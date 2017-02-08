7 تصميمات مُلهمة لركن خاص للاسترخاء

متعة أن تحظى ببضع لحظات من الراحة والاسترخاء تستحق أن تخصص لها جزءًا من منزلك، حيث الابحار في صفحات الكتب المفضلة، والاستماع إلى نغمات هادئة من مقطوعة موسيقية راقية، وربما احتساء كوب من القهوة أمام مشهد مُلهم وإطلالة رائعة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذكم إلى حيث يمكنكم اقتطاع بضع لحظات من يومكم الطويل المُرهق، للاسترخاء والاستمتاع بالسلام الداخلي، واستعادة طاقاتكم للاستيقاظ في اليوم التالي، ومعاودة العمل مرة أخرى، ونستعرض معكم 7 تصميمات مُلهمة لتصميم ركن الاسترخاء الخاص بكم.
يُشعرك هذا الركن أنه قد خصص لشخصية قيادية، تستمتع بالهدوء ولكنها مازالت تستغل وقتها في كسب المعلومات وليس مجرد استرخاء.
كرسي جلدي فاخر، مع منضدة خشبية أنيقة تغلفها لمسات بالأحمر الداكن، مع سطح زجاجي امتلأ بالكتب إلى جانب القطعة الديكورية للكرة الأرضية.
المصباح المتدلي فوق الطاولة يُضفي لمسة عصرية على المكان المُشرق بفضل النافذة الزجاجية، والتي يتناسق إطارها الخشبي مع ذلك المعلق في الجدار إلى جانب الكرسي، وأيضًا مع اللون البني للكرسي.
أناقة الأسود وغموضه يخيمان على هذا الركن الفاخر، حيث اللمسات المعدنية اللامعة في التصميم الأنيق للمنضدة الجانبية، والهيكل المعدني للكرسي المريح مع وسادته الفضية اللامعة.
الكرات المعدنية البراقة في الجزء السفلي من الطاولة، وهيكل الأباجورة فوق سطحها يتماشيان بسلاسة مع تصميم الركن بأكمله، والجدار الحجري يُضفي عليه المزيد من الفخامة والدفئ.
يمكنك قضاء الوقت مسترخيًا في هذا الركن مع إضاءاته الخافتة لإفراغ رأسك من كل الأفكار، ومن ثم الغرق في نوم عميق.
الإشراقة القوية لهذا الركن، تجعلك تبدأ صباح عطلتك باسترخاء مهدئ للأعصاب، حيث الضوء الطبيعي، والهواء الطلق، مع قراءة كتاب أثناء احتساء كوب من القهوة والاستلقاء على هذا الكرسي المُريح.
الأناقة تغلف أجواء هذا الجزء من المنزل، حيث الإنحناءات الناعمة للإضاءة الجانبية، التي تتناسق في تصميمها ونغماتها اللونية مع المنضدة الجانبية، فضلًا عن النقوش الأنيقة في الكرسي الخشبي الضخم.
ليس هناك أفضل من الاسترخاء في أحضان المشهد الأخضر للطبيعة، حيث التمدد على شيزلونج أسود أنيق مع مسند معدني، وقد تزين المشهد المحيط به باثنين من الإضاءات الجانبية بالأبيض والأسود، ومنضدة بتصميم فريد من مستويين احدهما أبيض، والأخر أسود، مع أرضية لامعة تزينت بسجادة رمادية فاتحة، بينما يكمن السحر بأكمله في الإطلالة التي يكشف عنها الجدار الزجاجي.
بفكر هندسي، صمم هذا الركن الأنيق، مع ألوانه الناعمة، حيث الكرسي المريح الفاخر، مع مسنده المعدني، واثنين من الوسائد السوداء التي تخلق تناقضًا جذابًا مع المصابيح الجانبية البيضاء، وتصميمها الخشبي الفريد، بينما تبقى الطاولة الخشبية المفرغة إضافة قيمة للتصميم.
يمكنك الاسترخاء لساعات طويلة وسط هذا التصميم التبسيطي الأنيق، حيث الأريكة الزوجية باللون الكريمي، مع منضدة جانبية سوداء تتضمن درج للتخزين، ربما لحفظ الأوراق والأقلام لتدوين الملاحظات، أو كتابة بعض الأفكار في تلك الأجواء المُلهمة.
الإضاءة الجانبية بتصميمها الفريد تُضفي قيمة ديكورية أنيقة على المكان، برغم إشراقته الطبيعية التي يعود الفضل فيها إلى الجدار الزجاجي المطل على الخارج.
الأبيض لون السلام الداخلي، لذا قد بسط سيطرته على هذا الركن مع الجمال الصامت للجدران الخرسانية، والمنضدة المصممة من البالتات الخشبية.
بعض من الكتب، ولوحة فنية مُلهمة، وكرسي معدني اكتسى بالفيبر، للاسترخاء والدفء، والاختيار بين الإضاءة الطبيعية القوية المتسللة من النافذة الزجاجية، والإضاءة الخافتة للمصباح الجانبي القابل لتعديل الارتفاع.
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