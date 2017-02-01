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10 تصميمات مذهلة للأسقف الصناعية

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة السفرة
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تجربة ملهمة أخرى كونوا على موعد معها مع هوميفاي، حيث نقدم إليكم في كتاب الأفكار هذا 10 تصميمات مبدعة لأسقف صناعية تتسم جميعها بالعصرية و التميز في التصميم و تماشيها مع الديكور المستخدم في الغرفة المتواجدة فيها ، فكم من مرة قد احترنا في تصميم أسقف غرفنا بطريقة حداثية يخدم الشكل العام لديكور بيتنا و لم ندري أي تصميم هو الأنسب لنا بسبب تعدد الأنماط المستخدمة فيها ..

السقف المعلق أو الصناعي سيصبح اختياره من أسهل ما يكون و ستجد ما تبحث عنه في تلك الباقة الرائعة لتلك النماذج المتميزة التي ستجدها في السطور القليلة المقبلة ..

1- سقف من الجبس للسلم

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

من أجمل الافكار التي يمكن تنفيذ السقف المعلق بها هو تخصيص الجزء الخاص بالسلم ليكون مختلف السقف عن باقي المسطح او الممر المطل عليه، و هذا يتم عن طريق استخدام الجبسوم أو الجبس باللغة العربية لتصنيع ذلك السقف المعلق و نقوم بعمل حفر للمبات سبوت ليزين السقف في جهة السلم بشكل أكبر من الإضاءة العادية في الغرفة و بالفعل ستلاحظ أن السقف المعلق مختلف عن الطبيعي و هذا بفضل بيوت النور التي ستفصله عن السقف العادي و الأنوار المحفورة فيه و لك مطلق الحرية في شكل السقف نفسه سواء مدرج مثل السلم أو مستوي أو منحني .

2- قيمة الديكور في السقف الملصق

GRM | Progetto di interni in un edificio Liberty, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

السقف الملصق يمكن أن يكون عبارة عن طبقة رقيقة من الجبس أو الأخشاب تزين السقف العادي و تلصق عليه ثم تدهن و تطلى فيما بعد بالوان تبرزها و يفضل الذهبي و الفضي و يمكن النحاسي في بعض التصميمات الكلاسيكية أكثر ، و لكن في مطلق الاحوال لو كان لديك السقف ليس بمرتفع و لا يقبل أن يوضع تحته سقف معلق فإن تلك الطريقة اللاصقة هي المناسبة لتزيين سقفك الأصلي .

3- بين الأثاث و السقف

Intervento di Ristrutturazione di un appartamento zona Monteverde, a Roma ., NicArch NicArch الممر الحديث، المدخل و الدرج
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

بين الأثاث و السقف علاقة تكاملية لايدركها الكثير من الناس، لذا من أهم النصائح لتركيب سقف يليق بديكور بيتك هي أن تراقب الأثاث الخاص بك  و العناصر الأخرى في الغرفة و من ثم اتخذ قرارك بالنسبة لطراز و شكل السقف المعلق الذي سيحيطه من الأعلى، ففي هذا النموذج ستلاحظ أن الاثاث المستخدم بسيط للغاية و لكن التفاصيل الغزيرة في المكتبة و الرفوف المكتظة بالكتب و الاكسسوارات لا يمكن معها أن نصمم سقف مزين أو ساقط زيادة عن اللازم لذا قمنا بعمل فاصل صغير بين السقف و الجدار و قمنا بحفر بيون النور التي تعمل كفاصل طبيعي بين السقف الخالي من الزخارف و بين المكتبة المليئة بها .

