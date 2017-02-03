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27 فكرة لأقامة حفلات شواء بأقل تكلفة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L حديقة
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الشواء بالنسبة للكثير منا هواية يعشقها ويعشق ممارستها بكل حب ومتعة خاصةً مع تجمع الأضدقاء والأقارب، فما اجملها من لحظات تقضيها مع أصدقائك وعائلتك،لذلك نقف حائرين أمام اختيار التصميم المثالى للشواية وتصميم الشرفة أو الحديقة فى منزلك، خاصةً أن هناك العديد من التصميمات منها التصميمات التقليدية القديمة وهناك التصميمات العصرية بروحها وذوقها العصرى المتميز، لذلك فهناك العديد من الخيارات والتى سنقدمها لك اليوم فى هوميفاى  27فكرة لأقامة حفلات الشواء فى منزلك وتصميمها بأقل تكلفة.

1- تصميم رائع لشواية بسيطة وصغيرة فى الحجم على النمط الريفى مصممة بالكامل من الطوب الحجرى.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

2- نموذج أخر لتصميم شواية من الطوب الحجرى، ولكن مزودة بلمسات من الأستانلس ستيل المميز

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

3- تصميم يشبه نمط البحر الأبيض المتوسط لشواية مصمم من الطوب الجيرى الأبيض المميز.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L حديقة
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

4- فكرة أخرى صغيرة وبسيطة تناسب المطابخ كثيراً.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

5- وهنا نموذج أخر للشواية المصممة من الطوب الحجرى ومزودة بجزء رائع لتخزين الحطب.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

6- ربما تبدو تقليدية لكنها بسيطة وعصرية تناسب المساحات الصغيرة كثيراً.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

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7- فكرة مشابهة أيضاً للشواية السابقة بتصميم عصرى ومثبتة على قاعدة من الطوب الحجرى.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

8- شواية وفرن معاً بتصميم ريفى أنيق وبسيط.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

9- تصميم فريد من الأستانلس يشبه شوايات المطاعم بشكل كبير، يجعلك تشعر أنك تتناول طعامك فى مكان منفصل عن المنزل خاصةً مع تلك الجلسة البسيطة.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

10- بمنتهى البساطة جاء هذا التصميم، تصميم لشواية بسيط جداً ومثالى، الشواية وموقد النيران مصمم بطريقة جذابة وبسيطة من الطوب الحجرى والأستانلس ستيل.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

11- شواية بسيطة من الطوب الجيرى الأبيض اعطتها الطبيعة المحاطة بها جاذبية واضحة.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

12- الطوب الأحمر يعاود من جديد بتصميم مميز واكثر من رائع، لشواية احتوت على مدخنة ومكان بسيط ورائع لتخزين الحطب.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

13- تصميم أكثر جاذبية وتميز جاء تصميم هذا الموقد فى منتصف تلك البرجولا الصغيرة داخل حديقة المنزل.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

14- تصميماً أخر لشواية تقليدية بعض الشئ لكن متميزة جداً بتفاصيل ريفية رائعة فى تصميمها.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

15- تصميم أكثر عصرية كما نرى بختلف عن التصميمات التقليدية السابقة،يناسب أصحاب الذوق العصرى ومحبى العملية لشواية مصمم من السيراميك والطوب الأحمر

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

16- اذا كنت تعشق المدارس القديمة فى الشواء وتحضير الطعام فهذة الشواية ونصميمها هو الأنسب بالنسبة لك.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

17- شواية عصرية بتصميم بسيط، لتستمتع بأشهى المشويات ويحفلات باربيكيو مميزة مع أصدقائك وعائلتك.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

18- تصميم ريفى مميز وسط الطبيعة.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

19- الطوب الأحمر يبهرنا من جديد فى تصميم تلك الشواية.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

20- تصميم داخلى لشواية من الرخام على النمط الريفى.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

22- تصميماً هندسياً بتفريغات رائعة من الطوب الجيرى أعطى دفئ وبسطة لتصميم تلك الشواية.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

23- يمكنها أن تكون مصممة بالكامل من الأستانلس مثل تلك الشواية الرائعة.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

24- ليست فقط شواية مصممة بالطوب الأحمر بل ركناً خاصاً للشواء مصمم بالكامل من الطوب الأحمر بلمسة ريفية.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

25- مناسبة جداً للمساحات الصغيرة تصميم رائع من الطوب الجيرى.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

26- الخشب والطوب الحجرى أيضاً يستطيعان أضافة لمسة رائعة على تصميم شوايتك.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

27- تفاصيل الحجارة البارزة خلقت أناقة متناهية على تصميم تلك الشواية.

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

تعرف على تصميات رائعة للفناء فى منزلك فى هذا المقال: تنفيذ فناء جميل في مساحة صغيرة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
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