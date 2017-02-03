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9 حيل لتحويل مطبخ نمطي وممل إلى آخر مبهج و حيوي

shereen gouda shereen gouda
homify مطبخ
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يعد المطبخ  من الفراغات الحيوية والهامة في أي منزل وبالرغم من تكرارية عناصره بين جميع المنازل إلا أنه يحمل الكثير من الإمكانيات في تنوع تصاميمه، ولكن البعض يقع في فخ خطير عند التطرق إلى تصميمه وهو فخ التصميم النمطي الذي يخلو من أي أفكار مبدعة ظناً منهم أن المطبخ الناجح هو الذي يتسم بالعملية فقط. حتى تتأكد من مدى نجاح مطبخك عليك أن تسأل نفسك سؤالين، الأول هو ما إن كان المطبخ يجعل مهمة الطبخ سهلة و بسيطة أم أنه يحتوي على معوقات كثيرة، والسؤال الثاني هو ما إن كنت تتطلع إلى قضاء وقت مبدع و مبهج في المطبخ أم أنك تشعر بثقل حجم قرار دخولك إياه. السؤالين متساويان في الأهمية لذا لا تتخلى عن أحدهم في سبيل تحقيق الآخر. نحن اليوم في صدد التطرق إلى السؤال الثاني حيث سوف نوجد حلول ذكية وبسيطة لمن كانت إجابته سلبية حتى ينتهي بك الأمر بمطبخ مثالي و متزن.

1- لا تتجاهل الجزء العلوي من الحائط

Residência Jardim Botânico 02, Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura مطبخ سيراميك Orange
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

ما يمنح أي تصميم بعد مبدع هو التفكير خارج الصندوق أي التحرر من أي مفهوم مسبق اعتدنا عليه، وهذا يحتاج إلى العودة إلى الأساسيات والنظر إلى الفراغ من حيث الإمكانيات التي قد تتحول إلى نقاط القوة الأساسية. انطلاقاً من هذا الأساس علينا أن ندقق النظر في إمكانيات غرفة المطبخ المتاحة فحتى إن كان التصميم يفتقد إلى اللمسات المميزة يمكنك أن تتصيد أي من الفراغات المهملة و تستعيد من خلالها رونق المطبخ. المساحة أعلى الوحدات في أغلب الأوقات تكون ضمن أحد المساحات المهملة لذا حولها لتكون مركز الطاقة الإيجابية في المطبخ.

2- طابق ألوان الحائط مع ألوان وحدات المطبخ

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Walls and Floors Ltd

White Antique Crackle Metro Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

تصميم المطبخ المتزن لا بد وأن يكون من ملامحه الألوان المتجانسة، ولكي تحقق ذلك من خلال خطوة واحدة و بسيطة عليك أن تختار لون هادئ و يريح أعصابك و تطابق به الحائط مع خزائن المطبخ و سوف تذهل من النتيجة الساحرة.

3- أضف وحدات إضاءة مميزة

Kitchen homify مطبخ
homify

Kitchen

homify
homify
homify

أحياناً يكون كل ما يحتاجه المطبخ عنصر جريء وقوي حتى تتوصل إلى التصميم المثالي، وفي حالة أن مطبخ ليس بالضرورة يوصف بـالقتامة و إنما به رتابة مملة فقط بإمكانك أن تكتفي بتغيير وحدات الإضاءة لتصبح محط أنظار الجميع مثل اختيار المصمم المبدع في هذا المطبخ.

4- قم بتعليق أدواتك بشكل عفوي و أنيق

Casa Fazenda CC, Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores مطبخ
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

المطبخ الممل بعد مرور الوقت يصبح لا يطاق ولكن ليس من الصعب تغيير حالته بل يمكنك الإستعانة بأدوات الطبخ كأنها أكسسوارات من خلال تعليقها بشكل عفوي و ممتع مما يجعل الطبخ أسهل والمطبخ أكثر حيوية.

5- اصنع تباين و تناسق بين الأثاث والإكسسوارات

Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen مطبخأواني المطبخ
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

لا غنى عن الالإكسسوارات في المطبخ بل من خلال ألوان الإكسسوارات المتباينة قد يتحول مطبخ كئيب إلى آخر مبهج.

6- أدخل الطبيعة في المعادلة

Casa das Macieiras, Rafaela Dal’Maso Arquitetura Rafaela Dal’Maso Arquitetura مطبخ
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

المطبخ هو المكان الأمثل لعرض جميع أشكال وأنواع النباتات حيث تجلب الطبيعة دائماً بهجة و عفوية حيثما وجدت.

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7- أضف بعض المعدات العملية الجذابة

CASA DECOR MADRID 2016, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

سوف تذهل من مدى تأثير هذه النصيحة و وقعها على مطبخك فهي كفيلة لتحويل أي مطبخ إلى مطبخ ذكي و سهل الإستخدام مما سوف يوفر الكثير من المساحات المستغلة في تناثر أدوات غير قيمة.

8- تخلص من المعدات والأدوات المهترئة

Cozinha Gourmet, Coutinho+Vilela Coutinho+Vilela مطبخ
Coutinho+Vilela

Coutinho+Vilela
Coutinho+Vilela
Coutinho+Vilela

أدوات المطبخ غير معفاة من تأثير الزمن فمع الإستعمال اليومي تلاحظ أهتراء بعض المعدات الأساسية، ولكن لا حاجة لك في الإحتفاظ بها، فهي لا تجذب الطاقة السلبية قحسب بل تؤثر أيضاً على صحتك.

9- تخلص من تناثر الأغراض بإضاقة وحدة تخزين إن لزم الأمر

Kitchen homify مطبخ
homify

Kitchen

homify
homify
homify

في بعض الأحيان يكون سبب انزعاجك من المطبخ الحقيقي هو افتقاده إلى النظام و تناثر الأغراض في أرجاء المطبخ، و لكن لا تستسلم لهذه الآفة فمن الممكن أن تحول حياتك إلى فوضوية، بل قم بإضافة الخزانات اللازمة لكي تتخفى فيها جميع الأدوات والمستلزمات.

إن كان افتقار مطبخك إلى النظام أحد أكبر تحدياتك اليومية تعرف على بعض النصائح لمطبخ مرتب دائماً

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