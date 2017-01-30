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10 أفكار لحمام نظيف ومرتب طوال الوقت

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Banyo Dekorasyonu , Dekorasyontadilat Dekorasyontadilat حمام
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تنظيم الحمامات وخاصة الصغيرة منها مهمة ليست باليسيرة، نظرًا لكثرة ما تحويه من منتجات التنظيف، والعناية الصحية، والمناشف، ناهيك عن تلك التي تحوي أيضًا الغسالة وسلة الغسيل ومنتجاته.

في مقال اليوم، سوف نساعدكم في هوميفاي، بتقديم 10 أفكار رائعة ومُلهمة، للإبقاء على الحمام نظيف ومرتب طوال الوقت، تابعونا ودونوا ملاحظاتكم..

1. تنظيم مُريح مع ميزة الخصوصية

Marble Vanity Unit Ligneous Designs حماممخازن
Ligneous Designs

Marble Vanity Unit

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

طاولة كبيرة، مع سطح رخامي أنيق، وعدد كبير من وحدات التخزين التي تتنوع بين المغلقة والمفتوحة، لتنظيم وترتيب الأدوات الصحية وأدوات التنظيف بأريحية، وخصوصية أيضًا، وكذلك ترتيب المناشف بشكل أنيق وواضح لسهولة الوصول إليها.

2.​ تصميم سيراميكي أنيق

CCT 101 Project in Beylikduzu, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS حمام
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

منضدة أنيقة من السيراميك الأبيض، قسمت لجزئين، الأول يضم حوض الاغتسال، والأخر ترك  مع ترك لترتيب وتنظيم أدوات العناية الصحية في سلة أنيقة،  ولا بأس بلمسة من الزهور.

في الجزء السفلي، صممت خزانة أنيقة من رفين، وقد قسما بدورهما إلى جزئين، الأول مغلق والأخر مفتوح، لتخزين أدوات التنظيف والأشياء غير المستعملة في المغلقة، وترتيب المناشف والعطور في المفتوحة.

3. ​ثلاثية رائعة!

Прованс на Крестовском, 1+1 studio 1+1 studio حمام
1+1 studio

1+1 studio
1+1 studio
1+1 studio

تبدو طاولة هذا الحمام رائعة وتعتمد على نظام ثلاثي ذكي، حيث تضم في الجزء السفلي منها ثلاث أدراج وأسفلهم ثلاث دواليب بأبواب مزدوجة كلاسيكية، مع مقابض سوداء صغيرة، ومع ذلك لا ننسى أناقة الجزء العلوي الرخامي الذي يضم حوضين صغيرين تفصل بينهما اللمسات الخضراء.

وفي الجدار المقابل، صمم رف أخر في الجدار، لوضع قطع الديكور من مزهريات وشموع، للمسة أنيقة على أجواء الحمام الكلاسيكي البسيط.

4. ابتكار مبدع

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık حمام
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

في محاولة للخروج عن المألوف استبدل المصمم في هذا الحمام، الخزانات التقليدية أسفل الحوض، بخزانة طولية مفتوحة تم تثبيتها في الجدار إلى جانب الحوض والمرآة، وذلك لسهولة الوصول إلى المناشف ومنتجات العناية الصحية، ,ايضًا هي طريقة ذكية لتعامل مع المساحة المتاحة.

5. الكثير والكثير من وحدات التخزين

Mesa Evleri, Boer As. Boer As. حمام
Boer As.

Boer As.
Boer As.
Boer As.

تصميم هذا الحمام يعطينا فكرة رائعة للاستغلال الجيد للمساحات، مع العديد من وحدات التخزين، حيث الطاولة التي تحتوي على خمس أدراج صغيرة، بمقابض أنيقة وعصرية ودرج كبير في الجانب الأيسر، مع اثنين من الخزانات الطولية على جانبي المراّة، وأرفف مفتوحة مضيئة من الأعلى. 

6. ​أناقة الخشب في المساحات الصغيرة

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji حمام
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

لا تيأس من صغر حمامك و تمعن جيدًا في هذا التصميم للاحتذاء به.

نظرًا لضيق الحمام وصغر مساحته، اعتمد المصمم على الخشب الأنيق لمظهر يجذب التركيز بعيدًا عن المساحة، مع  تصميم رف كبير أسفل الحوض، مع ترك ارتفاع مناسب  يمكنك من وضع صناديق صغيرة لتخزين الأغراض.

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7.​خزانات على جانبي المرحاض!

Park Yıldız Konutları , QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA حمام
QZENS MOBİLYA

QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA

مازال هناك بدائل أخرى لوحدات التخزين بالحمام، فإذا كنت تملك مساحة مناسبة على جانبي المرحاض لماذا لا تملك خزانتين متناسقتين كهذا التصميم؟.. خزائن طلية معلقة على الحائط باللون الأسود مع بعض النقوش التي تبدو في الوقت نفسه كديكور رائع للحمام.

8. أرفف حلزونية

Banyo Dekorasyonu , Dekorasyontadilat Dekorasyontadilat حمام
Dekorasyontadilat

Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat

مع تطور انظمة التخزين في الحمام والابداع في تصميمها كقطع ديكورية لتزيينه، يأتي هذا الحمام بتصميم مبتكر لرف حلزوني أنيق، يوفر ثلاث وحدات تخزينية مع وحدات إضاءة خفية تُبرزه وتُعطيه لمسة جمالية خاصة.

9.التخطيط الهندسي لمُلائمة المساحات

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE حمام
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

إذا كنت تمتلك حمام صغير وفي نفس الوقت تحتاج إلى عدد كبير من وحدات التخزين، فالأشكال الهندسية المُنظمة هي الحل، تمامًا  كما في هذا التصميم الذي اعتمد على طاولة بها ثلاث أدراج وأسفلهم ثلاثة دواليب، وأعلاها ثلاثة أرفف بمقاييس مناسبة للحمام.

10. تصميم متكامل

ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık حمام
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

نرى في هذا التصميم حمام متكامل وأنيق يخطف الأنظار، الجدران رخامية والطاولة من نفس الشكل، تحتوي على خمسة أرفف مفتوحة مع درجين بواجهة من المرايا الأنيقة، في تناسق جميل مع ديكور الحمام والمرايا الرائعة التي تُعطيه اتساع بصري أكبر من اتساعه الحقيقي.

إن كنت مهتم بالتعرف على حيل للتغلب على المساحات الصغيرة، تفضل بالاطلاع على هذا المقال، 5 أفكار ملهمة للتغلب على مساحة الحمام الصغير

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