10 تصميمات رائعة لتسريحة غرفة النوم

وسط انشغالك بالاهتمام بأناقة المنزل بكل غرفه وأركانه، لا يمكنك إغفال أناقتك الشخصية، التي ترتبط بدورها بأناقة غرفة نومك.. هل أصابتك الحيرة؟! فكر قليلًا!
ألا ترتبط أناقتك بوجود مرآة في غرفة نومك، حيث انتقاء ملابسك وتجربتها لاختيار الأفضل، ثم التأنق والتعطر وإلقاء نظرة أخيرًا للخروج من الغرفة متابعًا طريقك بخطوات واثقة؟ والآن فكر مرة أخرى، كيف سيكون تصميم غرفة نومك بدون تسريحة أنيقة تحمل أدوات العناية الشخصية والعطور، مع مرآة تعكس أناقتك لتكسبك الثقة؟!
بعد أن تأكدت من صحة فرضيتنا، إليك 10 تصميمات رائعة لترسيحة غرفة النوم، لتزيد من أناقة تصميمها، وتتأنق أمامها براحة للحصول على مظهرك الجذاب. شاهدهم معنا واستمد إلهامك!
تصميم أبيض بسيط، مع 3 من الأدراج الصغيرة فقط لاستيعاب الاكسسوارات وأدوات العناية الشخصية، فيما يمكنك استعراض مقتنياتك الأنيقة من عطور وأدوات على سطح المنضدة، والتأنق براحة لساعات أمام تلك المرآة المضاءة بفضل المصابيح الجانبية، فيما تجلس على هذا الفوتيه المُريح.
اقترنت تسريحة غرفة النوم بخزانة أنيقة وصغيرة، كميزة إضافية تمكنك من الاختيار بين البدال أمام المرآة، وإعادتها إلى مكانها دون التسبب في فوضى. كما أن الرف المعلق فوق المرآة يُضفي طابعًا جماليًا على هذا الركن من غرفة نومك، وبالطبع لا يمكن إغفال الإضاءة الأنيقة التي شكلت إطارًا رائعًا للمرآة.
بعض أدواتنا لا نرغب في أن يراها أحد، ولكن في الوقت ذاته نريد الوصول إليها بسهولة دون الإضرار إلى فتح وإغلاق الأدراج، وإخراجها وإعادة تخزينها مرة أخرى، في تلك الحالة، يُصبح هذا التصميم مثاليًا، حيث يحوي درج في سطح المنضدة، قابل للفتح والغلق إلى أعلى وأسفل، لتصبح أشيائك خفية ولكنها على المنضدة طوال الوقت.
المظهر الكلاسيكي العتيق له محبيه، لذا لا يمكن إغفال في تلك المجموعة من تسريحات غرفة النوم. منضدة خشبية مع أرجل كلاسيكة واثنين من الادراج الصغيرة، بينما تعلوها مرآة مستديرة ذات إطار عريض، وإلى جانبها خزانة خشبية عتيقة، لمظهر مميز وفريد.
تصميم التسريحة ليس العامل الوحيد لأناقتها، بل الإضاءة أيضًا عامل هام لتُصبح مثالية، إن كنت ممن لا يفضلون الغضاءة المباشرة، يمكنك وضع التسريحة في مكان تنعكس فيه الإضاءات من الخلف، كما في هذا التصميم.
منضدة خشبية مثبتة في الجدار، ومرآة كبيرة مستديرة، مع إطار رفيع للغاية. تصميم فاخر، والخشب البني أنيق للغاية، بينما يُضفي المقعد الجلدي طابع عملي جاد، على تصميم تلك التسريحة العصرية المميزة.
عدة مرايا بأشكال زخرفية مؤطرة بالأبيض الأنيق، مع منضدة جريئة، بلون فوشيا صارخ، وأرجل من الكرات الزجاجية، بينما الفوتية يشبه المكعب الصغير. تصميم مختلف يليق بهؤلاء الذي يسعون نحو التفرد والتميز.
البساطة دائمًا تربح. خزانة بسيطة مع 3 أدراج كبيرة، وسطح منظم، تعلوها مرآة كبيرة تبدو وكأنها شاشة إلكترونية. ليس بالضرورة المبالغة في تفاصيل التسريحة خاصة عندما تتمتع الغرفة بالكثير من التفاصيل كما هو الحال في هذا التصميم، حيث ديكورات الجدران، بين الخشب والحفر، والأرضية، والإضاءات.
إن كنت تملك مرآة كبيرة في غرفتك، كما في هذا التصميم، فلست بحاجة سوى لتسريحة صغيرة من أجل التفاصيل الدقيقة، ولكن اجعلها مميزة، مع كرسي شفاف بالكامل، ومرآة مزخرفة.
الكلاسيكية الناعمة هي الأنسب لغرفة بالوان الباستيل، حيث وضعت في الزاوية بين النافذتين، تسريحة خشبية بتصميم أبيض كلاسيكي أنيق، مثبتة فيها مرآة مستيدة صغيرة، وقد وضع أمامها كرسي خشبي أبيض مع تنجيد بالوردي الفاتح، ليليق بورق الجدران المزرقش. تلك التسريحة جعلت الغرفة تبدو وكأنها غرفة السندريلا!
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