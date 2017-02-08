7 تصميمات مُلهمة لركن خاص للاسترخاء

متعة أن تحظى ببضع لحظات من الراحة والاسترخاء تستحق أن تخصص لها جزءًا من منزلك، حيث الابحار في صفحات الكتب المفضلة، والاستماع إلى نغمات هادئة من مقطوعة موسيقية راقية، وربما احتساء كوب من القهوة أمام مشهد مُلهم وإطلالة رائعة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم إلى حيث يمكنكم اقتطاع بضع لحظات من يومكم الطويل المُرهق، للاسترخاء والاستمتاع بالسلام الداخلي، واستعادة طاقاتكم للاستيقاظ في اليوم التالي، ومعاودة العمل مرة أخرى، ونستعرض معكم 7 تصميمات مُلهمة لتصميم ركن الاسترخاء الخاص بكم.