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10 نصائح ذهبية لمنزلك العصري

Mohammed Awad Mohammed Awad
Designer Küchen von Team 7, Eckhart Bald Naturmöbel Eckhart Bald Naturmöbel مطبخ
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بعض النصائح يقدمها لنا هوميفاي  اليوم على طبق من ذهب لجعل منازلنا أكثر حداثة و عصرية في تصميمها، تلك النصائح متنوعة  و متشعبة ما بين كل غرف المنزل و التي تؤثر في حكم الآخرين على  ديكوراتنا هل هي حقاً عصرية أم  غير ذلك .

وبعيداً عن الضيوف فإن حكمك اليومي على  تصميم منزلك يتوقف على تلك النصائح أيضاً خصوصاً لو كنت من عشاق المودرن في الديكور، و  الذي لو كان غير ما ترغب به فسوف يؤدي بك مع مرور الوقت للشعور بالملل، 

إليكم مجموعة من الخطوات المفيدة التي لو قمنا بتنفيذها بدقة سوف نستمتع بديكور عصري و جذاب و مثالي على الدوام ..

1- لمسات الطبيعة

Designer Küchen von Team 7, Eckhart Bald Naturmöbel Eckhart Bald Naturmöbel مطبخ
Eckhart Bald Naturmöbel

Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel

العصرية لا تعني أبداً البعد عن الطبيعة و عناصرها و لكن بالعكس فإن التوجهات الحداثية في الديكور تعتبر المواد الطبيعية من أكثر المواد التي تظهر مدى براعة التصميم الحداثي و تميزه عن غيره، و تلك المواد الطبيعية قد تتنوع بين اسطح خشبية و رخامية و من الجرانيت و الجبس و الحدائد و غيرها بشرط أن تظل محتفظة بشكلها التقليدي في الطبيعة مثل خطوط الرخام و تعرجات الأخشاب و البقع النحاسية فوق النحاس .

2- العملية

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten مطبخ
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

و يقصد بها أن يكون عنصر العملية هو المسيطر على غرفك و بالنظر أكثر للمطبخ باعتباره أكثر الغرف التي تحمل المعادلة الصعبة بين الجمال و العملية فإننا نلاحظ هنا كيف أن الأسطح المعدنية قد ساهمت في الناحية الجمالية بشكلها اللامع و في الناحية الوظيفية بمتانتها و سرعة تنظيفها و قلة حوادث تلفها او تكسرها و هذه هي المعادلة التي لو حققتها سيكون منزلك عصري بامتياز

3- الإبداع

homify غرفة السفرةطاولات خشب نقي White
homify

homify
homify
homify

استخدام عنصر الإبداع في استخدام المواد الطبيعية المتعارف عليها تعتبر من أصعب ما يمكن و لكنها من أروع ما يكون عند تنفيذها بدقة، لاحظ شكل المائدة المصنوع منه الكراسي و المصنوع منه المكتبة ايضاً، كل الغرفة بها قطع أثاث من نفس نوع المادة الخشبية و لونها ، إبداع رائع يجسد مدى القدرة على تشكيل أكثر من استخدام من عنصر واحد فقط يحقق العملية و الوحدة البصرية و التوازن في الغرفة

4- بعض الإكسسوارات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام اكسسوارات غريبة و ذات قيمة فنية في تصميمها يعتبر من أقصر الطرق لتجعل طراز غرفتك أقرب للحداثة ، و يتحقق ذلك بشكل أسرع لو أوجدت المكان الملائم لكل قطعة اكسسوار، لاحظ الأرضيات كيف استخدمت بمهارة لتكون مكان التحف و ليس على الرفوف و لاحظ شكل السجاد الذي يشبه الجبال الثلجية و الذي جسد المشهد الطبيعي بكاملة و كأنه يعج بالحياة 

5- الأضواء

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design حمام
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

استخدام الأضواء بدرجات متفاوتة و بشدة متوازنة في جميع أجزاء الحمام يعد من أبرز الاشياء التي تجعل تصميمك عصري و رائع ، لاحظ شكل اللمبات و طريقة انحنائها في الحوائط و لاحظ اللون الأزرق في الأرضيات الآتي من لمبة ليد في السقف ثم قارن كل ذلك بالضوء الساقط على المرآة من بعيد ، لوحة فنية  عصرية متكاملة يصنعها الضوء لا تغفل عنها .

