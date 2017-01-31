بيت مساحته محدودة ولكن جذاب في كل زاوية

يظن البعض أن المنازل ذات المساحات الفارهة والواسعة هي فقط التي تتميز بإمكانيات رائعة لتصميم ساحق الجمال ولكن ما لا يدركه الجميع هو أن الإمكانيات متواجدة دائماً وفي كل البيوت، كل ما عليك فعله لكي تتوصل إلى التصميم المثالي هو البحث المستمر والدقيق عن ما يميز كل فراغ على حدة و أن تدرك المساوئ جيداً حتى تتمكن من إخفائها بدلاً من تجاهلها. من هذا المنطلق جاء المصمم المبدع بتصميمه الذي أبهر الجميع مع العلم أن المنزل الذي سوف نعرضه لا يتمتع بمساحات القصور ولكن بالتأكيد هو يبدو كأنه قصر على الطراز العصري الأنيق. لنلقي نظرة معاً على هذا المنزل المميز.
يتصدر المشهد هنا واجهة بسيطة و عصرية تتخفى قليلاُ وراء سور حديدي، العنصر المشترك في التصميم الخارجي للمنزل هو التخلي عن التفاصيل والزخارف الذي لا داعي له والتركيز على الخطوط الصريحة مع التلاعب في الخامات المختلفة حتى يظهر التصميم في أبهى صوره على النمط الحداثي.
الجمع بين المدخل الرئيسي للمنزل مع مدخل المرآب أمر يتسم به المنازل العصرية التي تمتلك من الجرأة والشجاعة الخروج عن المألوف وتحدي القواعد. ما يجمع بين المدخلين هو الخطوط ذات النمط الحداثي والأخشاب ذات اللون الدافئ. التمييز لمدخل المنزل الأساسي بات واضحاً حيث يحيط به أواني الزهور التي تدعو الزوار برحابة.
بعض التفاصيل الصغيرة قد يبدو وقعها على التصميم مذهلاً مثل هذه النافذة التي اتخذت شكل الركن لكي تظهر كأنها بانوراما للعالم الخارجي.
من الملحوظ أن المصمم قد أوجد فراغين لوظيفة واحدة و هي الشرفة، وتتسم الشرفة الخارجية بالعملية في التصميم حتى تتحمل عوامل المناخ المختلفة.
وجود تنوع في أشكال الشرفات أمر قمة في الذكاء فهي وسلة للإستمتاع بجمال الطبيعة المحيطة في شتى المواسم
التوصل إلى غرفة سفرة مدمجة مع غرفة المعيشة في تناغم ليس بأمر هين ، ولكن مع اختيار لألوان أساسية هادئة في الأثاث مع الإكسسوارات الجريئة أصبح سهل المنال.
التصميم الذكي هو الذي لا يتم فيه إهمال أي فراغ وهذا ما تحقق هنا في الردهة المبهمة الملامح بين الفراغات، حيث تم تحويلها إلى محطة إنتقالية أنيقة من خلال وضع وحدة الإضاءة الفاخرة.
يظهر لنا المطبخ في صورة فريدة من نوعها حيث تميز عن باقي الفراغات بحدة أختيار الألوان المتباينة، وبالطبع هذا التميز كان في صالحه حيث يكسر رتابة الألوان التقليدية بقليل من الأحمر الذي يترك أي فراغ أكثر حيوية.
تتسم هذه الغرفة بالتصميم الشبابي الذي مما لاشك فيه يعطس شخصية الإبن المميزة حيث يتمتع بشخصية فريدة وجريئة، و هنا يكمن سر نجاح أي غرفة نوم حيث تعبر عن ساكنيها دون الحاجة إلى كلمات.
أنطلق اللون الأبيض هنا في قمة أناقته ليسيطر على المشهد في الحمام الرئيسي مما ترك بصمة حداثية غاية في الأناقة والإتزان.
يظهر المصمم الهاوي من المحترف عند ملاحظة التفاصيل الصغيرة، المصمم المتخصص لا يترك أصغر التفاصيل إلى الصدف بل يتم دراسة كل ركن بعناية فائقة. هنا نلاحظ الاهتمام باختيارات المعدات بالتساوي مع الإكسسوارات والسيراميك المستخدم لكي يصنعوا معاً فراغ أنيق يبدو فيه الرحابة رغم صغر مساحته.
بهو السلم يتمتع بالرحابة والبساطة معاً لعملية انتقال من طابق إلى آخر بسهولة، و لكن لم يتم تجاهل البهو فيه أثاث بسيط و ديكور شبابي حتى يستغل كفراغ يلتقي فيه الأصدقاء لجلسة ممتعة. نلاحظ أيضاً أن المصمم قام بدراسة أدق التفاصيل بعناية فائقة حتى أجاد التلاعب بالإضاءات بين الإضاءة الطبيعية والأخرى الإصطناعية حتى يتحول البهو من فراغ مظلم و مهمل إلى غرفة حيوية في المنزل تبث الإضاءة والطاقة الإيجابية في الطابق.