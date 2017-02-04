مزيج الأبيض والخشب في منزل رائع

أينما وجد اللون الأبيض، وجدت اللمسات الخشبية التي تكسر برودته وتُضفي عليها بعض من الدفء، ليُشكلًا ثنائي يجلب الأناقة لأي مساحة يزينها.

في هوميفاي، نأخذكم اليوم في جولة بين أركان منزل أنيق، من تصميم PABLO MUÑOZ PAYÁ تزينت جدرانه وأرضيته بالأبيض المُشرق، بينما زينت اللمسات الخشبية سقفه، وتفاصيله الديكورية، بينما يخفي كل جزء منه لمسة سحرية وحيلة تصميمية مبهرة.

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