مزيج الأبيض والخشب في منزل رائع

أينما وجد اللون الأبيض، وجدت اللمسات الخشبية التي تكسر برودته وتُضفي عليها بعض من الدفء، ليُشكلًا ثنائي يجلب الأناقة لأي مساحة يزينها.
في هوميفاي، نأخذكم اليوم في جولة بين أركان منزل أنيق، من تصميم PABLO MUÑOZ PAYÁ تزينت جدرانه وأرضيته بالأبيض المُشرق، بينما زينت اللمسات الخشبية سقفه، وتفاصيله الديكورية، بينما يخفي كل جزء منه لمسة سحرية وحيلة تصميمية مبهرة.
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بساطة التصميم الهندسي للمنزل تمنحه جمالًا خاصًا، مع مزيج من المواد، حيث الخرسانة والحجر والزجاج، وبوابة معدنية، وأيضًا سور متوج بالورود الحمراء. ألوان الواجهة تمنحها مظهر حيوي، والنوافذ الزجاجية تؤكد على إشراقة المنزل من الداخل، وتجعله منفتحًا على الخارج.
التصميم الداخلي للمنزل مبهر، فمزيج الأبيض والخشب يتمتع بأناقة غير عادية، خاصة مع الإشراقة الطبيعية بفضل النافذة الزجاجية، والإضاءات المثبتة في السقف.
الأرضية بيضاء نظيفة وبراقة، وكذلك الجدران، مع لمسات خشبية في بعض التفاصيل الديكورية، وقد استبدلت الجدران الفاصلة بين المساحات بأبواب زجاجية شفافة، مما يجعل المنزل بأكمله مساحة مفتوحة أكثر اتساعًا مما هي عليه في الواقع.
يتكون المنزل من طابقين، يصل بينهما هذا السلم الأنيق، بدرجاته البيضاء، مع الدرابزين الزجاجي الشفاف، حيث خصص الطابق الأول للمناطق الحيوية، كغرفة المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ، وقد تم جمعهم معًا في مساحة مفتوحة بأجواء ترحيبية، بينما خصص الطابق العلوي للأجزاء الأكثر خصوصية، كغرفة النوم والحمام.
غرفة المعيشة تنعم بأجواء هادئة ومريحة للغاية، حيث الأريكة الضخمة بلونها الأسود الأنيق، والتي وضعت في الجهة المقابلة للتلفاز، بما يسمح بالاسترخاء أثناء متابعة البرامج والأفلام المفضلة مع أفراد العائلة.
الفضاء الواسع على مدى العين، يزيد من الأجواء المريحة في الغرفة التي تتمتع بالنظافة والنظام، بفضل الأرفف التي تم تصميمها في الجدار، وقد تزينت بمظهر خشبي أنيق، لتتحول أيضًا إلى لمسات ديكورية مع مزهريات بيضاء صغيرة وبعض المزروعات الخضراء.
على الرغم من اتساع مساحة المنزل وعدم حاجته إلى حلول ابتكارية للتخزين، إلا أن المصمم قد ابدع في تصميم وحدة التلفاز، والتي تحوي في كل شبر منها مكان خفي للتخزين.
خلف التلفاز، وبجانبه، وأسفله، وأعلاه.. كلها أماكن تحوي أدراج ودواليب اختفت في التصميم الخشبي الأنيق لوحدة التلفاز، لتخزين وترتيب الأشياء، والإبقاء على المنزل نظيفًا ومرتبًا طوال الوقت.
خصص الجزء إلى جانب النافذة في غرفة المعيشة، لتصميم ركن صغير يحوي مكتب دراسة أوعمل، مع اعتماد فاصل ذكي، حيث الجدار الجزئي ليس كاملًا حتى الأرضي، بل ينتهي بلوح زجاجي، حتى لا يشكل فاصل حقيقي يعمل على ضيق المساحة بصريًا.
يتمتع التصميم ببراعة عالية، حيث المنضدة المدمجة في الجدار، مع فتحات غلفت بالأخشاب لمظهر أنيق، واستخدمت كأرفف لترتيب الكتب والأوراق، وعرض قطع الديكور الصغيرة.
اختيار مكان مكتب الدراسة مثالي، حيث الإضاءة المُشرقة المتسللة عبر النافذة الزجاجية الكبيرة، لأجواء منعشة تجدد الطاقة وتشجع على العمل.
في الجزء الأخر من الطابق السفلي، نجد المطبخ وقد ضم بداخله طاولة الطعام، حيث تم تصميمه على خط واحد من الجدارين المتلاصقين، حتى لا يشغل الكثير من المساحة، وقد اكتسى بأكمله باللون الأبيض، فيما عدا الجزء الجداري الفاصل بين المستويين العلوي والسفلي، حيث تلون بنغمة رمادية داكنة تتماشى مع التصميم الفولاذي للثلاجة الضخمة التي تم تضمينها داخل هيكل المطبخ الخشبي، وبالمثل، الفرن والموقد.
طاولة الطعام التزمت البساطة في تصميمها الأبيض، مع إضفاء لمسة خشبية للتناسق مع المظهر العام للمنزل، وقد التفت حولها اربع من الكراسي الأنيقة البيضاء ذات الأرجل الخشبية، لتناول وجبة شهية أعدت في أجواء حميمية داخل هذا المطبخ الواسع.
يستمد المطبخ إشراقته من فتحة في السقف الخشبي، وقد غلفت بغطاء زجاجي، لتصبح طريق البيت إلى السماء، حيث المزيد من الضوء وأشعة الشمس، مع المشهد الرائع للسماء الصافية نهارًا، والاستمتاع بتلألأ النجوم ليلًا.
كسائر المنزل، استمرت سيطرة الأبيض على جدران غرفة النوم في الطابق العلوي، مع اللمسات الخشبية في السقف و اللوح الأمامي للسرير، وأيضًا المنضدة الجانبية التي تزين سطحها بورود حمراء من نفس النوع المزين لسور المنزل الخارجي.
تتمتع الغرفة أيضًا بإشراقة قوية، بفضل النافذة الزجاجية الكبيرة، التي اختبئت أسفل الستائر البيضاء القابلة للإسدال أو الرفع.
صممت الخزانة بذكاء بالغ في جدار الغرفة، دون مقابض، لتبدو خفية وكأن الجدار قد صمم من ألواح خشبية بيضاء، ولكن الأكثر ذكاء وإبداع، هو هذا الحوض المختبئ داخل الخزانة، مع مرآة كبيرة، للاغتسال سريعًا عند الاستيقاظ أو قبل النوم، دون الحاجة للذهاب إلى الحمام.
ربما إبهار الحوض الخفي ليس بكافيًا للمصمم، فقد أضاف لمسة أخرى لمزيد من الإبهاء تمثلت في صف الأضواء الجانبية التي تدع هذا الجزء من الخزانة يتلألأ وينعكس في المرآة.
مازالت غرفة النوم تنطوي على المزيد من الإبداع التصميمي، والذي يبدو واضحًا من ذلك الجانب، حيث استغلال كل زاوية في الغرفة، دون الشعور بالتقيد. يمكننا رؤية الزوايا الكثيرة في السقف والبروز في الجدارن، ولكن كل ذلك لم يشكل أي عائقًا للمصمم البارع الذي استغله باحترافية لتصميم الخزانة الممتدة حتى السقف، وحتى في الزاوية اليسرى، وكأن السرير قد صمم داخل الجدار.
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