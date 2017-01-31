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بيت مساحته محدودة ولكن جذاب في كل زاوية

shereen gouda shereen gouda
homify بيت زجاجي
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يظن البعض أن المنازل ذات المساحات الفارهة والواسعة هي فقط التي تتميز بإمكانيات رائعة لتصميم ساحق الجمال ولكن ما لا يدركه الجميع هو أن الإمكانيات متواجدة دائماً وفي كل البيوت، كل ما عليك فعله لكي تتوصل إلى التصميم المثالي هو البحث المستمر والدقيق عن ما يميز كل فراغ على حدة و أن تدرك المساوئ جيداً حتى تتمكن من إخفائها بدلاً من تجاهلها. من هذا المنطلق جاء المصمم المبدع بتصميمه الذي أبهر الجميع مع العلم أن المنزل الذي سوف نعرضه لا يتمتع بمساحات القصور ولكن بالتأكيد هو يبدو كأنه قصر على الطراز العصري الأنيق. لنلقي نظرة معاً على هذا المنزل المميز.

الساحة الأمامية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يتصدر المشهد هنا واجهة بسيطة و عصرية تتخفى قليلاُ وراء سور حديدي، العنصر المشترك في التصميم الخارجي للمنزل هو التخلي عن التفاصيل والزخارف الذي لا داعي له والتركيز على الخطوط الصريحة مع التلاعب في الخامات المختلفة حتى يظهر التصميم في أبهى صوره على النمط الحداثي.

مداخل المنزل والمرآب

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الجمع بين المدخل الرئيسي للمنزل مع مدخل المرآب أمر يتسم به المنازل العصرية التي تمتلك من الجرأة والشجاعة الخروج عن المألوف وتحدي القواعد. ما يجمع بين المدخلين هو الخطوط ذات النمط الحداثي والأخشاب ذات اللون الدافئ. التمييز لمدخل المنزل الأساسي بات واضحاً حيث يحيط به أواني الزهور التي تدعو الزوار برحابة.

الواجهة الجانبية

homify بيت زجاجي
homify

homify
homify
homify

بعض التفاصيل الصغيرة قد يبدو وقعها على التصميم مذهلاً مثل هذه النافذة التي اتخذت شكل الركن لكي تظهر كأنها بانوراما للعالم الخارجي.

شرفة المنزل

homify بيت زجاجي
homify

homify
homify
homify

من الملحوظ  أن المصمم قد أوجد فراغين لوظيفة واحدة و هي الشرفة، وتتسم الشرفة الخارجية بالعملية في التصميم حتى تتحمل عوامل المناخ المختلفة.

التصميم الداخلي للتراس

homify بيت زجاجي
homify

homify
homify
homify

وجود تنوع في أشكال الشرفات أمر قمة في الذكاء فهي وسلة للإستمتاع بجمال الطبيعة المحيطة في شتى المواسم

غرفة الطعام

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

التوصل إلى غرفة سفرة مدمجة مع غرفة المعيشة في تناغم ليس بأمر هين ، ولكن مع اختيار لألوان أساسية هادئة في الأثاث مع الإكسسوارات الجريئة أصبح سهل المنال.

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ردهة بين الفراغات

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

التصميم الذكي هو الذي لا يتم فيه إهمال أي فراغ وهذا ما تحقق هنا في الردهة المبهمة الملامح بين الفراغات، حيث تم تحويلها إلى محطة إنتقالية أنيقة من خلال وضع وحدة الإضاءة الفاخرة.

المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يظهر لنا المطبخ في صورة فريدة من نوعها حيث تميز عن باقي الفراغات بحدة أختيار الألوان المتباينة، وبالطبع هذا التميز كان في صالحه حيث يكسر رتابة الألوان التقليدية بقليل من الأحمر الذي يترك أي فراغ أكثر حيوية.

غرفة نوم الإبن

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

تتسم هذه الغرفة بالتصميم الشبابي الذي مما لاشك فيه يعطس شخصية الإبن المميزة حيث  يتمتع بشخصية فريدة وجريئة، و هنا يكمن سر نجاح أي غرفة نوم حيث تعبر عن ساكنيها دون الحاجة إلى كلمات.

الحمام الرئيسي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أنطلق اللون الأبيض هنا في قمة أناقته ليسيطر على المشهد في الحمام الرئيسي مما ترك بصمة حداثية غاية في الأناقة والإتزان.

التفاصيل الصغيرة في الحمام الثانوي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يظهر المصمم الهاوي من المحترف عند ملاحظة التفاصيل الصغيرة، المصمم المتخصص لا يترك أصغر التفاصيل إلى الصدف بل يتم دراسة كل ركن بعناية فائقة. هنا نلاحظ الاهتمام باختيارات المعدات بالتساوي مع الإكسسوارات والسيراميك المستخدم لكي يصنعوا معاً فراغ أنيق يبدو فيه الرحابة رغم صغر مساحته.

السلم

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

بهو السلم يتمتع بالرحابة والبساطة معاً لعملية انتقال من طابق إلى آخر بسهولة، و لكن لم يتم تجاهل البهو فيه أثاث بسيط و ديكور شبابي حتى يستغل كفراغ يلتقي فيه الأصدقاء لجلسة ممتعة. نلاحظ أيضاً أن المصمم قام بدراسة أدق التفاصيل بعناية فائقة حتى أجاد التلاعب بالإضاءات بين الإضاءة الطبيعية والأخرى الإصطناعية حتى يتحول البهو من فراغ مظلم و مهمل إلى غرفة حيوية في المنزل تبث الإضاءة والطاقة الإيجابية في الطابق.

13 وحدة تلفاز مميزة اختر منها ما يناسبك
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