونية المحايدة، وبعض من نغمات الأزرق والأخضر الفاتحين.
كل تفصيلة في كل ركن من أركان هذا المنزل، بدءًا من غرفة المعيشة ومرورًا بغرفة النوم وحتى ركن الاسترخاء في الطابق العلوي، تنطوي على الكثير من الأناقة والرقي، استمتعوا معنا بمشاهدتها..
نبدأ من غرفة المعيشة، حيث الأجواء الريفية الدافئة، واللمسات الخشبية الأنيقة في الإطار المزين للجدار، والطاولة ذات المستويين، ويزداد الدفئ بفضل الموقد الأنيق مع الأرفف الخشبية الضخمة وقطع الحطب على الجانبين.
ألوان الغرفة مُبهجة وأنيقة للغاية، حيث النغمات الفاتحة من الأزرق في الأريكة، مع وسائد بدرجة من الأخضر، فيما تلون الكرسي المقابل بدرجة داكنة من الأزرق وقد زينته وسادة بيضاء حريرية.
السقف المرتفع مع زواياه المثلثة، يمنح المنزل شعورًا قويًا بالفخامة. الستائر المخملية مع اللمسات الخشبية والدفء المنبعث من الموقد، يشكلون مزيجًا فاخرًا ينم عن الذوق الراقي لأصحاب المنزل، ناهيك عن قطع الديكور فوق الموقد، ووحدات الإضاءة المثبتة في العمود الخشبي، وبالطبع الثريا المتدلية من السقف.
هل لاحظت المزهريات العملاقة وما تحويه من شجيرات خضراء؟ لمسة رائعة نابضة بالحياة.
من تلك الزاوية، يمكننا ملاحظة أن غرفة المعيشة مفتوحة على المساحة التي تضم المطبخ وغرفة السفرة، حيث الفتحة في الجدار بدون أبواب أو فواصل، وقد تزينت بإطار خشبي أنيق مع حوامل صغيرة للشموع.
تصميم ريفي راقي للمطبخ، وقد استغل الزوايا المثلثة في السقف لتزيينها بالألوح الخشبية، مع تثبيت بعض الإضاءات الصغيرة.
الدمج بين الأخشاب البنية الداكنة، والبيضاء، مع جدار من مربعات السيراميك التي جمعت اللونين في توزيع عشوائي، أعطى في النهاية تصميم دافئ وأنيق.
على الرغم من التصميم الريفي، إلا أنه مازال يتمتع بلمسات عصرية في الأجهزة الحديثة التي تم تضمينها داخل الخزانة البنية.
في الجانب الأخر من المساحة المفتوحة التي ضمت المطبخ، نجد طاولة طعام خشبية أنيقة، بتصميم ريفي عتيق، وقد تزينت بمزهريات صغيرة تحوي مزروعات خضراء تتناسق مع تلك التي بجانبها.
حول الطاول، التفت 6 من الكراسي ذات الظهور المرتفة والمنجدة، لجلوس مُريح أثناء تناول عشاء شهي مع أفراد العائلة في أجواء حميمية دافئة بفضل الألوان البنية التي سيطرت على المكان. والستائر المخملية أضفت لمسة راقية على الجدار، فيما وزعت النافذة الزجاجية ضوئها لتُشرق المساحة المفتوحة بأكملها.
مازلنا نستمتع بلمسات خشبية رائعة تزين جدران كل غرفة من غرف المنزل، وهذه المرة في غرفة النوم، قد تزين الجدار خلف السرير بتصميم خشبي أنيق اختبئت بداخله بعض الأضواء الصفراء، بينما تدلت من الجانبين وحدتي إضاءة بتصميم غريب ولكنه يكمل اللوحة في تناسق شديد.
أيضًا مازالت اللمسات المخملية تُضفي أجواء دافئة وحميمية في غرفة النوم، حيث غطاء السرير بدرجة الأخضر الفاتحة، والستائر البيج الثقيلة على الجانبين، مع تناسق أبيض بين الستائر الشفافة فوي النافذة الزجاجية، ووسائد السرير.
كذلك نلحظ التفاصيل الخشبية في الكمود الذي يشبه حقيبة عتيقة، والدعامة الخشبية الضخمة في السقف، والتي زودت بكشافات صغيرة لتقوية الإضاءة في الغرفة.
الجزء الثاني من غرفة النوم، يزيدها رفاهية، حيث قطعة السجاد من الجلد الطبيعي التي تزين الأرضية الخشبية، والمرآة ذات الإطار الخشبي المزين بمصابيح الإضاءة، وقد وضعت فوق منضدة خشبية معلقة في الحائط، أمامها كرسي منجد يشبه تمامًا اللوح الأما.ي للسرير.
لا تكتمل غرفة النوم الأنيقة التي رأيناها في الصورة السابقة بدون مثل تلك الخزانة! فحس الرفاهية يتطلب التأنق الدائم، وهو ما تساعد عليه خزانة بيضاء كبيرة، مع الكثير من الأرفف المختلفة الأحجام، والمفتوحة لسهولة الوصول إلى الملابس وعدم نسيان أماكنها.
النغمات الفاتحة من اللون الأخضر، تعمل على التناسق اللوني مع غرفة النوم، وتمنح المقعد الدائري مظهرًا جذابًا. الاستعانة بكرسي ذو درجات ليتحول إلى سلم للوصول إلى الأرفف المرتفعة، فكرة ذكية ومبتكرة، وكذلك الاستعانة بالصناديق للاحتفاظ بالأشياء في الأرفف المرتفعة التي عادة ما تكون أكثر عرضة للأتربة.
ننهي جولتنا في الحمام، الذي يتمتع بمساحة واسعة ساعدت على تصميمه بأريحية، حيث تم تقسيمه من خلال عمود صغير ليتحول إلى جزئين، أحدهما يضم خزانة خشبية بالبني الداكن، وقد ثبت فوقها حوض للوجه، بتصميم دائري أبيض صغير، وتزين الجدار خلف المرآة الكبيرة بتصميم خشبي أنيق امتد للجزء الثاني الذي ضم مغطس كبير داخل هيكل سيراميكي غير منتظم.
الجمع بين المغطس ودش الاستحمام فكرة ذكية للاستمتاع بميزتي الحصول على حمام سريع أو الاسترخاء في المغطس والاستمتاع بحمام دافئ. مرة أخرى المصمم يثبت براعته في استغلال العمود لتصميم أرفف صغيرة رتبت فوقها أدوات الاستحمام.
لا يمكن إغفال الأضواء المخفية في زاوية التقاء السقف بالجدار فوق المغطس، وأيضًا أسفل الخزانة الخشبية.
في الطابق العلوي، نجد أنفسنا أمام ركن رائع للاسترخاء، حيث الكراسي الضخمة باللون الأبيض المماثل للسقف، مع وسائد باللونين البيج والأخضر، ومنضدة فريدة صممت من اسطوانات خشبية، وقد تزينت بمزهرية صغيرة لنبات الصبار.
الجدار الخشبي صمم ببراعة عالية من ألواح خشبية متراصة بدقة، وقد وضعت أمامه اثنتين من قصاري الزرع الضخمة التي رأيناها من قبل في غرفة المعيشة، وبينهما وضع الكرسي وفوقه دوائر من جذزع الأشجار، لتكتمل لوحة الطبيعة التي رسمت باحترافية.
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