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7 مداخل عصرية مميزة تحمل أفكار مبدعة

shereen gouda shereen gouda
Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
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من بين كل غرف المنزل الحيوية يقف المدخل متصدرا قائمة الفراغات الأكثر تأثيرا على الحالة النفسية و تجانس تصميم المنزل، فهو أول مكان يقوم باستقبالك يوميا، وبالطبع تأثيره على حالتك النفسية أمر غاية في الأهمية فلا تنكر ذلك، و لكن هل تدرك أن المدخل ايضا قادر على أن يترك انطباع ايجابي أو سلبي عن تصميم بيتك لكل من ضيوفك؟ هذا أمر محتمل حدوثه و لا يمكن تجنبه ففي مثل هذه المساحات الحيوية نلاحظ بصورة مباشرة أو في الإدراك اللا واعي مدى اهتمام مالك المنزل بالتصاميم الدقيقة. بعدما تعرفت على مدى أهمية تصميم مدخل بيتك بعناية لكي تنعم انت بحالة نفسية متزنة على مدار اليوم وعلى انطباع ضيوفك بالطبع تتساءل الآن عن ما إن كان هناك وسيلة لتحقيق عناصر تصاميم مبهرة و متزنة معاً، وكعادتنا نحن جئنا اليوم بالحل. 

اليوم سوف نعرض لكم بعض الافكار والتصاميم التي يجتمع فيها عامل الراحة النفسية و عنصر الانبهار حتى تكون مصدر إلهام لك عند تصميم مدخل بيتك.

1- تفاصيل قيمة

Entrance Hall Chameleon Designs Interiors سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Chameleon Designs Interiors

Entrance Hall

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

النمط الحداثي قد يتوفر فيه إحداث انطباعات لا حصر لها، ومع بعض الإكسسوارات أو الخامات القيمة قد يتحول فراغ بسيط إلى آخر فاخر، استخدام الطلاء الذهبي في الإكسسوارات في هذا المدخل مما ينتج عنه مدخل قمة في الأناقة والرقي.

2- جدارية مبهرة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

من الممكن أن تحول مدخل منزلك إلى فراغ مبهر عند تركيز تصميمك على حائط واحد ليكون هو مركز القوة، مثل هذا المدخل الفاخر الذي لا يمكن تجاهل جماله، حيث قام المصمم من اختيار حجر الألباستر ليكون كسوة جدارية مضيئة تأخذ دور اللوحة الفنية الفاخرة و يتصدرها إطار فني قمة في الأناقة، وبالتأكيد يكتفي الفراغ بعنصر المفاجأة هذا لكي يبهر الجميع.

3- البساطة في أبهى صورها

Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

ظهرت موهبة المصمم المبتكر في هذا المدخل الرائع حيث يوجد فراغ قمة في الأناقة مع بساطة متناهية الجمال، ولا يمكن أن تتم نجاح هذه المهمة دون الدراسة الدقيقة للفراغ على عكس ما يفترض البعض أن التصميم البسيط سهل المنال.

4- تزاوج بين العصور والخامات

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

لا بأس في دمج الخامات المختلفة مع تداخل بعض المقتنيات القيمة لكي يبدو المدخل أكثر تميزاً عن غيره، لذا استعان المصمم هنا بحقائب قيمة لكي تترك روح مميزة في هذا المدخل العصري.

5- أرضيات مستوحاة من الطراز الآسيوي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

كانت أولوية التصميم هنا لأرضيات المدخل ولكن تم تداولها بصورة ذكية وألوان موحدة حتى لا تتنافر مع الأرضيات المحيطة.

6- جدران من الطوب تلفت الأنظار

Л.О.Ф.Т. ДЛЯ ЖИЗНИ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

عامل الإبهار لا يجب أن يكون من خلال عناصر فاخرة وديكورات باهظة الثمن، ففي البيوت المعاصرة أصبحت الأفكار الغير تقليدية أكثر ابهاراً، لذا يتصدر هذا المدخل لائحة المداخل المبتكرة حيث تداخلت الخامات بصورة ذكية مع الأثاث والديكورات التي ترفع من قيمة الفراغ و تكسر من رتابته. الطوب اللبن بالتأكيد يعد هنا العنصر الأكثر لفتاً إنتباه الجميع ولكن بدون الأثاث والمرايا ذو التصاميم الناعمة كان سوف يفقد المدخل رونقه، وهذا إن دل على شيء فهو أن عنصر الجرأة يجب تناوله بحذر.

تعرف على بعض الأفكار الأخرى لتزيين جدران بيتك بالطوب.

7- تحويل المعوقات إلى إمكانيات

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لا تتمتع كل المنازل بمداخل ذات مساحات فارهة، بل يواجه الكثير معوقات في هذا الفراغ قد يجعل مهمة تصميم المدخل تبدو مستحيلة، مثل تواجد السلم كعنصر معماري أساسي لا يمكن الغنى عنه، و لكن أروع التصاميم في الواقع تأتي بعد أكبر تحدي أكبر المعوقات لما ينتج عنها من أفكار مبتكرة و ذكية. نرى هنا مثال مذهل لتداول الفراغ أسفل السلم ليتحول إلى حديقة آسيوية الطابع تخطف الأنظار والأنفاس من جمالها!

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