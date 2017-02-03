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11 طريقة مبهرة لاستخدام المرايا في منزلك

shereen gouda shereen gouda
Bedrooms & Dressingrooms, Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company غرفة نوم
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يبحث الجميع بصفة مستمرة عن أساليب وحيل جديدة في عالم الديكور سعياً  للوصول إلى أن يكون المنزل في أبهى صوره، وبالطبع يكون الأولوية من ضمن جميع الأفكار هي أكثرهم تميزاً و سهولة في التنفيذ. نحن أيضاً هدفنا أن نعرض لكم  أفكار لديكورات المنزل لن تكلفنا الكثير و يكون وقعها على التصميم قوي وملحوظ، ومن أحد أهم الأسرار التي يتبعها  بعض المصممين العالميين في خلق تصميم داخلي فريد من نوعه هو استخدام المرايا و لكن يكون استخدامها بصورة ذكية و بأسلوب ونسب مدروسة.. بالطبع أثبتت بعض التجارب أن عدم مراعاة بعض الأسس والمعايير اللازمة يكون تواجد المرايا في الفراغ سلبي ولا يضيف بعد جمالي، لذا جمعنا لك في هذا المقال بعض التطبيقات الذكية التي دائماً ما تصيب و تترك أثر مبهر على الفراغ. دعونا نترك المقدمات و نبدأ في التعرف على الحيل المبتكرة في استخدام المرايا.

1- فصل الفراغات مع الحفاظ على الإمتداد البصري

Suite Master, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة نوم
Movelvivo Interiores

Suite Master

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

لمن يعانون من الفواصل التي تتسبب في خلق حواجز بصرية وتفقد المكان رونقه استعن بتجليد المرايا حتى تمتلك فراغ متسع و مبهج، و لا بأس في استخدام المرآة التي تكتسب قليل من اللون حتى تكسر حدة التصميم و تتناغم مع الألوان المحيطة.

2- توسعة الأروقة والردهات

Antique Bronze Mirror Alguacil & Perkoff Ltd. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alguacil &amp; Perkoff Ltd.

Antique Bronze Mirror

Alguacil & Perkoff Ltd.
Alguacil &amp; Perkoff Ltd.
Alguacil & Perkoff Ltd.

لديك رواق أو مدخل مظلم و صغير المساحة؟ لا داعي للقلق من هذا المعوق فبإمكانك أن تحول هذا العيب إلى إمكانيات حين تضع مرآة في أحد الحوائط حتى تعطي المساحة و الإضاءة و تخفي أي أثر لأبعاد المساحة. من المحتمل أن يراودك التردد عند الإقدام على هذه الخطوة والسبب في ذلك في الأغلب يعود إلى رؤيتك أمثلة مشابهة في تجربة غير موفقة، ولكن سوف نطلعك على سر نجاح هذا التصميم. عند الإستعانة بالمرايا في مضاعفة مساحة الفراغ راعي أن تقوم باختيار أثاث مجاور للمرايا مع بعض الإكسسوارات حتى تتخفى المرآة و تعطي النتيجة دون إحداث فوضى أو تكرارية مزعجة. يمكن أيضاً اختيار مرايا بها تأثيرات عتيقة مثل الذي نلحظه في هذا التصميم حتى لا تكون الانعكاسات صريحة وتفقد رونقها.

3- خلق مركز قوة في الغرفة

Antique mirror glass over mantel in Master bedroom Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company غرفة نوم
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Antique mirror glass over mantel in Master bedroom

Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

مقياس نجاح تصميم أي غرفة يكون تواجد نقاط قوة تجذب الأنظار وأن تكون مصدر اتزان الغرفة ويقول الخبراء أن لكي يتم هذا الأمر بذكاء و نجاح محتم يجب خلق نقاط قوة في حائط واحد في كل فراغ. المرايا قد تشكل عنصر من أقوى عناصر نقاط القوة في جدار الغرفة، ولكن مع مراعاة أن تكون المرآة مرتفعة أكثر من مستوى الجالسين البصري حتى لا تلفت الانتباه بصورة مزعجة. يمكن أن تكون المرآة كما في الصورة ذات تقسيمات و نسب أنيقة حتى تبدو كأنها تجليد مميز.

4- الوظيفة التقليدية في صورة متضخمة

Antiqued Mirror Bathroom Panelling Rupert Bevan Ltd حماممرايا
Rupert Bevan Ltd

Antiqued Mirror Bathroom Panelling

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

بعض الغرف لا تخلو من المرآة كوظيفة أساسية مثل الحمام و هنا يمكن أن تجعل من المرايا وظيفة مزدوجة حيث تؤدي الوظيفة الأساسية و تمدد إلى أبعاد أكبر لتتحول إلى إطار وجزء هام من الديكور.

5- استخدام المرآة في الأثاث

Leonore Bedside Table homify غرفة نوممنضدة جانبية mirrored,mirrored furniture,leonore,bedside table
homify

Leonore Bedside Table

homify
homify
homify

من طرح فرضية أن المرايا مخصصة لديكورات المنزل فقط؟ هذا مفهوم لم يعد له مجال في عصرنا هذا حيث تدخلت المرايا في صناعة الأثاث و حقق نجاحاً مبهراً.

6- صنع مؤثرات جدارية

Silver Mirrored Bevelled Wall Tiles My Furniture غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
My Furniture

Silver Mirrored Bevelled Wall Tiles

My Furniture
My Furniture
My Furniture

عصرنا الحالي هو ومن محوري في عالم التصميم حيث لم يعد هناك حدود في إمكانية أي من الخامات التقليدية، فمن كان يتخيل أن تتحول المرايا إلى تغليف جداري يأخذ تقسيمات الطوب اللبن؟ هذا التصميم بالتحديد يعطي انطباع فاخر وأنيق في الفراغ.

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7- انعكاس الإضاءة في داخل الفراغ

Musewll Hill, London Jigsaw Interior Architecture غرفة نوم Brown bedroom,headboard,leather,modern,mirror,london,show home,jigsaw interiors,brown,textiles
Jigsaw Interior Architecture

Musewll Hill, London

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

إن كان في منزلك غرفة تعاني من افتقاد الإضاءة طبيعية كانت أم صناعية يمكنك أن تستخدم المرايا في وضعية تجلب لك الإضاءة الكافية وهذا من خلال جعلها خلفية لأي مصدر إضاءة في الغرفة مما سوف يؤدي إلى انعكاس الإضاءة المتاحة.

8- المرآة لوحة فنية

SCHULLER, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. غرفة السفرة
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

يمكن الأكتفاء بمرآة ذات تصميم مميز و لمسات فنية لتقوم بدور اللوحة الفنية الجذابة، فمثلاً نلاحظ هذا التصميم التشكيلي المبهر في المرآة تاركاً انطباع بمدى حداثة الفؤاغ و اتجاه المصمم الفريد.

9- صنع سيميترية وإتزان

Dressing room with medium antique mirror Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company غرفة الملابس
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Dressing room with medium antique mirror

Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

السيمترية أحياناً تزيد من أناقة التصميم و إن كنت ترغل في تحقيق هذه السيمترية و الاتزان بسهولة استعن بالمرآة كعنصر متكرر حتى يترك الغرفة فاخرة و مبهرة.

10- مرايا في صورة نافذة

STUDIO 900 SHOWROOM, STUDIO 900 DESIGN STUDIO 900 DESIGN مساحات تجارية حديد مكاتب ومحلات
STUDIO 900 DESIGN

STUDIO 900 DESIGN
STUDIO 900 DESIGN
STUDIO 900 DESIGN

اصنع خدعة بصرية مذهلة بوضع المرايا على هيئة نافذة فيعطي اتساع و امتداد للفراغ.

11- جزء من ديكور الحائط

Antique Bronze Mirror Alguacil & Perkoff Ltd. غرفة المعيشة
Alguacil &amp; Perkoff Ltd.

Antique Bronze Mirror

Alguacil & Perkoff Ltd.
Alguacil &amp; Perkoff Ltd.
Alguacil & Perkoff Ltd.

إدخال الخامات المختلفة في كسوة الحائط أسلوب يضيف إلى أي فراغ كثير من الأناقة بلا شك ولكن بعض الخامات قد تترك الفراغ أقل بهجة إذا لم تتواجد بها ألوان حيوية و كانت قاتمة الطابع، وفي حالة أنك تواجه مثل هذه المشكلة يمكنك أن تتبع أسلوب المصمم البارع هنا في دمج المرايا مع خامة الكسوة الأخرى. هذا التداخل المميز ترك بصمة من الأناقة و الرقي في الفراغ كله فهو أول ما تقع عليه العين.

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