10 أفكار لحمام نظيف ومرتب طوال الوقت

تنظيم الحمامات وخاصة الصغيرة منها مهمة ليست باليسيرة، نظرًا لكثرة ما تحويه من منتجات التنظيف، والعناية الصحية، والمناشف، ناهيك عن تلك التي تحوي أيضًا الغسالة وسلة الغسيل ومنتجاته.
في مقال اليوم، سوف نساعدكم في هوميفاي، بتقديم 10 أفكار رائعة ومُلهمة، للإبقاء على الحمام نظيف ومرتب طوال الوقت، تابعونا ودونوا ملاحظاتكم..
طاولة كبيرة، مع سطح رخامي أنيق، وعدد كبير من وحدات التخزين التي تتنوع بين المغلقة والمفتوحة، لتنظيم وترتيب الأدوات الصحية وأدوات التنظيف بأريحية، وخصوصية أيضًا، وكذلك ترتيب المناشف بشكل أنيق وواضح لسهولة الوصول إليها.
منضدة أنيقة من السيراميك الأبيض، قسمت لجزئين، الأول يضم حوض الاغتسال، والأخر ترك مع ترك لترتيب وتنظيم أدوات العناية الصحية في سلة أنيقة، ولا بأس بلمسة من الزهور.
في الجزء السفلي، صممت خزانة أنيقة من رفين، وقد قسما بدورهما إلى جزئين، الأول مغلق والأخر مفتوح، لتخزين أدوات التنظيف والأشياء غير المستعملة في المغلقة، وترتيب المناشف والعطور في المفتوحة.
تبدو طاولة هذا الحمام رائعة وتعتمد على نظام ثلاثي ذكي، حيث تضم في الجزء السفلي منها ثلاث أدراج وأسفلهم ثلاث دواليب بأبواب مزدوجة كلاسيكية، مع مقابض سوداء صغيرة، ومع ذلك لا ننسى أناقة الجزء العلوي الرخامي الذي يضم حوضين صغيرين تفصل بينهما اللمسات الخضراء.
وفي الجدار المقابل، صمم رف أخر في الجدار، لوضع قطع الديكور من مزهريات وشموع، للمسة أنيقة على أجواء الحمام الكلاسيكي البسيط.
في محاولة للخروج عن المألوف استبدل المصمم في هذا الحمام، الخزانات التقليدية أسفل الحوض، بخزانة طولية مفتوحة تم تثبيتها في الجدار إلى جانب الحوض والمرآة، وذلك لسهولة الوصول إلى المناشف ومنتجات العناية الصحية، ,ايضًا هي طريقة ذكية لتعامل مع المساحة المتاحة.
تصميم هذا الحمام يعطينا فكرة رائعة للاستغلال الجيد للمساحات، مع العديد من وحدات التخزين، حيث الطاولة التي تحتوي على خمس أدراج صغيرة، بمقابض أنيقة وعصرية ودرج كبير في الجانب الأيسر، مع اثنين من الخزانات الطولية على جانبي المراّة، وأرفف مفتوحة مضيئة من الأعلى.
لا تيأس من صغر حمامك و تمعن جيدًا في هذا التصميم للاحتذاء به.
نظرًا لضيق الحمام وصغر مساحته، اعتمد المصمم على الخشب الأنيق لمظهر يجذب التركيز بعيدًا عن المساحة، مع تصميم رف كبير أسفل الحوض، مع ترك ارتفاع مناسب يمكنك من وضع صناديق صغيرة لتخزين الأغراض.
مازال هناك بدائل أخرى لوحدات التخزين بالحمام، فإذا كنت تملك مساحة مناسبة على جانبي المرحاض لماذا لا تملك خزانتين متناسقتين كهذا التصميم؟.. خزائن طلية معلقة على الحائط باللون الأسود مع بعض النقوش التي تبدو في الوقت نفسه كديكور رائع للحمام.
مع تطور انظمة التخزين في الحمام والابداع في تصميمها كقطع ديكورية لتزيينه، يأتي هذا الحمام بتصميم مبتكر لرف حلزوني أنيق، يوفر ثلاث وحدات تخزينية مع وحدات إضاءة خفية تُبرزه وتُعطيه لمسة جمالية خاصة.
إذا كنت تمتلك حمام صغير وفي نفس الوقت تحتاج إلى عدد كبير من وحدات التخزين، فالأشكال الهندسية المُنظمة هي الحل، تمامًا كما في هذا التصميم الذي اعتمد على طاولة بها ثلاث أدراج وأسفلهم ثلاثة دواليب، وأعلاها ثلاثة أرفف بمقاييس مناسبة للحمام.
نرى في هذا التصميم حمام متكامل وأنيق يخطف الأنظار، الجدران رخامية والطاولة من نفس الشكل، تحتوي على خمسة أرفف مفتوحة مع درجين بواجهة من المرايا الأنيقة، في تناسق جميل مع ديكور الحمام والمرايا الرائعة التي تُعطيه اتساع بصري أكبر من اتساعه الحقيقي.
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