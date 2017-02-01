10 تصميمات مذهلة للأسقف الصناعية

تجربة ملهمة أخرى كونوا على موعد معها مع هوميفاي، حيث نقدم إليكم في كتاب الأفكار هذا 10 تصميمات مبدعة لأسقف صناعية تتسم جميعها بالعصرية و التميز في التصميم و تماشيها مع الديكور المستخدم في الغرفة المتواجدة فيها ، فكم من مرة قد احترنا في تصميم أسقف غرفنا بطريقة حداثية يخدم الشكل العام لديكور بيتنا و لم ندري أي تصميم هو الأنسب لنا بسبب تعدد الأنماط المستخدمة فيها ..

السقف المعلق أو الصناعي سيصبح اختياره من أسهل ما يكون و ستجد ما تبحث عنه في تلك الباقة الرائعة لتلك النماذج المتميزة التي ستجدها في السطور القليلة المقبلة ..