4- السقوف الصناعية بين الأضواء و المكيف

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti غرفة نومإضاءة
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

بين المكيف و السقف يمكن أن نصنع فاصلاً من بيوت النور و من ثم نساعد مواسير المكيف على الاختفاء جيداً أسفل السقف المعلق و من ثم نغلفه تماماً بالخشب و هو أفضل العناصر التي يمكن أن نصنع بها سقفاً معلقاً يحتوي على أسلاك و مواسير كهربية في السقف لسهولة صيانتها فيما بعد

5- سقف معلق للممر

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

في هذا الممر نلاحظ كيف أن السقف المعلق زاد الموقف جمالاً و حيوية بفضل قلة التفاصيل الموجودة في الجدران و زيادتها في السقف عن طريق لمبات الليد الرائعة التي جعلت من الممر تحفة فنية فضلأً عن الضوء الفلورسنت المنتشر بداخل السقف ناحية الطرفين لزيادة العنصر الجمالي فيه.

6- سقف منحني

CASA MNC, Tramas Tramas غرفة المعيشة
Tramas

Tramas
Tramas
Tramas

السقوف المنحنية أو بمعنى أدق غير المنتظمة هندسياً تعتبر من أجمل الانواع المتعارف عليها عصرياً خصوصاً في التصميمات التي تعتمد على اكسسوارات خارجة عن المألوف أو المسيطر عليها اللون الأبيض، الأضواء هامة جداً في مثل تلك النوعية من السقوف و كذلك الفواصل بينها و بين أي سقف آخر منتظم ، و تستخدم عادة في المساحات الواسعة 

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7- السقف المستوي

Appartamento_V, LMarchitects LMarchitects غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
LMarchitects

LMarchitects
LMarchitects
LMarchitects

السقف المستوي البسيط يمكن أن يكون معلقاً و لكن بتفاصيل أقل حدة من المتعارف عليها و هذا بسبب الرغبة في أن يكون الأثاث ملتصقاً بالسقف و هو ما لم يوفره السقف العادي نظراً لارتفاعه فيكون هذا هو الحل المثالي .

8- ديكور مع سقف معلق

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يصنع السقف المعلق من الخشب أو الجبس و في بعض الاحيان من الالومنيوم و لكن الهدف الرئيسي غالباً ما يغلب على المكون المصنوع منه السقف ، لذا لو أردت سقف يسمح لك بالرسم عليه و تزيينه بالاضواء فعليك بالخشب و لو أردت أن يكون شكل السقف نفسه غير معتاد و فني فعليك بالجبس سهل التشكيل كما تريد و لو أردت سقف عملي تحفظ بداخله المواسير و الأسلاك و الخطوط المتنوعة فعليك بالمعدني القابل للفتح و هو المتبع في الأماكن التجارية و البنوك .

9- حلول مبتكرة للسقف المعلق

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto غرفة المعيشة خشب
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

بدلاً من الاعتماد على السقف المعلق فقط ليكون هو المؤثر في ديكور غرفتك يمكنك استخدام عناصر مكملة أخرى مساعدة لتزيد من هذا التأثير للسقف على باقي المكونات الاخرى، لذا يمكنك استخدام الاخشاب على السقف المعلق أياً كان تصنيعه و نقوم بتزيين الحروف الخارجية للسقف بالأخشاب المختلفة في اللون و المحاطة بالأضواء ، سيعزز ذلك الأسلوب من غنى و تفاصيل الديكور في السقف و الغرفة بشكل عام .

10 – مخصص لمحال تجارية

Showroom Bergmann Wien, Foschi & Nolletti Architetti Foschi & Nolletti Architetti مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Foschi &amp; Nolletti Architetti

Foschi & Nolletti Architetti
Foschi &amp; Nolletti Architetti
Foschi & Nolletti Architetti

في معظم الأماكن التجارية نلاحظ وجود السقف المعلق و هذا يرجع لعدة أسباب أهمها جانب عملي و ثانيها جانب جمالي، فالعملي ينحصر في قدرة السقف المعلق على احتواء الكابلات و المواسير و انظمة اطفاء الحريق و المكيفات دون أن يظهر للزوار أي شيء، و من الناحية الجمالية فإن السقف المعلق يزيد من قدرتك على الإبداع بوضع أضواء قوية تساعد على ظهور المكان التجاري بالشكل الامثل و المشرق على الدوام .

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