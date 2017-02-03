11 طريقة مبهرة لاستخدام المرايا في منزلك

يبحث الجميع بصفة مستمرة عن أساليب وحيل جديدة في عالم الديكور سعياً للوصول إلى أن يكون المنزل في أبهى صوره، وبالطبع يكون الأولوية من ضمن جميع الأفكار هي أكثرهم تميزاً و سهولة في التنفيذ. نحن أيضاً هدفنا أن نعرض لكم أفكار لديكورات المنزل لن تكلفنا الكثير و يكون وقعها على التصميم قوي وملحوظ، ومن أحد أهم الأسرار التي يتبعها بعض المصممين العالميين في خلق تصميم داخلي فريد من نوعه هو استخدام المرايا و لكن يكون استخدامها بصورة ذكية و بأسلوب ونسب مدروسة.. بالطبع أثبتت بعض التجارب أن عدم مراعاة بعض الأسس والمعايير اللازمة يكون تواجد المرايا في الفراغ سلبي ولا يضيف بعد جمالي، لذا جمعنا لك في هذا المقال بعض التطبيقات الذكية التي دائماً ما تصيب و تترك أثر مبهر على الفراغ. دعونا نترك المقدمات و نبدأ في التعرف على الحيل المبتكرة في استخدام المرايا.
لمن يعانون من الفواصل التي تتسبب في خلق حواجز بصرية وتفقد المكان رونقه استعن بتجليد المرايا حتى تمتلك فراغ متسع و مبهج، و لا بأس في استخدام المرآة التي تكتسب قليل من اللون حتى تكسر حدة التصميم و تتناغم مع الألوان المحيطة.
لديك رواق أو مدخل مظلم و صغير المساحة؟ لا داعي للقلق من هذا المعوق فبإمكانك أن تحول هذا العيب إلى إمكانيات حين تضع مرآة في أحد الحوائط حتى تعطي المساحة و الإضاءة و تخفي أي أثر لأبعاد المساحة. من المحتمل أن يراودك التردد عند الإقدام على هذه الخطوة والسبب في ذلك في الأغلب يعود إلى رؤيتك أمثلة مشابهة في تجربة غير موفقة، ولكن سوف نطلعك على سر نجاح هذا التصميم. عند الإستعانة بالمرايا في مضاعفة مساحة الفراغ راعي أن تقوم باختيار أثاث مجاور للمرايا مع بعض الإكسسوارات حتى تتخفى المرآة و تعطي النتيجة دون إحداث فوضى أو تكرارية مزعجة. يمكن أيضاً اختيار مرايا بها تأثيرات عتيقة مثل الذي نلحظه في هذا التصميم حتى لا تكون الانعكاسات صريحة وتفقد رونقها.
مقياس نجاح تصميم أي غرفة يكون تواجد نقاط قوة تجذب الأنظار وأن تكون مصدر اتزان الغرفة ويقول الخبراء أن لكي يتم هذا الأمر بذكاء و نجاح محتم يجب خلق نقاط قوة في حائط واحد في كل فراغ. المرايا قد تشكل عنصر من أقوى عناصر نقاط القوة في جدار الغرفة، ولكن مع مراعاة أن تكون المرآة مرتفعة أكثر من مستوى الجالسين البصري حتى لا تلفت الانتباه بصورة مزعجة. يمكن أن تكون المرآة كما في الصورة ذات تقسيمات و نسب أنيقة حتى تبدو كأنها تجليد مميز.
بعض الغرف لا تخلو من المرآة كوظيفة أساسية مثل الحمام و هنا يمكن أن تجعل من المرايا وظيفة مزدوجة حيث تؤدي الوظيفة الأساسية و تمدد إلى أبعاد أكبر لتتحول إلى إطار وجزء هام من الديكور.
من طرح فرضية أن المرايا مخصصة لديكورات المنزل فقط؟ هذا مفهوم لم يعد له مجال في عصرنا هذا حيث تدخلت المرايا في صناعة الأثاث و حقق نجاحاً مبهراً.
عصرنا الحالي هو ومن محوري في عالم التصميم حيث لم يعد هناك حدود في إمكانية أي من الخامات التقليدية، فمن كان يتخيل أن تتحول المرايا إلى تغليف جداري يأخذ تقسيمات الطوب اللبن؟ هذا التصميم بالتحديد يعطي انطباع فاخر وأنيق في الفراغ.
إن كان في منزلك غرفة تعاني من افتقاد الإضاءة طبيعية كانت أم صناعية يمكنك أن تستخدم المرايا في وضعية تجلب لك الإضاءة الكافية وهذا من خلال جعلها خلفية لأي مصدر إضاءة في الغرفة مما سوف يؤدي إلى انعكاس الإضاءة المتاحة.
يمكن الأكتفاء بمرآة ذات تصميم مميز و لمسات فنية لتقوم بدور اللوحة الفنية الجذابة، فمثلاً نلاحظ هذا التصميم التشكيلي المبهر في المرآة تاركاً انطباع بمدى حداثة الفؤاغ و اتجاه المصمم الفريد.
السيمترية أحياناً تزيد من أناقة التصميم و إن كنت ترغل في تحقيق هذه السيمترية و الاتزان بسهولة استعن بالمرآة كعنصر متكرر حتى يترك الغرفة فاخرة و مبهرة.
اصنع خدعة بصرية مذهلة بوضع المرايا على هيئة نافذة فيعطي اتساع و امتداد للفراغ.
إدخال الخامات المختلفة في كسوة الحائط أسلوب يضيف إلى أي فراغ كثير من الأناقة بلا شك ولكن بعض الخامات قد تترك الفراغ أقل بهجة إذا لم تتواجد بها ألوان حيوية و كانت قاتمة الطابع، وفي حالة أنك تواجه مثل هذه المشكلة يمكنك أن تتبع أسلوب المصمم البارع هنا في دمج المرايا مع خامة الكسوة الأخرى. هذا التداخل المميز ترك بصمة من الأناقة و الرقي في الفراغ كله فهو أول ما تقع عليه العين.