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15 فكرة فريدة لخلق ركنا خاصا بالمنزل

أميرة قاسم أميرة قاسم
高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة الميديا
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التوزيع الطبيعي لغرف المنزل من غرفة معيشة ونوم وطعام ومطبخ وحمام قد لا يكون كافيا للبعض وغير ملبي لاحتياجاتهم في وجود ركنا خاصا لهم سواء للعمل أو الدراسة أو القراءة أو حتى اللعب، ولأننا في هوميفاي نهتم بتلبية احتياجاتك جمعنا لك 15 تصميم لفكرة مميزة في خلق مساحة وركنا خاصا بالمنزل.

1. كابينة نوم

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

غرفة النوم هنا تم تصميمها داخل صندوق اقتطعت مساحته من مساحة الغرفة الكلية مع أبواب زجاجية منزلقة باللون الأبيض لتوفير الخصوصية لمن بالداخل، بالإضافة إلى تخصيص مساحة عمل داخلية تم تصميمها بمجموعة من الرفوف أحدهم استغل كسطح مكتب للكومبيوتر.

2. مكتبة صغيرة

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة الميديا
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

التصميم الثاني لمكتبة على شكل صندوق أيضا لكن تم تفريغه بداخل الجدار الفاصل بين مساحة العمل والسلم، اختار المصمم الباركيه لتغطية أرضية المكتبة مع جعل ارتفاعها أعلى من الأرضيات بالخارج، مع تزويدها ببعض الوسائد وسجادة قطنية لتوفير راحة أكبر لمن يجلس بالداخل.

3. مكتب أسفل الدرج

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

الكثير لا يحسن استغلال المساحة أسفل الدرج بشكل عملي على الرغم من وجود العديد من الأفكار المميزة لاستغلالها، في التصميم الحالي استفاد المصمم من ارتفاع الدرج وأثث مساحة متكاملة للعمل أو للدراسة تحته.

4. ركن بالجدار

Renovierung einer Villa am Stadtrand von Salzburg zu einem luxuriösen Wohn-Loft, Meissl Architects ZT GmbH Meissl Architects ZT GmbH غرفة السفرة
Meissl Architects ZT GmbH

Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH

فكرة مبدعة وغير تقليدية بالمرة، حيث تم تفريغ الجدار بشكل يسمح بوضع كنبة بالداخل، التصميم بالكامل أنيق للغاية حيث تباين اللون الأرجواني للجدار المنجد من الداخل مع اللون الأبيض للجدار الخارجي، كما استعان المصمم بالوان مبهجة ومتنوعة للوسائد مع مفروشات ناعمة تغطي حشيات الكنبة، ركن مثالي للاستلقاء خلال الانتهاء من تسوية الطعام بالمطبخ.

5. منزل خشبي للأطفال

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım غرفة الاطفال
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

هذا التصميم سيقع الأطفال في غرامه من اللحظة الأولى، فالسرير مصمم وكأنه منزل خشبي بسقف منحدر وأبواب ذات نوافذ زجاجية تماما كما يحدث بالواقع، هذا السرير لن يكون مكانا للنوم فقط بل سيكون ساحة غنية بالأفكار للغب أيضا.

6. مكتب بالعلية

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN مكتب عمل أو دراسة
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

العلية مكان مناسب جدا لتخصيصه كمساحة عمل، خاصة لمن يعملون من المنزل فهو سيوفر لهم الخصوصية والهدوء بعيدا عن صخب العائلة بالأسفل.

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7. غرفة ملابس صغيرة

28m2, Croisle Architecture Croisle Architecture غرفة الملابس
Croisle Architecture

Croisle Architecture
Croisle Architecture
Croisle Architecture

نموذج آخر للاستفادة من المنطقة أسفل السقف المنحدر للمنزل حيث استغلها المصمم هذا الحيز الصغير في تخزين وترتيب الملابس.

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8. غرفة أطفال غير تقليدية

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti غرفة الاطفال
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

غرفة نوم للأطفال بتصميم غير تقليدية بالمرة، إذ تم تصميم السرير على شكل يخت، مع الاستعانة بألوان مبهجة وجذابة جعلت من تصميم الغرفة بالكامل لافتا للانتباه.

9. غرفة غسيل سرية

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

وجود مكان مخصص للغسيل أمر ضروري لكن كثيرا ما تقف المساحة عائقا أمام تنفيذه، إن كان حمامك يقع على مساحة كافية تمكنك من اقتتاع جزء منه وتقفيله مثلما هو الحال في التصميم الحالي سيكون أمرا رائعا، خاصة مع الأبواب المنزلقة التي مع غلقها يتختفي غرفة الغسيل بالكامل.

10. ألوان نابضة بالحياة

Quarto Infantil , Formafantasia Formafantasia غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات قماش Orange
Formafantasia

Formafantasia
Formafantasia
Formafantasia

الألوان المتداخلة المبهجة في كل الغرفة خلقت مناخا مناسبا للعب والمرح لأطفال هذه الغرفة، خاصة الجسلة إلى جوار النافذة والتي زُينت بأشكال طفولية أصبحت ركنا مثاليا للعب.

11. مكان للدراسة والعمل بين جدارين

NYC. 5-th Ave, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN مكتب عمل أو دراسة
KAPRANDESIGN

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

مع التطور التكنولوجي الهائل لم يعد هناك حاجة لمساحات كبيرة لتخصيصها كمساحة للعمل أو الدراسة، فأجهزة الكومبيوتر صارت أصغر وحتى الكتب باتت إلكترونية، وهو ما سيسهل تحويل أي زاوية بالمنزل لركن للدراسة والعمل، وإن أردت مزيد من الخصوصية يمكنك بناء جدار إضافي كما هو الحال في الصورة هنا.

12. غرف نوم بالأعلى

Haus für Julia und Björn, Innauer-Matt Architekten ZT GmbH Innauer-Matt Architekten ZT GmbH مكتب عمل أو دراسة
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

الغرف مزوجة الارتفاع كما هو واضح بالصورة توفر لك مساحة واسعة من الاختيارات حيث يمكنك الجمع بين غرفتين في غرفة واحدة، هنا مثلا استغل المصمم الارتفاع المزودج للسقف وحول المنطقة بالأعلى لغرفة نوم يمكن الوصول إليها عن طريق السلم الخشبي.

13. مكتبة على السلم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هذه الصورة ملتقطة من شقة استوديو وهو ما يعني محدودية المساحة، استغل الصمم السلم المؤدي لغرفة النوم بالأعلى وحوله لمكتبة مع جلسة مريحة للاستلقاء أثناء القراءة.

14. غرفة للاستلقاء بالعلية

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella غرفة الاطفال
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

رغم الضيق الشديد للمساحة هنا بالعلية تمكن المصمم من استغلالها كركنا خاصا للاستلقاء، ربما يكون مناسبا للمراهقين الذين يبحثون دائما على مساحة بها قدر كافي من الخصوصية، اللون الأبيض والإضاءة الطبيعية قللا نسبيا من الشعور بالضيق الشديد للمكان.

15. بيت للحيوانات المنزلية

Ristrutturazione, HENMADE HENMADE الممر الحديث، المدخل و الدرج
HENMADE

Ristrutturazione

HENMADE
HENMADE
HENMADE

الحيوانات المنزلية أيضا تحتاج لمكان يوفر لها الخصوصية والراحة، المساحة أسفل الدرج ستكون مكانا مناسبا لها.

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