10 نصائح ذهبية لمنزلك العصري

بعض النصائح يقدمها لنا هوميفاي اليوم على طبق من ذهب لجعل منازلنا أكثر حداثة و عصرية في تصميمها، تلك النصائح متنوعة و متشعبة ما بين كل غرف المنزل و التي تؤثر في حكم الآخرين على ديكوراتنا هل هي حقاً عصرية أم غير ذلك .
وبعيداً عن الضيوف فإن حكمك اليومي على تصميم منزلك يتوقف على تلك النصائح أيضاً خصوصاً لو كنت من عشاق المودرن في الديكور، و الذي لو كان غير ما ترغب به فسوف يؤدي بك مع مرور الوقت للشعور بالملل،
إليكم مجموعة من الخطوات المفيدة التي لو قمنا بتنفيذها بدقة سوف نستمتع بديكور عصري و جذاب و مثالي على الدوام ..
العصرية لا تعني أبداً البعد عن الطبيعة و عناصرها و لكن بالعكس فإن التوجهات الحداثية في الديكور تعتبر المواد الطبيعية من أكثر المواد التي تظهر مدى براعة التصميم الحداثي و تميزه عن غيره، و تلك المواد الطبيعية قد تتنوع بين اسطح خشبية و رخامية و من الجرانيت و الجبس و الحدائد و غيرها بشرط أن تظل محتفظة بشكلها التقليدي في الطبيعة مثل خطوط الرخام و تعرجات الأخشاب و البقع النحاسية فوق النحاس .
و يقصد بها أن يكون عنصر العملية هو المسيطر على غرفك و بالنظر أكثر للمطبخ باعتباره أكثر الغرف التي تحمل المعادلة الصعبة بين الجمال و العملية فإننا نلاحظ هنا كيف أن الأسطح المعدنية قد ساهمت في الناحية الجمالية بشكلها اللامع و في الناحية الوظيفية بمتانتها و سرعة تنظيفها و قلة حوادث تلفها او تكسرها و هذه هي المعادلة التي لو حققتها سيكون منزلك عصري بامتياز
استخدام عنصر الإبداع في استخدام المواد الطبيعية المتعارف عليها تعتبر من أصعب ما يمكن و لكنها من أروع ما يكون عند تنفيذها بدقة، لاحظ شكل المائدة المصنوع منه الكراسي و المصنوع منه المكتبة ايضاً، كل الغرفة بها قطع أثاث من نفس نوع المادة الخشبية و لونها ، إبداع رائع يجسد مدى القدرة على تشكيل أكثر من استخدام من عنصر واحد فقط يحقق العملية و الوحدة البصرية و التوازن في الغرفة
استخدام اكسسوارات غريبة و ذات قيمة فنية في تصميمها يعتبر من أقصر الطرق لتجعل طراز غرفتك أقرب للحداثة ، و يتحقق ذلك بشكل أسرع لو أوجدت المكان الملائم لكل قطعة اكسسوار، لاحظ الأرضيات كيف استخدمت بمهارة لتكون مكان التحف و ليس على الرفوف و لاحظ شكل السجاد الذي يشبه الجبال الثلجية و الذي جسد المشهد الطبيعي بكاملة و كأنه يعج بالحياة
استخدام الأضواء بدرجات متفاوتة و بشدة متوازنة في جميع أجزاء الحمام يعد من أبرز الاشياء التي تجعل تصميمك عصري و رائع ، لاحظ شكل اللمبات و طريقة انحنائها في الحوائط و لاحظ اللون الأزرق في الأرضيات الآتي من لمبة ليد في السقف ثم قارن كل ذلك بالضوء الساقط على المرآة من بعيد ، لوحة فنية عصرية متكاملة يصنعها الضوء لا تغفل عنها .
البعض لا يستطيع استخدام سرير إلا إذا كان بظهر منفوش و مسند كبير ، و البعض الىخر يحب الخروج عن المألوف، فهذا التصميم الذي أمامنا لسرير خشبي يظهر فيه كل معاني الطبيعة لا يقل جمالاً عن الآخر المنجد و المبطن بالقطيفة و لكنها أذواق و تفضيلات، فلو كنت تفضل الطراز المودرن فعليك بالخروج قليلاً عن المألوف و تجربة أشياء تبدو غريبة في محل المتعارف عليه .
لا تضغط على مساحة غرفتك المتوفرة بالكثير من الأثاث و الإكسسوارات و القطع و الرفوف التي لا تضيف للتصميم و لكن دع المساحة تتكلم عن نفسها خصوصاً بالالوان البسيطة مثل الأبيض و مضاده من الأسود أو البني ، اجعل التوازن و التفاعل يحدث أمام عينيك و استمتع به، و لو كان لديك ما تطل عليه الغرفة من جمال طبيعي فأدخله في هذا المشهد الصامت عن طريق النوافذ الكبيرة دون حواجز و دع المساحات و الهدوء يتحدث عن نفسه بطلاقة .
لو كان لديك في منزلك لون واحد سائد في جميع الغرف فلماذا لا تقلل تلك الحدة عن طريق بعض اللمسات الرقيقة في بعض المكونات و تحتوي على ألوان زاهية خلاقة تزيد الطاقة الإيجابية في المكان و ترسم البهجة عليه ، انظر للمقاعد حول السفرة و الحالة المبهجة التي صنعتها على المسطح بأكمله
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لو كان لديك فواصل بين غرفتين أو ممر و غرفة فإنه ليس بالضرورة أن يكون مصمماً من الخرسانة أو الاخشاب و الطوب و لكنه يمكن أن يكون مصنوعاً من الزجاج لما فيه من مميزات رائعة للسماح للضوء و المنظر الطبيعي المحيط للدخول للغرفة الاخرى و بالتالي تكون قد اضفت عنصراً جديداً جمالياً كان سيمحى لو قمت بتغطيته بفاصل خرساني.
يظل على مر العصور الإبداع الهندسي هو عنوان العصرية و التجديد، فالدقة لا يقارنها شيء سواء في الذوق أو في الوظيفية، لاحظ الشكل المثالي للسقف كيف استغل من الناحية التصميمية ليكون هكذا، مثلثات بدقة متناهية زادت من قوة السقف و زادت من جماله في نفس اللحظة .. لا تتخلى عن ذلك الإبداع في تصميم منزلك و لو بلوحة فنية تضعها على الحائط لتشعرك في كل لحظة بالتأمل في روعة الهندسة المعمارية .