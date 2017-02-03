9 حيل لتحويل مطبخ نمطي وممل إلى آخر مبهج و حيوي

يعد المطبخ من الفراغات الحيوية والهامة في أي منزل وبالرغم من تكرارية عناصره بين جميع المنازل إلا أنه يحمل الكثير من الإمكانيات في تنوع تصاميمه، ولكن البعض يقع في فخ خطير عند التطرق إلى تصميمه وهو فخ التصميم النمطي الذي يخلو من أي أفكار مبدعة ظناً منهم أن المطبخ الناجح هو الذي يتسم بالعملية فقط. حتى تتأكد من مدى نجاح مطبخك عليك أن تسأل نفسك سؤالين، الأول هو ما إن كان المطبخ يجعل مهمة الطبخ سهلة و بسيطة أم أنه يحتوي على معوقات كثيرة، والسؤال الثاني هو ما إن كنت تتطلع إلى قضاء وقت مبدع و مبهج في المطبخ أم أنك تشعر بثقل حجم قرار دخولك إياه. السؤالين متساويان في الأهمية لذا لا تتخلى عن أحدهم في سبيل تحقيق الآخر. نحن اليوم في صدد التطرق إلى السؤال الثاني حيث سوف نوجد حلول ذكية وبسيطة لمن كانت إجابته سلبية حتى ينتهي بك الأمر بمطبخ مثالي و متزن.
ما يمنح أي تصميم بعد مبدع هو التفكير خارج الصندوق أي التحرر من أي مفهوم مسبق اعتدنا عليه، وهذا يحتاج إلى العودة إلى الأساسيات والنظر إلى الفراغ من حيث الإمكانيات التي قد تتحول إلى نقاط القوة الأساسية. انطلاقاً من هذا الأساس علينا أن ندقق النظر في إمكانيات غرفة المطبخ المتاحة فحتى إن كان التصميم يفتقد إلى اللمسات المميزة يمكنك أن تتصيد أي من الفراغات المهملة و تستعيد من خلالها رونق المطبخ. المساحة أعلى الوحدات في أغلب الأوقات تكون ضمن أحد المساحات المهملة لذا حولها لتكون مركز الطاقة الإيجابية في المطبخ.
تصميم المطبخ المتزن لا بد وأن يكون من ملامحه الألوان المتجانسة، ولكي تحقق ذلك من خلال خطوة واحدة و بسيطة عليك أن تختار لون هادئ و يريح أعصابك و تطابق به الحائط مع خزائن المطبخ و سوف تذهل من النتيجة الساحرة.
أحياناً يكون كل ما يحتاجه المطبخ عنصر جريء وقوي حتى تتوصل إلى التصميم المثالي، وفي حالة أن مطبخ ليس بالضرورة يوصف بـالقتامة و إنما به رتابة مملة فقط بإمكانك أن تكتفي بتغيير وحدات الإضاءة لتصبح محط أنظار الجميع مثل اختيار المصمم المبدع في هذا المطبخ.
المطبخ الممل بعد مرور الوقت يصبح لا يطاق ولكن ليس من الصعب تغيير حالته بل يمكنك الإستعانة بأدوات الطبخ كأنها أكسسوارات من خلال تعليقها بشكل عفوي و ممتع مما يجعل الطبخ أسهل والمطبخ أكثر حيوية.
لا غنى عن الالإكسسوارات في المطبخ بل من خلال ألوان الإكسسوارات المتباينة قد يتحول مطبخ كئيب إلى آخر مبهج.
المطبخ هو المكان الأمثل لعرض جميع أشكال وأنواع النباتات حيث تجلب الطبيعة دائماً بهجة و عفوية حيثما وجدت.
سوف تذهل من مدى تأثير هذه النصيحة و وقعها على مطبخك فهي كفيلة لتحويل أي مطبخ إلى مطبخ ذكي و سهل الإستخدام مما سوف يوفر الكثير من المساحات المستغلة في تناثر أدوات غير قيمة.
أدوات المطبخ غير معفاة من تأثير الزمن فمع الإستعمال اليومي تلاحظ أهتراء بعض المعدات الأساسية، ولكن لا حاجة لك في الإحتفاظ بها، فهي لا تجذب الطاقة السلبية قحسب بل تؤثر أيضاً على صحتك.
في بعض الأحيان يكون سبب انزعاجك من المطبخ الحقيقي هو افتقاده إلى النظام و تناثر الأغراض في أرجاء المطبخ، و لكن لا تستسلم لهذه الآفة فمن الممكن أن تحول حياتك إلى فوضوية، بل قم بإضافة الخزانات اللازمة لكي تتخفى فيها جميع الأدوات والمستلزمات.
إن كان افتقار مطبخك إلى النظام أحد أكبر تحدياتك اليومية تعرف على بعض النصائح لمطبخ مرتب دائماً