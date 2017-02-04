5 منازل بنيت في أماكن غريبة بتصميمات أكثر غرابة

على الرغم من اختلاف التصميم الداخلي من منزل إلى أخر بما يجعله مريحًا ومناسبًا لشخصية كل مالك، إلا أن وظيفة كل المنازل متماثلة، وهي توفير المسكن وتلبية الاحتياجات اليومية للحياة، حيث توفير الضروريات في المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة النوم، والحمام. ولكن.. المكان الذي يقع فيه المنزل أمر أخر، فشتان بين العيش وسط المناطق السكانية المزدحمة، والمناطق النائية المحاطة بالطبيعة من كل جانب، ربما جبال وربما بحار أو بساط من الخضرة.

في مقالنا اليوم، نصحبكم في مغامرة وسط بيئات مختلفة، ومنازل بنيت ليس فقط في أماكن غير متوقعة، ولكن أيضًا بتصميمات غير متوقعة. استمتعوا معنا