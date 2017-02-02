8 حمامات أكثر من رائعة بميزانية معقولة

التنسيق هو كلمة السر لحمام أنيق و ليس المساحة، تلك المساحة الصغيرة في حمامنا استغلت عن طريق اضافة الخشب الطبيعي في كل شيء و جعل لونه هو اللون الرئيسي في كل شيء عدا الأدوات الصحية التي كان حجمها الصغير من ضمن تلك الأفكار للخروج من المساحة الضيقة بل و استخدمت خزانات في إحدى الجدران و حفظت فيها غسالة كهربية بطريقة رائعة و جعلت الرفوف العليا منها للمستحضرات و البشاكير . و الدرس الاهم هنا أن توجد مكان لكل شيء و لا تجعل أي شيء في حالة فوضى.