7 مداخل عصرية مميزة تحمل أفكار مبدعة

من بين كل غرف المنزل الحيوية يقف المدخل متصدرا قائمة الفراغات الأكثر تأثيرا على الحالة النفسية و تجانس تصميم المنزل، فهو أول مكان يقوم باستقبالك يوميا، وبالطبع تأثيره على حالتك النفسية أمر غاية في الأهمية فلا تنكر ذلك، و لكن هل تدرك أن المدخل ايضا قادر على أن يترك انطباع ايجابي أو سلبي عن تصميم بيتك لكل من ضيوفك؟ هذا أمر محتمل حدوثه و لا يمكن تجنبه ففي مثل هذه المساحات الحيوية نلاحظ بصورة مباشرة أو في الإدراك اللا واعي مدى اهتمام مالك المنزل بالتصاميم الدقيقة. بعدما تعرفت على مدى أهمية تصميم مدخل بيتك بعناية لكي تنعم انت بحالة نفسية متزنة على مدار اليوم وعلى انطباع ضيوفك بالطبع تتساءل الآن عن ما إن كان هناك وسيلة لتحقيق عناصر تصاميم مبهرة و متزنة معاً، وكعادتنا نحن جئنا اليوم بالحل.
اليوم سوف نعرض لكم بعض الافكار والتصاميم التي يجتمع فيها عامل الراحة النفسية و عنصر الانبهار حتى تكون مصدر إلهام لك عند تصميم مدخل بيتك.
النمط الحداثي قد يتوفر فيه إحداث انطباعات لا حصر لها، ومع بعض الإكسسوارات أو الخامات القيمة قد يتحول فراغ بسيط إلى آخر فاخر، استخدام الطلاء الذهبي في الإكسسوارات في هذا المدخل مما ينتج عنه مدخل قمة في الأناقة والرقي.
من الممكن أن تحول مدخل منزلك إلى فراغ مبهر عند تركيز تصميمك على حائط واحد ليكون هو مركز القوة، مثل هذا المدخل الفاخر الذي لا يمكن تجاهل جماله، حيث قام المصمم من اختيار حجر الألباستر ليكون كسوة جدارية مضيئة تأخذ دور اللوحة الفنية الفاخرة و يتصدرها إطار فني قمة في الأناقة، وبالتأكيد يكتفي الفراغ بعنصر المفاجأة هذا لكي يبهر الجميع.
ظهرت موهبة المصمم المبتكر في هذا المدخل الرائع حيث يوجد فراغ قمة في الأناقة مع بساطة متناهية الجمال، ولا يمكن أن تتم نجاح هذه المهمة دون الدراسة الدقيقة للفراغ على عكس ما يفترض البعض أن التصميم البسيط سهل المنال.
لا بأس في دمج الخامات المختلفة مع تداخل بعض المقتنيات القيمة لكي يبدو المدخل أكثر تميزاً عن غيره، لذا استعان المصمم هنا بحقائب قيمة لكي تترك روح مميزة في هذا المدخل العصري.
كانت أولوية التصميم هنا لأرضيات المدخل ولكن تم تداولها بصورة ذكية وألوان موحدة حتى لا تتنافر مع الأرضيات المحيطة.
عامل الإبهار لا يجب أن يكون من خلال عناصر فاخرة وديكورات باهظة الثمن، ففي البيوت المعاصرة أصبحت الأفكار الغير تقليدية أكثر ابهاراً، لذا يتصدر هذا المدخل لائحة المداخل المبتكرة حيث تداخلت الخامات بصورة ذكية مع الأثاث والديكورات التي ترفع من قيمة الفراغ و تكسر من رتابته. الطوب اللبن بالتأكيد يعد هنا العنصر الأكثر لفتاً إنتباه الجميع ولكن بدون الأثاث والمرايا ذو التصاميم الناعمة كان سوف يفقد المدخل رونقه، وهذا إن دل على شيء فهو أن عنصر الجرأة يجب تناوله بحذر.
تعرف على بعض الأفكار الأخرى لتزيين جدران بيتك بالطوب.
لا تتمتع كل المنازل بمداخل ذات مساحات فارهة، بل يواجه الكثير معوقات في هذا الفراغ قد يجعل مهمة تصميم المدخل تبدو مستحيلة، مثل تواجد السلم كعنصر معماري أساسي لا يمكن الغنى عنه، و لكن أروع التصاميم في الواقع تأتي بعد أكبر تحدي أكبر المعوقات لما ينتج عنها من أفكار مبتكرة و ذكية. نرى هنا مثال مذهل لتداول الفراغ أسفل السلم ليتحول إلى حديقة آسيوية الطابع تخطف الأنظار والأنفاس من جمالها!