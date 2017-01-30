6 أفكار مُلهمة لتصميم منزلك على الطريقة التركية

لم يعد تصميم المنازل يتمتع بالبساطة ذاتها كما كان في الماضي، فسابقًا كنا نبحث فقط عن منزل أنيق يتضمن أهم الأساسيات التي تلبي حاجات حياتنا اليومية، ولكن الآن أصبح الأمر يتعلق بمواكبة أحدث الصيحات في الألوان وقطع الأثاث وديكورات الحائط، والسعي وراء الاختلاف والتفرد، بل وأيضًا تطبيق الحلول الإبداعية المبتكرة لتحقيق أقصى استفادة من كل سنتيمتر في مساحة المنزل.

تحقيق كل ذلك يحتاج إما إلى الاستعانة بالخبراء، وإما الاستعانة بنماذج مُلهمة لتطبيقها في منزلك. لذا، نحن في هوميفاي نقدم لك في هذا المقال، 6 أفكار مُلهمة من أحد المنازل التركية الأنيقة في مدينة البورصة ، من تنفيذ المصمم Niyazi Özçakar، وذلك لمساعدتك في تصميم منزلك.