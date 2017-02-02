15 فكرة فريدة لخلق ركنا خاصا بالمنزل

التوزيع الطبيعي لغرف المنزل من غرفة معيشة ونوم وطعام ومطبخ وحمام قد لا يكون كافيا للبعض وغير ملبي لاحتياجاتهم في وجود ركنا خاصا لهم سواء للعمل أو الدراسة أو القراءة أو حتى اللعب، ولأننا في هوميفاي نهتم بتلبية احتياجاتك جمعنا لك 15 تصميم لفكرة مميزة في خلق مساحة وركنا خاصا بالمنزل.
غرفة النوم هنا تم تصميمها داخل صندوق اقتطعت مساحته من مساحة الغرفة الكلية مع أبواب زجاجية منزلقة باللون الأبيض لتوفير الخصوصية لمن بالداخل، بالإضافة إلى تخصيص مساحة عمل داخلية تم تصميمها بمجموعة من الرفوف أحدهم استغل كسطح مكتب للكومبيوتر.
التصميم الثاني لمكتبة على شكل صندوق أيضا لكن تم تفريغه بداخل الجدار الفاصل بين مساحة العمل والسلم، اختار المصمم الباركيه لتغطية أرضية المكتبة مع جعل ارتفاعها أعلى من الأرضيات بالخارج، مع تزويدها ببعض الوسائد وسجادة قطنية لتوفير راحة أكبر لمن يجلس بالداخل.
الكثير لا يحسن استغلال المساحة أسفل الدرج بشكل عملي على الرغم من وجود العديد من الأفكار المميزة لاستغلالها، في التصميم الحالي استفاد المصمم من ارتفاع الدرج وأثث مساحة متكاملة للعمل أو للدراسة تحته.
فكرة مبدعة وغير تقليدية بالمرة، حيث تم تفريغ الجدار بشكل يسمح بوضع كنبة بالداخل، التصميم بالكامل أنيق للغاية حيث تباين اللون الأرجواني للجدار المنجد من الداخل مع اللون الأبيض للجدار الخارجي، كما استعان المصمم بالوان مبهجة ومتنوعة للوسائد مع مفروشات ناعمة تغطي حشيات الكنبة، ركن مثالي للاستلقاء خلال الانتهاء من تسوية الطعام بالمطبخ.
هذا التصميم سيقع الأطفال في غرامه من اللحظة الأولى، فالسرير مصمم وكأنه منزل خشبي بسقف منحدر وأبواب ذات نوافذ زجاجية تماما كما يحدث بالواقع، هذا السرير لن يكون مكانا للنوم فقط بل سيكون ساحة غنية بالأفكار للغب أيضا.
العلية مكان مناسب جدا لتخصيصه كمساحة عمل، خاصة لمن يعملون من المنزل فهو سيوفر لهم الخصوصية والهدوء بعيدا عن صخب العائلة بالأسفل.
نموذج آخر للاستفادة من المنطقة أسفل السقف المنحدر للمنزل حيث استغلها المصمم هذا الحيز الصغير في تخزين وترتيب الملابس.
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غرفة نوم للأطفال بتصميم غير تقليدية بالمرة، إذ تم تصميم السرير على شكل يخت، مع الاستعانة بألوان مبهجة وجذابة جعلت من تصميم الغرفة بالكامل لافتا للانتباه.
وجود مكان مخصص للغسيل أمر ضروري لكن كثيرا ما تقف المساحة عائقا أمام تنفيذه، إن كان حمامك يقع على مساحة كافية تمكنك من اقتتاع جزء منه وتقفيله مثلما هو الحال في التصميم الحالي سيكون أمرا رائعا، خاصة مع الأبواب المنزلقة التي مع غلقها يتختفي غرفة الغسيل بالكامل.
الألوان المتداخلة المبهجة في كل الغرفة خلقت مناخا مناسبا للعب والمرح لأطفال هذه الغرفة، خاصة الجسلة إلى جوار النافذة والتي زُينت بأشكال طفولية أصبحت ركنا مثاليا للعب.
مع التطور التكنولوجي الهائل لم يعد هناك حاجة لمساحات كبيرة لتخصيصها كمساحة للعمل أو الدراسة، فأجهزة الكومبيوتر صارت أصغر وحتى الكتب باتت إلكترونية، وهو ما سيسهل تحويل أي زاوية بالمنزل لركن للدراسة والعمل، وإن أردت مزيد من الخصوصية يمكنك بناء جدار إضافي كما هو الحال في الصورة هنا.
الغرف مزوجة الارتفاع كما هو واضح بالصورة توفر لك مساحة واسعة من الاختيارات حيث يمكنك الجمع بين غرفتين في غرفة واحدة، هنا مثلا استغل المصمم الارتفاع المزودج للسقف وحول المنطقة بالأعلى لغرفة نوم يمكن الوصول إليها عن طريق السلم الخشبي.
هذه الصورة ملتقطة من شقة استوديو وهو ما يعني محدودية المساحة، استغل الصمم السلم المؤدي لغرفة النوم بالأعلى وحوله لمكتبة مع جلسة مريحة للاستلقاء أثناء القراءة.
رغم الضيق الشديد للمساحة هنا بالعلية تمكن المصمم من استغلالها كركنا خاصا للاستلقاء، ربما يكون مناسبا للمراهقين الذين يبحثون دائما على مساحة بها قدر كافي من الخصوصية، اللون الأبيض والإضاءة الطبيعية قللا نسبيا من الشعور بالضيق الشديد للمكان.