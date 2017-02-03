11 طريقة مبهرة لاستخدام المرايا في منزلك

يبحث الجميع بصفة مستمرة عن أساليب وحيل جديدة في عالم الديكور سعياً للوصول إلى أن يكون المنزل في أبهى صوره، وبالطبع يكون الأولوية من ضمن جميع الأفكار هي أكثرهم تميزاً و سهولة في التنفيذ. نحن أيضاً هدفنا أن نعرض لكم أفكار لديكورات المنزل لن تكلفنا الكثير و يكون وقعها على التصميم قوي وملحوظ، ومن أحد أهم الأسرار التي يتبعها بعض المصممين العالميين في خلق تصميم داخلي فريد من نوعه هو استخدام المرايا و لكن يكون استخدامها بصورة ذكية و بأسلوب ونسب مدروسة.. بالطبع أثبتت بعض التجارب أن عدم مراعاة بعض الأسس والمعايير اللازمة يكون تواجد المرايا في الفراغ سلبي ولا يضيف بعد جمالي، لذا جمعنا لك في هذا المقال بعض التطبيقات الذكية التي دائماً ما تصيب و تترك أثر مبهر على الفراغ. دعونا نترك المقدمات و نبدأ في التعرف على الحيل المبتكرة في استخدام المرايا.