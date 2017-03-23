10 تصميمات رائعة لتسريحة غرفة النوم

وسط انشغالك بالاهتمام بأناقة المنزل بكل غرفه وأركانه، لا يمكنك إغفال أناقتك الشخصية، التي ترتبط بدورها بأناقة غرفة نومك.. هل أصابتك الحيرة؟! فكر قليلًا!

ألا ترتبط أناقتك بوجود مرآة في غرفة نومك، حيث انتقاء ملابسك وتجربتها لاختيار الأفضل، ثم التأنق والتعطر وإلقاء نظرة أخيرًا للخروج من الغرفة متابعًا طريقك بخطوات واثقة؟ والآن فكر مرة أخرى، كيف سيكون تصميم غرفة نومك بدون تسريحة أنيقة تحمل أدوات العناية الشخصية والعطور، مع مرآة تعكس أناقتك لتكسبك الثقة؟!

بعد أن تأكدت من صحة فرضيتنا، إليك 10 تصميمات رائعة لترسيحة غرفة النوم، لتزيد من أناقة تصميمها، وتتأنق أمامها براحة للحصول على مظهرك الجذاب. شاهدهم معنا واستمد إلهامك!