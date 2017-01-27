6 مطابخ مميزة تجمع بين الأنافة والعملية

عملية البحث عن التصميم المناسب في مطبخ بيتك من حيث العملية و الذوق الرفيع هي مهمة هامة للغاية بلا شك، ومع الاطلاع المستمر حتما سوف تصل إلى الحل أو التصميم المثالي ولكن البعض لا يبحثون عن مجرد أفكار عملية بل يرغبون في تنفيذ تصاميم أنيقة تعكس ذوقهم الراقي والمميز. هؤلاء فئة تبحث دائماً على أساليب تصميم بسيطة و لكن تتمتع بتفاصيل مبهرة تترك انطباع قوي، فهم يدركون تماماً مدى قوة تأثير أي تصميم داخلي على وقع المهام اليومية. المطبخ يعد من أكثر الفراغات تأثراً بعوامل التصميم المحيطة ففيه تتم بصفة يومية مهمة الطهي الذي يحتاج إلى تصميم مدروس من حيث العملية والطاقة الإيجابية التي تحث على الإبداع. لان المطبخ يتم فيه مهمة مبدعة بصفة يومية يجب ان يكون التصميم المحيط أنيق وعملي مع الحفاظ على عامل الإبتكار ولكن يبقى السؤال هو كيفية التوصل إلى مثل هذه التصاميم بأسلوب المحترفين. نحن هنا نرغب دائما في تلبية احتياجات الجميع لذلك سوف نعرض اليوم بعض تصاميم المطابخ الرائعة حتى يكون أسلوب تنفيذها مصدر إلهام لك . لنبدأ معا الرحلة الشيقة.
من الممكن جدا ان تترك أثر مميز في مطبخ من خلال عنصر أو أثنان فقط ولكن يجب أن يكون وفعهم على التصميم قوي قوي مثل هذا البار المصنوع من لوح خشبي خام يفاجيء الجميع من حيث تكوينه مع جزيرة المطبخ و خامته الجريئة.
احد اكثر الاساليب تميز في تصميم المطبخ و أكثرهم جرأة ايضا هو استخدام خامات متباينة والاستغناء عن اللون الموحد مما يجلب تنوع بصري مريح على عكس المتوقع. كما نرى هنا المطبخ يحتوي على عناصر وخطوط تصميم تقليدي ومع ذلك يظهر بصورة فريدة لاحتوائه على تباين ملحوظ بين المسطح الخشب الخام والطلاء الأبيض الساطع.
يوجد بعض الأخطاء المشتركة التي نقع فيها عند تصميم المطبخ وأحد أهم هذه النقاط هو إدخال موضة قديمة بدون إعادة تشكيلها كي تتجانس مع الصيحات المعاصرة، و تجنباً لهذا الخطأ علينا ان نضع في الحسبان ان يظهر النمط التقليدي في صورة معاصرة وأنيقة مثل ما فعله المصمم المحترف في هذا المطبخ. مع وحدات المطبخ ذات التفاصيل التقليدية اضاف اللون البيج الهادئ بعد انيق الى الفراغ.
هل تواجه تحدي في إيجاد تصميم عملي و انيق في مساحة مطبخك الصغير؟ لا تقلق فهذا التصميم سوف يعطي الأمل من جديد في إمكانية تحقيق ذلك. ما يجعل هذا المطبخ ذكي هو احتوائه على وظيفتين بالرغم من صغر حجم المساحة و كانت هذه الفكرة بالكاد تتحقق ان لم يتخذ المصمم قرارات حاسمة كالتي نراها، وهي الاكتفاء بحائط واحد لكي يحتوي وحدات المطبخ و كل المعدات اللازمة. بجانب هذا القرار الجريء هناك سر في التصميم يجعل هذا المطبخ البسيط قمة في الاناقة وهو اختيار الألوان الحيوية المضيئة بدرجات هادئة، مما يجلب اتساع مع إضاءة مريحة.
النمط الحداثي له مميزات كثيرة و أحد أبرز هذه المميزات هي تمكنك من اظهار ابسط التصاميم في أزهى الصور مع قليل من الحيل الذكية، مثل تصميم هذا المطبخ الانيق. بالرغم من خلو التصميم من الزخارف والتفاصيل الكثيرة إلا أنه يجلب انطباع فاخر بمجرد تواجد خامات فاخرة و لامعة. دعونا لا ننسى ايضا مفعول اللون الابيض الساحر الذي يستطيع ان يترك اثر مبهر في اذهان الجميع.