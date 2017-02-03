9 حيل لتحويل مطبخ نمطي وممل إلى آخر مبهج و حيوي

في بعض الأحيان يكون سبب انزعاجك من المطبخ الحقيقي هو افتقاده إلى النظام و تناثر الأغراض في أرجاء المطبخ، و لكن لا تستسلم لهذه الآفة فمن الممكن أن تحول حياتك إلى فوضوية، بل قم بإضافة الخزانات اللازمة لكي تتخفى فيها جميع الأدوات والمستلزمات.

إن كان افتقار مطبخك إلى النظام أحد أكبر تحدياتك اليومية تعرف على بعض النصائح لمطبخ مرتب دائماً