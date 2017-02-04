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5 منازل بنيت في أماكن غريبة بتصميمات أكثر غرابة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
小林邸, Atelier Nero Atelier Nero منازل
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على الرغم من اختلاف التصميم الداخلي من منزل إلى أخر بما يجعله مريحًا ومناسبًا لشخصية كل مالك، إلا أن وظيفة كل المنازل متماثلة، وهي توفير المسكن وتلبية الاحتياجات اليومية للحياة، حيث توفير الضروريات في المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة النوم، والحمام. ولكن.. المكان الذي يقع فيه المنزل أمر أخر، فشتان بين العيش وسط المناطق السكانية المزدحمة، والمناطق النائية المحاطة بالطبيعة من كل جانب، ربما جبال وربما بحار أو بساط من الخضرة.

في مقالنا اليوم، نصحبكم في مغامرة وسط بيئات مختلفة، ومنازل بنيت ليس فقط في أماكن غير متوقعة، ولكن أيضًا بتصميمات غير متوقعة. استمتعوا معنا

1. بيت المنحدر

Cliff House by Modscape Concept external Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Cliff House by Modscape Concept external

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

ربما تكون فكرة تصميم هذا النزل مرعبا، حيث تم بنائه في فيكتوريا باستراليا، على طول المنحدر بتصميم فريد للغاية، يتطلب جرأة وشجاعة عالية للسكن به.

صمم المشروع من قِبل مكتب التصميم المعماري Modscape، ليتكون من 5 طوابق، تبدأ بالمرآب فوق سطح المنحدر، ومن ثم مساحة مفتوحة تضم غرفة المعيشة وغرفة السفرة، في الطابق الرابع، وغرفة النوم في الطابق الثالث، ثم الحمام في الطابق الثاني، وأخيرًا المطبخ في الطابق الأول.

يمكنك رؤية صور المشروع كاملة من هنا ’بيت المنحدر’.

2. منزل يقترب من السماء

New mountain hut at Tracuit, savioz fabrizzi architectes savioz fabrizzi architectes الغرف
savioz fabrizzi architectes

New mountain hut at Tracuit

savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes
savioz fabrizzi architectes

على قمة جبال الألب السويسرية، صمم مهندسو المكتب المعماري SAVIOZ FABRIZZI ARCHITECTES، قطعة فنية تستدعي الفخر، حيث قاموا ببناء كوخ على ارتفاع 3256 مترًا.

الهيكل الخارجي للبيت صمم بزوايا حادة، ومظهر معدني كالمرآة، ليعكس الطبيعة المحيطة به وتغيراتها، من شروق وغروب الشمس، وتلألأ الصخور أو اختبائها تحت الثلوج.

يمكنك مشاهدة صور المنزل من الداخل من هنا ’منزل جبال الألب السويسرية

3. منزل بني على تقاطع كبير

吉川の家 / House in Yoshikawa, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES
庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&amp;ASSOCIATES

庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES
庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&amp;ASSOCIATES
庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES

قام مكتب التصميم المعماري الياباني، Hiroshi Shoji، في مدينة طوكيو، بتنفيذ مشروع أطلق عليه منزل يوشيكاوا، الذي بني في مكان ضيق وهو تقاطع الطريقة بين المحافظات الكبيرة وشارع آخر من شوارع المدينة المزدحمة

يميز المنزل هيكله الخرساني المكشوف، والمقصورتين الكبيرتين البارزتين منه، وقد خصصت الأدوار العليا للعيش فيها، بينما يستخدم الطابق الأرضي كـ مرآب لتصليح السيرات.

تناقض جذاب في تنوع الخامات، حيث المظهر الخرساني الثقيل، والمقصورات الزجاجية بالكامل.

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة تفاصيل المنزل من هنا ’منزل يوشيكاوا’.

4. منزل تحت الأرض

져스틴하우스의 적정기술주택, Just-In House(져스틴 하우스) Just-In House(져스틴 하우스) منازل
Just-In House(져스틴 하우스)

Just-In House(져스틴 하우스)
Just-In House(져스틴 하우스)
Just-In House(져스틴 하우스)

بدلًا من هدم المساحة الطبيعة المحيطة، قام مهندسو just-inhouse الكوريين، بدمج المنزل مع التل، وبناء أجزاء منه فوق سطحه، وأجزاء أخرى أسفله، ليُشكل المنزل حل مستدام يحافظ على البيئة المحيطة به.

بناء منزل تحت الأرضي، لا يضيف له فقط ديناميكية جمالية مختلفة، بل إنه أيضًا يذهب به بعيدًا لتعزيز كفاءة استخدامه للطاقة، وذلك عن طريق خفض تكاليف التدفئة.

تصميم المنزل يتمتع بمظهر جمالي ليس فقط لاندماجه مع الكهف ولكن أيضًا بفضل هيكله الزجاجي الذي يمكنك من رؤية داخله، ويسمح لمن هم بالداخل، بالاستمتاع بالإطلالة الطبيعية الرائعة.

اطلع على المزيد من الصور من هنا ’منزل مخبأ في التل’.

5. منزل الكهف

小林邸, Atelier Nero Atelier Nero منازل
Atelier Nero

Atelier Nero
Atelier Nero
Atelier Nero

تم تصميم هذا البيت من قبل المهندس المعماري ATELIER NERO، ليتخذ مظهر الكهف ولكن بما يناسب العصر الحديث، وقد تم تأثيثه من الداخل على النمط العصري، ليماثل أي منزل مودرن في المدينة.

شيد المنزل باستخدام الأضلاع الخرسانة المسلحة، والتي تم تركيبها في سلسلة لتحقيق شكل يشبه الكهف، في حين تم تغطية قمته بنظام التسقيف الأخضر، والذي يتميز بفعاليته في الابتعاد عن أشعة الشمس القاسية وكذلك المساعدة في حصاد مياه الأمطار.

أما عن الجانب الجمالي، فقد تجسد في الترتيب الطبيعي لصخور الحجر الجيري عند المدخل.

استمتع بتفاصيل المنزل من الداخل من هنا ’منزل كوباياشي’.

مزيج الأبيض والخشب في منزل رائع

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