6- عدم التقيد بضوابط

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

البعض لا يستطيع استخدام سرير إلا إذا كان بظهر منفوش و مسند كبير ، و البعض الىخر يحب الخروج عن المألوف، فهذا التصميم الذي أمامنا لسرير خشبي يظهر فيه كل معاني الطبيعة لا يقل جمالاً عن الآخر المنجد و المبطن بالقطيفة و لكنها أذواق و تفضيلات، فلو كنت تفضل الطراز المودرن فعليك بالخروج قليلاً عن المألوف و تجربة أشياء تبدو غريبة في محل المتعارف عليه .

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7- دع المساحة تتكلم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لا تضغط على مساحة غرفتك المتوفرة بالكثير من الأثاث و الإكسسوارات و القطع و الرفوف التي لا تضيف للتصميم و لكن دع المساحة تتكلم عن نفسها خصوصاً بالالوان البسيطة مثل الأبيض و مضاده من الأسود أو البني ، اجعل التوازن و التفاعل يحدث أمام عينيك و استمتع به، و لو كان لديك ما تطل عليه الغرفة من جمال طبيعي فأدخله في هذا المشهد الصامت عن طريق النوافذ الكبيرة دون حواجز و دع المساحات و الهدوء يتحدث عن نفسه بطلاقة .

8- الألوان الخلاقة

Haus R - Massivbau in Wegberg, Architektur Jansen Architektur Jansen مطبخ
Architektur Jansen

Architektur Jansen
Architektur Jansen
Architektur Jansen

لو كان لديك في منزلك لون واحد سائد في جميع الغرف فلماذا لا تقلل تلك الحدة عن طريق بعض اللمسات الرقيقة في بعض المكونات و تحتوي على ألوان زاهية خلاقة تزيد الطاقة الإيجابية في المكان و ترسم البهجة عليه ، انظر للمقاعد حول السفرة و الحالة المبهجة التي صنعتها على المسطح بأكمله

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9- الحائط لا يعني الخرسانة

Schiebetürelement, Müller Tischlerei GmbH&Co KG Müller Tischlerei GmbH&Co KG مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Müller Tischlerei GmbH&amp;Co KG

Müller Tischlerei GmbH&Co KG
Müller Tischlerei GmbH&amp;Co KG
Müller Tischlerei GmbH&Co KG

لو كان لديك فواصل بين غرفتين أو ممر و غرفة فإنه ليس بالضرورة أن يكون مصمماً من الخرسانة أو الاخشاب و الطوب و لكنه يمكن أن يكون مصنوعاً من الزجاج لما فيه من مميزات رائعة للسماح للضوء و المنظر الطبيعي المحيط للدخول للغرفة الاخرى و بالتالي تكون قد اضفت عنصراً جديداً جمالياً كان سيمحى لو قمت بتغطيته بفاصل خرساني.

10- الإبداع الهندسي

Haus Stein, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN غرفة المعيشة
JAN RÖSLER ARCHITEKTEN

JAN RÖSLER ARCHITEKTEN
JAN RÖSLER ARCHITEKTEN
JAN RÖSLER ARCHITEKTEN

يظل على مر العصور الإبداع الهندسي هو عنوان العصرية و التجديد، فالدقة لا يقارنها شيء سواء في الذوق أو في الوظيفية، لاحظ الشكل المثالي للسقف كيف استغل من الناحية التصميمية ليكون هكذا، مثلثات بدقة متناهية زادت من قوة السقف و زادت من جماله في نفس اللحظة ..  لا تتخلى عن ذلك الإبداع في تصميم منزلك و لو بلوحة فنية تضعها على الحائط لتشعرك في كل لحظة بالتأمل في  روعة الهندسة المعمارية .

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