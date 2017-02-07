7 مداخل عصرية مميزة تحمل أفكار مبدعة

من بين كل غرف المنزل الحيوية يقف المدخل متصدرا قائمة الفراغات الأكثر تأثيرا على الحالة النفسية و تجانس تصميم المنزل، فهو أول مكان يقوم باستقبالك يوميا، وبالطبع تأثيره على حالتك النفسية أمر غاية في الأهمية فلا تنكر ذلك، و لكن هل تدرك أن المدخل ايضا قادر على أن يترك انطباع ايجابي أو سلبي عن تصميم بيتك لكل من ضيوفك؟ هذا أمر محتمل حدوثه و لا يمكن تجنبه ففي مثل هذه المساحات الحيوية نلاحظ بصورة مباشرة أو في الإدراك اللا واعي مدى اهتمام مالك المنزل بالتصاميم الدقيقة. بعدما تعرفت على مدى أهمية تصميم مدخل بيتك بعناية لكي تنعم انت بحالة نفسية متزنة على مدار اليوم وعلى انطباع ضيوفك بالطبع تتساءل الآن عن ما إن كان هناك وسيلة لتحقيق عناصر تصاميم مبهرة و متزنة معاً، وكعادتنا نحن جئنا اليوم بالحل.

اليوم سوف نعرض لكم بعض الافكار والتصاميم التي يجتمع فيها عامل الراحة النفسية و عنصر الانبهار حتى تكون مصدر إلهام لك عند تصميم مدخل بيتك.