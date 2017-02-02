15 فكرة فريدة لخلق ركنا خاصا بالمنزل

مع التطور التكنولوجي الهائل لم يعد هناك حاجة لمساحات كبيرة لتخصيصها كمساحة للعمل أو الدراسة، فأجهزة الكومبيوتر صارت أصغر وحتى الكتب باتت إلكترونية، وهو ما سيسهل تحويل أي زاوية بالمنزل لركن للدراسة والعمل، وإن أردت مزيد من الخصوصية يمكنك بناء جدار إضافي كما هو الحال في الصورة هنا.