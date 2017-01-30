الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أفكار مُلهمة لتصميم منزلك على الطريقة التركية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Loading admin actions …

لم يعد تصميم المنازل يتمتع بالبساطة ذاتها كما كان في الماضي، فسابقًا كنا نبحث فقط عن منزل أنيق يتضمن أهم الأساسيات التي تلبي حاجات حياتنا اليومية، ولكن الآن أصبح الأمر يتعلق بمواكبة أحدث الصيحات في الألوان وقطع الأثاث وديكورات الحائط، والسعي وراء الاختلاف والتفرد، بل وأيضًا تطبيق الحلول الإبداعية المبتكرة لتحقيق أقصى استفادة من كل سنتيمتر في مساحة المنزل.

تحقيق كل ذلك يحتاج إما إلى الاستعانة بالخبراء، وإما الاستعانة بنماذج مُلهمة لتطبيقها في منزلك. لذا، نحن في هوميفاي نقدم لك في هذا المقال، 6 أفكار مُلهمة من أحد المنازل التركية الأنيقة في مدينة البورصة، من تنفيذ المصمم Niyazi Özçakar، وذلك لمساعدتك في تصميم منزلك.

1. غرفة المعيشة: استخدام الألوان المحايدة وتحقيق التناقض مع الديكور

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

للاستمتاع بغرفة معيشة مفعمة بالأجواء الدافئة، يمكنك الاستعانة بالألوان المحايدة في الديكورات، كالرمادي والأسود، وتحقيق التناقض اللوني باستخدام الأبيض في طلاء الجدران والسقف.

بالطبع ليس هناك أفضل من الأرضية الخشبية لإضفاء لمسات دافئة على الغرفة، مع تزيينها بقطعة من السجاد الأسود الأنيق، ويمكن الاستفادة من الخامة الطبيعية للخشب برسم لوحة أنيقة من خلال تزيين أحد الأركان بقصرية زرع مع أوراق خضراء منعشة.

2. غرفة السفرة: الفصل بقطعة فنية

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة السفرة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

إذا كان منزلك يتمتع بمساحة متصلة كبيرة، يمكنك استغلالها لضم اثنين من الغرف، كغرفة المعيشة وغرفة السفرة في هذا المنزل التركي، مع الفصل بينهما جزئيًا من خلال لوح خشبي مع رسومات هندسية مفرغة، والذي يُضفي لمسة ديكورية أنيقة على المكان، إضافة إلى منح كل غرفة الشعور بالاستقالالية.

3. المدخل: هدوء النمط التبسيطي

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

إن كنت تسعى إلى تجربة الاستمتاع بأجواء هادئة تبعث على الاسترخاء بمجرد دخول المنزل، فيمكنك اختيار تصميمات غير مزعجة، مع خطوط ناعمة من النمط التبسيطي، للاستمتاع بالفضاء الذي يعكس انسجاء ودفئ الخشب مع لون أبيض محايد ومُشرق في الوقت ذاته، ولا تنس دور الإضاءة في دعم الأجواء.

تصميم ذكي لخزانة ترتيب الأحذية بجانب الباب، ننصحك بتجربة تصميم مثلها في منزلك.

4. غرفة المعيشة: مُشرقة وواسعة

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

وحدة التلفاز مع مقعد في الزاوية وأريكة على شكل حرف L.. جميعها تم تصميمها لتناسب غرفة معيشة صغيرة هادئة، وتضفي عليها طابعًا عصريًا يتناسق مع أسلوب الغرف الأخرى من المنزل. استخدام الألوان الفاتحة يساعد على منح الغرفة اتساعًا بصريًا، يدعمه الضوء الطبيعي المتسلل من النافذة الزجاجية التي تزينت بستائر شبكية لا تحجب الضوء.

5. غرفة النوم: متعة الاسترخاء

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

الإضاءة الأنيقة المختبئة في الجدار تمنح الغرفة أجواء هادئة تساعد على الاسترخاء والنوم، خاصة مع النغمات الفاتحة من الألوان المحايدة.

استغلال الجدار فوق رأس السرير لتصميم رف لترتيب الديكورات والكتب، وأيضًا خزانة ممتدة بعرض الحائط،  تفكير مبدع خرج تمامًا عن دائرة المألوف لإيجاد حلول إبداعية للمساحات الصغيرة.

الكرسي الأحمر في الزاوية، يمنح الغرفة لمسة عصرية أنيقة، ويُضفي على ألوانها شيء من الحيوية.

اطلع على 8 نماذج لدمج أرفف الكتب والسرير في تصميم واحد أنيق.

6. مكتب العمل أو الدراسة: تصميم عصري مع أشكال هندسية

Z.Ç. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مكتب عمل أو دراسة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

استخدام الأشكال الهندسية في التزيين يناسب غرفة العمل بشكل مثالي، حيث التصميم الهندسي لمكتب العمل، وترتيب الأرفف خلفه، وهو ما يمنح الغرفة مظهرًا جماليًا ووظيفيًا في الوقت ذاته، كذلك ورق الحائط يُضفي على الغرفة طابعًا جاديًا.

إضافة التلفاز للغرف يُضفي عليها شيء من المرح لأخذ راحة بضعة دقائق من العمل. الغرفة في مجملها عصرية وأنيقة مع أجواء مريحة تساعد على العمل.

شقة مميزة بالتصميم الكلاسيكي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً