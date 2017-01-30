حمام تقليدي من السبعينيات أصبح عصري و مذهل !

بعد التجديد الأمور اختلفت تماماً حيث الأضواء القوية تواجدت بقوة و هي التي كان وجودها ضرورياً في الماضي و لغابت للأسف و كانت ستفيد لإبراز المساحة و الشعور ببعض الفنيات في منحنيات و تقسيمات الحمام.

و نلاحظ أنه قد تمت إضافة بعض اللمسات الحداثية مثل الأرضيات الباركية بدلاً من الخضراء المزرية في الماضي و من جهة أخرى تم استخدام وحدة للحوض لتكون خزانة لكل الأغراض التي كانت تمثل الفوضى في السابق، و كذلك تم تغليف البانيو بخشب باركية مماثل لما في الأرضيات لتحقيق وحدة بصرية في التصميم و قد كان .