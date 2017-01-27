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6 مطابخ مميزة تجمع بين الأنافة والعملية

shereen gouda shereen gouda
Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living مطبخ
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عملية البحث عن التصميم المناسب في مطبخ  بيتك من حيث العملية و الذوق الرفيع هي مهمة هامة للغاية بلا شك، ومع الاطلاع المستمر حتما سوف تصل إلى الحل أو التصميم المثالي ولكن البعض لا يبحثون عن مجرد أفكار عملية بل يرغبون في تنفيذ تصاميم أنيقة تعكس ذوقهم الراقي والمميز.  هؤلاء فئة تبحث دائماً على أساليب تصميم بسيطة و لكن تتمتع بتفاصيل مبهرة تترك انطباع قوي، فهم يدركون تماماً مدى قوة تأثير أي تصميم داخلي على وقع المهام اليومية. المطبخ يعد من أكثر الفراغات تأثراً بعوامل التصميم المحيطة ففيه تتم بصفة يومية مهمة الطهي الذي يحتاج إلى تصميم مدروس من حيث العملية والطاقة الإيجابية التي تحث على الإبداع. لان المطبخ يتم فيه مهمة مبدعة بصفة يومية يجب ان يكون التصميم المحيط أنيق وعملي مع الحفاظ على عامل الإبتكار ولكن يبقى السؤال هو كيفية التوصل إلى مثل هذه التصاميم بأسلوب المحترفين. نحن هنا نرغب دائما في تلبية احتياجات الجميع لذلك سوف نعرض اليوم بعض تصاميم المطابخ الرائعة حتى يكون أسلوب تنفيذها مصدر إلهام لك . لنبدأ معا الرحلة الشيقة.

1- فكر مبتكر في مطبخ عصري

Marmorplatten, MC-R GmbH MC-R GmbH مطبخ
MC-R GmbH

MC-R GmbH
MC-R GmbH
MC-R GmbH

من الممكن جدا ان تترك أثر مميز في مطبخ من خلال عنصر أو أثنان فقط ولكن يجب أن يكون وفعهم على التصميم قوي قوي مثل هذا البار المصنوع من لوح خشبي خام يفاجيء الجميع من حيث تكوينه مع جزيرة المطبخ و خامته الجريئة.

2- تباين الخامات يؤدي إلى تصميم بسيط و أنيق

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

احد اكثر الاساليب تميز في تصميم المطبخ و أكثرهم جرأة ايضا هو استخدام خامات متباينة والاستغناء عن اللون الموحد مما يجلب تنوع بصري مريح على عكس المتوقع. كما نرى هنا المطبخ يحتوي على عناصر وخطوط تصميم تقليدي ومع ذلك يظهر بصورة فريدة لاحتوائه على تباين ملحوظ بين المسطح الخشب الخام والطلاء الأبيض الساطع.

3- مطبخ مميز رغم بساطته

Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living مطبخ
Lichters Living

Lichters Living
Lichters Living
Lichters Living

يوجد بعض الأخطاء المشتركة التي نقع فيها عند تصميم المطبخ  وأحد أهم هذه النقاط هو إدخال موضة قديمة بدون إعادة تشكيلها كي تتجانس مع  الصيحات المعاصرة، و تجنباً لهذا الخطأ علينا ان نضع في الحسبان ان يظهر النمط التقليدي في صورة معاصرة وأنيقة مثل ما فعله المصمم المحترف في هذا المطبخ. مع وحدات المطبخ ذات التفاصيل التقليدية اضاف اللون البيج الهادئ بعد انيق الى الفراغ.

4- فكر مبتكر لمطبخ صغير

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin مطبخ خشب Beige
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

هل تواجه تحدي في إيجاد تصميم عملي و انيق في مساحة مطبخك الصغير؟ لا تقلق فهذا التصميم سوف يعطي الأمل من جديد في إمكانية تحقيق ذلك. ما يجعل هذا المطبخ ذكي هو احتوائه على وظيفتين بالرغم من صغر حجم المساحة و كانت هذه الفكرة بالكاد تتحقق ان لم يتخذ المصمم قرارات حاسمة كالتي نراها، وهي الاكتفاء بحائط واحد لكي يحتوي وحدات المطبخ و كل المعدات اللازمة. بجانب هذا القرار الجريء هناك سر في التصميم يجعل هذا المطبخ البسيط قمة في الاناقة وهو اختيار الألوان الحيوية  المضيئة  بدرجات هادئة، مما يجلب اتساع مع إضاءة مريحة.

5- خامات فاخرة في مطبخ حداثي الطابع

Wohnungseinrichtung nach Maß im Münsterland, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH مطبخ
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

النمط الحداثي له مميزات كثيرة و أحد أبرز هذه المميزات هي تمكنك من اظهار ابسط التصاميم في أزهى الصور مع قليل من الحيل الذكية، مثل تصميم هذا المطبخ الانيق. بالرغم من خلو التصميم من الزخارف والتفاصيل الكثيرة إلا أنه يجلب انطباع فاخر بمجرد تواجد خامات فاخرة و لامعة. دعونا لا ننسى ايضا مفعول اللون الابيض الساحر الذي يستطيع ان يترك اثر مبهر في اذهان الجميع.

6- تصميم مبهر في مطبخ على النمط الأمريكي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

البعض يحلم بتصميم مطبخ امريكي الطابع(مطبخ مفتوح) و لكن ما يعيقهم على هذا الاختيار هو الخوف من مدى تأثير هذا القرار على اناقة الفراغات المجاورة. يقف هذا المطبخ كمثال انه من الممكن التوصل إلى تصميم جذاب وعملي يكون متجانس مع أي فراغ مجاور.

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