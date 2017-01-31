بيت مساحته محدودة ولكن جذاب في كل زاوية

يظن البعض أن المنازل ذات المساحات الفارهة والواسعة هي فقط التي تتميز بإمكانيات رائعة لتصميم ساحق الجمال ولكن ما لا يدركه الجميع هو أن الإمكانيات متواجدة دائماً وفي كل البيوت، كل ما عليك فعله لكي تتوصل إلى التصميم المثالي هو البحث المستمر والدقيق عن ما يميز كل فراغ على حدة و أن تدرك المساوئ جيداً حتى تتمكن من إخفائها بدلاً من تجاهلها. من هذا المنطلق جاء المصمم المبدع بتصميمه الذي أبهر الجميع مع العلم أن المنزل الذي سوف نعرضه لا يتمتع بمساحات القصور ولكن بالتأكيد هو يبدو كأنه قصر على الطراز العصري الأنيق. لنلقي نظرة معاً على هذا المنزل المميز.