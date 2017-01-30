6 أفكار مُلهمة لتصميم منزلك على الطريقة التركية

لم يعد تصميم المنازل يتمتع بالبساطة ذاتها كما كان في الماضي، فسابقًا كنا نبحث فقط عن منزل أنيق يتضمن أهم الأساسيات التي تلبي حاجات حياتنا اليومية، ولكن الآن أصبح الأمر يتعلق بمواكبة أحدث الصيحات في الألوان وقطع الأثاث وديكورات الحائط، والسعي وراء الاختلاف والتفرد، بل وأيضًا تطبيق الحلول الإبداعية المبتكرة لتحقيق أقصى استفادة من كل سنتيمتر في مساحة المنزل.
تحقيق كل ذلك يحتاج إما إلى الاستعانة بالخبراء، وإما الاستعانة بنماذج مُلهمة لتطبيقها في منزلك. لذا، نحن في هوميفاي نقدم لك في هذا المقال، 6 أفكار مُلهمة من أحد المنازل التركية الأنيقة في مدينة
البورصة، من تنفيذ المصمم Niyazi Özçakar، وذلك لمساعدتك في تصميم منزلك.
للاستمتاع بغرفة معيشة مفعمة بالأجواء الدافئة، يمكنك الاستعانة بالألوان المحايدة في الديكورات، كالرمادي والأسود، وتحقيق التناقض اللوني باستخدام الأبيض في طلاء الجدران والسقف.
بالطبع ليس هناك أفضل من الأرضية الخشبية لإضفاء لمسات دافئة على الغرفة، مع تزيينها بقطعة من السجاد الأسود الأنيق، ويمكن الاستفادة من الخامة الطبيعية للخشب برسم لوحة أنيقة من خلال تزيين أحد الأركان بقصرية زرع مع أوراق خضراء منعشة.
إذا كان منزلك يتمتع بمساحة متصلة كبيرة، يمكنك استغلالها لضم اثنين من الغرف، كغرفة المعيشة وغرفة السفرة في هذا المنزل التركي، مع الفصل بينهما جزئيًا من خلال لوح خشبي مع رسومات هندسية مفرغة، والذي يُضفي لمسة ديكورية أنيقة على المكان، إضافة إلى منح كل غرفة الشعور بالاستقالالية.
إن كنت تسعى إلى تجربة الاستمتاع بأجواء هادئة تبعث على الاسترخاء بمجرد دخول المنزل، فيمكنك اختيار تصميمات غير مزعجة، مع خطوط ناعمة من النمط التبسيطي، للاستمتاع بالفضاء الذي يعكس انسجاء ودفئ الخشب مع لون أبيض محايد ومُشرق في الوقت ذاته، ولا تنس دور الإضاءة في دعم الأجواء.
تصميم ذكي لخزانة ترتيب الأحذية بجانب الباب، ننصحك بتجربة تصميم مثلها في منزلك.
وحدة التلفاز مع مقعد في الزاوية وأريكة على شكل حرف L.. جميعها تم تصميمها لتناسب غرفة معيشة صغيرة هادئة، وتضفي عليها طابعًا عصريًا يتناسق مع أسلوب الغرف الأخرى من المنزل. استخدام الألوان الفاتحة يساعد على منح الغرفة اتساعًا بصريًا، يدعمه الضوء الطبيعي المتسلل من النافذة الزجاجية التي تزينت بستائر شبكية لا تحجب الضوء.
الإضاءة الأنيقة المختبئة في الجدار تمنح الغرفة أجواء هادئة تساعد على الاسترخاء والنوم، خاصة مع النغمات الفاتحة من الألوان المحايدة.
استغلال الجدار فوق رأس السرير لتصميم رف لترتيب الديكورات والكتب، وأيضًا خزانة ممتدة بعرض الحائط، تفكير مبدع خرج تمامًا عن دائرة المألوف لإيجاد حلول إبداعية للمساحات الصغيرة.
الكرسي الأحمر في الزاوية، يمنح الغرفة لمسة عصرية أنيقة، ويُضفي على ألوانها شيء من الحيوية.
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استخدام الأشكال الهندسية في التزيين يناسب غرفة العمل بشكل مثالي، حيث التصميم الهندسي لمكتب العمل، وترتيب الأرفف خلفه، وهو ما يمنح الغرفة مظهرًا جماليًا ووظيفيًا في الوقت ذاته، كذلك ورق الحائط يُضفي على الغرفة طابعًا جاديًا.
إضافة التلفاز للغرف يُضفي عليها شيء من المرح لأخذ راحة بضعة دقائق من العمل. الغرفة في مجملها عصرية وأنيقة مع أجواء مريحة تساعد على العمل.