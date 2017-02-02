10 نصائح ذهبية لمنزلك العصري

بعض النصائح يقدمها لنا هوميفاي اليوم على طبق من ذهب لجعل منازلنا أكثر حداثة و عصرية في تصميمها، تلك النصائح متنوعة و متشعبة ما بين كل غرف المنزل و التي تؤثر في حكم الآخرين على ديكوراتنا هل هي حقاً عصرية أم غير ذلك .

وبعيداً عن الضيوف فإن حكمك اليومي على تصميم منزلك يتوقف على تلك النصائح أيضاً خصوصاً لو كنت من عشاق المودرن في الديكور، و الذي لو كان غير ما ترغب به فسوف يؤدي بك مع مرور الوقت للشعور بالملل،

إليكم مجموعة من الخطوات المفيدة التي لو قمنا بتنفيذها بدقة سوف نستمتع بديكور عصري و جذاب و مثالي على الدوام ..