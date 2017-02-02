8 حمامات أكثر من رائعة بميزانية معقولة

الحمامات لها أكثر من طراز و أسلوب في تصميمها، و قد تكون هناك عوامل خارجية كالمساحة و الميزانية تعوقنا عن تنفيذ ما نفكر به من تعديلات و ديكور ، اليوم هوميفاي سوف يدقم لكم مجموعة رائعة من الحمامات التي تستطيع تنفيذها متغلباً على عائقي المساحة و الميزانيات الباهظة ، فقط في السطور القليلة المقبلة التي ستمنحنا العديد من الأفكار التي يمكن اقتباسها لحمامتنا بأقل مجهود و بأقوى تأثير ممكن ..
إليكم التفاصيل الرائعة ..
التفاصيل ليست للازدحام و لكن لاضافة عناصر مفتقدة في التصميم الأصلي بدونها، لذا فإن نموذجنا هذا يظهر فيه ذلك بوضوح، حيث الضوء و المرآة و الرف الخشبي هم العناصر الرئيسية هنا ، و كانت بحاجة لإكسسوار يكمل المشهد و بالتالي تم استخدام الورود لسببين هما اكمال المشهد الطبيعي في الضوء و الخشب و ثانيهما الألوان التي تغيب عن الحمام المغطى بلون ابيض و خشبي فقط
هذا الحمام مصمم بشكل كامل في حوائطه باللون الأسود المطعم بالذهبي و في الأرضيات باللون الأبيض الرخامي ليحقق التوازن، أما الشيء الأكثر تميزاً كان في تصميم الفراغات في الحوائط حيث استخدمت كرفوف ثابتة لتحمل الأغراض المتنوعة المستخدمة في الاستحمام و هذه فكرة جيدة في حالة أنك اقتنيت بانيو بدون رفوف أو محيط يسمح بوضع تلك المستحضرات فوقه أو خزانات قريبة منه
لو كنت تعاني من قلة المساحة فإن استخدام لون واحد فقط في الحمام سواء في الأرضيات أو الحوائط يعد من الحلول الموثوقة في تخطي تلك الإشكالية، اللون الواحد يجعل من الحمام كتله واحدة لا يوجد فيه جزء مميز عن الآخر و بالتالي اجمالي المساحة الكلية يزيد معنوياً .
الحمام الرائع يعرف بملائمة الضوء لتصميمه، فلو كان حمامك يتمتع بمساحة متوسطة و لديك ميزانية محددة لتنفذه فإن الضوء و النوافذ تعد الحل الأمثل لتجمع لك بين كل المعادلات (المساحة و الديكور و الشكل المشرق) كل ماعليك فعله هو فتح نافذة مناسبة في وسط الحمام لتنشر الضوء الطبيعي في لحظات النهار و في مقابلها تنشر لمبات قوية في السقف لتكافيء المسألة ليلاً، و استخدامك للون الأبيض في تلك الحالة سيضاعف من فرص تألق حمامك الصغير بدون أي تكاليف إضافية سواء في الزخارف أو في التجهيزات
الخزانات المدمجة في الأحواض أو وحدة الحوض تعتبر من أبسط الحلول التي توفر عليك عمل رفوف و خزانات في أكثر من مكان في الحمام، فهي تستطيع أن تستوعب أغراضك الشخصية و مستحضرات الاستحمام بعيداً عن عيون الضيوف و من ناحية أخرى تساعد حمامك على الاستفادة من المساحة و سعرها وحدها أقل من استخدام رفوف صناعية أو أكثر من خزانة متفرقة .لأنها تعتبر تابعة للحوض أثناء الشراء.
التنسيق هو كلمة السر لحمام أنيق و ليس المساحة، تلك المساحة الصغيرة في حمامنا استغلت عن طريق اضافة الخشب الطبيعي في كل شيء و جعل لونه هو اللون الرئيسي في كل شيء عدا الأدوات الصحية التي كان حجمها الصغير من ضمن تلك الأفكار للخروج من المساحة الضيقة بل و استخدمت خزانات في إحدى الجدران و حفظت فيها غسالة كهربية بطريقة رائعة و جعلت الرفوف العليا منها للمستحضرات و البشاكير . و الدرس الاهم هنا أن توجد مكان لكل شيء و لا تجعل أي شيء في حالة فوضى.
قد يكون حمامك مصمم طريقة ليست مستقيمة الشكل الهندسي مثل هذا الحمام الذي جاء عبارة عن جزئين، في تلك الحالة نصنع مثل هذا المصمم بأن نجعل هذا الاختلاف في الشكل ميزة و ليس عيباً عن طريق جعل الكسر في الشكل المستقيم تحفة فنية مميزة عن باقي الحمام، فقد جعل هنا الحائط المائل مفرغاً للداخل ليكون خزانة مضيئة و مفتوحة تظهر من كل الاتجاهات في الحمام و بالتالي جذبت الأنظار لها و ليس لاختلافها .
لو كانت الميزانية على وشك النهاية فإن هذا النموذج يمكنك من تصميم رفوفاً و خزانات مفتوحة عن طريق استخدام و طلاء إحدى السلالم الخشبية القديمة و تقوم بوضعها في حمامك أمام مرآة و ستظهر بشكل مميز أمامها و كأن ورائها مجال آخر و هو ما يفيد المساحات الضيقة ، السلم المعاد تدويره يعتبر اكسسوار و يعتبر خزانة أيضاً و هو ما تحتاجه بالضبط في حمامك المتوسط في مساحته و لكن الميزانية تمثل عائق في كثير من الأحيان لتنفيذ رفوف و خزانات .