10 تصميمات مذهلة للأسقف الصناعية

تجربة ملهمة أخرى كونوا على موعد معها مع هوميفاي، حيث نقدم إليكم في كتاب الأفكار هذا 10 تصميمات مبدعة لأسقف صناعية تتسم جميعها بالعصرية و التميز في التصميم و تماشيها مع الديكور المستخدم في الغرفة المتواجدة فيها ، فكم من مرة قد احترنا في تصميم أسقف غرفنا بطريقة حداثية يخدم الشكل العام لديكور بيتنا و لم ندري أي تصميم هو الأنسب لنا بسبب تعدد الأنماط المستخدمة فيها ..
السقف المعلق أو الصناعي سيصبح اختياره من أسهل ما يكون و ستجد ما تبحث عنه في تلك الباقة الرائعة لتلك النماذج المتميزة التي ستجدها في السطور القليلة المقبلة ..
من أجمل الافكار التي يمكن تنفيذ السقف المعلق بها هو تخصيص الجزء الخاص بالسلم ليكون مختلف السقف عن باقي المسطح او الممر المطل عليه، و هذا يتم عن طريق استخدام الجبسوم أو الجبس باللغة العربية لتصنيع ذلك السقف المعلق و نقوم بعمل حفر للمبات سبوت ليزين السقف في جهة السلم بشكل أكبر من الإضاءة العادية في الغرفة و بالفعل ستلاحظ أن السقف المعلق مختلف عن الطبيعي و هذا بفضل بيوت النور التي ستفصله عن السقف العادي و الأنوار المحفورة فيه و لك مطلق الحرية في شكل السقف نفسه سواء مدرج مثل السلم أو مستوي أو منحني .
السقف الملصق يمكن أن يكون عبارة عن طبقة رقيقة من الجبس أو الأخشاب تزين السقف العادي و تلصق عليه ثم تدهن و تطلى فيما بعد بالوان تبرزها و يفضل الذهبي و الفضي و يمكن النحاسي في بعض التصميمات الكلاسيكية أكثر ، و لكن في مطلق الاحوال لو كان لديك السقف ليس بمرتفع و لا يقبل أن يوضع تحته سقف معلق فإن تلك الطريقة اللاصقة هي المناسبة لتزيين سقفك الأصلي .
بين الأثاث و السقف علاقة تكاملية لايدركها الكثير من الناس، لذا من أهم النصائح لتركيب سقف يليق بديكور بيتك هي أن تراقب الأثاث الخاص بك و العناصر الأخرى في الغرفة و من ثم اتخذ قرارك بالنسبة لطراز و شكل السقف المعلق الذي سيحيطه من الأعلى، ففي هذا النموذج ستلاحظ أن الاثاث المستخدم بسيط للغاية و لكن التفاصيل الغزيرة في المكتبة و الرفوف المكتظة بالكتب و الاكسسوارات لا يمكن معها أن نصمم سقف مزين أو ساقط زيادة عن اللازم لذا قمنا بعمل فاصل صغير بين السقف و الجدار و قمنا بحفر بيون النور التي تعمل كفاصل طبيعي بين السقف الخالي من الزخارف و بين المكتبة المليئة بها .
بين المكيف و السقف يمكن أن نصنع فاصلاً من بيوت النور و من ثم نساعد مواسير المكيف على الاختفاء جيداً أسفل السقف المعلق و من ثم نغلفه تماماً بالخشب و هو أفضل العناصر التي يمكن أن نصنع بها سقفاً معلقاً يحتوي على أسلاك و مواسير كهربية في السقف لسهولة صيانتها فيما بعد
في هذا الممر نلاحظ كيف أن السقف المعلق زاد الموقف جمالاً و حيوية بفضل قلة التفاصيل الموجودة في الجدران و زيادتها في السقف عن طريق لمبات الليد الرائعة التي جعلت من الممر تحفة فنية فضلأً عن الضوء الفلورسنت المنتشر بداخل السقف ناحية الطرفين لزيادة العنصر الجمالي فيه.
السقوف المنحنية أو بمعنى أدق غير المنتظمة هندسياً تعتبر من أجمل الانواع المتعارف عليها عصرياً خصوصاً في التصميمات التي تعتمد على اكسسوارات خارجة عن المألوف أو المسيطر عليها اللون الأبيض، الأضواء هامة جداً في مثل تلك النوعية من السقوف و كذلك الفواصل بينها و بين أي سقف آخر منتظم ، و تستخدم عادة في المساحات الواسعة
السقف المستوي البسيط يمكن أن يكون معلقاً و لكن بتفاصيل أقل حدة من المتعارف عليها و هذا بسبب الرغبة في أن يكون الأثاث ملتصقاً بالسقف و هو ما لم يوفره السقف العادي نظراً لارتفاعه فيكون هذا هو الحل المثالي .
يصنع السقف المعلق من الخشب أو الجبس و في بعض الاحيان من الالومنيوم و لكن الهدف الرئيسي غالباً ما يغلب على المكون المصنوع منه السقف ، لذا لو أردت سقف يسمح لك بالرسم عليه و تزيينه بالاضواء فعليك بالخشب و لو أردت أن يكون شكل السقف نفسه غير معتاد و فني فعليك بالجبس سهل التشكيل كما تريد و لو أردت سقف عملي تحفظ بداخله المواسير و الأسلاك و الخطوط المتنوعة فعليك بالمعدني القابل للفتح و هو المتبع في الأماكن التجارية و البنوك .
بدلاً من الاعتماد على السقف المعلق فقط ليكون هو المؤثر في ديكور غرفتك يمكنك استخدام عناصر مكملة أخرى مساعدة لتزيد من هذا التأثير للسقف على باقي المكونات الاخرى، لذا يمكنك استخدام الاخشاب على السقف المعلق أياً كان تصنيعه و نقوم بتزيين الحروف الخارجية للسقف بالأخشاب المختلفة في اللون و المحاطة بالأضواء ، سيعزز ذلك الأسلوب من غنى و تفاصيل الديكور في السقف و الغرفة بشكل عام .
في معظم الأماكن التجارية نلاحظ وجود السقف المعلق و هذا يرجع لعدة أسباب أهمها جانب عملي و ثانيها جانب جمالي، فالعملي ينحصر في قدرة السقف المعلق على احتواء الكابلات و المواسير و انظمة اطفاء الحريق و المكيفات دون أن يظهر للزوار أي شيء، و من الناحية الجمالية فإن السقف المعلق يزيد من قدرتك على الإبداع بوضع أضواء قوية تساعد على ظهور المكان التجاري بالشكل الامثل و المشرق على الدوام .